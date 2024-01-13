Тур: 20. Стадион: Ю Повер Стадиум. Главный судья: Рапуано Антонио
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
38
Бондо
Варрен
47
Мота
Дани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Бондо ВарренПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Мота ДаниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
66 Гори СтефаноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Мари ПаблоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Марич МиркоНападающий
-
Главный тренер: Палладино Раффаэле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Аудеро ЭмильВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Классен ДэвиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Монца
Интер Милан
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
90
Бомбардиры внутри турнира
Монца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Колпани Андреа
|6
|0.32
|Коломбо Лоренцо
|3
|0.16
|Карбони Валентин
|2
|0.11
|Мота Дани
|2
|0.11
|Кальдирола Лука
|1
|0.05
|Гальярдини Роберто
|1
|0.05
|Пессина Маттео
|1 (1)
|0.05
|Марич Мирко
|1
|0.05
|Виньято Самуэле
|1
|0.05
|Кирьякопулос Георгиос
|0
|0
|Перейра Педру II
|0
|0
|Чиурриа Патрик
|0
|0
|Биринделли Самуэле
|0
|0
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Лаутаро
|16 (1)
|0.84
|Тюрам Маркус
|7
|0.37
|Чалханоглу Хакан
|7 (6)
|0.37
|Димарко Федерико
|3
|0.16
|Мхитарян Генрих
|2
|0.11
|Барелла Николо
|2
|0.11
|Дюмфрис Дензел
|2
|0.11
|Фраттези Давиде
|2
|0.11
|Арнаутович Марко
|1
|0.05
|Ачерби Франческо
|1
|0.05
|Биссекк Янн-Аурель
|1
|0.05
|Куадрадо Хуан
|0
|0
|Аугусто Карлос
|0
|0
Карточки
Монца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Д'Амброзио Данило
|4
|1
|Мари Пабло
|5
|0
|Кальдирола Лука
|3
|1
|Гальярдини Роберто
|4
|0
|Биринделли Самуэле
|4
|0
|Палладино Раффаэле
|2
|1
|Иццо Армандо
|3
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|3
|0
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2
|0
|Чиурриа Патрик
|2
|0
|Пессина Маттео
|2
|0
|Перейра Педру II
|2
|0
|Мачин Хосе
|2
|0
|Коломбо Лоренцо
|2
|0
|Виньято Самуэле
|2
|0
|Марич Мирко
|0
|1
|Мота Дани
|1
|0
|Карбони Андреа
|1
|0
|Бондо Варрен
|1
|0
|Читтадини Джорджо
|1
|0
|Карбони Валентин
|1
|0
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Индзаги Симоне
|4
|0
|Чалханоглу Хакан
|4
|0
|Барелла Николо
|4
|0
|Бастони Алессандро
|3
|0
|Мхитарян Генрих
|2
|0
|Тюрам Маркус
|2
|0
|Мартинес Лаутаро
|2
|0
|Куадрадо Хуан
|1
|0
|Дармиан Маттео
|1
|0
|Ачерби Франческо
|1
|0
|Павар Бенжамен
|1
|0
|Дюмфрис Дензел
|1
|0
|Фраттези Давиде
|1
|0
|Аугусто Карлос
|1
|0
Результаты матчей
Монца
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Интер Милан
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
10% (1)
90% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
2
Монца
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Интер Милан
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
8
24
Монца
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Интер Милан
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (4)
32% (6)
47% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
12
26
Голы по времени матча
Забито
10
19
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
12 Не забивали 10
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
2
11%
16-30
1
10%
5
26%
31-45
1
10%
3
16%
46-60
1
10%
4
21%
61-75
3
30%
5
26%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
8
25
4 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 10
14 Не забивали 9
0
0%
5
20%
1-15
1
13%
1
4%
16-30
3
38%
7
28%
31-45
0
0%
3
12%
46-60
3
38%
2
8%
61-75
1
13%
7
28%
76-90
Пропущено
15
6
7 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 0
8 Не пропускали 4
4
27%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
2
13%
3
50%
46-60
1
7%
2
33%
61-75
5
33%
0
0%
76-90
Забито
18
44
9 В 1-м тайме 20
9 Во 2-м тайме 24
7 Забивали первыми 18
7 Не забивали 0
1
6%
5
11%
1-15
4
22%
3
7%
16-30
4
22%
12
27%
31-45
1
6%
6
14%
46-60
4
22%
6
14%
61-75
4
22%
12
27%
76-90
Пропущено
21
9
10 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 1
13 Не пропускали 7
7
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
3
14%
1
11%
31-45
3
14%
3
33%
46-60
2
10%
3
33%
61-75
6
29%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Монца
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Фрозиноне - Монца 2:3 Наполи - Монца 0:0 Монца - Фиорентина 0:1 Милан - Монца 3:0
Монца - Дженоа 1:0 Монца - Ювентус 1:2 Кальяри - Монца 1:1 Монца - Торино 1:1 Верона - Монца 1:3 Монца - Удинезе 1:1 Рома - Монца 1:0 Монца - Салернитана 3:0 Сассуоло - Монца 0:1 Монца - Болонья 0:0 Лацио - Монца 1:1 Монца - Лечче 1:1 Аталанта - Монца 3:0 Монца - Эмполи 2:0 Интер Милан - Монца 2:0 Монца - Реджана 1:2
Интер Милан
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Интер Милан - Верона 2:1 Дженоа - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Лечче 2:0 Интер Милан - Болонья 1:2
Лацио - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Реал Сосьедад 0:0 Интер Милан - Удинезе 4:0 Наполи - Интер Милан 0:3 Бенфика - Интер Милан 3:3 Ювентус - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Фрозиноне 2:0 Ред Булл Зальцбург - Интер Милан 0:1 Аталанта - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Рома 1:0 Интер Милан - Ред Булл Зальцбург 2:1 Торино - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Болонья 2:2 Интер Милан - Бенфика 1:0 Салернитана - Интер Милан 0:4 Интер Милан - Сассуоло 1:2
Результаты матчей
Монца
Интер Милан
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
2:0
3 раза 30%
4:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
5 раз 50%
1
2 раза 20%
4
2 раза 20%
5
1 раз 10%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
0:2
2 раза 22%
0:3
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:1
5 раз 26%
3:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
0
7 раз 37%
3
3 раза 16%
2
1 раз 5%
2
8 раз 42%
1
5 раз 26%
4
3 раза 16%
3
2 раза 11%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Монца
Интер Милан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
27
82
18
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
28
63
28
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
127
Больше Меньше
415
145
316
613
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|44 - 9
|48
|2.
|Заявка
|19
|14
|4
|1
|29 - 12
|46
|3.
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|35 - 20
|39
|4.
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|27 - 19
|33
|5.
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|22 - 16
|32
|6.
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|30 - 25
|31
|7.
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|30 - 21
|30
|8.
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|23 - 20
|30
|9.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|31 - 21
|29
|10.
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|18 - 18
|28
|11.
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|19 - 20
|25
|12.
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|20 - 24
|22
|13.
|Заявка
|19
|4
|9
|6
|20 - 25
|21
|14.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|26 - 33
|19
|15.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|25 - 34
|19
|16.
|Заявка
|19
|2
|11
|6
|19 - 30
|17
|17.
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|18 - 27
|17
|18.
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|17 - 32
|15
|19.
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|11 - 35
|13
|20.
|Заявка
|20
|2
|6
|12
|17 - 40
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|25 - 6
|25
|2.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|13 - 4
|23
|3.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|14 - 5
|23
|4.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|15 - 4
|21
|5.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|22 - 8
|21
|6.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 7
|19
|7.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 8
|19
|8.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|12 - 6
|19
|9.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|11 - 7
|17
|10.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 15
|17
|11.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|12 - 12
|16
|12.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 14
|14
|13.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|12 - 11
|14
|14.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 6
|13
|15.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 15
|12
|16.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|17.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 15
|11
|18.
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|13 - 16
|9
|19.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 20
|7
|20.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|5 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|19 - 3
|23
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|16 - 8
|23
|3.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 16
|18
|4.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 11
|17
|5.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 11
|14
|6.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 13
|13
|7.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 14
|12
|8.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 14
|11
|9.
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|8 - 11
|9
|10.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 12
|9
|11.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|12.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 18
|8
|13.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|6 - 14
|8
|14.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 13
|8
|15.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|6 - 18
|8
|16.
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|8 - 13
|5
|17.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 14
|5
|18.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 20
|5
|19.
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|6 - 17
|3
|20.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|8 - 19
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|16 (2)
|Милан
|Жиру Оливье
|9 (5)
|Сассуоло
|Берарди Доменико
|9 (3)
|Дженоа
|Гудмундссон Альберт
|8 (2)
|Рома
|Лукаку Ромелу
|8 (1)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 7
|Рома
|Паредес Леандро
|9
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|9
|Фиорентина
|Раньери Лука
|9
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|8
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Монца - Интер Милан
Исход игры
Монца
3.7% (5)
Ничья
5.1% (7)
Интер Милан
91.2% (124)
Тотал 2.5
Больше
47.86% (56)
Меньше
52.14% (61)
Обе команды забьют
Да
49.57% (58)
Нет
50.43% (59)
Популярный счёт
1:2 Интер Милан
31.6% (43)
0:2 Интер Милан
26.5% (36)
0:1 Интер Милан
14% (19)
1:3 Интер Милан
7.4% (10)
1:1 Ничья
2.9% (4)
1:0 Монца
1.5% (2)
0:3 Интер Милан
1.5% (2)
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