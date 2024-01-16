0:2
Конец матча
Ход матча
67'
72'
78'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 3
-
4 Угловые 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
12
Загре
Артур
33
Бас
Юлиан
15
Науйокс
Ноа
21
Юрьюс
Хидде
15
Баккер
Ник
50
Wouter
Prins
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Загре АртурЗащитник
-
33 Бас ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Науйокс НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
28 Смеулерс ЯнЗащитник
- Защитник
-
3 Пири КикЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Дейкхёйзен Маринюс
- Основной состав
-
21 Юрьюс ХиддеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Баккер НикЗащитник
-
50 Wouter PrinsЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
22 Эмеран НоаПолузащитник
-
38 Слор КианНападающий
-
-
45 Dirk Baron
-
-
-
-
42 Fofin Turay
-
-
Главный тренер: Люккин Дик
История личных встреч
Эксельсиор
Гронинген
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 10 побед
19 матчей
21.1%
21.1%
57.8%
4 победы 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
10.5%
52.6%
36.9%
2 победы 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
26.3%
21.1%
52.6%
5 побед 4 ничьи 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
4
Голов в среднем за матч
1.56
0.4
Среднее время на гол
57
225
Всего голов
22
13
Голов в среднем за матч
2.2
1.44
Среднее время на гол
40
62
Всего голов
36
17
Голов в среднем за матч
1.89
0.89
Тотал матчей
2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
Среднее время на гол
47
100
Бомбардиры внутри турнира
Эксельсиор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лампру Лазарос
|1
|0.33
|Хореман Сибе
|1
|0.33
|Аграфиотис Николас
|1
|0.33
|Бас Юлиан
|1 (1)
|0.33
Гронинген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Постема Романо
|3 (1)
|1
|Luciano Valente
|1
|0.33
|Пеерсман Марвин
|1
|0.33
|Дуарте Ларос
|1
|0.33
|Thom van Bergen
|0
|0
Карточки
Эксельсиор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Гронинген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бакуна Леандро
|1
|0
Результаты матчей
Эксельсиор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Гронинген
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Эксельсиор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Гронинген
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
0
Эксельсиор
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Гронинген
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
0
Голы по времени матча
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
4
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
2
50%
0
0%
91-120
Пропущено
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
2
50%
0
0%
91-120
Пропущено
6
1
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Эксельсиор
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
ПСВ - Эксельсиор 3:1 Спакенбург - Эксельсиор 2:3 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 1:1 Твенте - Эксельсиор 4:2
Валвейк - Эксельсиор 2:2 Эксельсиор - Фейеноорд 2:4 АДО Ден Хааг - Эксельсиор 1:1 Утрехт - Эксельсиор 2:2 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:1 Ден Бош - Эксельсиор 1:2 Волендам - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - ПЕК Зволле 2:4 Витесс - Эксельсиор 0:0 Эксельсиор - Спарта Роттердам 2:1 Херенвен - Эксельсиор 0:3 Эксельсиор - Алмере Сити 0:0 Хераклес - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 2:2 Эксельсиор - Аякс 2:2 Эксельсиор - Квик Бойс 1:1
Гронинген
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Бохум - Гронинген 2:1 Гронинген - Утрехт-2 2:1 Виллем II - Гронинген 1:3 Маастрихт - Гронинген 1:1
Гронинген - Телстар 2:0 Гронинген - ВВВ-Венло 2:1 Йонг АЗ Алкмаар - Гронинген 0:5 Гронинген - Эйндховен 2:1 Рода - Гронинген 0:0 Гронинген - Дордрехт 2:2 Рейнсбургс Бойз - Гронинген 0:1 Камбюр - Гронинген 2:1 Гронинген - Эммен 0:0 Де Графсхап - Гронинген 2:1 НАК Бреда - Гронинген 3:2 Гронинген - Ден Бош 0:3 Хелмонд Спорт - Гронинген 1:2 Гронинген - ПСВ-2 4:0 Гронинген - АДО Ден Хааг 0:1 Осс - Гронинген 0:2
Результаты матчей
Эксельсиор
Гронинген
Точный счет
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Эксельсиор
Гронинген
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
12
1/16 финала
1/8 финала
— ?
— Эксельсиор Масслёйс
— АДО Ден Хааг
— Эксельсиор
— Гронинген
— АЗ Алкмаар
— Квик Бойс
— НЕК Неймеген
— Гоу Эхед Иглс
— Алмере Сити
— Фортуна Ситтард
— Витесс
— Амстердамсхе
— УСВ Геркулес
— Камбюр
— Фейеноорд
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|НЕК Неймеген
|Гонсалес Роберто
|4
|Алмере Сити
|Хансен Корнелиус
|4
|Херенвен
|Ван Амерсфоорт Пелле
|3
|Спакенбург
|Ahmed El Azzouti
|3
|Гоу Эхед Иглс
|Батен Тибо
|3
|ТЕК
|Эль-Макрини Мохамед
|1
|Алмере Сити
|Пенья Альваро
|1
|АДО Ден Хааг
|Gennaro Nigro
|1
|УНА
|Jeroen van Schoonhoven
|1
|Конинклейке
|Xander van den Berg
|1