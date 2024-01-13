Тур: 20. Стадион: Марк-Антонио Бентегоди. Главный судья: Довери Даниэле
0'
1:0
3' ГолДжурич Милан
2:0
56' ГолНгонж Сириль
58' Желтая карточкаЖурковски Шимон
2:1
64' ГолЖурковски Шимон
69' Желтая карточкаДуда Ондрей
77' Желтая карточкаКоппола Диего
78' Желтая карточкаКамбьяги Николо
82' Желтая карточкаТчатчуа Джексон
87' Вторая желтая карточкаДуда Ондрей
90' Желтая карточкаКанчельери Маттео
90'+5
Ход матча
3'
1:0
56'
2:0
58'
64'
69'
77'
78'
82'
87'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
3 Удары по воротам 8
-
6 Удары в створ 1
-
5 Угловые 9
-
0 Офсайды 0
-
20 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
280 Количество передач 435
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Дуда
Ондрей
25
Сердар
Суат
26
Нгонж
Сириль
31
Суслов
Томаш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Дуда ОндрейПолузащитник
-
25 Сердар СуатПолузащитник
-
26 Нгонж СирильПолузащитник
-
31 Суслов ТомашПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Джурич МиланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Хуан КабальЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Мбула ХордиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Барони Марко
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
25 Каприле ЭлияВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мале ЮссефПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Бериша ЭтритВратарь
- Защитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Андреаццоли Аурелио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Верона
Эмполи
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
14.3%
100%
1 победа 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
14 матчей
28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы
Первый тайм
7.1%
78.6%
14.3%
1 победа 11 ничьих 2 победы
Второй тайм
35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.14
1
Среднее время на гол
78
90
Всего голов
5
8
Голов в среднем за матч
0.71
1.14
Среднее время на гол
126
78
Всего голов
13
15
Голов в среднем за матч
0.93
1.07
Тотал матчей
2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
96
84
Бомбардиры внутри турнира
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нгонж Сириль
|6
|0.3
|Джурич Милан II
|5 (1)
|0.25
|Анри Тома
|3
|0.15
|Дуда Ондрей
|1
|0.05
|Лазович Дарко
|1
|0.05
|Бонаццоли Федерико
|1
|0.05
|Фолоруншо Майкл
|1
|0.05
|Суслов Томаш
|0
|0
|Тчатчуа Джексон
|0
|0
|Фараони Марко
|0
|0
|Сердар Суат
|0
|0
|Мбула Хорди
|0
|0
|Терраччано Филиппо
|0
|0
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Капуто Франческо
|3 (1)
|0.15
|Коваленко Виктор
|2
|0.1
|Канчельери Маттео
|1
|0.05
|Фаццини Якопо
|1
|0.05
|Гьяси Эммануэль
|1
|0.05
|Журковски Шимон
|1
|0.05
|Бальданци Томмазо
|1
|0.05
|Берешиньски Бартош
|0
|0
|Эбюэхи Тайронн
|0
|0
|Грасси Альберто
|0
|0
|Камбьяги Николо
|0
|0
Карточки
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуда Ондрей
|7
|2
|Фараони Марко
|5
|0
|Коппола Диего
|5
|0
|Маньяни Джанджакомо
|4
|0
|Нгонж Сириль
|4
|0
|Суслов Томаш
|4
|0
|Давидович Павел
|3
|0
|Марко Барони
|3
|0
|Хиен Исак
|1
|1
|Бонаццоли Федерико
|2
|0
|Фолоруншо Майкл
|2
|0
|Дойг Джош
|2
|0
|Амионе Бруно
|2
|0
|Джурич Милан II
|2
|0
|Лазович Дарко
|0
|1
|Анри Тома
|1
|0
|Сердар Суат
|1
|0
|Терраччано Филиппо
|1
|0
|Тчатчуа Джексон
|1
|0
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мале Юссеф
|8
|0
|Какаче Либерато
|5
|0
|Канчельери Маттео
|5
|0
|Гьяси Эммануэль
|4
|0
|Грасси Альберто
|4
|0
|Фаццини Якопо
|4
|0
|Валюкевич Себастьян
|3
|0
|Раноккья Филиппо
|3
|0
|Дестро Маттиа
|1
|0
|Берешиньски Бартош
|1
|0
|Бастони Симоне
|1
|0
|Хаас Николас
|1
|0
|Луперто Себастьяно
|1
|0
|Пеццелла Джузеппе
|1
|0
|Марин Рэзван
|1
|0
|Камбьяги Николо
|1
|0
|Журковски Шимон
|1
|0
|Мальдини Даниэль
|1
|0
|Бальданци Томмазо
|1
|0
Результаты матчей
Верона
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Эмполи
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
30% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
6
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
5
4
Верона
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Эмполи
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
11
16
Упущенные победы
4
1
Верона
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (8)
40% (8)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)
Эмполи
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (5)
40% (8)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
30% (6)
20% (4)
Сухие победы
5
8
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
13
16
Упущенные победы
9
5
Голы по времени матча
Забито
11
7
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
13 Не забивали 14
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
2
29%
61-75
3
27%
3
43%
76-90
Пропущено
13
17
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 7
1
8%
3
18%
1-15
3
23%
2
12%
16-30
2
15%
2
12%
31-45
3
23%
4
24%
46-60
3
23%
2
12%
61-75
1
8%
4
24%
76-90
Забито
7
4
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
15 Не забивали 18
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
2
29%
1
25%
76-90
Пропущено
14
18
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
3
21%
4
22%
1-15
2
14%
3
17%
16-30
2
14%
1
6%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
4
29%
5
28%
61-75
3
21%
3
17%
76-90
Забито
18
11
5 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 12
2
11%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
3
17%
2
18%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
4
22%
2
18%
61-75
5
28%
4
36%
76-90
Пропущено
27
35
13 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 15
4
15%
7
20%
1-15
5
19%
5
14%
16-30
4
15%
3
9%
31-45
3
11%
6
17%
46-60
7
26%
7
20%
61-75
4
15%
7
20%
76-90
Результаты последних матчей
Верона
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Интер Милан - Верона 2:1 Верона - Салернитана 0:1 Верона - Кальяри 2:0 Фиорентина - Верона 1:0
Верона - Лацио 1:1 Удинезе - Верона 3:3 Верона - Лечче 2:2 Дженоа - Верона 1:0 Верона - Монца 1:3 Болонья - Верона 2:0 Ювентус - Верона 1:0 Верона - Наполи 1:3 Фрозиноне - Верона 2:1 Торино - Верона 0:0 Верона - Аталанта 0:1 Милан - Верона 1:0 Верона - Болонья 0:0 Сассуоло - Верона 3:1 Верона - Рома 2:1 Эмполи - Верона 0:1
Эмполи
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Эмполи - Милан 0:3 Кальяри - Эмполи 0:0 Эмполи - Лацио 0:2 Торино - Эмполи 1:0
Эмполи - Лечче 1:1 Дженоа - Эмполи 1:1 Эмполи - Сассуоло 3:4 Наполи - Эмполи 0:1 Фрозиноне - Эмполи 2:1 Эмполи - Аталанта 0:3 Фиорентина - Эмполи 0:2 Эмполи - Удинезе 0:0 Болонья - Эмполи 3:0 Эмполи - Салернитана 1:0 Эмполи - Интер Милан 0:1 Рома - Эмполи 7:0 Эмполи - Ювентус 0:2 Монца - Эмполи 2:0 Эмполи - Верона 0:1 Эмполи - Читтаделла 1:2
Результаты матчей
Верона
Эмполи
Точный счет
0:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
0:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
7 раз 70%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:0
4 раза 40%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
7:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
3
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
Точный счет
2:1
4 раза 20%
1:0
4 раза 20%
0:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
0:1
3 раза 15%
0:2
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 40%
1
7 раз 35%
2
4 раза 20%
3
1 раз 5%
0
12 раз 60%
1
6 раз 30%
2
1 раз 5%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Верона
Эмполи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
37
46
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
55
19
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
128
Больше Меньше
812
515
218
119
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|44 - 9
|48
|2.
|Заявка
|19
|14
|4
|1
|29 - 12
|46
|3.
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|35 - 20
|39
|4.
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|27 - 19
|33
|5.
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|22 - 16
|32
|6.
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|30 - 25
|31
|7.
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|30 - 21
|30
|8.
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|23 - 20
|30
|9.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|31 - 21
|29
|10.
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|18 - 18
|28
|11.
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|19 - 20
|25
|12.
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|20 - 24
|22
|13.
|Заявка
|19
|4
|9
|6
|20 - 25
|21
|14.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|26 - 33
|19
|15.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|25 - 34
|19
|16.
|Заявка
|19
|2
|11
|6
|19 - 30
|17
|17.
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|18 - 27
|17
|18.
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|17 - 32
|15
|19.
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|11 - 35
|13
|20.
|Заявка
|20
|2
|6
|12
|17 - 40
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|25 - 6
|25
|2.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|13 - 4
|23
|3.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|14 - 5
|23
|4.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|15 - 4
|21
|5.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|22 - 8
|21
|6.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 7
|19
|7.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 8
|19
|8.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|12 - 6
|19
|9.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|11 - 7
|17
|10.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 15
|17
|11.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|12 - 12
|16
|12.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 14
|14
|13.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|12 - 11
|14
|14.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 6
|13
|15.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 15
|12
|16.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|17.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 15
|11
|18.
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|13 - 16
|9
|19.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 20
|7
|20.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|5 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|19 - 3
|23
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|16 - 8
|23
|3.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 16
|18
|4.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 11
|17
|5.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 11
|14
|6.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 13
|13
|7.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 14
|12
|8.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 14
|11
|9.
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|8 - 11
|9
|10.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 12
|9
|11.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|12.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 18
|8
|13.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|6 - 14
|8
|14.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 13
|8
|15.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|6 - 18
|8
|16.
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|8 - 13
|5
|17.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 14
|5
|18.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 20
|5
|19.
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|6 - 17
|3
|20.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|8 - 19
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|16 (2)
|Милан
|Жиру Оливье
|9 (5)
|Сассуоло
|Берарди Доменико
|9 (3)
|Дженоа
|Гудмундссон Альберт
|8 (2)
|Рома
|Лукаку Ромелу
|8 (1)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 7
|Рома
|Паредес Леандро
|9
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|9
|Фиорентина
|Раньери Лука
|9
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|8
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Верона 2:1 Эмполи
Исход игры
Верона
70.1% (89)
Ничья
27.6% (35)
Эмполи
2.4% (3)
Тотал 2.5
Больше
29.66% (35)
Меньше
70.34% (83)
Обе команды забьют
Да
53.39% (63)
Нет
46.61% (55)
Популярный счёт
1:0 Верона
37% (47)
2:1 Верона
26% (33)
1:1 Ничья
22% (28)
0:0 Ничья
2.4% (3)
2:0 Верона
2.4% (3)
0:1 Эмполи
1.6% (2)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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