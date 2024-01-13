Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Жуниор Мессиас не смог попасть в створ ударом издали

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Торино совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Матч возобновлен

46' Жуниор Мессиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Ретеги Матео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Лазаро Валентино навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

45' Илич Иван из команды Торино своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

44' Сапата Дуван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Удар от ворот произведет Торино

42' Гудмундссон Альберт из команды Дженоа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Илич Иван навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Жуниор Мессиас из команды Дженоа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

35' Илич Иван навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Удар от ворот произведет Дженоа

32' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Риччи Самуэле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Удар от ворот произведет Торино

29' Жуниор Мессиас не смог попасть в створ ударом издали

28' Торино совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Торино совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Кариколь Аарон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Кариколь Аарон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Гудмундссон Альберт навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Малиновский Руслан пробует нанести удар издали, но Ваня Милинкович-Савич держит все под контролем

21' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Удар от ворот произведет Дженоа

20' Риччи Самуэле из команды Торино своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

16' Влашич Никола получил желтую карточку от судьи

16' Судья свистит. Влашич Никола атаковал сзади соперника. Это Жуниор Мессиас заработал своей команде штрафной

15' Торино совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Удар от ворот произведет Дженоа

12' Родригес Рикардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Матч возобновлен

12' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

7' Удар от ворот произведет Дженоа

6' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Хорошую попытку сделал Гудмундссон Альберт . Удар в створ, но вратарь начеку

5' Джиджи Коффи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Удар от ворот произведет Торино

4' Ретеги Матео оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

4' Кариколь Аарон из команды Дженоа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

3' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Дженоа начинает с центра поля