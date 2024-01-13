Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

87' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Монтипо Лоренцо взял и забрал мяч на выходе

85' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Нгонж Сириль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Суслов Томаш навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Камбьяги Николо получил желтую карточку от судьи

77' Коппола Диего получил желтую карточку от судьи

77' Гьяси Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Удар от ворот произведет Эмполи

76' Суслов Томаш оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

75' Удар от ворот произведет Эмполи

75' Какаче Либерато выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Луперто Себастьяно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Удар от ворот произведет Верона

72' Грасси Альберто не смог попасть в створ ударом издали

72' Какаче Либерато навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Какаче Либерато навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

69' Дуда Ондрей получает желтую карточку за толчок соперника.

68' Какаче Либерато навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Ох, нехорошо это выглядит. Фолоруншо Майкл получил травму и медбригада забирает его с поля.

67' Фолоруншо Майкл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Берешиньски Бартош из команды Эмполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

64' Берешиньски Бартош создает голевую возможность для своего партнера по команде.

64' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Матч возобновится спорным мячом

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Каприле Элия взял и забрал мяч на выходе

58' Журковски Шимон получил желтую карточку от судьи

58' Матч возобновлен

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Г О О О О Л - Нгонж Сириль наносит удар левой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

56' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Берешиньски Бартош выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Хорошую попытку сделал Джурич Милан II . Удар в створ, но вратарь начеку

54' Нгонж Сириль из команды Верона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

52' Фолоруншо Майкл нанес удар головой, но Элия ​​Каприл спокойно отбил мяч.

52' Маньяни Джанджакомо из команды Верона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

51' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Дойг Джош выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Хорошую попытку сделал Сердар Суат . Удар в створ, но вратарь начеку

49' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Удар от ворот произведет Эмполи

48' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Каприле Элия взял и забрал мяч на выходе

47' Сердар Суат выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника