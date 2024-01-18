1:0
Конец матча
Ход матча
13'
27'
1:0
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 5
-
10 Удары в створ 6
-
7 Угловые 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
61 Владение мячом, % 39
24
Прёппер
Дэви
25
Де
Регт
Гиан
99
Andy
Visser
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Прёппер ДэвиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Де Регт ГианПолузащитник
-
99 Andy VisserНападающий
- Запасные игроки
-
55 Брамел ТомВратарь
-
1 Ром ЭлойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
56 Эгбринг МатсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Edward Sturing
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
28 Wessel Been
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25 Daniel Nolet
-
Главный тренер: Benno Niho
Бомбардиры внутри турнира
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ороз Алоис
|1
|0.33
|Прёппер Дэви
|1
|0.33
|Бутра Амин
|1
|0.33
Амстердамсхе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Wessel Been
|2
|0.67
Карточки
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ороз Алоис
|1
|0
Амстердамсхе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Витесс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Амстердамсхе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Витесс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Амстердамсхе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Витесс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Амстердамсхе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
67%
1
50%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Витесс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Витесс - Утрехт 0:0 Фасо-Йенненга - Витесс 2:2 Бохум - Витесс 2:0 Витесс - Херенвен 1:0
Алмере Сити - Витесс 5:0 Витесс - Хераклес 2:0 Фортуна Ситтард - Витесс 3:1 Аякс - Витесс 5:0 Витесс - Херенвен 1:3 Витесс - ЮСФА 2:0 Гоу Эхед Иглс - Витесс 5:1 Гроене Стер - Витесс 0:1 Витесс - ПЕК Зволле 1:1 Сонабель Уагадугу - Витесс 2:0 Фейеноорд - Витесс 4:0 Витесс - АСЕК Кудугу 1:1 Мажестик - Витесс 1:0 Витесс - Эксельсиор 0:0 Витесс - АСФ Бобо-Диуласо 2:1 Раимо - Витесс 0:1
Амстердамсхе
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Алмере Сити-2 - Амстердамсхе 1:5 РКАВ Волендам - Амстердамсхе 0:1 Лиссе - Амстердамсхе 0:1 Амстердамсхе - Харденберг 2:2
АКВ - Амстердамсхе 0:2 Амстердамсхе - Эксельсиор Масслёйс 2:2 Катвийк - Амстердамсхе 2:0 Спарта Роттердам - Амстердамсхе 0:0 Амстердамсхе - Конинклейке 1:3 Амстердамсхе - ПЕК Зволле 1:0 Рейнсбургс Бойз - Амстердамсхе 1:1 Амстердамсхе - Схевенинген 1:1 Де Трефферс - Амстердамсхе 5:1 Амстердамсхе - АДО-20 2:0 ГВВВ Венендал - Амстердамсхе 3:0 Амстердамсхе - Квик Бойс 0:3 Спакенбург - Амстердамсхе 0:2 Амстердамсхе - Козаккен Бойз 2:1 Ноордвейк - Амстердамсхе 1:1 Амстердамсхе - Алмере Сити-2 4:1
Результаты матчей
Витесс
Амстердамсхе
Точный счет
1:0
2 раза 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:0
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Витесс
Амстердамсхе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
1/16 финала
0 РКВВ ДЕМ Бевервейк
1 Эксельсиор Масслёйс
- 0:1 РКВ-ЭКС
2 АДО Ден Хааг
0 Спарта Роттердам
- 2:0 АДО-СПА
1/8 финала
1/4 финала
— АДО Ден Хааг
— Гронинген
— АЗ Алкмаар
— НЕК Неймеген
— Фортуна Ситтард
— Витесс
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Алмере Сити
|Хансен Корнелиус
|5
|НЕК Неймеген
|Гонсалес Роберто
|4
|Херенвен
|Ван Амерсфоорт Пелле
|3
|Фортуна Ситтард
|Сирхейс Кай
|3
|Спакенбург
|Ahmed El Azzouti
|3
|ТЕК
|Эль-Макрини Мохамед
|1
|Алмере Сити
|Пенья Альваро
|1
|АДО Ден Хааг
|Gennaro Nigro
|1
|УНА
|Jeroen van Schoonhoven
|1
|Конинклейке
|Xander van den Berg
|1