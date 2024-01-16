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  4. Кубок 2023-2024
АЗ Алкмаар
3:3
Итог после пенальти
4
2
Квик Бойс
0'
18' Желтая карточка
Jesse Reinders
28' Желтая карточка
Ivailo Staal
0:1
59' Гол
Nigel Ogidi Nwankwo
1:1
70' Гол
Де Вит Дани
2:1
72' Гол
Поку Эрнест
2:2
90' Гол
Leonard de Beste
93' Желтая карточка
Павлидис Вангелис
3:2
97' Гол
Ван Бредероде Мирон
105' Желтая карточка
Ван ден Мейракер Данни
3:3
113' Гол
Sem van Duijn
120' Желтая карточка
Leonard de Beste
120' Желтая карточка
Франкен Брам
4 2
Де Вит Дани
3:3
3:4
Ван ден Мейракер Данни
Класи Йорди
4:4
4:4
Франкен Брам
Павлидис Вангелис
5:4
5:4
Levi van Duijn
Ван Бредероде Мирон
6:4
6:5
Nigel Ogidi Nwankwo
Одгор Йенс
7:5

Ход матча

18'
 
Jesse Reinders
28'
 
Ivailo Staal
43'
Эштевеш Гонсалу
Деккер Максим
 
56'
Ван Бредероде Мирон
Ван Боммел Рубен
 
56'
Поку Эрнест
Лахдо Майкель
 
59'
0:1
Nigel Ogidi Nwankwo
(Jason Meerstadt)
70'
Де Вит Дани
(Инди Мартинс)
1:1
71'
 
Jan-Willem Kamp
Ivailo Staal
71'
 
Leonard de Beste
Nick Broekhuizen
72'
Поку Эрнест
(Эштевеш Гонсалу)
2:1
81'
Пенетра Алешандре
Базур Рихедли
 
82'
 
Ван ден Мейракер Данни
Chima Bosman
82'
 
Levi van Duijn
Jason Meerstadt
88'
 
Франкен Брам
Jesse Reinders
90'
2:2
Leonard de Beste
(Франкен Брам)
93'
Павлидис Вангелис
 
97'
Ван Бредероде Мирон
(Пенетра Алешандре)
3:2
105'
 
Ван ден Мейракер Данни
113'
3:3
Sem van Duijn
(Ван ден Мейракер Данни)
115'
 
Mees van Tol
Sem van Duijn
120'
 
Leonard de Beste
120'
Одгор Йенс
Данташ Тьягу
 
120'
 
Франкен Брам
121'
Де Вит Дани
3:3
121'
3:4
Ван ден Мейракер Данни
121'
Класи Йорди
4:4
121'
4:4
Франкен Брам
121'
Павлидис Вангелис
5:4
121'
5:4
Levi van Duijn
121'
Ван Бредероде Мирон
6:4
121'
6:5
Nigel Ogidi Nwankwo
121'
Одгор Йенс
7:5
Пен
4:2

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 4
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
20
Овусу-Одуро
Рим
30
Касиус
Денсо
25
Базур
Рихедли
4
Инди
Мартинс
22
Деккер
Максим
8
Класи
Йорди
6
Данташ
Тьягу
23
Лахдо
Майкель
10
Де
Вит
Дани
15
Ван
Боммел
Рубен
9
Павлидис
Вангелис
1
Paul
van
der
Helm
2
Chima
Bosman
3
Ivailo
Staal
24
Jason
Meerstadt
15
Nigel
Ogidi
Nwankwo
14
Офферхаус
Гуус
18
Jesse
Reinders
25
Tyrone
Owusu
28
Nick
Broekhuizen
7
Sem
van
Duijn
11
Ravalino
Junte
АЗ Алкмаар
4-2-3-1
Квик Бойс
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павлидис Вангелис 1 0.5
Де Вит Дани 1 0.5
Одгор Йенс 1 0.5
Ван Бредероде Мирон 1 0.5
Поку Эрнест 1 0.5
Ван Боммел Рубен 1 0.5
Инди Мартинс 0 0
Эштевеш Гонсалу 0 0
Пенетра Алешандре 0 0
Квик Бойс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sem van Duijn 3 1
Nick Broekhuizen 1 0.33
Nigel Ogidi Nwankwo 1 0.33
Leonard de Beste 1 0.33
Ван ден Мейракер Данни 0 0
Франкен Брам 0 0
Jason Meerstadt 0 0

Карточки

АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павлидис Вангелис 1 0
Квик Бойс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван ден Мейракер Данни 1 0
Франкен Брам 1 0
Jesse Reinders 1 0
Ivailo Staal 1 0
Leonard de Beste 1 0

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Квик Бойс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3
АЗ Алкмаар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Квик Бойс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
3
АЗ Алкмаар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Квик Бойс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
6

Голы по времени матча

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
1
33%
1
33%
91-120

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
1
33%
1
33%
91-120

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
1
33%
0
0%
91-120

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

6
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
33%
76-90
2
33%
1
17%
91-120

Пропущено

5
3
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
67%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
1
20%
1
33%
91-120

Результаты последних матчей

АЗ Алкмаар
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Боруссия Д - АЗ Алкмаар 2:2 Харденберг - АЗ Алкмаар 2:3 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:4
Легия - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Алмере Сити 4:1 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:2 Утрехт - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Зриньски 1:0 АЗ Алкмаар - Волендам 3:0 АЗ Алкмаар - ХФС 2:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 Астон Вилла - АЗ Алкмаар 2:1 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Астон Вилла 1:4 АЗ Алкмаар - Херенвен 3:0 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Легия 1:0 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 4:0 АЗ Алкмаар - Хераклес 1:1
Квик Бойс
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Квик Бойс - Де Трефферс 2:4 Квик Бойс - Де Графсхап 2:0 Квик Бойс - АДО-20 1:0 ГВВВ Венендал - Квик Бойс 0:1
Квик Бойс - Спарта Роттердам 3:1 Квик Бойс - Спакенбург 1:1 Козаккен Бойз - Квик Бойс 1:2 Квик Бойс - Ноордвейк 0:5 Алмере Сити-2 - Квик Бойс 2:0 Квик Бойс - НАК Бреда 1:0 Квик Бойс - Лиссе 3:0 Рейнсбургс Бойз - Квик Бойс 1:1 Харденберг - Квик Бойс 1:3 Квик Бойс - АКВ 0:3 Эксельсиор Масслёйс - Квик Бойс 2:4 Квик Бойс - Катвийк 2:0 Амстердамсхе - Квик Бойс 0:3 Квик Бойс - Конинклейке 1:2 Квик Бойс - Схевенинген 5:1 Де Трефферс - Квик Бойс 1:3

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
Квик Бойс

Точный счет

3:3
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:3
1 раз 100%
3:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

2:3
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 100%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

АЗ Алкмаар
Квик Бойс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

1/16 финала
ПСВ
Твенте
0 РКВВ ДЕМ Бевервейк
1 Эксельсиор Масслёйс
2 АДО Ден Хааг
0 Спарта Роттердам
2 Спакенбург
3 Эксельсиор
1 Виллем II
3 Гронинген
2 Харденберг
3 АЗ Алкмаар
2 Квик Бойс
0 Де Графсхап
1 ГВВВ Венендал
6 НЕК Неймеген
7 Гоу Эхед Иглс
1 Де Трефферс
1 Катвийк
2 Алмере Сити
0 Эйндховен
2 Фортуна Ситтард
1 Витесс
0 Херенвен
0 РКАВ Волендам
1 Амстердамсхе
3 УСВ Геркулес
2 Аякс
0 Дордрехт
3 Камбюр
2 Фейеноорд
1 Утрехт
1/8 финала
?
Эксельсиор Масслёйс
АДО Ден Хааг
Эксельсиор
Гронинген
АЗ Алкмаар
Квик Бойс
НЕК Неймеген
Гоу Эхед Иглс
Алмере Сити
Фортуна Ситтард
Витесс
Амстердамсхе
УСВ Геркулес
Камбюр
Фейеноорд
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
НЕК Неймеген Гонсалес Роберто 4
Алмере Сити Хансен Корнелиус 4
Херенвен Ван Амерсфоорт Пелле 3
Спакенбург Ahmed El Azzouti 3
Гоу Эхед Иглс Батен Тибо 3
Весь список

Топ нарушителей
ТЕК Эль-Макрини Мохамед 1
Алмере Сити Пенья Альваро 1
АДО Ден Хааг Gennaro Nigro 1
УНА Jeroen van Schoonhoven 1
Конинклейке Xander van den Berg 1
Весь список
  • Дополнительное время
  • 123'
    Bram Franken получил желтую карточку от судьи
  • 121'
    Г О О О О Л - Одгор Йенс реализовал пенальти!
  • 121'
    Г О О О О Л - Nigel Ogidi Nwankwo реализовал пенальти!
  • 121'
    Г О О О О Л - Ван Бредероде Мирон реализовал пенальти!
  • 121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Levi van Duijn не забивает в серии пенальти
  • 121'
    Г О О О О Л - Павлидис Вангелис реализовал пенальти!
  • 121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Bram Franken не забивает в серии пенальти
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Начался первый тайм дополнительного времени
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Деккер Максим уходит с поля. Эштевеш Гонсалу выходит вместо него
    • 28'
      Ivailo Staal получил желтую карточку от судьи
    • 18'
      Jesse Reinders получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
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