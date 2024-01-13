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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Гиуа Антонио
Дженоа
0:0
Конец матча
Торино
0'
16' Желтая карточка
Влашич Никола
44' Желтая карточка
Де Винтер Кони
58' Желтая карточка
Юрич Иван
77' Желтая карточка
Малиновский Руслан
80' Желтая карточка
Кариколь Аарон
81' Желтая карточка
Буонджорно Алессандро
90'+6

Ход матча

16'
 
Влашич Никола
44'
Де Винтер Кони
 
58'
 
Юрич Иван
61'
 
Тамез Адриен
Влашич Никола
66'
 
Пеллегри Пьетро
Сапата Дуван
71'
Френдруп Мортен
Мессиас Жуниор
 
77'
Малиновский Руслан
 
80'
Кариколь Аарон
 
81'
 
Буонджорно Алессандро
82'
Хапс Ридгесиано
Кариколь Аарон
 
84'
 
Сазонов Саба
Джиджи Коффи
84'
 
Войвода Мергим
Лазаро Валентино
87'
Фольякко Алессандро
Сабелли Стефано
 
88'
Стротман Кевин
Бадель Милан
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 0
  • 8 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 342 Количество передач 441
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 132
Дженоа 23.5% (31)
X 55.3% (73)
Торино 21.2% (28)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мартинес
Хосеп
4
Де
Винтер
Кони
13
Бани
Маттиа
22
Васкес
Хоан
20
Сабелли
Стефано
10
Мессиас
Жуниор
47
Бадель
Милан
17
Малиновский
Руслан
3
Кариколь
Аарон
19
Ретеги
Матео
11
Гудмундссон
Альберт
32
Милинкович-Савич
Ваня
26
Джиджи
Коффи
4
Буонджорно
Алессандро
13
Родригес
Рикардо
19
Белланова
Рауль
20
Лазаро
Валентино
28
Риччи
Самуэле
8
Илич
Иван
16
Влашич
Никола
91
Сапата
Дуван
9
Санабрия
Антонио
Дженоа
3-5-2
Торино
3-4-1-2

История личных встреч

Дженоа
Торино

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
44.4%
9 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 7 побед

25 матчей

28%
24%
48%
7 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

20%
52%
28%
5 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

36%
36%
28%
9 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

СA
1:0
СA
1:0
СA
3:2
СA
0:0
СA
1:2
СA
3:0
К
1:1
СA
0:1
СA
0:1
СA
2:1
СA
1:2
СA
0:0
СA
2:1
СA
1:0
СA
3:2
СA
3:3
СA
5:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:1
СA
2:3
СA
3:0
СA
3:0

Голы

Всего голов

21
12

Голов в среднем за матч

1.75
0.92

Среднее время на гол

51
97

Всего голов

20
12

Голов в среднем за матч

1.54
1

Среднее время на гол

58
90

Всего голов

41
24

Голов в среднем за матч

1.64
0.96

Тотал матчей

2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
23

Среднее время на гол

54
93

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудмундссон Альберт 8 (1) 0.4
Ретеги Матео 3 0.15
Малиновский Руслан 2 0.1
Дрэгушин Раду 2 0.1
Экубан Калеб 1 0.05
Торсби Мортен 1 0.05
Бани Маттиа 1 0.05
Бираски Давиде 1 0.05
Мессиас Жуниор 1 0.05
Френдруп Мортен 0 0
Стротман Кевин 0 0
Бадель Милан 0 0
Хапс Ридгесиано 0 0
Де Винтер Кони 0 0
Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сапата Дуван 4 0.2
Радоньич Неманья 3 0.15
Буонджорно Алессандро 3 0.15
Санабрия Антонио 3 (1) 0.15
Влашич Никола 2 0.1
Илич Иван 2 0.1
Шуурс Перр 1 0.05
Тамез Адриен 0 0
Белланова Рауль 0 0
Риччи Самуэле 0 0
Родригес Рикардо 0 0
Лазаро Валентино 0 0

Карточки

Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малиновский Руслан 7 0
Бани Маттиа 6 0
Де Винтер Кони 5 0
Джилардино Альберто 4 0
Бадель Милан 4 0
Ретеги Матео 4 0
Френдруп Мортен 4 0
Кариколь Аарон 2 1
Мартинес Хосеп 2 1
Васкес Хоан 3 0
Сабелли Стефано 3 0
Гудмундссон Альберт 3 0
Стротман Кевин 2 0
Фольякко Алессандро 2 0
Торсби Мортен 1 0
Дрэгушин Раду 1 0
Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линетти Кароль 6 0
Белланова Рауль 5 0
Юрич Иван II 3 1
Тамез Адриен 4 0
Буонджорно Алессандро 4 0
Риччи Самуэле 3 0
Родригес Рикардо 2 0
Лазаро Валентино 2 0
Джиджи Коффи 2 0
Санабрия Антонио 2 0
Влашич Никола 2 0
Шуурс Перр 2 0
Пеллегри Пьетро 2 0
Илич Иван 2 0
Гинейтис Гвидас 2 0
Паро Маттео 1 0
Войвода Мергим 1 0
Радоньич Неманья 1 0
Милинкович-Савич Ваня 1 0
Сек Демба 1 0

Результаты матчей

Дженоа
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Торино
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

6
2
Дженоа
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (8)
10% (1)
10% (1)
Торино
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

7
12
Дженоа
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (6)
45% (9)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
30% (6)
20% (4)
Торино
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
10% (2)
70% (14)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (2)
45% (9)
45% (9)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

13
14

Голы по времени матча

Забито

12
6
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
12 Не забивали 16
1
8%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
6
50%
3
50%
31-45
3
25%
2
33%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Пропущено

11
13
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
3
23%
31-45
1
9%
3
23%
46-60
1
9%
4
31%
61-75
3
27%
3
23%
76-90

Забито

9
12
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 13
1
11%
1
8%
1-15
2
22%
2
17%
16-30
2
22%
1
8%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
1
11%
2
17%
61-75
2
22%
4
33%
76-90

Пропущено

12
6
3 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
1
17%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
2
17%
2
33%
61-75
6
50%
2
33%
76-90

Забито

21
18
12 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 8
6 Не забивали 9
2
10%
2
11%
1-15
2
10%
2
11%
16-30
8
38%
4
22%
31-45
4
19%
4
22%
46-60
2
10%
2
11%
61-75
3
14%
4
22%
76-90

Пропущено

23
19
9 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 10
2
9%
0
0%
1-15
4
17%
1
5%
16-30
3
13%
3
16%
31-45
2
9%
4
21%
46-60
3
13%
6
32%
61-75
9
39%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Дженоа
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Болонья - Дженоа 1:1 Дженоа - Интер Милан 1:1 Сассуоло - Дженоа 1:2 Дженоа - Ювентус 1:1
Монца - Дженоа 1:0 Лацио - Дженоа 1:0 Дженоа - Эмполи 1:1 Фрозиноне - Дженоа 2:1 Дженоа - Верона 1:0 Кальяри - Дженоа 2:1 Дженоа - Реджана 2:1 Дженоа - Салернитана 1:0 Аталанта - Дженоа 2:0 Дженоа - Милан 0:1 Удинезе - Дженоа 2:2 Дженоа - Рома 4:1 Лечче - Дженоа 1:0 Дженоа - Наполи 2:2 Торино - Дженоа 1:0 Лацио - Дженоа 0:1
Торино
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Торино - Наполи 3:0 Фиорентина - Торино 1:0 Торино - Удинезе 1:1 Торино - Эмполи 1:0
Фрозиноне - Торино 0:0 Торино - Аталанта 3:0 Болонья - Торино 2:0 Монца - Торино 1:1 Торино - Сассуоло 2:1 Торино - Фрозиноне 1:2 Лечче - Торино 0:1 Торино - Интер Милан 0:3 Ювентус - Торино 2:0 Торино - Верона 0:0 Лацио - Торино 2:0 Торино - Рома 1:1 Салернитана - Торино 0:3 Торино - Дженоа 1:0 Милан - Торино 4:1 Торино - Кальяри 0:0

Результаты матчей

Дженоа
Торино

Точный счет

1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:0
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
0
6 раз 60%
1
3 раза 30%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:0
5 раз 25%
1:1
4 раза 20%
0:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:0
4 раза 20%
1:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
0:3
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 50%
0
6 раз 30%
2
3 раза 15%
4
1 раз 5%
0
9 раз 45%
1
7 раз 35%
3
3 раза 15%
2
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Дженоа
Торино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
3
2
8
1.5
3
7
1
9
2.5
2
8
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
4
6
2
8
1.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
6
0.5
Больше Меньше
11
9
4
16
1.5
4
16
1
19
2.5
3
17
1
19
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 19 15 3 1 44 - 9 48
2.
Ювентус
 Заявка 19 14 4 1 29 - 12 46
3.
Милан
 Заявка 19 12 3 4 35 - 20 39
4.
Фиорентина
 Заявка 19 10 3 6 27 - 19 33
5.
Болонья
 Заявка 19 8 8 3 22 - 16 32
6.
Наполи
 Заявка 20 9 4 7 30 - 25 31
7.
Аталанта
 Заявка 19 9 3 7 30 - 21 30
8.
Лацио
 Заявка 19 9 3 7 23 - 20 30
9.
Рома
 Заявка 19 8 5 6 31 - 21 29
10.
Торино
 Заявка 20 7 7 6 18 - 18 28
11.
Монца
 Заявка 19 6 7 6 19 - 20 25
12.
Дженоа
 Заявка 20 5 7 8 20 - 24 22
13.
Лечче
 Заявка 19 4 9 6 20 - 25 21
14.
Сассуоло
 Заявка 19 5 4 10 26 - 33 19
15.
Фрозиноне
 Заявка 19 5 4 10 25 - 34 19
16.
Удинезе
 Заявка 19 2 11 6 19 - 30 17
17.
Верона
 1:0 Заявка 20 4 5 11 17 - 26 17
18.
Кальяри
 Заявка 19 3 6 10 17 - 32 15
19.
Эмполи
 0:1 Заявка 20 3 4 13 10 - 34 13
20.
Салернитана
 Заявка 20 2 6 12 17 - 40 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 10 8 1 1 25 - 6 25
2.
Ювентус
 Заявка 9 7 2 0 13 - 4 23
3.
Болонья
 Заявка 10 7 2 1 14 - 5 23
4.
Милан
 Заявка 9 7 0 2 15 - 4 21
5.
Рома
 Заявка 10 6 3 1 22 - 8 21
6.
Аталанта
 Заявка 9 6 1 2 17 - 7 19
7.
Фиорентина
 Заявка 9 6 1 2 15 - 8 19
8.
Торино
 Заявка 10 5 4 1 12 - 6 19
9.
Лацио
 Заявка 9 5 2 2 11 - 7 17
10.
Фрозиноне
 Заявка 10 5 2 3 17 - 15 17
11.
Лечче
 Заявка 10 4 4 2 12 - 12 16
12.
Наполи
 Заявка 10 4 2 4 14 - 14 14
13.
Дженоа
 Заявка 10 3 5 2 12 - 11 14
14.
Монца
 Заявка 9 3 4 2 10 - 6 13
15.
Кальяри
 Заявка 9 3 3 3 11 - 15 12
16.
Верона
 1:0 Заявка 10 3 3 4 10 - 12 12
17.
Сассуоло
 Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
18.
Удинезе
 Заявка 10 1 6 3 13 - 16 9
19.
Салернитана
 Заявка 10 1 4 5 10 - 20 7
20.
Эмполи
 0:1 Заявка 10 1 2 7 5 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 9 7 2 0 19 - 3 23
2.
Ювентус
 Заявка 10 7 2 1 16 - 8 23
3.
Милан
 Заявка 10 5 3 2 20 - 16 18
4.
Наполи
 Заявка 10 5 2 3 16 - 11 17
5.
Фиорентина
 Заявка 10 4 2 4 12 - 11 14
6.
Лацио
 Заявка 10 4 1 5 12 - 13 13
7.
Монца
 Заявка 10 3 3 4 9 - 14 12
8.
Аталанта
 Заявка 10 3 2 5 13 - 14 11
9.
Болонья
 Заявка 9 1 6 2 8 - 11 9
10.
Торино
 Заявка 10 2 3 5 6 - 12 9
11.
Рома
 Заявка 9 2 2 5 9 - 13 8
12.
Сассуоло
 Заявка 9 2 2 5 13 - 18 8
13.
Удинезе
 Заявка 9 1 5 3 6 - 14 8
14.
Дженоа
 Заявка 10 2 2 6 8 - 13 8
15.
Эмполи
 0:1 Заявка 10 2 2 6 5 - 17 8
16.
Лечче
 Заявка 9 0 5 4 8 - 13 5
17.
Верона
 1:0 Заявка 10 1 2 7 7 - 14 5
18.
Салернитана
 Заявка 10 1 2 7 7 - 20 5
19.
Кальяри
 Заявка 10 0 3 7 6 - 17 3
20.
Фрозиноне
 Заявка 9 0 2 7 8 - 19 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 16 (2)
Милан Жиру Оливье 9 (5)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Дженоа Гудмундссон Альберт 8 (2)
Рома Лукаку Ромелу 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 9
Салернитана Дьомбер Норберт 9
Фиорентина Раньери Лука 9
Лечче Рамадани Юльбер 8
Эмполи Мале Юссеф 8
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Дженоа: 44%, Торино: 56%.
  • 96'
    Мартинес Хосеп из команды Дженоа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 96'
    Войвода Мергим из команды Торино своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 95'
    Тамез Адриен из команды Торино перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 95'
    Риччи Самуэле из команды Торино перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 90'
      Тамез Адриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 90'
      Контроль мяча: Дженоа: 42%, Торино: 58%.
    • 90'
      Торино совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 90'
      Удар от ворот произведет Дженоа
    • 90'
      Риччи Самуэле не смог попасть в створ ударом издали
    • 90'
      Мартинес Хосеп из команды Дженоа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 89'
      Войвода Мергим навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 89'
      Де Винтер Кони из команды Дженоа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 88'
      Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 132
    Дженоа 23.5% (31)
    X 55.3% (73)
    Торино 21.2% (28)
    Все прогнозы
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Дженоа 0:0 Торино

    Исход игры
    Дженоа
    23.5% (31)
    Ничья
    55.3% (73)
    Торино
    21.2% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    25.83% (31)
    Меньше
    74.17% (89)
    Обе команды забьют
    Да
    80.83% (97)
    Нет
    19.17% (23)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    50% (66)
    2:1 Дженоа
    13.6% (18)
    1:2 Торино
    9.1% (12)
    1:0 Дженоа
    7.6% (10)
    0:0 Ничья
    3.8% (5)
    0:1 Торино
    3.8% (5)
    0:2 Торино
    2.3% (3)
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