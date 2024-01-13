  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Довери Даниэле
Верона
2:1
Конец матча
Эмполи
0'
1:0
3' Гол
Джурич Милан
2:0
56' Гол
Нгонж Сириль
58' Желтая карточка
Журковски Шимон
2:1
64' Гол
Журковски Шимон
69' Желтая карточка
Дуда Ондрей
77' Желтая карточка
Коппола Диего
78' Желтая карточка
Камбьяги Николо
82' Желтая карточка
Тчатчуа Джексон
87' Вторая желтая карточка
Дуда Ондрей
90' Желтая карточка
Канчельери Маттео
90'+5

Ход матча

3'
Джурич Милан
(Дуда Ондрей)
1:0
56'
 
Канчельери Маттео
Шпенди Стивен
56'
 
Журковски Шимон
Фаццини Якопо
56'
Нгонж Сириль
(Сердар Суат)
2:0
58'
 
Журковски Шимон
64'
2:1
Журковски Шимон
(Берешиньски Бартош)
67'
Сапонара Риккардо
Фолоруншо Майкл
 
69'
Дуда Ондрей
 
77'
Коппола Диего
 
77'
 
Марин Рэзван
Грасси Альберто
78'
 
Камбьяги Николо
80'
Анри Тома
Джурич Милан
 
80'
Давидович Павел
Коппола Диего
 
82'
Тчатчуа Джексон
 
86'
 
Giacomo Corona
Гьяси Эммануэль
86'
 
Содеро Андреа
Мале Юссеф
87'
Дуда Ондрей
 
90'
 
Канчельери Маттео
90'
Амионе Бруно
Суслов Томаш
 
90'
Мбула Хорди
Нгонж Сириль
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 8
  • 6 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 9
  • 0 Офсайды 0
  • 20 Нарушения правил 17
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 280 Количество передач 435
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 127
Верона 70.1% (89)
X 27.6% (35)
Эмполи 2.4% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Монтипо
Лоренцо
38
Тчатчуа
Джексон
23
Маньяни
Джанджакомо
42
Коппола
Диего
3
Дойг
Джош
33
Дуда
Ондрей
25
Сердар
Суат
26
Нгонж
Сириль
31
Суслов
Томаш
90
Фолоруншо
Майкл
11
Джурич
Милан
II
25
Каприле
Элия
19
Берешиньски
Бартош
4
Валюкевич
Себастьян
33
Луперто
Себастьяно
13
Какаче
Либерато
21
Фаццини
Якопо
5
Грасси
Альберто
29
Мале
Юссеф
11
Гьяси
Эммануэль
7
Шпенди
Стивен
28
Камбьяги
Николо
Верона
4-2-3-1
Эмполи
4-3-3

История личных встреч

Верона
Эмполи

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

14.3%
100%
1 победа 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

14 матчей

28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

7.1%
78.6%
14.3%
1 победа 11 ничьих 2 победы

Второй тайм

35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

СA
0:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:1
К
3:4
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:1
СA
2:1
СA
0:0
СB
0:0
СB
1:1
СB
0:0
СB
1:3

Голы

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.14
1

Среднее время на гол

78
90

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

0.71
1.14

Среднее время на гол

126
78

Всего голов

13
15

Голов в среднем за матч

0.93
1.07

Тотал матчей

2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

96
84

Бомбардиры внутри турнира

Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгонж Сириль 6 0.3
Джурич Милан II 5 (1) 0.25
Анри Тома 3 0.15
Дуда Ондрей 1 0.05
Лазович Дарко 1 0.05
Бонаццоли Федерико 1 0.05
Фолоруншо Майкл 1 0.05
Суслов Томаш 0 0
Тчатчуа Джексон 0 0
Фараони Марко 0 0
Сердар Суат 0 0
Мбула Хорди 0 0
Терраччано Филиппо 0 0
Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Капуто Франческо 3 (1) 0.15
Коваленко Виктор 2 0.1
Канчельери Маттео 1 0.05
Фаццини Якопо 1 0.05
Гьяси Эммануэль 1 0.05
Журковски Шимон 1 0.05
Бальданци Томмазо 1 0.05
Берешиньски Бартош 0 0
Эбюэхи Тайронн 0 0
Грасси Альберто 0 0
Камбьяги Николо 0 0

Карточки

Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуда Ондрей 7 2
Фараони Марко 5 0
Коппола Диего 5 0
Маньяни Джанджакомо 4 0
Нгонж Сириль 4 0
Суслов Томаш 4 0
Давидович Павел 3 0
Марко Барони 3 0
Хиен Исак 1 1
Бонаццоли Федерико 2 0
Фолоруншо Майкл 2 0
Дойг Джош 2 0
Амионе Бруно 2 0
Джурич Милан II 2 0
Лазович Дарко 0 1
Анри Тома 1 0
Сердар Суат 1 0
Терраччано Филиппо 1 0
Тчатчуа Джексон 1 0
Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мале Юссеф 8 0
Какаче Либерато 5 0
Канчельери Маттео 5 0
Гьяси Эммануэль 4 0
Грасси Альберто 4 0
Фаццини Якопо 4 0
Валюкевич Себастьян 3 0
Раноккья Филиппо 3 0
Дестро Маттиа 1 0
Берешиньски Бартош 1 0
Бастони Симоне 1 0
Хаас Николас 1 0
Луперто Себастьяно 1 0
Пеццелла Джузеппе 1 0
Марин Рэзван 1 0
Камбьяги Николо 1 0
Журковски Шимон 1 0
Мальдини Даниэль 1 0
Бальданци Томмазо 1 0

Результаты матчей

Верона
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Эмполи
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
30% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
6

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
4
Верона
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Эмполи
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

11
16

Упущенные победы

4
1
Верона
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (8)
40% (8)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)
Эмполи
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (5)
40% (8)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
30% (6)
20% (4)

Сухие победы

5
8

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

13
16

Упущенные победы

9
5

Голы по времени матча

Забито

11
7
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
13 Не забивали 14
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
2
29%
61-75
3
27%
3
43%
76-90

Пропущено

13
17
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 7
1
8%
3
18%
1-15
3
23%
2
12%
16-30
2
15%
2
12%
31-45
3
23%
4
24%
46-60
3
23%
2
12%
61-75
1
8%
4
24%
76-90

Забито

7
4
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
15 Не забивали 18
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Пропущено

14
18
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
3
21%
4
22%
1-15
2
14%
3
17%
16-30
2
14%
1
6%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
4
29%
5
28%
61-75
3
21%
3
17%
76-90

Забито

18
11
5 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 12
2
11%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
3
17%
2
18%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
4
22%
2
18%
61-75
5
28%
4
36%
76-90

Пропущено

27
35
13 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 15
4
15%
7
20%
1-15
5
19%
5
14%
16-30
4
15%
3
9%
31-45
3
11%
6
17%
46-60
7
26%
7
20%
61-75
4
15%
7
20%
76-90

Результаты последних матчей

Верона
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Интер Милан - Верона 2:1 Верона - Салернитана 0:1 Верона - Кальяри 2:0 Фиорентина - Верона 1:0
Верона - Лацио 1:1 Удинезе - Верона 3:3 Верона - Лечче 2:2 Дженоа - Верона 1:0 Верона - Монца 1:3 Болонья - Верона 2:0 Ювентус - Верона 1:0 Верона - Наполи 1:3 Фрозиноне - Верона 2:1 Торино - Верона 0:0 Верона - Аталанта 0:1 Милан - Верона 1:0 Верона - Болонья 0:0 Сассуоло - Верона 3:1 Верона - Рома 2:1 Эмполи - Верона 0:1
Эмполи
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Эмполи - Милан 0:3 Кальяри - Эмполи 0:0 Эмполи - Лацио 0:2 Торино - Эмполи 1:0
Эмполи - Лечче 1:1 Дженоа - Эмполи 1:1 Эмполи - Сассуоло 3:4 Наполи - Эмполи 0:1 Фрозиноне - Эмполи 2:1 Эмполи - Аталанта 0:3 Фиорентина - Эмполи 0:2 Эмполи - Удинезе 0:0 Болонья - Эмполи 3:0 Эмполи - Салернитана 1:0 Эмполи - Интер Милан 0:1 Рома - Эмполи 7:0 Эмполи - Ювентус 0:2 Монца - Эмполи 2:0 Эмполи - Верона 0:1 Эмполи - Читтаделла 1:2

Результаты матчей

Верона
Эмполи

Точный счет

0:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
0:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
7 раз 70%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:0
4 раза 40%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
7:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
3
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%

Точный счет

2:1
4 раза 20%
1:0
4 раза 20%
0:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
0:1
3 раза 15%
0:2
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 40%
1
7 раз 35%
2
4 раза 20%
3
1 раз 5%
0
12 раз 60%
1
6 раз 30%
2
1 раз 5%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Верона
Эмполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
3
7
4
6
1.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
5
5
1
9
1.5
1
9
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
8
0.5
Больше Меньше
8
12
5
15
1.5
2
18
1
19
2.5
1
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 19 15 3 1 44 - 9 48
2.
Ювентус
 Заявка 19 14 4 1 29 - 12 46
3.
Милан
 Заявка 19 12 3 4 35 - 20 39
4.
Фиорентина
 Заявка 19 10 3 6 27 - 19 33
5.
Болонья
 Заявка 19 8 8 3 22 - 16 32
6.
Наполи
 Заявка 20 9 4 7 30 - 25 31
7.
Аталанта
 Заявка 19 9 3 7 30 - 21 30
8.
Лацио
 Заявка 19 9 3 7 23 - 20 30
9.
Рома
 Заявка 19 8 5 6 31 - 21 29
10.
Торино
 Заявка 20 7 7 6 18 - 18 28
11.
Монца
 Заявка 19 6 7 6 19 - 20 25
12.
Дженоа
 Заявка 20 5 7 8 20 - 24 22
13.
Лечче
 Заявка 19 4 9 6 20 - 25 21
14.
Сассуоло
 Заявка 19 5 4 10 26 - 33 19
15.
Фрозиноне
 Заявка 19 5 4 10 25 - 34 19
16.
Удинезе
 Заявка 19 2 11 6 19 - 30 17
17.
Верона
 Заявка 20 4 5 11 18 - 27 17
18.
Кальяри
 Заявка 19 3 6 10 17 - 32 15
19.
Эмполи
 Заявка 20 3 4 13 11 - 35 13
20.
Салернитана
 Заявка 20 2 6 12 17 - 40 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 10 8 1 1 25 - 6 25
2.
Ювентус
 Заявка 9 7 2 0 13 - 4 23
3.
Болонья
 Заявка 10 7 2 1 14 - 5 23
4.
Милан
 Заявка 9 7 0 2 15 - 4 21
5.
Рома
 Заявка 10 6 3 1 22 - 8 21
6.
Аталанта
 Заявка 9 6 1 2 17 - 7 19
7.
Фиорентина
 Заявка 9 6 1 2 15 - 8 19
8.
Торино
 Заявка 10 5 4 1 12 - 6 19
9.
Лацио
 Заявка 9 5 2 2 11 - 7 17
10.
Фрозиноне
 Заявка 10 5 2 3 17 - 15 17
11.
Лечче
 Заявка 10 4 4 2 12 - 12 16
12.
Наполи
 Заявка 10 4 2 4 14 - 14 14
13.
Дженоа
 Заявка 10 3 5 2 12 - 11 14
14.
Монца
 Заявка 9 3 4 2 10 - 6 13
15.
Кальяри
 Заявка 9 3 3 3 11 - 15 12
16.
Верона
 Заявка 10 3 3 4 11 - 13 12
17.
Сассуоло
 Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
18.
Удинезе
 Заявка 10 1 6 3 13 - 16 9
19.
Салернитана
 Заявка 10 1 4 5 10 - 20 7
20.
Эмполи
 Заявка 10 1 2 7 5 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 9 7 2 0 19 - 3 23
2.
Ювентус
 Заявка 10 7 2 1 16 - 8 23
3.
Милан
 Заявка 10 5 3 2 20 - 16 18
4.
Наполи
 Заявка 10 5 2 3 16 - 11 17
5.
Фиорентина
 Заявка 10 4 2 4 12 - 11 14
6.
Лацио
 Заявка 10 4 1 5 12 - 13 13
7.
Монца
 Заявка 10 3 3 4 9 - 14 12
8.
Аталанта
 Заявка 10 3 2 5 13 - 14 11
9.
Болонья
 Заявка 9 1 6 2 8 - 11 9
10.
Торино
 Заявка 10 2 3 5 6 - 12 9
11.
Рома
 Заявка 9 2 2 5 9 - 13 8
12.
Сассуоло
 Заявка 9 2 2 5 13 - 18 8
13.
Удинезе
 Заявка 9 1 5 3 6 - 14 8
14.
Дженоа
 Заявка 10 2 2 6 8 - 13 8
15.
Эмполи
 Заявка 10 2 2 6 6 - 18 8
16.
Лечче
 Заявка 9 0 5 4 8 - 13 5
17.
Верона
 Заявка 10 1 2 7 7 - 14 5
18.
Салернитана
 Заявка 10 1 2 7 7 - 20 5
19.
Кальяри
 Заявка 10 0 3 7 6 - 17 3
20.
Фрозиноне
 Заявка 9 0 2 7 8 - 19 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 16 (2)
Милан Жиру Оливье 9 (5)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Дженоа Гудмундссон Альберт 8 (2)
Рома Лукаку Ромелу 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 7
Рома Паредес Леандро 9
Салернитана Дьомбер Норберт 9
Фиорентина Раньери Лука 9
Лечче Рамадани Юльбер 8
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Верона вырывает победу
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Верона: 40%, Эмполи: 60%.
  • 95'
    Судья сигнализирует, что Какаче Либерато из команды Эмполи поставил подножку. Пострадал Мбула Хорди
  • 94'
    Удар от ворот произведет Верона
  • 94'
    Марин Рэзван не смог попасть в створ ударом издали
  • 94'
    Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 127
    Верона 70.1% (89)
    X 27.6% (35)
    Эмполи 2.4% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Верона 2:1 Эмполи онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Верона 2:1 Эмполи

    Исход игры
    Верона
    70.1% (89)
    Ничья
    27.6% (35)
    Эмполи
    2.4% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.66% (35)
    Меньше
    70.34% (83)
    Обе команды забьют
    Да
    53.39% (63)
    Нет
    46.61% (55)
    Популярный счёт
    1:0 Верона
    37% (47)
    2:1 Верона
    26% (33)
    1:1 Ничья
    22% (28)
    0:0 Ничья
    2.4% (3)
    2:0 Верона
    2.4% (3)
    0:1 Эмполи
    1.6% (2)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный