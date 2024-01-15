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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Пронтера Алессандро
Аталанта
 
Позже
Фрозиноне
Прогнозы 160
Аталанта 92.5% (148)
X 4.4% (7)
Фрозиноне 3.1% (5)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
29
Карнесекки
Марко
42
Скальвини
Джорджио
19
Джимсити
Берат
23
Колашинац
Сеад
3
Хольм
Эмиль
22
Руджери
Маттео
15
Де
Рон
Мартен
13
Эдерсон
Хонорато
7
Копмейнерс
Тëн
17
Де
Кетеларе
Шарль
90
Скамакка
Джанлука
80
Турати
Стефано
20
Лирола
Поль
5
Околи
Меме
33
Бонифаци
Кевин
47
Лусуарди
Матеус
36
Маццители
Лука
45
Барренечеа
Энцо
4
Брешианини
Марко
18
Соуле
Матиас
70
Хеддира
Валид
21
Харрауи
Абдау
Аталанта
3-4-2-1
Фрозиноне
4-3-3

История личных встреч

Аталанта
Фрозиноне

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

СA
2:1
СA
0:5
СA
4:0
СA
0:0
СA
2:0
СB
0:1
СB
0:0

Голы

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

2
1.75

Среднее время на гол

45
51

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.14
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

78
90

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукман Адемола 7 0.37
Скамакка Джанлука 5 0.26
Копмейнерс Тëн 4 0.21
Эдерсон Хонорато 4 0.21
Сапата Дуван 3 0.16
Де Кетеларе Шарль 2 0.11
Муриэль Луис 2 0.11
Пашалич Марио 2 0.11
Миранчук Алексей 1 0.05
Колашинац Сеад 1 0.05
Цортеа Надир 1 0.05
Де Рон Мартен 0 0
Руджери Маттео 0 0
Дзаппакоста Давиде 0 0
Хатебур Ханс 0 0
Адопо Ндари 0 0
Скальвини Джорджио 0 0
Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуле Матиас 8 (3) 0.42
Харрауи Абдау 3 (1) 0.16
Монтеризи Иларио 2 0.11
Брешианини Марко 2 0.11
Маццители Лука 2 0.11
Рейньер Жезус 1 0.05
Романьоли Симоне 1 0.05
Лирола Поль 1 0.05
Ибрагимович Арийон 1 0.05
Хеддира Валид 1 (1) 0.05
Баэс Хайме 1 0.05
Чуни Марвин 1 0.05
Жорже Кайо 1 (1) 0.05
Марчицца Риккардо 0 0
Ойоно Энтони 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Рон Мартен 7 0
Толой Рафаэл 3 1
Дзаппакоста Давиде 4 0
Эдерсон Хонорато 3 0
Джимсити Берат 3 0
Хатебур Ханс 3 0
Хольм Эмиль 3 0
Руджери Маттео 3 0
Джан Пьеро Гасперини 3 0
Колашинац Сеад 2 0
Лукман Адемола 2 0
Копмейнерс Тëн 2 0
Скальвини Джорджио 2 0
Скамакка Джанлука 1 0
Цортеа Надир 1 0
Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барренечеа Энцо 8 0
Околи Меме 6 0
Маццители Лука 3 1
Ойоно Энтони 4 0
Романьоли Симоне 3 0
Джелли Франческо 2 0
Казо Джузеппе 2 0
Рейньер Жезус 2 0
Соуле Матиас 2 0
Фраттали Пьерлуиджи 0 1
Бурабия Мехди 1 0
Гарритано Лука 1 0
Марчицца Риккардо 1 0
Баэс Хайме 1 0
Лирола Поль 1 0
Брешианини Марко 1 0
Жорже Кайо 1 0
Монтеризи Иларио 1 0
Ибрагимович Арийон 1 0
Лусуарди Матеус 1 0

Результаты матчей

Аталанта
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Фрозиноне
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
8
Аталанта
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Фрозиноне
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

11
7

Упущенные победы

8
13
Аталанта
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Фрозиноне
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
21% (4)
63% (12)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

14
7

Упущенные победы

10
21

Голы по времени матча

Забито

17
8
4 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
4
24%
2
25%
31-45
5
29%
29%
2
25%
46-60
3
18%
1
13%
61-75
5
29%
29%
1
13%
76-90

Пропущено

7
19
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
1
14%
1
5%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
3
43%
2
11%
31-45
1
14%
3
16%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
2
29%
6
32%
76-90

Забито

14
18
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
4
29%
2
11%
1-15
2
14%
1
6%
16-30
1
7%
3
17%
31-45
3
21%
4
22%
46-60
1
7%
4
22%
61-75
3
21%
4
22%
76-90

Пропущено

13
14
8 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
2
15%
2
14%
1-15
2
15%
4
29%
16-30
4
31%
3
21%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
31%
4
29%
76-90

Забито

31
26
11 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 8
3 Не забивали 4
4
13%
3
12%
1-15
2
6%
2
8%
16-30
5
16%
5
19%
31-45
8
26%
6
23%
46-60
4
13%
5
19%
61-75
8
26%
5
19%
76-90

Пропущено

20
33
12 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 17
3
15%
3
9%
1-15
2
10%
7
21%
16-30
7
35%
5
15%
31-45
2
10%
4
12%
46-60
0
0%
4
12%
61-75
6
30%
10
30%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Аталанта - Реал Калепина 11:0 Милан - Аталанта 1:2 Рома - Аталанта 1:1 Аталанта - Сассуоло 3:1
Аталанта - Лечче 1:0 Болонья - Аталанта 1:0 Аталанта - Салернитана 4:1 Ракув - Аталанта 0:4 Аталанта - Милан 3:2 Торино - Аталанта 3:0 Аталанта - Спортинг Л 1:1 Аталанта - Наполи 1:2 Удинезе - Аталанта 1:1 Аталанта - Штурм Грац 1:0 Аталанта - Интер Милан 1:2 Эмполи - Аталанта 0:3 Штурм Грац - Аталанта 2:2 Аталанта - Дженоа 2:0 Лацио - Аталанта 3:2 Спортинг Л - Аталанта 1:2
Фрозиноне
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ювентус - Фрозиноне 4:0 Фрозиноне - Монца 2:3 Лацио - Фрозиноне 3:1 Фрозиноне - Ювентус 1:2
Наполи - Фрозиноне 0:4 Лечче - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Торино 0:0 Милан - Фрозиноне 3:1 Фрозиноне - Дженоа 2:1 Интер Милан - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Эмполи 2:1 Торино - Фрозиноне 1:2 Кальяри - Фрозиноне 4:3 Болонья - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Верона 2:1 Рома - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Фиорентина 1:1 Салернитана - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Сассуоло 4:2 Удинезе - Фрозиноне 0:0

Результаты матчей

Аталанта
Фрозиноне

Точный счет

1:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
2:1
4 раза 40%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
3
1 раз 11%

Точный счет

3:2
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:1
6 раз 32%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 37%
2
5 раз 26%
0
3 раза 16%
3
3 раза 16%
4
1 раз 5%
1
8 раз 42%
2
5 раз 26%
0
4 раза 21%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Аталанта
Фрозиноне

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
9
1
5
4
1.5
6
4
3
6
2.5
1
9
1
8
3.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
3
4
6
1.5
1
8
1
9
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
15
4
9
10
1.5
7
12
4
15
2.5
2
17
1
18
3.5
1
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 20 16 3 1 49 - 10 51
2.
Ювентус
 Заявка 19 14 4 1 29 - 12 46
3.
Милан
 Заявка 20 13 3 4 38 - 21 42
4.
Фиорентина
 Заявка 20 10 4 6 29 - 21 34
5.
Лацио
 Заявка 20 10 3 7 24 - 20 33
6.
Болонья
 Заявка 20 8 8 4 23 - 18 32
7.
Наполи
 Заявка 20 9 4 7 30 - 25 31
8.
Аталанта
 Заявка 19 9 3 7 30 - 21 30
9.
Рома
 Заявка 20 8 5 7 32 - 24 29
10.
Торино
 Заявка 20 7 7 6 18 - 18 28
11.
Монца
 Заявка 20 6 7 7 20 - 25 25
12.
Дженоа
 Заявка 20 5 7 8 20 - 24 22
13.
Лечче
 Заявка 20 4 9 7 20 - 26 21
14.
Сассуоло
 Заявка 19 5 4 10 26 - 33 19
15.
Фрозиноне
 Заявка 19 5 4 10 25 - 34 19
16.
Кальяри
 Заявка 20 4 6 10 19 - 33 18
17.
Удинезе
 Заявка 20 2 12 6 21 - 32 18
18.
Верона
 Заявка 20 4 5 11 18 - 27 17
19.
Эмполи
 Заявка 20 3 4 13 11 - 35 13
20.
Салернитана
 Заявка 20 2 6 12 17 - 40 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 10 8 1 1 25 - 6 25
2.
Милан
 Заявка 10 8 0 2 18 - 5 24
3.
Ювентус
 Заявка 9 7 2 0 13 - 4 23
4.
Болонья
 Заявка 10 7 2 1 14 - 5 23
5.
Рома
 Заявка 10 6 3 1 22 - 8 21
6.
Фиорентина
 Заявка 10 6 2 2 17 - 10 20
7.
Лацио
 Заявка 10 6 2 2 12 - 7 20
8.
Аталанта
 Заявка 9 6 1 2 17 - 7 19
9.
Торино
 Заявка 10 5 4 1 12 - 6 19
10.
Фрозиноне
 Заявка 10 5 2 3 17 - 15 17
11.
Лечче
 Заявка 10 4 4 2 12 - 12 16
12.
Кальяри
 Заявка 10 4 3 3 13 - 16 15
13.
Наполи
 Заявка 10 4 2 4 14 - 14 14
14.
Дженоа
 Заявка 10 3 5 2 12 - 11 14
15.
Монца
 Заявка 10 3 4 3 11 - 11 13
16.
Верона
 Заявка 10 3 3 4 11 - 13 12
17.
Сассуоло
 Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
18.
Удинезе
 Заявка 10 1 6 3 13 - 16 9
19.
Салернитана
 Заявка 10 1 4 5 10 - 20 7
20.
Эмполи
 Заявка 10 1 2 7 5 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 10 8 2 0 24 - 4 26
2.
Ювентус
 Заявка 10 7 2 1 16 - 8 23
3.
Милан
 Заявка 10 5 3 2 20 - 16 18
4.
Наполи
 Заявка 10 5 2 3 16 - 11 17
5.
Фиорентина
 Заявка 10 4 2 4 12 - 11 14
6.
Лацио
 Заявка 10 4 1 5 12 - 13 13
7.
Монца
 Заявка 10 3 3 4 9 - 14 12
8.
Аталанта
 Заявка 10 3 2 5 13 - 14 11
9.
Торино
 Заявка 10 2 3 5 6 - 12 9
10.
Болонья
 Заявка 10 1 6 3 9 - 13 9
11.
Удинезе
 Заявка 10 1 6 3 8 - 16 9
12.
Сассуоло
 Заявка 9 2 2 5 13 - 18 8
13.
Дженоа
 Заявка 10 2 2 6 8 - 13 8
14.
Рома
 Заявка 10 2 2 6 10 - 16 8
15.
Эмполи
 Заявка 10 2 2 6 6 - 18 8
16.
Верона
 Заявка 10 1 2 7 7 - 14 5
17.
Салернитана
 Заявка 10 1 2 7 7 - 20 5
18.
Лечче
 Заявка 10 0 5 5 8 - 14 5
19.
Кальяри
 Заявка 10 0 3 7 6 - 17 3
20.
Фрозиноне
 Заявка 9 0 2 7 8 - 19 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 18 (2)
Милан Жиру Оливье 10 (6)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Интер Милан Чалханоглу Хакан 9 (3)
Интер Милан Тюрам Маркус 8 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 7
Фиорентина Раньери Лука 10
Рома Паредес Леандро 9
Салернитана Дьомбер Норберт 9
Лечче Рамадани Юльбер 9
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта - Фрозиноне от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 января 2024, осталось 26 минут.

    Главный судья: Пронтера Алессандро

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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 71% завершится победой Аталанта.
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    • Прогнозы 160
    Аталанта 92.5% (148)
    X 4.4% (7)
    Фрозиноне 3.1% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аталанта
    Ничья
    Фрозиноне
    1.43
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аталанта - Фрозиноне

    Исход игры
    Аталанта
    92.5% (148)
    Ничья
    4.4% (7)
    Фрозиноне
    3.1% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.24% (64)
    Меньше
    45.76% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    51.69% (61)
    Нет
    48.31% (57)
    Популярный счёт
    2:0 Аталанта
    27.5% (44)
    2:1 Аталанта
    25% (40)
    3:1 Аталанта
    10% (16)
    1:0 Аталанта
    4.4% (7)
    3:0 Аталанта
    3.1% (5)
    3:2 Аталанта
    1.9% (3)
    1:1 Ничья
    1.3% (2)
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