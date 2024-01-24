Эллиотт от левого корнера исполнил кросс в центр штрафной "Фулхэма", Адарабиойо оказался первым на мяче и спокойно вынес его ближе к центральному кругу.

А вот и первая жёлтая карточка в нашем матче. Кэрни у "Фулхэма" наказан предупреждением. Далеко от себя отпустил мяч игрок хозяев и ударил по ногам Макаллистера.

Впервые в нашей встрече появляется на поле медицинская бригада. Макаллистер после предыдущего столкновения лежит на газоне, оказывают медики помощь аргентинцу.

Угловой на правом фланге заработали хозяева. Перейра выполнил кросс в центр штрафной, но там никого из партнёров не оказалось, и защитники "Ливерпуля" справились.

Эллиотт зацепился за мяч на правом фланге и выполнил отличный навес на дальнюю штангу, Гравенберх за сферу зацепился, но пробить по воротам Лено так и не удалось.

ОПАСНО! Хименес взял инициативу в свои руки, протащил мяч до чужой штрафной и зряче с 20 метров пробил в левый угол, Келлехер сложился и смог парировать этот выстрел!

Нуньес рвался к владениям Лено по правой бровке и уже был готов ворваться в штрафную, но его в шикарном подкате остановил Диоп, сыгравший рискованно, однако точно в мяч.

Штрафной на чужой половине поля заработали "дачники". Перейра выполнил кросс с правого фланга в центр штрафной, а там футболисты "Ливерпуля" спокойно справились с угрозой.

СПОРНО! Хименес с правого фланга ворвался в штрафную гостей и упал после контакта с Гравенберхом. Свисток арбитра промолчал, хотя небольшой контакт всё-таки был!

Виллиан с правого фланга сместился в центр и с 25 метров плотно пробил в створ, вот только получилось точно в руки Келлехеру, который сферу от себя не отпустил.

Добавили в активности в концовке первого тайма футболисты "Фулхэма"! Робинсон слева ворвался в штрафную гостей и прострелил вдоль ворот, Ван Дейк от ближней штанги вынес снаряд за боковую.

Удалось "дачникам" выбраться из-под прессинга на своей половине поля. Кэрни получил сферу в центральном круге и выполнил пас на левый фланг, а Виллиан к этой передаче не успел.

Джо Гомес получил игровой снаряд на левой бровке, сместился в центр, а затем с очень дальней дистанции пробил. Мяч зацепил голову Диопа и ушёл за лицевую. Угловой разыграют мерсисайдцы.

33' Удалось хозяевам перехватить мяч на своей половине поля, Перейра получил сферу у центральной линии поля и отдал разрезающий пас на правый край, но Рид догнать игровой снаряд не сумел.

32' Гравенберх по центру протащил игровой снаряд и выполнил передачу в левую часть штрафной, Луис Диас в одно касание пробил в ближний угол, но Лено без проблем справился.

31' Треть нашего матча уже позади. Пока сложно представить, что "Ливерпуль" отпустит эту встречу и позволит "дачникам" вернуться в игру. Посмотрим, изменится ли что-то в матче дальше.

30' Впервые в матче заметен Хименес! Догнал он мяч слева в штрафной соперника и выполнил кросс в центр, однако у мексиканца было зафиксировано положение вне игры.

29' ГОЛ забивает "Ливерпуль", однако от отменён из-за офсайда! Гакпо выполнил классный заброс в штрафную соперника, Нуньес пробил в штангу, а Луис Диас добавил точно в цель, но у уругвайца было зафиксировано положение вне игры!

28' Робинсон рвался вперёд по левому флангу, но пройти Брэдли не получилось. Классно дебютировал защитник "Ливерпуля" в прошлом матче против "Борнмута". Сегодня его игра выглядит очень уверенно.

27' Эллиотт с левого полуфланга выполнил кросс в центр штрафной, Гакпо выскочил из-за спин защитников, опередил Лено и пробил головой выше перекладины, однако лайнсмен поднял флажок, зафиксировав положение вне игры у футболиста "Ливерпуля".

26' Гравенберх со своей половины поля выполнил сильный заброс вперёд, однако получилось крайне неточно, Лено вышел из ворот и забрал мяч в свои перчатки.

25' Абсолютно ничего интересного в эти минуты на поле не происходит. По-прежнему мерсисайдцы катают игровой снаряд на своей половине поля. Прессинга от "Фулхэма" мы пока не наблюдаем.