  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Кубок лиги 2023-2024
Стадион: .
Фулхэм
0:1
Перерыв
Ливерпуль
0'
0:1
11' Гол
Диас Луис
42' Желтая карточка
Кэрни Том

Ход матча

11'
0:1
Диас Луис
(Куанса Джарелл)
42'
Кэрни Том
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 3
  • 4 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Прогнозы 147
Фулхэм 2.7% (4)
X 4.8% (7)
Ливерпуль 92.5% (136)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фулхэм
Ничья
Ливерпуль
9.92
Реклама, olimp.bet
4.80
Реклама, fon.bet
4.05
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
17
Лено
Бернд
21
Кастань
Тимоти
4
Адарабиойо
Олуватосин
31
Диоп
Исса
33
Робинсон
Энтони
26
Пальинья
Жоау
10
Кэрни
Том
14
Рид
Бобби
18
Перейра
Андреас
20
Виллиан
Боргес
7
Хименес
Рауль
62
Келлехер
Каомхин
84
Брэдли
Конор
78
Куанса
Джарелл
4
Ван
Дейк
Виргил
2
Гомес
Джо
38
Гравенберх
Райан
10
Макаллистер
Алексис
19
Эллиотт
Харви
18
Гакпо
Коди
9
Нуньес
Дарвин
7
Диас
Луис
Фулхэм
4-2-3-1
Ливерпуль
4-3-3

История личных встреч

Фулхэм
Ливерпуль

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
83.3%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 13 побед

22 матча

18.2%
18.2%
63.6%
4 победы 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

18.2%
50%
31.8%
4 победы 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

13.6%
27.3%
59.1%
3 победы 6 ничьих 13 побед

История матчей

КЛ
2:1
ПЛ
4:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:3
ПЛ
4:0
ПЛ
1:3
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:5
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.3
0.5

Среднее время на гол

69
180

Всего голов

20
20

Голов в среднем за матч

1.67
2

Среднее время на гол

54
45

Всего голов

33
26

Голов в среднем за матч

1.5
1.18

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

60
76

Бомбардиры внутри турнира

Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилсон Гарри 1 0.17
Виллиан Боргес 1 0.17
Кэрни Том 1 0.17
Айуоби Алекс 1 0.17
Винисиус Карлос 1 0.17
Родриго Мунис 1 0.17
Рид Бобби 0 0
Перейра Андреас 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гакпо Коди 4 0.8
Джонс Кёртис 3 0.6
Собослаи Доминик 2 0.4
Нуньес Дарвин 1 0.2
Салах Мохамед 1 0.2
Жота Диогу 1 0.2
Диас Луис 1 0.2
Александер-Арнольд Трент 0 0
Куанса Джарелл 0 0
Эндо Ватару 0 0
Конате Ибраима 0 0
Гравенберх Райан 0 0

Карточки

Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукич Саша 2 0
Лено Бернд 1 0
Хименес Рауль 1 0
Тете Кенни 1 0
Уилсон Гарри 1 0
Рид Харрисон 1 0
Родриго Мунис 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эндо Ватару 1 0
Ван Дейк Виргил 1 0
Гакпо Коди 1 0
Нуньес Дарвин 1 0

Результаты матчей

Фулхэм
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Ливерпуль
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
0
Фулхэм
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Ливерпуль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
10
Фулхэм
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Ливерпуль
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

3
10

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
10
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
20%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
1
25%
3
30%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90

Забито

6
12
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
17%
2
17%
46-60
1
17%
5
42%
61-75
1
17%
3
25%
76-90

Пропущено

8
4
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
1
25%
61-75
2
25%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Фулхэм
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Челси - Фулхэм 1:0 Ливерпуль - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Ротерхэм 1:0 Фулхэм - Арсенал 2:1
Борнмут - Фулхэм 3:0 Фулхэм - Бёрнли 0:2 Эвертон - Фулхэм 1:1 Ньюкасл - Фулхэм 3:0 Фулхэм - Вест Хэм 5:0 Фулхэм - Ноттингем Форест 5:0 Ливерпуль - Фулхэм 4:3 Фулхэм - Вулверхэмптон 3:2 Астон Вилла - Фулхэм 3:1 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1 Ипсвич - Фулхэм 1:3 Брайтон - Фулхэм 1:1 Тоттенхэм - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 3:1 Фулхэм - Челси 0:2 Фулхэм - Норвич 2:1
Ливерпуль
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Борнмут - Ливерпуль 0:4 Ливерпуль - Фулхэм 2:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Ньюкасл 4:2
Бёрнли - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Арсенал 1:1 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Ливерпуль 2:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:2 Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Фулхэм 4:3 Ливерпуль - ЛАСК 4:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Тулуза - Ливерпуль 3:2 Лутон Таун - Ливерпуль 1:1 Борнмут - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:0 Ливерпуль - Тулуза 5:1

Результаты матчей

Фулхэм
Ливерпуль

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Фулхэм
Ливерпуль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
1
4
2.5
2
2
1/8 финала
0 Мансфилд Таун
1 Порт Вейл
2 Эксетер Сити
3 Мидлсбро
2 Челси
0 Блэкберн
0 Манчестер Юнайтед
3 Ньюкасл
1 Борнмут
2 Ливерпуль
3 Вест Хэм
1 Арсенал
3 Эвертон
0 Бёрнли
1 Ипсвич
3 Фулхэм
1/4 финала
0 Порт Вейл
3 Мидлсбро
5 Челси
3 Ньюкасл
5 Ливерпуль
1 Вест Хэм
7 Эвертон
8 Фулхэм
1/2 финала
2 Мидлсбро
6 Челси
2 Ливерпуль
1 Фулхэм
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Мидлсбро Роджерс Морган 5 (1)
Ливерпуль Гакпо Коди 4
Блэкберн Гарретт Джейк 3 (1)
Блэкберн Бакли Джон 3 (1)
Кристал Пэлас Матета Жан-Филипп 3
Весь список

Топ нарушителей
Эксетер Сити Митчелл Деметри 1 1
Эвертон Паттерсон Нэйтан 2
Мансфилд Таун Флинт Эден 2
Фулхэм Лукич Саша 2
Мидлсбро Роджерс Морган 2
Весь список
Установите приложение LiveResult
Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
Будь в соцсетях с LiveResult
Прогнозы в Telegram и VK.
Новости спорта в Telegram и VK.
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Завершён первый тайм! "Фулхэм" - "Ливерпуль" 0-1. 
  • 45'
    Эллиотт зацепился за мяч на правом фланге и выполнил отличный навес на дальнюю штангу, Гравенберх за сферу зацепился, но пробить по воротам Лено так и не удалось. 
  • Угловой
    45'
    Угловой на правом фланге заработали хозяева. Перейра выполнил кросс в центр штрафной, но там никого из партнёров не оказалось, и защитники "Ливерпуля" справились. 
  • Дополнительное время
    45'
    Пять минут к первому тайму компенсировал Хупер. 
  • Травма, повреждение
    44'
    Впервые в нашей встрече появляется на поле медицинская бригада. Макаллистер после предыдущего столкновения лежит на газоне, оказывают медики помощь аргентинцу. 
  • Желтая карточка
    43'
    А вот и первая жёлтая карточка в нашем матче. Кэрни у "Фулхэма" наказан предупреждением. Далеко от себя отпустил мяч игрок хозяев и ударил по ногам Макаллистера. 
  • Угловой
    42'
    Эллиотт от левого корнера исполнил кросс в центр штрафной "Фулхэма", Адарабиойо оказался первым на мяче и спокойно вынес его ближе к центральному кругу. 
  • 41'
    Джо Гомес получил игровой снаряд на левой бровке, сместился в центр, а затем с очень дальней дистанции пробил. Мяч зацепил голову Диопа и ушёл за лицевую. Угловой разыграют мерсисайдцы. 
  • 40'
    Удалось "дачникам" выбраться из-под прессинга на своей половине поля. Кэрни получил сферу в центральном круге и выполнил пас на левый фланг, а Виллиан к этой передаче не  успел. 
  • 39'
    Добавили в активности в концовке первого тайма футболисты "Фулхэма"! Робинсон слева ворвался в штрафную гостей и прострелил вдоль ворот, Ван Дейк от ближней штанги вынес снаряд за боковую.
  • 38'
    Виллиан с правого фланга сместился в центр и с 25 метров плотно пробил в створ, вот только получилось точно в руки Келлехеру, который сферу от себя не отпустил. 
  • Судья
    37'
    СПОРНО! Хименес с правого фланга ворвался в штрафную гостей и упал после контакта с Гравенберхом. Свисток арбитра промолчал, хотя небольшой контакт всё-таки был! 
  • 36'
    Штрафной на чужой половине поля заработали "дачники". Перейра выполнил кросс с правого фланга в центр штрафной, а там футболисты "Ливерпуля" спокойно справились с угрозой. 
  • 35'
    Нуньес рвался к владениям Лено по правой бровке и уже был готов ворваться в штрафную, но его в шикарном подкате остановил Диоп, сыгравший рискованно, однако точно в мяч. 
  • Опасный момент
    34'
    ОПАСНО! Хименес взял инициативу в свои руки, протащил мяч до чужой штрафной и зряче с 20 метров пробил в левый угол, Келлехер сложился и смог парировать этот выстрел! 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 33'
      Удалось хозяевам перехватить мяч на своей половине поля, Перейра получил сферу у центральной линии поля и отдал разрезающий пас на правый край, но Рид догнать игровой снаряд не сумел. 
    • 32'
      Гравенберх по центру протащил игровой снаряд и выполнил передачу в левую часть штрафной, Луис Диас в одно касание пробил в ближний угол, но Лено без проблем справился. 
    • 31'
      Треть нашего матча уже позади. Пока сложно представить, что "Ливерпуль" отпустит эту встречу и позволит "дачникам" вернуться в игру. Посмотрим, изменится ли что-то в матче дальше. 
    • Офсайд
      30'
      Впервые в матче заметен Хименес! Догнал он мяч слева в штрафной соперника и выполнил кросс в центр, однако у мексиканца было зафиксировано положение вне игры. 
    • Офсайд
      29'
      ГОЛ забивает "Ливерпуль", однако от отменён из-за офсайда! Гакпо выполнил классный заброс в штрафную соперника, Нуньес пробил в штангу, а Луис Диас добавил точно в цель, но у уругвайца было зафиксировано положение вне игры! 
    • 28'
      Робинсон рвался вперёд по левому флангу, но пройти Брэдли не получилось. Классно дебютировал защитник "Ливерпуля" в прошлом матче против "Борнмута". Сегодня его игра выглядит очень уверенно. 
    • Офсайд
      27'
      Эллиотт с левого полуфланга выполнил кросс в центр штрафной, Гакпо выскочил из-за спин защитников, опередил Лено и пробил головой выше перекладины, однако лайнсмен поднял флажок, зафиксировав положение вне игры у футболиста "Ливерпуля". 
    • 26'
      Гравенберх со своей половины поля выполнил сильный заброс вперёд, однако получилось крайне неточно, Лено вышел из ворот и забрал мяч в свои перчатки. 
    • 25'
      Абсолютно ничего интересного в эти минуты на поле не происходит. По-прежнему мерсисайдцы катают игровой снаряд на своей половине поля. Прессинга от "Фулхэма" мы пока не наблюдаем. 
    • 24'
      В финале Кубка английской лиги своего соперника уже поджидает "Челси", который не без проблем в полуфинале сумел пройти "Мидлсбро". Думаю, кто бы не вышел из команд, финал должен получится классным. 
    • 23'
      Ван Дейк со своей половины поля выполнил классный заброс в штрафную соперника, Нуньес головой скинул к правой штанге, а Гакпо к этой передаче немного не успел! 
    • 22'
      Очень неспешное течение матча в стартовые минуты. Гости владеют огромным территориальным преимуществом, а вот "дачники" пока ничем интересным ответить на это не могут. 
    • 21'
      И ещё один заброс от гостей на левый фланг атаки. Луис Диас вёл борьбу против Кастаня, но на этот раз бельгиец переиграл колумбийца в борьбе на "втором этаже". 
    • 20'
      Закрепились футболисты "Ливерпуля" на чужой половине поля. Макаллистер по правому флангу отдавал разрезающий пас вперёд, но защитники хозяев сыграли внимательно в этой ситуации. 
    • 19'
      Пальинья от центра поля выполнил сильный заброс вперёд, но найти адресата этой передачей не получилось, поэтому сфера спокойно пришла в перчатки Келлехеру. 
    • 18'
      Красивую комбинацию на чужой половине поля разыграли гости! Эллиотт справа ворвался в штрафную соперника и прострелил в центр, а пробить Гакпо по владениям Лено не позволил Диоп! 
    • 17'
      Продолжают мерсисайдцы владеть мячом на своей половине поля. Есть преимущество у гостей. Думаю, что постараются они до перерыва забить ещё один мяч в ворота соперника. 
    • 16'
      Адарабиойо панически сыграл в своей штрафной, опередил собственного голкипера и просто вынес игровой снаряд за боковую. Нервно в этой ситуации выглядел защитник "Фулхэма". 
    • 15'
      Довольно-таки быстро справились работники стадиона с поставленной задачей, поэтому Саймон Хупер уже дал свисток для возобновления встречи. Удалось гостям быстро открыть счёт. 
    • 14'
      Давненько такого в Англии не наблюдалась. Дымовая шашка была брошена на поле, что вызвало некоторое замешательство. Пытаются сейчас убрать её с поля, дабы суметь продолжить встречу. 
    • Описание гола
      13'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! ЛУИС ДИАС! Открывают счёт гости! Луис Диас выиграл борьбу у Кастаня на левом фланге, вошёл в штрафную соперника и пробил по воротам. Игровой снаряд срикошетил от защитника "Фулхэма" и зашёл точно в ближний угол! 
    • 12'
      Добавили в активности футболисты "Фулхэма", которые смогли сейчас закрепиться на половине поля соперника. Очень здорово поддерживают фанаты свой любимый клуб и гонят его вперёд. 
    • 11'
      Робинсон подключился к атаке своей команды и с левого края штрафной выполнил острый прострел вдоль ворот, Келлехер сыграл на выходе и кончиками пальцев перевёл сферу за боковую на противоположном краю! 
    • Опасный момент
      10'
      МОМЕНТ! Угловой на правом фланге заработали хозяева, Перейра выполнил классный кросс в центр, Пальинья отклеился от соперника и с центра штрафной пробил выше переклдаины! 
    • 9'
      Первый удар в створ в нашем матче! Нуньес получил сферу в левой части штрафной соперника и несильно пробил в ближний угол, Лено спокойно забрал снаряд в свои перчатки. 
    • 8'
      Часто пр розыгрыше мяча защитники "Ливерпуля" подключают Келлехера, который в Кубке Лиги играет практически всё время. Отличный турнир для резервных голкиперов, дабы заявить о себе. 
    • 7'
      Брэдли получил мяч на правом краю штрафной и выполнил сильный кросс вдоль ворот, но никого из партнёров у нужной точке не оказалось, и сфера ушла за боковую на противоположном краю. 
    • 6'
      С преимуществом действуют в стартовые минуты матча футболисты "Ливерпуля". Здорово они перекатывают игровой снаряд на своей половине поля, пытаясь найти свободные зоны в обороне противника. 
    • 5'
      Активно начинают мерсисайдцы этот матч. Нуньес получил сферу в левой части штрафной и выполнил заброс на дальний край, Эллиотт пытался пробить слёту, но по мячу не попал. 
    • 4'
      Ещё раз напомню, что это ответная встреча полуфинала Кубка английской лиги. В первой встрече "Ливерпуль" на своём поле сумел победить со счётом 2-1. Подопечные Юргена Клоппа имеют небольшое преимущество перед этой встречей. 
    • 3'
      Первый штрафной на чужой половине поля заработали футболисты "Ливерпуля". Эллиотт с левого фланга выполнил кросс к одиннадцатиметровой отметке, Луис Диас сумел пробить головой, но получилось сильно мимо правого угла! 
    • 2'
      Футболисты "Фулхэма" вышли на эту встречу в белых футболках и чёрных трусах, гости играют в красном комплекте формы. Ворота Лено в первом тайме по ТВ-картинке расположены слева. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли гости. 
    Установите приложение LiveResult
    Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
    Будь в соцсетях с LiveResult
    Прогнозы в Telegram и VK.
    Новости спорта в Telegram и VK.
    Бесплатные ставки (фрибеты)
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Craven Cottage. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 37.6% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Где смотреть матч Фулхэм 0:1 Ливерпуль онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фулхэм 0:1 Ливерпуль

    Исход игры
    Фулхэм
    2.7% (4)
    Ничья
    4.7% (7)
    Ливерпуль
    92.6% (138)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.68% (84)
    Меньше
    26.32% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    71.05% (81)
    Нет
    28.95% (33)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    37.6% (56)
    1:3 Ливерпуль
    12.1% (18)
    0:2 Ливерпуль
    11.4% (17)
    0:1 Ливерпуль
    7.4% (11)
    0:3 Ливерпуль
    2.7% (4)
    2:2 Ничья
    1.3% (2)
    2:4 Ливерпуль
    1.3% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Фулхэм
    Ливерпуль
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный