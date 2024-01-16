0:1
Второй тайм: 81'
0'
18' Желтая карточкаJesse Reinders
28' Желтая карточкаIvailo Staal
0:1
59' ГолNigel Ogidi Nwankwo
Ход матча
18'
28'
59'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
4 Угловые 2
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
30
Касиус
Денсо
10
Де
Вит
Дани
- Основной состав
- Вратарь
-
30 Касиус ДенсоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Садик ИбраимПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Поку ЭрнестНападающий
- Нападающий
-
29 Мердинк МексНападающий
-
-
Главный тренер: Янсен Паскаль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Tyrone OwusuПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
23 Mees van Tol
-
-
-
30 Bram Oskam
-
Главный тренер: Thomas Duivenvoorden
Бомбардиры внутри турнира
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павлидис Вангелис
|1
|0.5
|Одгор Йенс
|1
|0.5
|Ван Боммел Рубен
|1
|0.5
Квик Бойс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sem van Duijn
|2
|0.67
|Nick Broekhuizen
|1
|0.33
|Nigel Ogidi Nwankwo
|1
|0.33
|Jason Meerstadt
|0
|0
Карточки
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Квик Бойс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jesse Reinders
|1
|0
|Ivailo Staal
|1
|0
Результаты матчей
АЗ Алкмаар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Квик Бойс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
3
АЗ Алкмаар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Квик Бойс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
3
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
1
33%
0
0%
91-120
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
1
33%
0
0%
91-120
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Боруссия Д - АЗ Алкмаар 2:2 Харденберг - АЗ Алкмаар 2:3 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:4
Легия - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Алмере Сити 4:1 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:2 Утрехт - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Зриньски 1:0 АЗ Алкмаар - Волендам 3:0 АЗ Алкмаар - ХФС 2:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 Астон Вилла - АЗ Алкмаар 2:1 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Астон Вилла 1:4 АЗ Алкмаар - Херенвен 3:0 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Легия 1:0 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 4:0 АЗ Алкмаар - Хераклес 1:1
Квик Бойс
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Квик Бойс - Де Трефферс 2:4 Квик Бойс - Де Графсхап 2:0 Квик Бойс - АДО-20 1:0 ГВВВ Венендал - Квик Бойс 0:1
Квик Бойс - Спарта Роттердам 3:1 Квик Бойс - Спакенбург 1:1 Козаккен Бойз - Квик Бойс 1:2 Квик Бойс - Ноордвейк 0:5 Алмере Сити-2 - Квик Бойс 2:0 Квик Бойс - НАК Бреда 1:0 Квик Бойс - Лиссе 3:0 Рейнсбургс Бойз - Квик Бойс 1:1 Харденберг - Квик Бойс 1:3 Квик Бойс - АКВ 0:3 Эксельсиор Масслёйс - Квик Бойс 2:4 Квик Бойс - Катвийк 2:0 Амстердамсхе - Квик Бойс 0:3 Квик Бойс - Конинклейке 1:2 Квик Бойс - Схевенинген 5:1 Де Трефферс - Квик Бойс 1:3
Результаты матчей
АЗ Алкмаар
Квик Бойс
Точный счет
2:3
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
2:3
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
АЗ Алкмаар
Квик Бойс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
1/16 финала
1/8 финала
— ?
— Эксельсиор Масслёйс
— АДО Ден Хааг
— Эксельсиор
— Гронинген
— АЗ Алкмаар
— Квик Бойс
— НЕК Неймеген
— Гоу Эхед Иглс
— Алмере Сити
— Фортуна Ситтард
— Витесс
— Амстердамсхе
— УСВ Геркулес
— Камбюр
— Фейеноорд
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|НЕК Неймеген
|Гонсалес Роберто
|4
|Алмере Сити
|Хансен Корнелиус
|4
|Херенвен
|Ван Амерсфоорт Пелле
|3
|Спакенбург
|Ahmed El Azzouti
|3
|Гоу Эхед Иглс
|Батен Тибо
|3
|ТЕК
|Эль-Макрини Мохамед
|1
|Алмере Сити
|Пенья Альваро
|1
|АДО Ден Хааг
|Gennaro Nigro
|1
|УНА
|Jeroen van Schoonhoven
|1
|Конинклейке
|Xander van den Berg
|1