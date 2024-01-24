Стадион: Крэйвен Коттедж.
Ход матча
11'
0:1
42'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 3
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 3
-
4 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
17
Лено
Бернд
31
Диоп
Исса
10
Кэрни
Том
14
Рид
Бобби
84
Брэдли
Конор
18
Гакпо
Коди
- Основной состав
-
17 Лено БерндВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Диоп ИссаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Кэрни ТомПолузащитник
-
14 Рид БоббиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Рим ТимЗащитник
- Полузащитник
-
28 Лукич СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Силва Марку
- Основной состав
- Вратарь
-
84 Брэдли КонорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Гакпо КодиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
98 Ниони ТрейПолузащитник
-
17 Джонс КёртисПолузащитник
-
42 Кларк БоббиПолузащитник
-
63 Бек ОуэнПолузащитник
-
20 Жота ДиогуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клопп Юрген
История личных встреч
Фулхэм
Ливерпуль
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
83.3%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 13 побед
22 матча
18.2%
18.2%
63.6%
4 победы 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
18.2%
50%
31.8%
4 победы 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
13.6%
27.3%
59.1%
3 победы 6 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
1.3
0.5
Среднее время на гол
69
180
Всего голов
20
20
Голов в среднем за матч
1.67
2
Среднее время на гол
54
45
Всего голов
33
26
Голов в среднем за матч
1.5
1.18
Тотал матчей
2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
Среднее время на гол
60
76
Бомбардиры внутри турнира
Фулхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уилсон Гарри
|1
|0.17
|Виллиан Боргес
|1
|0.17
|Кэрни Том
|1
|0.17
|Айуоби Алекс
|1
|0.17
|Винисиус Карлос
|1
|0.17
|Родриго Мунис
|1
|0.17
|Рид Бобби
|0
|0
|Перейра Андреас
|0
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гакпо Коди
|4
|0.8
|Джонс Кёртис
|3
|0.6
|Собослаи Доминик
|2
|0.4
|Нуньес Дарвин
|1
|0.2
|Салах Мохамед
|1
|0.2
|Жота Диогу
|1
|0.2
|Диас Луис
|1
|0.2
|Александер-Арнольд Трент
|0
|0
|Куанса Джарелл
|0
|0
|Эндо Ватару
|0
|0
|Конате Ибраима
|0
|0
|Гравенберх Райан
|0
|0
Карточки
Фулхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лукич Саша
|2
|0
|Лено Бернд
|1
|0
|Хименес Рауль
|1
|0
|Тете Кенни
|1
|0
|Уилсон Гарри
|1
|0
|Рид Харрисон
|1
|0
|Родриго Мунис
|1
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эндо Ватару
|1
|0
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|Гакпо Коди
|1
|0
|Нуньес Дарвин
|1
|0
Результаты матчей
Фулхэм
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Ливерпуль
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
0
0
Фулхэм
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Ливерпуль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
10
Фулхэм
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Ливерпуль
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
3
10
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
10
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
20%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
1
25%
3
30%
76-90
Пропущено
5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90
Забито
6
12
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
17%
2
17%
46-60
1
17%
5
42%
61-75
1
17%
3
25%
76-90
Пропущено
8
4
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
1
25%
61-75
2
25%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Фулхэм
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Челси - Фулхэм 1:0 Ливерпуль - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Ротерхэм 1:0 Фулхэм - Арсенал 2:1
Борнмут - Фулхэм 3:0 Фулхэм - Бёрнли 0:2 Эвертон - Фулхэм 1:1 Ньюкасл - Фулхэм 3:0 Фулхэм - Вест Хэм 5:0 Фулхэм - Ноттингем Форест 5:0 Ливерпуль - Фулхэм 4:3 Фулхэм - Вулверхэмптон 3:2 Астон Вилла - Фулхэм 3:1 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1 Ипсвич - Фулхэм 1:3 Брайтон - Фулхэм 1:1 Тоттенхэм - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 3:1 Фулхэм - Челси 0:2 Фулхэм - Норвич 2:1
Ливерпуль
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Борнмут - Ливерпуль 0:4 Ливерпуль - Фулхэм 2:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Ньюкасл 4:2
Бёрнли - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Арсенал 1:1 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Ливерпуль 2:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:2 Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Фулхэм 4:3 Ливерпуль - ЛАСК 4:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Тулуза - Ливерпуль 3:2 Лутон Таун - Ливерпуль 1:1 Борнмут - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:0 Ливерпуль - Тулуза 5:1
Результаты матчей
Фулхэм
Ливерпуль
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Фулхэм
Ливерпуль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
14
22
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
|Мидлсбро
|Роджерс Морган
|5 (1)
|Ливерпуль
|Гакпо Коди
|4
|Блэкберн
|Гарретт Джейк
|3 (1)
|Блэкберн
|Бакли Джон
|3 (1)
|Кристал Пэлас
|Матета Жан-Филипп
|3
|Эксетер Сити
|Митчелл Деметри
|1 1
|Эвертон
|Паттерсон Нэйтан
|2
|Мансфилд Таун
|Флинт Эден
|2
|Фулхэм
|Лукич Саша
|2
|Мидлсбро
|Роджерс Морган
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фулхэм 0:1 Ливерпуль
Исход игры
Фулхэм
2.7% (4)
Ничья
4.7% (7)
Ливерпуль
92.6% (138)
Тотал 2.5
Больше
73.68% (84)
Меньше
26.32% (30)
Обе команды забьют
Да
71.05% (81)
Нет
28.95% (33)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
37.6% (56)
1:3 Ливерпуль
12.1% (18)
0:2 Ливерпуль
11.4% (17)
0:1 Ливерпуль
7.4% (11)
0:3 Ливерпуль
2.7% (4)
2:2 Ничья
1.3% (2)
2:4 Ливерпуль
1.3% (2)
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