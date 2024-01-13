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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Гиуа Антонио
Дженоа
0:0
Первый тайм: 37'
Торино
0'
16' Желтая карточка
Влашич Никола

Ход матча

16'
 
Влашич Никола

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Прогнозы 130
Дженоа 23.8% (31)
X 55.4% (72)
Торино 20.8% (27)
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1
Мартинес
Хосеп
4
Де
Винтер
Кони
13
Бани
Маттиа
22
Васкес
Хоан
20
Сабелли
Стефано
10
Мессиас
Жуниор
47
Бадель
Милан
17
Малиновский
Руслан
3
Кариколь
Аарон
19
Ретеги
Матео
11
Гудмундссон
Альберт
32
Милинкович-Савич
Ваня
26
Джиджи
Коффи
4
Буонджорно
Алессандро
13
Родригес
Рикардо
19
Белланова
Рауль
20
Лазаро
Валентино
28
Риччи
Самуэле
8
Илич
Иван
16
Влашич
Никола
91
Сапата
Дуван
9
Санабрия
Антонио
Дженоа
3-5-2
Торино
3-4-1-2

История личных встреч

Дженоа
Торино

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
44.4%
9 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 7 побед

25 матчей

28%
24%
48%
7 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

20%
52%
28%
5 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

36%
36%
28%
9 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

СA
1:0
СA
1:0
СA
3:2
СA
0:0
СA
1:2
СA
3:0
К
1:1
СA
0:1
СA
0:1
СA
2:1
СA
1:2
СA
0:0
СA
2:1
СA
1:0
СA
3:2
СA
3:3
СA
5:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:1
СA
2:3
СA
3:0
СA
3:0

Голы

Всего голов

21
12

Голов в среднем за матч

1.75
0.92

Среднее время на гол

51
97

Всего голов

20
12

Голов в среднем за матч

1.54
1

Среднее время на гол

58
90

Всего голов

41
24

Голов в среднем за матч

1.64
0.96

Тотал матчей

2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
23

Среднее время на гол

54
93

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудмундссон Альберт 8 (1) 0.4
Ретеги Матео 3 0.15
Малиновский Руслан 2 0.1
Дрэгушин Раду 2 0.1
Экубан Калеб 1 0.05
Торсби Мортен 1 0.05
Бани Маттиа 1 0.05
Бираски Давиде 1 0.05
Мессиас Жуниор 1 0.05
Френдруп Мортен 0 0
Стротман Кевин 0 0
Бадель Милан 0 0
Хапс Ридгесиано 0 0
Де Винтер Кони 0 0
Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сапата Дуван 4 0.2
Радоньич Неманья 3 0.15
Буонджорно Алессандро 3 0.15
Санабрия Антонио 3 (1) 0.15
Влашич Никола 2 0.1
Илич Иван 2 0.1
Шуурс Перр 1 0.05
Тамез Адриен 0 0
Белланова Рауль 0 0
Риччи Самуэле 0 0
Родригес Рикардо 0 0
Лазаро Валентино 0 0

Карточки

Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малиновский Руслан 6 0
Бани Маттиа 6 0
Джилардино Альберто 4 0
Бадель Милан 4 0
Ретеги Матео 4 0
Френдруп Мортен 4 0
Де Винтер Кони 4 0
Мартинес Хосеп 2 1
Васкес Хоан 3 0
Сабелли Стефано 3 0
Гудмундссон Альберт 3 0
Кариколь Аарон 1 1
Стротман Кевин 2 0
Фольякко Алессандро 2 0
Торсби Мортен 1 0
Дрэгушин Раду 1 0
Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линетти Кароль 6 0
Белланова Рауль 5 0
Тамез Адриен 4 0
Юрич Иван II 2 1
Буонджорно Алессандро 3 0
Риччи Самуэле 3 0
Родригес Рикардо 2 0
Лазаро Валентино 2 0
Джиджи Коффи 2 0
Санабрия Антонио 2 0
Влашич Никола 2 0
Шуурс Перр 2 0
Пеллегри Пьетро 2 0
Илич Иван 2 0
Гинейтис Гвидас 2 0
Паро Маттео 1 0
Войвода Мергим 1 0
Радоньич Неманья 1 0
Милинкович-Савич Ваня 1 0
Сек Демба 1 0

Результаты матчей

Дженоа
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Торино
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

6
2
Дженоа
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (8)
10% (1)
10% (1)
Торино
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

7
12
Дженоа
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
26% (5)
21% (4)
Торино
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
11% (2)
68% (13)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
42% (8)
47% (9)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

13
14

Голы по времени матча

Забито

12
6
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 15
1
8%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
6
50%
3
50%
31-45
3
25%
2
33%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Пропущено

11
13
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
3
23%
31-45
1
9%
3
23%
46-60
1
9%
4
31%
61-75
3
27%
3
23%
76-90

Забито

9
12
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
1
11%
1
8%
1-15
2
22%
2
17%
16-30
2
22%
1
8%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
1
11%
2
17%
61-75
2
22%
4
33%
76-90

Пропущено

12
6
3 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
1
17%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
2
17%
2
33%
61-75
6
50%
2
33%
76-90

Забито

21
18
12 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 8
5 Не забивали 8
2
10%
2
11%
1-15
2
10%
2
11%
16-30
8
38%
4
22%
31-45
4
19%
4
22%
46-60
2
10%
2
11%
61-75
3
14%
4
22%
76-90

Пропущено

23
19
9 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 10
2
9%
0
0%
1-15
4
17%
1
5%
16-30
3
13%
3
16%
31-45
2
9%
4
21%
46-60
3
13%
6
32%
61-75
9
39%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Дженоа
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Болонья - Дженоа 1:1 Дженоа - Интер Милан 1:1 Сассуоло - Дженоа 1:2 Дженоа - Ювентус 1:1
Монца - Дженоа 1:0 Лацио - Дженоа 1:0 Дженоа - Эмполи 1:1 Фрозиноне - Дженоа 2:1 Дженоа - Верона 1:0 Кальяри - Дженоа 2:1 Дженоа - Реджана 2:1 Дженоа - Салернитана 1:0 Аталанта - Дженоа 2:0 Дженоа - Милан 0:1 Удинезе - Дженоа 2:2 Дженоа - Рома 4:1 Лечче - Дженоа 1:0 Дженоа - Наполи 2:2 Торино - Дженоа 1:0 Лацио - Дженоа 0:1
Торино
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Торино - Наполи 3:0 Фиорентина - Торино 1:0 Торино - Удинезе 1:1 Торино - Эмполи 1:0
Фрозиноне - Торино 0:0 Торино - Аталанта 3:0 Болонья - Торино 2:0 Монца - Торино 1:1 Торино - Сассуоло 2:1 Торино - Фрозиноне 1:2 Лечче - Торино 0:1 Торино - Интер Милан 0:3 Ювентус - Торино 2:0 Торино - Верона 0:0 Лацио - Торино 2:0 Торино - Рома 1:1 Салернитана - Торино 0:3 Торино - Дженоа 1:0 Милан - Торино 4:1 Торино - Кальяри 0:0

Результаты матчей

Дженоа
Торино

Точный счет

1:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:0
5 раз 26%
1:1
4 раза 21%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:0
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
0:3
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 53%
0
5 раз 26%
2
3 раза 16%
4
1 раз 5%
0
8 раз 42%
1
7 раз 37%
3
3 раза 16%
2
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Дженоа
Торино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
3
2
7
1.5
3
7
1
8
2.5
2
8
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
4
5
2
8
1.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
11
8
4
15
1.5
4
15
1
18
2.5
3
16
1
18
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 19 15 3 1 44 - 9 48
2.
Ювентус
 Заявка 19 14 4 1 29 - 12 46
3.
Милан
 Заявка 19 12 3 4 35 - 20 39
4.
Фиорентина
 Заявка 19 10 3 6 27 - 19 33
5.
Болонья
 Заявка 19 8 8 3 22 - 16 32
6.
Аталанта
 Заявка 19 9 3 7 30 - 21 30
7.
Лацио
 Заявка 19 9 3 7 23 - 20 30
8.
Рома
 Заявка 19 8 5 6 31 - 21 29
9.
Наполи
 0:1 Заявка 20 8 4 8 28 - 25 28
10.
Торино
 0:0 Заявка 20 7 7 6 18 - 18 28
11.
Монца
 Заявка 19 6 7 6 19 - 20 25
12.
Дженоа
 0:0 Заявка 20 5 7 8 20 - 24 22
13.
Лечче
 Заявка 19 4 9 6 20 - 25 21
14.
Сассуоло
 Заявка 19 5 4 10 26 - 33 19
15.
Фрозиноне
 Заявка 19 5 4 10 25 - 34 19
16.
Удинезе
 Заявка 19 2 11 6 19 - 30 17
17.
Кальяри
 Заявка 19 3 6 10 17 - 32 15
18.
Салернитана
 1:0 Заявка 20 3 6 11 17 - 38 15
19.
Верона
 Заявка 19 3 5 11 16 - 26 14
20.
Эмполи
 Заявка 19 3 4 12 10 - 33 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 10 8 1 1 25 - 6 25
2.
Ювентус
 Заявка 9 7 2 0 13 - 4 23
3.
Болонья
 Заявка 10 7 2 1 14 - 5 23
4.
Милан
 Заявка 9 7 0 2 15 - 4 21
5.
Рома
 Заявка 10 6 3 1 22 - 8 21
6.
Аталанта
 Заявка 9 6 1 2 17 - 7 19
7.
Фиорентина
 Заявка 9 6 1 2 15 - 8 19
8.
Торино
 0:0 Заявка 10 5 4 1 12 - 6 19
9.
Лацио
 Заявка 9 5 2 2 11 - 7 17
10.
Фрозиноне
 Заявка 10 5 2 3 17 - 15 17
11.
Лечче
 Заявка 10 4 4 2 12 - 12 16
12.
Дженоа
 0:0 Заявка 10 3 5 2 12 - 11 14
13.
Монца
 Заявка 9 3 4 2 10 - 6 13
14.
Кальяри
 Заявка 9 3 3 3 11 - 15 12
15.
Сассуоло
 Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
16.
Наполи
 0:1 Заявка 10 3 2 5 12 - 14 11
17.
Верона
 Заявка 9 2 3 4 9 - 12 9
18.
Удинезе
 Заявка 10 1 6 3 13 - 16 9
19.
Салернитана
 1:0 Заявка 10 1 4 5 10 - 20 7
20.
Эмполи
 Заявка 10 1 2 7 5 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 9 7 2 0 19 - 3 23
2.
Ювентус
 Заявка 10 7 2 1 16 - 8 23
3.
Милан
 Заявка 10 5 3 2 20 - 16 18
4.
Наполи
 0:1 Заявка 10 5 2 3 16 - 11 17
5.
Фиорентина
 Заявка 10 4 2 4 12 - 11 14
6.
Лацио
 Заявка 10 4 1 5 12 - 13 13
7.
Монца
 Заявка 10 3 3 4 9 - 14 12
8.
Аталанта
 Заявка 10 3 2 5 13 - 14 11
9.
Болонья
 Заявка 9 1 6 2 8 - 11 9
10.
Торино
 0:0 Заявка 10 2 3 5 6 - 12 9
11.
Рома
 Заявка 9 2 2 5 9 - 13 8
12.
Сассуоло
 Заявка 9 2 2 5 13 - 18 8
13.
Эмполи
 Заявка 9 2 2 5 5 - 16 8
14.
Удинезе
 Заявка 9 1 5 3 6 - 14 8
15.
Дженоа
 0:0 Заявка 10 2 2 6 8 - 13 8
16.
Салернитана
 1:0 Заявка 10 2 2 6 7 - 18 8
17.
Лечче
 Заявка 9 0 5 4 8 - 13 5
18.
Верона
 Заявка 10 1 2 7 7 - 14 5
19.
Кальяри
 Заявка 10 0 3 7 6 - 17 3
20.
Фрозиноне
 Заявка 9 0 2 7 8 - 19 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 16 (2)
Милан Жиру Оливье 9 (5)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Дженоа Гудмундссон Альберт 8 (2)
Рома Лукаку Ромелу 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 9
Салернитана Дьомбер Норберт 9
Фиорентина Раньери Лука 9
Лечче Рамадани Юльбер 8
Эмполи Мале Юссеф 8
Весь список
  • 34'
    Удар от ворот произведет Дженоа
  • 33'
    Торино контролирует мяч.
  • 32'
    Торино совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 31'
    Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 31'
    Торино совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 30'
    Контроль мяча: Дженоа: 48%, Торино: 52%.
  • 30'
    Риччи Самуэле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 30'
    Дженоа пытается что-то создать.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 29'
      Удар от ворот произведет Торино
    • 29'
      Жуниор Мессиас не смог попасть в створ ударом издали
    • 29'
      Дженоа пытается что-то создать.
    • 29'
      Торино контролирует мяч.
    • 28'
      Торино совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 28'
      Санабрия Антонио из команды Торино толкнул локтем оппонента. Это Васкес Хоан заработал фол
    • 27'
      Торино совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 27'
      Буонджорно Алессандро из команды Торино перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      Кариколь Аарон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 26'
      Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 36% завершится ничьей.
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    Прогнозы 130
    Дженоа 23.8% (31)
    X 55.4% (72)
    Торино 20.8% (27)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Дженоа
    Ничья
    Торино
    3.35
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Дженоа 0:0 Торино

    Исход игры
    Дженоа
    23.5% (31)
    Ничья
    55.3% (73)
    Торино
    21.2% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    25.83% (31)
    Меньше
    74.17% (89)
    Обе команды забьют
    Да
    80.83% (97)
    Нет
    19.17% (23)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    50% (66)
    2:1 Дженоа
    13.6% (18)
    1:2 Торино
    9.1% (12)
    1:0 Дженоа
    7.6% (10)
    0:0 Ничья
    3.8% (5)
    0:1 Торино
    3.8% (5)
    0:2 Торино
    2.3% (3)
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