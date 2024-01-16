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  3. Нидерланды
  4. Кубок 2023-2024
Эксельсиор
0:2
Конец матча
Гронинген
0'
67' Желтая карточка
Бакуна Леандро
0:1
72' Гол
Постема Романо
0:2
78' Гол
Постема Романо
90'+5

Ход матча

5'
Бенита Мимеирхель
Ньивпорт Свен
 
67'
 
Бакуна Леандро
71'
Лампру Лазарос
Удденес Оскар
 
71'
Пэрротт Трой
Науйокс Ноа
 
72'
0:1
Постема Романо
(Thom van Bergen)
78'
0:2
Постема Романо
(Luciano Valente)
80'
Ван Дёйнен Майк
Дриауех Каухайб
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
18
Алблас
Норберт
2
Хореман
Сибе
16
Ньивпорт
Свен
4
Эль-Яакуби
Редуан
12
Загре
Артур
33
Бас
Юлиан
10
Гаудмейн
Кензо
11
Удденес
Оскар
15
Науйокс
Ноа
14
Дриауех
Каухайб
19
Аграфиотис
Николас
21
Юрьюс
Хидде
8
Бакуна
Леандро
5
Ренте
Марко
15
Баккер
Ник
50
Wouter
Prins
14
Jorg
Schreuders
4
Пелюпесси
Йоей
7
Хове
Йохан
40
Luciano
Valente
25
Thom
van
Bergen
29
Постема
Романо
Эксельсиор
4-2-3-1
Гронинген
4-4-2

История личных встреч

Эксельсиор
Гронинген

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 10 побед

19 матчей

21.1%
21.1%
57.8%
4 победы 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

10.5%
52.6%
36.9%
2 победы 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

26.3%
21.1%
52.6%
5 побед 4 ничьи 10 побед

История матчей

Э
3:0
Э
1:0
К
2:4
Э
1:0
Э
2:4
Э
4:0
Э
2:0
Э
1:1
Э
2:0
Э
2:1
Э
2:0
К
3:0
Э
1:1
Э
1:1
Э
0:1
Э
2:0
Э
2:2
Э
2:0
ПЛ
3:2

Голы

Всего голов

14
4

Голов в среднем за матч

1.56
0.4

Среднее время на гол

57
225

Всего голов

22
13

Голов в среднем за матч

2.2
1.44

Среднее время на гол

40
62

Всего голов

36
17

Голов в среднем за матч

1.89
0.89

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17

Среднее время на гол

47
100

Бомбардиры внутри турнира

Эксельсиор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лампру Лазарос 1 0.33
Хореман Сибе 1 0.33
Аграфиотис Николас 1 0.33
Бас Юлиан 1 (1) 0.33
Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Постема Романо 3 (1) 1
Luciano Valente 1 0.33
Пеерсман Марвин 1 0.33
Дуарте Ларос 1 0.33
Thom van Bergen 0 0

Карточки

Эксельсиор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бакуна Леандро 1 0

Результаты матчей

Эксельсиор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Гронинген
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Эксельсиор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Гронинген
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
0
Эксельсиор
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Гронинген
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
0

Голы по времени матча

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
2
50%
0
0%
91-120

Пропущено

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
2
50%
0
0%
91-120

Пропущено

6
1
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Эксельсиор
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
ПСВ - Эксельсиор 3:1 Спакенбург - Эксельсиор 2:3 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 1:1 Твенте - Эксельсиор 4:2
Валвейк - Эксельсиор 2:2 Эксельсиор - Фейеноорд 2:4 АДО Ден Хааг - Эксельсиор 1:1 Утрехт - Эксельсиор 2:2 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:1 Ден Бош - Эксельсиор 1:2 Волендам - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - ПЕК Зволле 2:4 Витесс - Эксельсиор 0:0 Эксельсиор - Спарта Роттердам 2:1 Херенвен - Эксельсиор 0:3 Эксельсиор - Алмере Сити 0:0 Хераклес - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 2:2 Эксельсиор - Аякс 2:2 Эксельсиор - Квик Бойс 1:1
Гронинген
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Бохум - Гронинген 2:1 Гронинген - Утрехт-2 2:1 Виллем II - Гронинген 1:3 Маастрихт - Гронинген 1:1
Гронинген - Телстар 2:0 Гронинген - ВВВ-Венло 2:1 Йонг АЗ Алкмаар - Гронинген 0:5 Гронинген - Эйндховен 2:1 Рода - Гронинген 0:0 Гронинген - Дордрехт 2:2 Рейнсбургс Бойз - Гронинген 0:1 Камбюр - Гронинген 2:1 Гронинген - Эммен 0:0 Де Графсхап - Гронинген 2:1 НАК Бреда - Гронинген 3:2 Гронинген - Ден Бош 0:3 Хелмонд Спорт - Гронинген 1:2 Гронинген - ПСВ-2 4:0 Гронинген - АДО Ден Хааг 0:1 Осс - Гронинген 0:2

Результаты матчей

Эксельсиор
Гронинген

Точный счет

0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Эксельсиор
Гронинген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
1
1
2
2.5
1
2
1/16 финала
ПСВ
Твенте
0 РКВВ ДЕМ Бевервейк
1 Эксельсиор Масслёйс
2 АДО Ден Хааг
0 Спарта Роттердам
2 Спакенбург
3 Эксельсиор
1 Виллем II
3 Гронинген
2 Харденберг
3 АЗ Алкмаар
2 Квик Бойс
0 Де Графсхап
1 ГВВВ Венендал
6 НЕК Неймеген
7 Гоу Эхед Иглс
1 Де Трефферс
1 Катвийк
2 Алмере Сити
0 Эйндховен
2 Фортуна Ситтард
1 Витесс
0 Херенвен
0 РКАВ Волендам
1 Амстердамсхе
3 УСВ Геркулес
2 Аякс
0 Дордрехт
3 Камбюр
2 Фейеноорд
1 Утрехт
1/8 финала
?
Эксельсиор Масслёйс
АДО Ден Хааг
Эксельсиор
Гронинген
АЗ Алкмаар
Квик Бойс
НЕК Неймеген
Гоу Эхед Иглс
Алмере Сити
Фортуна Ситтард
Витесс
Амстердамсхе
УСВ Геркулес
Камбюр
Фейеноорд
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
НЕК Неймеген Гонсалес Роберто 4
Алмере Сити Хансен Корнелиус 4
Херенвен Ван Амерсфоорт Пелле 3
Спакенбург Ahmed El Azzouti 3
Гоу Эхед Иглс Батен Тибо 3
Весь список

Топ нарушителей
ТЕК Эль-Макрини Мохамед 1
Алмере Сити Пенья Альваро 1
АДО Ден Хааг Gennaro Nigro 1
УНА Jeroen van Schoonhoven 1
Конинклейке Xander van den Berg 1
Весь список
  • 67'
    Бакуна Леандро получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Прогноз на матч от Liveresult
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