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  4. Кубок 2023-2024
Витесс
1:0
Конец матча
Амстердамсхе
0'
13' Желтая карточка
Ороз Алоис
1:0
27' Гол
Прёппер Дэви
90'+5

Ход матча

13'
Ороз Алоис
 
27'
Прёппер Дэви
(Ороз Алоис)
1:0
46'
Ван Звам Джованни
Ороз Алоис
 
46'
 
Wessel Been
Oussama Siali
59'
 
Matthijs Jesse
Платье Мелвин
59'
 
Julian van der Greft
Noa Benninga
59'
Бутра Амин
Манхуф Миллион
 
59'
Корнелисс Энцо
Пинту Мика
 
60'
Ван Гинкел Марко
Прёппер Дэви
 
71'
Домджони Тони
Мёленстен Мелле
 
77'
 
Djuric Ascencion
Хук Милан
78'
 
Soufiane Hetli
ван Веерденбург Гуус

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 5
  • 10 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
31
Шуберт
Маркус
6
Ороз
Алоис
29
Исима-Мирен
Николя
15
Хендрикс
Рамон
5
Пинту
Мика
20
Мёленстен
Мелле
24
Прёппер
Дэви
42
Манхуф
Миллион
21
Тилеманс
Матейс
25
Де
Регт
Гиан
99
Andy
Visser
1
Gijs
van
Zetten
4
Dalian
Maatsen
18
Линтхорст
Тим
15
ван
Веерденбург
Гуус
26
Mitch
van
Kempen
5
Cody
Claver
6
Noa
Benninga
16
Splinter
de
Mooij
8
Хук
Милан
20
Oussama
Siali
7
Платье
Мелвин
Витесс
4-2-3-1
Амстердамсхе
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ороз Алоис 1 0.33
Прёппер Дэви 1 0.33
Бутра Амин 1 0.33
Амстердамсхе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Wessel Been 2 0.67

Карточки

Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ороз Алоис 1 0
Амстердамсхе
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Витесс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Амстердамсхе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Витесс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Амстердамсхе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Витесс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Амстердамсхе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
67%
1
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Витесс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Витесс - Утрехт 0:0 Фасо-Йенненга - Витесс 2:2 Бохум - Витесс 2:0 Витесс - Херенвен 1:0
Алмере Сити - Витесс 5:0 Витесс - Хераклес 2:0 Фортуна Ситтард - Витесс 3:1 Аякс - Витесс 5:0 Витесс - Херенвен 1:3 Витесс - ЮСФА 2:0 Гоу Эхед Иглс - Витесс 5:1 Гроене Стер - Витесс 0:1 Витесс - ПЕК Зволле 1:1 Сонабель Уагадугу - Витесс 2:0 Фейеноорд - Витесс 4:0 Витесс - АСЕК Кудугу 1:1 Мажестик - Витесс 1:0 Витесс - Эксельсиор 0:0 Витесс - АСФ Бобо-Диуласо 2:1 Раимо - Витесс 0:1
Амстердамсхе
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Алмере Сити-2 - Амстердамсхе 1:5 РКАВ Волендам - Амстердамсхе 0:1 Лиссе - Амстердамсхе 0:1 Амстердамсхе - Харденберг 2:2
АКВ - Амстердамсхе 0:2 Амстердамсхе - Эксельсиор Масслёйс 2:2 Катвийк - Амстердамсхе 2:0 Спарта Роттердам - Амстердамсхе 0:0 Амстердамсхе - Конинклейке 1:3 Амстердамсхе - ПЕК Зволле 1:0 Рейнсбургс Бойз - Амстердамсхе 1:1 Амстердамсхе - Схевенинген 1:1 Де Трефферс - Амстердамсхе 5:1 Амстердамсхе - АДО-20 2:0 ГВВВ Венендал - Амстердамсхе 3:0 Амстердамсхе - Квик Бойс 0:3 Спакенбург - Амстердамсхе 0:2 Амстердамсхе - Козаккен Бойз 2:1 Ноордвейк - Амстердамсхе 1:1 Амстердамсхе - Алмере Сити-2 4:1

Результаты матчей

Витесс
Амстердамсхе

Точный счет

1:0
2 раза 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Витесс
Амстердамсхе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

1/16 финала
0 РКВВ ДЕМ Бевервейк
1 Эксельсиор Масслёйс
2 АДО Ден Хааг
0 Спарта Роттердам
2 Спакенбург
3 Эксельсиор
1 Виллем II
3 Гронинген
2 Харденберг
3 АЗ Алкмаар
2 Квик Бойс
0 Де Графсхап
1 ГВВВ Венендал
6 НЕК Неймеген
7 Гоу Эхед Иглс
1 Де Трефферс
1 Катвийк
2 Алмере Сити
0 Эйндховен
2 Фортуна Ситтард
1 Витесс
0 Херенвен
0 РКАВ Волендам
1 Амстердамсхе
3 УСВ Геркулес
2 Аякс
0 Дордрехт
3 Камбюр
2 Фейеноорд
1 Утрехт
3 ПСВ
1 Твенте
1/8 финала
1 Эксельсиор Масслёйс
2 АДО Ден Хааг
0 Эксельсиор
2 Гронинген
7 АЗ Алкмаар
5 Квик Бойс
2 НЕК Неймеген
1 Гоу Эхед Иглс
1 Алмере Сити
2 Фортуна Ситтард
1 Витесс
0 Амстердамсхе
УСВ Геркулес
Камбюр
Фейеноорд
ПСВ
1/4 финала
АДО Ден Хааг
Гронинген
АЗ Алкмаар
НЕК Неймеген
Фортуна Ситтард
Витесс
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Алмере Сити Хансен Корнелиус 5
НЕК Неймеген Гонсалес Роберто 4
Херенвен Ван Амерсфоорт Пелле 3
Фортуна Ситтард Сирхейс Кай 3
Спакенбург Ahmed El Azzouti 3
Весь список

Топ нарушителей
ТЕК Эль-Макрини Мохамед 1
Алмере Сити Пенья Альваро 1
АДО Ден Хааг Gennaro Nigro 1
УНА Jeroen van Schoonhoven 1
Конинклейке Xander van den Berg 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 27'
    Ороз Алоис сделал результативную передачу.
  • 27'
    Г О О О О Л - Прёппер Дэви бьет в цель!
  • 13'
    Ороз Алоис получил желтую карточку от судьи
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