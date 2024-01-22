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Стадион: .
Фулхэм
 
Позже
Ливерпуль
Прогнозы 45
Фулхэм 0% (0)
X 6.7% (3)
Ливерпуль 93.3% (42)
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Лучшие коэффициенты
Фулхэм
Ничья
Ливерпуль
4.45
4.05
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История личных встреч

Фулхэм
Ливерпуль

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
83.3%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 13 побед

22 матча

18.2%
18.2%
63.6%
4 победы 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

18.2%
50%
31.8%
4 победы 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

13.6%
27.3%
59.1%
3 победы 6 ничьих 13 побед

История матчей

КЛ
2:1
ПЛ
4:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:3
ПЛ
4:0
ПЛ
1:3
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:5
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.3
0.5

Среднее время на гол

69
180

Всего голов

20
20

Голов в среднем за матч

1.67
2

Среднее время на гол

54
45

Всего голов

33
26

Голов в среднем за матч

1.5
1.18

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

60
76

Бомбардиры внутри турнира

Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилсон Гарри 1 0.2
Виллиан Боргес 1 0.2
Кэрни Том 1 0.2
Айуоби Алекс 1 0.2
Винисиус Карлос 1 0.2
Родриго Мунис 1 0.2
Рид Бобби 0 0
Перейра Андреас 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гакпо Коди 4 1
Джонс Кёртис 3 0.75
Собослаи Доминик 2 0.5
Нуньес Дарвин 1 0.25
Салах Мохамед 1 0.25
Жота Диогу 1 0.25
Александер-Арнольд Трент 0 0
Куанса Джарелл 0 0
Эндо Ватару 0 0
Конате Ибраима 0 0
Гравенберх Райан 0 0

Карточки

Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукич Саша 2 0
Лено Бернд 1 0
Хименес Рауль 1 0
Тете Кенни 1 0
Уилсон Гарри 1 0
Рид Харрисон 1 0
Родриго Мунис 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эндо Ватару 1 0
Ван Дейк Виргил 1 0
Гакпо Коди 1 0
Нуньес Дарвин 1 0

Результаты матчей

Фулхэм
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Ливерпуль
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
0
Фулхэм
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Ливерпуль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
10
Фулхэм
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Ливерпуль
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

3
10

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
10
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
20%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
1
25%
3
30%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90

Забито

6
12
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
17%
2
17%
46-60
1
17%
5
42%
61-75
1
17%
3
25%
76-90

Пропущено

8
4
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
1
25%
61-75
2
25%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Фулхэм
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Челси - Фулхэм 1:0 Ливерпуль - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Ротерхэм 1:0 Фулхэм - Арсенал 2:1
Борнмут - Фулхэм 3:0 Фулхэм - Бёрнли 0:2 Эвертон - Фулхэм 1:1 Ньюкасл - Фулхэм 3:0 Фулхэм - Вест Хэм 5:0 Фулхэм - Ноттингем Форест 5:0 Ливерпуль - Фулхэм 4:3 Фулхэм - Вулверхэмптон 3:2 Астон Вилла - Фулхэм 3:1 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1 Ипсвич - Фулхэм 1:3 Брайтон - Фулхэм 1:1 Тоттенхэм - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 3:1 Фулхэм - Челси 0:2 Фулхэм - Норвич 2:1
Ливерпуль
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Борнмут - Ливерпуль 0:4 Ливерпуль - Фулхэм 2:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Ньюкасл 4:2
Бёрнли - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Арсенал 1:1 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Ливерпуль 2:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:2 Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Фулхэм 4:3 Ливерпуль - ЛАСК 4:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Тулуза - Ливерпуль 3:2 Лутон Таун - Ливерпуль 1:1 Борнмут - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:0 Ливерпуль - Тулуза 5:1

Результаты матчей

Фулхэм
Ливерпуль

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Фулхэм
Ливерпуль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
1
4
2.5
2
2
1/8 финала
0 Мансфилд Таун
1 Порт Вейл
2 Эксетер Сити
3 Мидлсбро
2 Челси
0 Блэкберн
0 Манчестер Юнайтед
3 Ньюкасл
1 Борнмут
2 Ливерпуль
3 Вест Хэм
1 Арсенал
3 Эвертон
0 Бёрнли
1 Ипсвич
3 Фулхэм
1/4 финала
0 Порт Вейл
3 Мидлсбро
5 Челси
3 Ньюкасл
5 Ливерпуль
1 Вест Хэм
7 Эвертон
8 Фулхэм
1/2 финала
1 Мидлсбро
0 Челси
2 Ливерпуль
1 Фулхэм
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Мидлсбро Роджерс Морган 4 (1)
Ливерпуль Гакпо Коди 4
Блэкберн Гарретт Джейк 3 (1)
Блэкберн Бакли Джон 3 (1)
Кристал Пэлас Матета Жан-Филипп 3
Весь список

Топ нарушителей
Эксетер Сити Митчелл Деметри 1 1
Эвертон Паттерсон Нэйтан 2
Мансфилд Таун Флинт Эден 2
Фулхэм Лукич Саша 2
Мидлсбро Роджерс Морган 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Фулхэм - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 января 2024, осталось 2 дня 12 часов 9 минут.



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    • Прогнозы 45
    Фулхэм 0% (0)
    X 6.7% (3)
    Ливерпуль 93.3% (42)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Фулхэм
    Ничья
    Ливерпуль
    4.45
    4.05
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    Прогнозы на матч Фулхэм - Ливерпуль

    Исход игры
    Фулхэм
    0% (0)
    Ничья
    6.7% (3)
    Ливерпуль
    93.3% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.91% (29)
    Меньше
    34.09% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    65.91% (29)
    Нет
    34.09% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    42.2% (19)
    0:2 Ливерпуль
    20% (9)
    1:3 Ливерпуль
    15.6% (7)
    0:1 Ливерпуль
    8.9% (4)
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