Тур: 20. Стадион: Луиджи Феррарис. Главный судья: Гиуа Антонио
Ход матча
16'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Бани
Маттиа
22
Васкес
Хоан
47
Бадель
Милан
19
Ретеги
Матео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Бани МаттиаЗащитник
-
22 Васкес ХоанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ретеги МатеоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Леали НиколаВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Фини СейдуНападающий
-
Главный тренер: Джилардино Альберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Джиджи КоффиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Сапата ДуванНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
71 Попа МихайВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Сазонов СабаПолузащитник
-
23 Сек ДембаПолузащитник
-
61 Тамез АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Дженоа
Торино
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
44.4%
9 побед 4 ничьи 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 7 побед
25 матчей
28%
24%
48%
7 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
20%
52%
28%
5 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
36%
36%
28%
9 побед 9 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
12
Голов в среднем за матч
1.75
0.92
Среднее время на гол
51
97
Всего голов
20
12
Голов в среднем за матч
1.54
1
Среднее время на гол
58
90
Всего голов
41
24
Голов в среднем за матч
1.64
0.96
Тотал матчей
2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
Среднее время на гол
54
93
Бомбардиры внутри турнира
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудмундссон Альберт
|8 (1)
|0.4
|Ретеги Матео
|3
|0.15
|Малиновский Руслан
|2
|0.1
|Дрэгушин Раду
|2
|0.1
|Экубан Калеб
|1
|0.05
|Торсби Мортен
|1
|0.05
|Бани Маттиа
|1
|0.05
|Бираски Давиде
|1
|0.05
|Мессиас Жуниор
|1
|0.05
|Френдруп Мортен
|0
|0
|Стротман Кевин
|0
|0
|Бадель Милан
|0
|0
|Хапс Ридгесиано
|0
|0
|Де Винтер Кони
|0
|0
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сапата Дуван
|4
|0.2
|Радоньич Неманья
|3
|0.15
|Буонджорно Алессандро
|3
|0.15
|Санабрия Антонио
|3 (1)
|0.15
|Влашич Никола
|2
|0.1
|Илич Иван
|2
|0.1
|Шуурс Перр
|1
|0.05
|Тамез Адриен
|0
|0
|Белланова Рауль
|0
|0
|Риччи Самуэле
|0
|0
|Родригес Рикардо
|0
|0
|Лазаро Валентино
|0
|0
Карточки
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малиновский Руслан
|6
|0
|Бани Маттиа
|6
|0
|Джилардино Альберто
|4
|0
|Бадель Милан
|4
|0
|Ретеги Матео
|4
|0
|Френдруп Мортен
|4
|0
|Де Винтер Кони
|4
|0
|Мартинес Хосеп
|2
|1
|Васкес Хоан
|3
|0
|Сабелли Стефано
|3
|0
|Гудмундссон Альберт
|3
|0
|Кариколь Аарон
|1
|1
|Стротман Кевин
|2
|0
|Фольякко Алессандро
|2
|0
|Торсби Мортен
|1
|0
|Дрэгушин Раду
|1
|0
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Линетти Кароль
|6
|0
|Белланова Рауль
|5
|0
|Тамез Адриен
|4
|0
|Юрич Иван II
|2
|1
|Буонджорно Алессандро
|3
|0
|Риччи Самуэле
|3
|0
|Родригес Рикардо
|2
|0
|Лазаро Валентино
|2
|0
|Джиджи Коффи
|2
|0
|Санабрия Антонио
|2
|0
|Влашич Никола
|2
|0
|Шуурс Перр
|2
|0
|Пеллегри Пьетро
|2
|0
|Илич Иван
|2
|0
|Гинейтис Гвидас
|2
|0
|Паро Маттео
|1
|0
|Войвода Мергим
|1
|0
|Радоньич Неманья
|1
|0
|Милинкович-Савич Ваня
|1
|0
|Сек Демба
|1
|0
Результаты матчей
Дженоа
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Торино
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
6
2
Дженоа
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (8)
10% (1)
10% (1)
Торино
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
7
12
Дженоа
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
26% (5)
21% (4)
Торино
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
11% (2)
68% (13)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
42% (8)
47% (9)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
13
14
Голы по времени матча
Забито
12
6
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 15
1
8%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
6
50%
3
50%
31-45
3
25%
2
33%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Пропущено
11
13
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
3
23%
31-45
1
9%
3
23%
46-60
1
9%
4
31%
61-75
3
27%
3
23%
76-90
Забито
9
12
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
1
11%
1
8%
1-15
2
22%
2
17%
16-30
2
22%
1
8%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
1
11%
2
17%
61-75
2
22%
4
33%
76-90
Пропущено
12
6
3 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
1
17%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
2
17%
2
33%
61-75
6
50%
2
33%
76-90
Забито
21
18
12 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 8
5 Не забивали 8
2
10%
2
11%
1-15
2
10%
2
11%
16-30
8
38%
4
22%
31-45
4
19%
4
22%
46-60
2
10%
2
11%
61-75
3
14%
4
22%
76-90
Пропущено
23
19
9 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 10
2
9%
0
0%
1-15
4
17%
1
5%
16-30
3
13%
3
16%
31-45
2
9%
4
21%
46-60
3
13%
6
32%
61-75
9
39%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Дженоа
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Болонья - Дженоа 1:1 Дженоа - Интер Милан 1:1 Сассуоло - Дженоа 1:2 Дженоа - Ювентус 1:1
Монца - Дженоа 1:0 Лацио - Дженоа 1:0 Дженоа - Эмполи 1:1 Фрозиноне - Дженоа 2:1 Дженоа - Верона 1:0 Кальяри - Дженоа 2:1 Дженоа - Реджана 2:1 Дженоа - Салернитана 1:0 Аталанта - Дженоа 2:0 Дженоа - Милан 0:1 Удинезе - Дженоа 2:2 Дженоа - Рома 4:1 Лечче - Дженоа 1:0 Дженоа - Наполи 2:2 Торино - Дженоа 1:0 Лацио - Дженоа 0:1
Торино
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Торино - Наполи 3:0 Фиорентина - Торино 1:0 Торино - Удинезе 1:1 Торино - Эмполи 1:0
Фрозиноне - Торино 0:0 Торино - Аталанта 3:0 Болонья - Торино 2:0 Монца - Торино 1:1 Торино - Сассуоло 2:1 Торино - Фрозиноне 1:2 Лечче - Торино 0:1 Торино - Интер Милан 0:3 Ювентус - Торино 2:0 Торино - Верона 0:0 Лацио - Торино 2:0 Торино - Рома 1:1 Салернитана - Торино 0:3 Торино - Дженоа 1:0 Милан - Торино 4:1 Торино - Кальяри 0:0
Результаты матчей
Дженоа
Торино
Точный счет
1:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Точный счет
1:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:0
5 раз 26%
1:1
4 раза 21%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:0
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
0:3
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 53%
0
5 раз 26%
2
3 раза 16%
4
1 раз 5%
0
8 раз 42%
1
7 раз 37%
3
3 раза 16%
2
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Дженоа
Торино
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
73
27
37
18
28
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
45
28
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
118
415
415
118
316
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|44 - 9
|48
|2.
|Заявка
|19
|14
|4
|1
|29 - 12
|46
|3.
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|35 - 20
|39
|4.
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|27 - 19
|33
|5.
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|22 - 16
|32
|6.
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|30 - 21
|30
|7.
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|23 - 20
|30
|8.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|31 - 21
|29
|9.
|0:1 Заявка
|20
|8
|4
|8
|28 - 25
|28
|10.
|0:0 Заявка
|20
|7
|7
|6
|18 - 18
|28
|11.
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|19 - 20
|25
|12.
|0:0 Заявка
|20
|5
|7
|8
|20 - 24
|22
|13.
|Заявка
|19
|4
|9
|6
|20 - 25
|21
|14.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|26 - 33
|19
|15.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|25 - 34
|19
|16.
|Заявка
|19
|2
|11
|6
|19 - 30
|17
|17.
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|17 - 32
|15
|18.
|1:0 Заявка
|20
|3
|6
|11
|17 - 38
|15
|19.
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|16 - 26
|14
|20.
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|10 - 33
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|25 - 6
|25
|2.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|13 - 4
|23
|3.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|14 - 5
|23
|4.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|15 - 4
|21
|5.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|22 - 8
|21
|6.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 7
|19
|7.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 8
|19
|8.
|0:0 Заявка
|10
|5
|4
|1
|12 - 6
|19
|9.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|11 - 7
|17
|10.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 15
|17
|11.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|12 - 12
|16
|12.
|0:0 Заявка
|10
|3
|5
|2
|12 - 11
|14
|13.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 6
|13
|14.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 15
|12
|15.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 15
|11
|16.
|0:1 Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 14
|11
|17.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 12
|9
|18.
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|13 - 16
|9
|19.
|1:0 Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 20
|7
|20.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|5 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|19 - 3
|23
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|16 - 8
|23
|3.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 16
|18
|4.
|0:1 Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 11
|17
|5.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 11
|14
|6.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 13
|13
|7.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 14
|12
|8.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 14
|11
|9.
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|8 - 11
|9
|10.
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 12
|9
|11.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|12.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 18
|8
|13.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 16
|8
|14.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|6 - 14
|8
|15.
|0:0 Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 13
|8
|16.
|1:0 Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 18
|8
|17.
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|8 - 13
|5
|18.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 14
|5
|19.
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|6 - 17
|3
|20.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|8 - 19
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|16 (2)
|Милан
|Жиру Оливье
|9 (5)
|Сассуоло
|Берарди Доменико
|9 (3)
|Дженоа
|Гудмундссон Альберт
|8 (2)
|Рома
|Лукаку Ромелу
|8 (1)
|Рома
|Паредес Леандро
|9
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|9
|Фиорентина
|Раньери Лука
|9
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|8
|Эмполи
|Мале Юссеф
|8
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Дженоа 0:0 Торино
Исход игры
Дженоа
23.5% (31)
Ничья
55.3% (73)
Торино
21.2% (28)
Тотал 2.5
Больше
25.83% (31)
Меньше
74.17% (89)
Обе команды забьют
Да
80.83% (97)
Нет
19.17% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
50% (66)
2:1 Дженоа
13.6% (18)
1:2 Торино
9.1% (12)
1:0 Дженоа
7.6% (10)
0:0 Ничья
3.8% (5)
0:1 Торино
3.8% (5)
0:2 Торино
2.3% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!