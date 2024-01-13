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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Рапуано Антонио
Монца
 
Позже
Интер Милан
Прогнозы 129
Монца 3.9% (5)
X 4.7% (6)
Интер Милан 91.5% (118)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Монца
Ничья
Интер Милан
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Соррентино
Алессандро
33
Д'Амброзио
Данило
6
Гальярдини
Роберто
5
Кальдирола
Лука
13
Перейра
Педру
II
84
Чиурриа
Патрик
32
Пессина
Маттео
38
Бондо
Варрен
28
Колпани
Андреа
21
Карбони
Валентин
47
Мота
Дани
1
Зоммер
Янн
28
Павар
Бенжамен
6
Де
Врей
Стефан
95
Бастони
Алессандро
36
Дармиан
Маттео
23
Барелла
Николо
20
Чалханоглу
Хакан
22
Мхитарян
Генрих
32
Димарко
Федерико
9
Тюрам
Маркус
10
Мартинес
Лаутаро
Монца
3-4-2-1
Интер Милан
3-5-2

История личных встреч

Монца
Интер Милан

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

СA
2:0
СA
0:1
СA
2:2

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
90

Бомбардиры внутри турнира

Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Колпани Андреа 6 0.32
Коломбо Лоренцо 3 0.16
Карбони Валентин 2 0.11
Мота Дани 2 0.11
Кальдирола Лука 1 0.05
Гальярдини Роберто 1 0.05
Пессина Маттео 1 (1) 0.05
Марич Мирко 1 0.05
Виньято Самуэле 1 0.05
Кирьякопулос Георгиос 0 0
Перейра Педру II 0 0
Чиурриа Патрик 0 0
Биринделли Самуэле 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 16 (1) 0.84
Тюрам Маркус 7 0.37
Чалханоглу Хакан 7 (6) 0.37
Димарко Федерико 3 0.16
Мхитарян Генрих 2 0.11
Барелла Николо 2 0.11
Дюмфрис Дензел 2 0.11
Фраттези Давиде 2 0.11
Арнаутович Марко 1 0.05
Ачерби Франческо 1 0.05
Биссекк Янн-Аурель 1 0.05
Куадрадо Хуан 0 0
Аугусто Карлос 0 0

Карточки

Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Д'Амброзио Данило 4 1
Мари Пабло 5 0
Кальдирола Лука 3 1
Гальярдини Роберто 4 0
Биринделли Самуэле 4 0
Палладино Раффаэле 2 1
Иццо Армандо 3 0
Кирьякопулос Георгиос 3 0
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 0
Чиурриа Патрик 2 0
Пессина Маттео 2 0
Перейра Педру II 2 0
Мачин Хосе 2 0
Коломбо Лоренцо 2 0
Виньято Самуэле 2 0
Марич Мирко 0 1
Мота Дани 1 0
Карбони Андреа 1 0
Бондо Варрен 1 0
Читтадини Джорджо 1 0
Карбони Валентин 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Индзаги Симоне 4 0
Чалханоглу Хакан 4 0
Барелла Николо 4 0
Бастони Алессандро 3 0
Мхитарян Генрих 2 0
Тюрам Маркус 2 0
Мартинес Лаутаро 2 0
Куадрадо Хуан 1 0
Дармиан Маттео 1 0
Ачерби Франческо 1 0
Павар Бенжамен 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0
Фраттези Давиде 1 0
Аугусто Карлос 1 0

Результаты матчей

Монца
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Интер Милан
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
10% (1)
90% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
2
Монца
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Интер Милан
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

8
24
Монца
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Интер Милан
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (4)
32% (6)
47% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

12
26

Голы по времени матча

Забито

10
19
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
12 Не забивали 10
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
2
11%
16-30
1
10%
5
26%
31-45
1
10%
3
16%
46-60
1
10%
4
21%
61-75
3
30%
5
26%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

8
25
4 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 10
14 Не забивали 9
0
0%
5
20%
1-15
1
13%
1
4%
16-30
3
38%
7
28%
31-45
0
0%
3
12%
46-60
3
38%
2
8%
61-75
1
13%
7
28%
76-90

Пропущено

15
6
7 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 0
8 Не пропускали 4
4
27%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
2
13%
3
50%
46-60
1
7%
2
33%
61-75
5
33%
0
0%
76-90

Забито

18
44
9 В 1-м тайме 20
9 Во 2-м тайме 24
7 Забивали первыми 18
7 Не забивали 0
1
6%
5
11%
1-15
4
22%
3
7%
16-30
4
22%
12
27%
31-45
1
6%
6
14%
46-60
4
22%
6
14%
61-75
4
22%
12
27%
76-90

Пропущено

21
9
10 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 1
13 Не пропускали 7
7
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
3
14%
1
11%
31-45
3
14%
3
33%
46-60
2
10%
3
33%
61-75
6
29%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Монца
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Фрозиноне - Монца 2:3 Наполи - Монца 0:0 Монца - Фиорентина 0:1 Милан - Монца 3:0
Монца - Дженоа 1:0 Монца - Ювентус 1:2 Кальяри - Монца 1:1 Монца - Торино 1:1 Верона - Монца 1:3 Монца - Удинезе 1:1 Рома - Монца 1:0 Монца - Салернитана 3:0 Сассуоло - Монца 0:1 Монца - Болонья 0:0 Лацио - Монца 1:1 Монца - Лечче 1:1 Аталанта - Монца 3:0 Монца - Эмполи 2:0 Интер Милан - Монца 2:0 Монца - Реджана 1:2
Интер Милан
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Интер Милан - Верона 2:1 Дженоа - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Лечче 2:0 Интер Милан - Болонья 1:2
Лацио - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Реал Сосьедад 0:0 Интер Милан - Удинезе 4:0 Наполи - Интер Милан 0:3 Бенфика - Интер Милан 3:3 Ювентус - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Фрозиноне 2:0 Ред Булл Зальцбург - Интер Милан 0:1 Аталанта - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Рома 1:0 Интер Милан - Ред Булл Зальцбург 2:1 Торино - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Болонья 2:2 Интер Милан - Бенфика 1:0 Салернитана - Интер Милан 0:4 Интер Милан - Сассуоло 1:2

Результаты матчей

Монца
Интер Милан

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
2:0
3 раза 30%
4:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
5 раз 50%
1
2 раза 20%
4
2 раза 20%
5
1 раз 10%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
0:2
2 раза 22%
0:3
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:1
5 раз 26%
3:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
0
7 раз 37%
3
3 раза 16%
2
1 раз 5%
2
8 раз 42%
1
5 раз 26%
4
3 раза 16%
3
2 раза 11%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Монца
Интер Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
2
7
1.5
8
2
1
8
2.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
2
8
1.5
6
3
2
8
2.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
7
0.5
Больше Меньше
4
15
1.5
14
5
3
16
2.5
6
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 19 15 3 1 44 - 9 48
2.
Ювентус
 Заявка 19 14 4 1 29 - 12 46
3.
Милан
 Заявка 19 12 3 4 35 - 20 39
4.
Фиорентина
 Заявка 19 10 3 6 27 - 19 33
5.
Болонья
 Заявка 19 8 8 3 22 - 16 32
6.
Наполи
 Заявка 20 9 4 7 30 - 25 31
7.
Аталанта
 Заявка 19 9 3 7 30 - 21 30
8.
Лацио
 Заявка 19 9 3 7 23 - 20 30
9.
Рома
 Заявка 19 8 5 6 31 - 21 29
10.
Торино
 Заявка 20 7 7 6 18 - 18 28
11.
Монца
 Заявка 19 6 7 6 19 - 20 25
12.
Дженоа
 Заявка 20 5 7 8 20 - 24 22
13.
Лечче
 Заявка 19 4 9 6 20 - 25 21
14.
Сассуоло
 Заявка 19 5 4 10 26 - 33 19
15.
Фрозиноне
 Заявка 19 5 4 10 25 - 34 19
16.
Удинезе
 Заявка 19 2 11 6 19 - 30 17
17.
Верона
 Заявка 20 4 5 11 18 - 27 17
18.
Кальяри
 Заявка 19 3 6 10 17 - 32 15
19.
Эмполи
 Заявка 20 3 4 13 11 - 35 13
20.
Салернитана
 Заявка 20 2 6 12 17 - 40 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 10 8 1 1 25 - 6 25
2.
Ювентус
 Заявка 9 7 2 0 13 - 4 23
3.
Болонья
 Заявка 10 7 2 1 14 - 5 23
4.
Милан
 Заявка 9 7 0 2 15 - 4 21
5.
Рома
 Заявка 10 6 3 1 22 - 8 21
6.
Аталанта
 Заявка 9 6 1 2 17 - 7 19
7.
Фиорентина
 Заявка 9 6 1 2 15 - 8 19
8.
Торино
 Заявка 10 5 4 1 12 - 6 19
9.
Лацио
 Заявка 9 5 2 2 11 - 7 17
10.
Фрозиноне
 Заявка 10 5 2 3 17 - 15 17
11.
Лечче
 Заявка 10 4 4 2 12 - 12 16
12.
Наполи
 Заявка 10 4 2 4 14 - 14 14
13.
Дженоа
 Заявка 10 3 5 2 12 - 11 14
14.
Монца
 Заявка 9 3 4 2 10 - 6 13
15.
Кальяри
 Заявка 9 3 3 3 11 - 15 12
16.
Верона
 Заявка 10 3 3 4 11 - 13 12
17.
Сассуоло
 Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
18.
Удинезе
 Заявка 10 1 6 3 13 - 16 9
19.
Салернитана
 Заявка 10 1 4 5 10 - 20 7
20.
Эмполи
 Заявка 10 1 2 7 5 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 9 7 2 0 19 - 3 23
2.
Ювентус
 Заявка 10 7 2 1 16 - 8 23
3.
Милан
 Заявка 10 5 3 2 20 - 16 18
4.
Наполи
 Заявка 10 5 2 3 16 - 11 17
5.
Фиорентина
 Заявка 10 4 2 4 12 - 11 14
6.
Лацио
 Заявка 10 4 1 5 12 - 13 13
7.
Монца
 Заявка 10 3 3 4 9 - 14 12
8.
Аталанта
 Заявка 10 3 2 5 13 - 14 11
9.
Болонья
 Заявка 9 1 6 2 8 - 11 9
10.
Торино
 Заявка 10 2 3 5 6 - 12 9
11.
Рома
 Заявка 9 2 2 5 9 - 13 8
12.
Сассуоло
 Заявка 9 2 2 5 13 - 18 8
13.
Удинезе
 Заявка 9 1 5 3 6 - 14 8
14.
Дженоа
 Заявка 10 2 2 6 8 - 13 8
15.
Эмполи
 Заявка 10 2 2 6 6 - 18 8
16.
Лечче
 Заявка 9 0 5 4 8 - 13 5
17.
Верона
 Заявка 10 1 2 7 7 - 14 5
18.
Салернитана
 Заявка 10 1 2 7 7 - 20 5
19.
Кальяри
 Заявка 10 0 3 7 6 - 17 3
20.
Фрозиноне
 Заявка 9 0 2 7 8 - 19 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 16 (2)
Милан Жиру Оливье 9 (5)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Дженоа Гудмундссон Альберт 8 (2)
Рома Лукаку Ромелу 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 7
Рома Паредес Леандро 9
Салернитана Дьомбер Норберт 9
Фиорентина Раньери Лука 9
Лечче Рамадани Юльбер 8
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Монца - Интер Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 января 2024, осталось 23 минуты.

    Главный судья: Рапуано Антонио

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 61 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 129
    Монца 3.9% (5)
    X 4.7% (6)
    Интер Милан 91.5% (118)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Монца
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монца - Интер Милан

    Исход игры
    Монца
    3.7% (5)
    Ничья
    5.1% (7)
    Интер Милан
    91.2% (124)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.86% (56)
    Меньше
    52.14% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    49.57% (58)
    Нет
    50.43% (59)
    Популярный счёт
    1:2 Интер Милан
    31.6% (43)
    0:2 Интер Милан
    26.5% (36)
    0:1 Интер Милан
    14% (19)
    1:3 Интер Милан
    7.4% (10)
    1:1 Ничья
    2.9% (4)
    1:0 Монца
    1.5% (2)
    0:3 Интер Милан
    1.5% (2)
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