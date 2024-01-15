Тур: 20. Стадион: Гевисс Стэдиум. Главный судья: Пронтера Алессандро
Прогноз на матч от Liveresult
20
Лирола
Поль
18
Соуле
Матиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Цортеа НадирЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Адопо НдариПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Лирола ПольЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Соуле МатиасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Аталанта
Фрозиноне
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
2
1.75
Среднее время на гол
45
51
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Среднее время на гол
180
0
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.14
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
78
90
Бомбардиры внутри турнира
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукман Адемола
|7
|0.37
|Скамакка Джанлука
|5
|0.26
|Копмейнерс Тëн
|4
|0.21
|Эдерсон Хонорато
|4
|0.21
|Сапата Дуван
|3
|0.16
|Де Кетеларе Шарль
|2
|0.11
|Муриэль Луис
|2
|0.11
|Пашалич Марио
|2
|0.11
|Миранчук Алексей
|1
|0.05
|Колашинац Сеад
|1
|0.05
|Цортеа Надир
|1
|0.05
|Де Рон Мартен
|0
|0
|Руджери Маттео
|0
|0
|Дзаппакоста Давиде
|0
|0
|Хатебур Ханс
|0
|0
|Адопо Ндари
|0
|0
|Скальвини Джорджио
|0
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соуле Матиас
|8 (3)
|0.42
|Харрауи Абдау
|3 (1)
|0.16
|Монтеризи Иларио
|2
|0.11
|Брешианини Марко
|2
|0.11
|Маццители Лука
|2
|0.11
|Рейньер Жезус
|1
|0.05
|Романьоли Симоне
|1
|0.05
|Лирола Поль
|1
|0.05
|Ибрагимович Арийон
|1
|0.05
|Хеддира Валид
|1 (1)
|0.05
|Баэс Хайме
|1
|0.05
|Чуни Марвин
|1
|0.05
|Жорже Кайо
|1 (1)
|0.05
|Марчицца Риккардо
|0
|0
|Ойоно Энтони
|0
|0
Карточки
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Рон Мартен
|7
|0
|Толой Рафаэл
|3
|1
|Дзаппакоста Давиде
|4
|0
|Эдерсон Хонорато
|3
|0
|Джимсити Берат
|3
|0
|Хатебур Ханс
|3
|0
|Хольм Эмиль
|3
|0
|Руджери Маттео
|3
|0
|Джан Пьеро Гасперини
|3
|0
|Колашинац Сеад
|2
|0
|Лукман Адемола
|2
|0
|Копмейнерс Тëн
|2
|0
|Скальвини Джорджио
|2
|0
|Скамакка Джанлука
|1
|0
|Цортеа Надир
|1
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барренечеа Энцо
|8
|0
|Околи Меме
|6
|0
|Маццители Лука
|3
|1
|Ойоно Энтони
|4
|0
|Романьоли Симоне
|3
|0
|Джелли Франческо
|2
|0
|Казо Джузеппе
|2
|0
|Рейньер Жезус
|2
|0
|Соуле Матиас
|2
|0
|Фраттали Пьерлуиджи
|0
|1
|Бурабия Мехди
|1
|0
|Гарритано Лука
|1
|0
|Марчицца Риккардо
|1
|0
|Баэс Хайме
|1
|0
|Лирола Поль
|1
|0
|Брешианини Марко
|1
|0
|Жорже Кайо
|1
|0
|Монтеризи Иларио
|1
|0
|Ибрагимович Арийон
|1
|0
|Лусуарди Матеус
|1
|0
Результаты матчей
Аталанта
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Фрозиноне
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
8
Аталанта
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Фрозиноне
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
11
7
Упущенные победы
8
13
Аталанта
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Фрозиноне
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
21% (4)
63% (12)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
14
7
Упущенные победы
10
21
Голы по времени матча
Забито
17
8
4 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
4
24%
2
25%
31-45
5
29%
29%
2
25%
46-60
3
18%
1
13%
61-75
5
29%
29%
1
13%
76-90
Пропущено
7
19
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
1
14%
1
5%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
3
43%
2
11%
31-45
1
14%
3
16%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
2
29%
6
32%
76-90
Забито
14
18
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
4
29%
2
11%
1-15
2
14%
1
6%
16-30
1
7%
3
17%
31-45
3
21%
4
22%
46-60
1
7%
4
22%
61-75
3
21%
4
22%
76-90
Пропущено
13
14
8 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
2
15%
2
14%
1-15
2
15%
4
29%
16-30
4
31%
3
21%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
31%
4
29%
76-90
Забито
31
26
11 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 8
3 Не забивали 4
4
13%
3
12%
1-15
2
6%
2
8%
16-30
5
16%
5
19%
31-45
8
26%
6
23%
46-60
4
13%
5
19%
61-75
8
26%
5
19%
76-90
Пропущено
20
33
12 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 17
3
15%
3
9%
1-15
2
10%
7
21%
16-30
7
35%
5
15%
31-45
2
10%
4
12%
46-60
0
0%
4
12%
61-75
6
30%
10
30%
76-90
Результаты последних матчей
Аталанта
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Аталанта - Реал Калепина 11:0 Милан - Аталанта 1:2 Рома - Аталанта 1:1 Аталанта - Сассуоло 3:1
Аталанта - Лечче 1:0 Болонья - Аталанта 1:0 Аталанта - Салернитана 4:1 Ракув - Аталанта 0:4 Аталанта - Милан 3:2 Торино - Аталанта 3:0 Аталанта - Спортинг Л 1:1 Аталанта - Наполи 1:2 Удинезе - Аталанта 1:1 Аталанта - Штурм Грац 1:0 Аталанта - Интер Милан 1:2 Эмполи - Аталанта 0:3 Штурм Грац - Аталанта 2:2 Аталанта - Дженоа 2:0 Лацио - Аталанта 3:2 Спортинг Л - Аталанта 1:2
Фрозиноне
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ювентус - Фрозиноне 4:0 Фрозиноне - Монца 2:3 Лацио - Фрозиноне 3:1 Фрозиноне - Ювентус 1:2
Наполи - Фрозиноне 0:4 Лечче - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Торино 0:0 Милан - Фрозиноне 3:1 Фрозиноне - Дженоа 2:1 Интер Милан - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Эмполи 2:1 Торино - Фрозиноне 1:2 Кальяри - Фрозиноне 4:3 Болонья - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Верона 2:1 Рома - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Фиорентина 1:1 Салернитана - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Сассуоло 4:2 Удинезе - Фрозиноне 0:0
Результаты матчей
Аталанта
Фрозиноне
Точный счет
1:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
2:1
4 раза 40%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
3
1 раз 11%
Точный счет
3:2
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:1
6 раз 32%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 37%
2
5 раз 26%
0
3 раза 16%
3
3 раза 16%
4
1 раз 5%
1
8 раз 42%
2
5 раз 26%
0
4 раза 21%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Аталанта
Фрозиноне
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
91
54
64
36
19
18
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
63
46
18
19
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
154
910
712
415
217
118
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|16
|3
|1
|49 - 10
|51
|2.
|Заявка
|19
|14
|4
|1
|29 - 12
|46
|3.
|Заявка
|20
|13
|3
|4
|38 - 21
|42
|4.
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|29 - 21
|34
|5.
|Заявка
|20
|10
|3
|7
|24 - 20
|33
|6.
|Заявка
|20
|8
|8
|4
|23 - 18
|32
|7.
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|30 - 25
|31
|8.
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|30 - 21
|30
|9.
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|32 - 24
|29
|10.
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|18 - 18
|28
|11.
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|20 - 25
|25
|12.
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|20 - 24
|22
|13.
|Заявка
|20
|4
|9
|7
|20 - 26
|21
|14.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|26 - 33
|19
|15.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|25 - 34
|19
|16.
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|19 - 33
|18
|17.
|Заявка
|20
|2
|12
|6
|21 - 32
|18
|18.
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|18 - 27
|17
|19.
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|11 - 35
|13
|20.
|Заявка
|20
|2
|6
|12
|17 - 40
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|25 - 6
|25
|2.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|18 - 5
|24
|3.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|13 - 4
|23
|4.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|14 - 5
|23
|5.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|22 - 8
|21
|6.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 10
|20
|7.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|12 - 7
|20
|8.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 7
|19
|9.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|12 - 6
|19
|10.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 15
|17
|11.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|12 - 12
|16
|12.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 16
|15
|13.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 14
|14
|14.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|12 - 11
|14
|15.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|11 - 11
|13
|16.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|17.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 15
|11
|18.
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|13 - 16
|9
|19.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 20
|7
|20.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|5 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|24 - 4
|26
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|16 - 8
|23
|3.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 16
|18
|4.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 11
|17
|5.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 11
|14
|6.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 13
|13
|7.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 14
|12
|8.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 14
|11
|9.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 12
|9
|10.
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|9 - 13
|9
|11.
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|8 - 16
|9
|12.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 18
|8
|13.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 13
|8
|14.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 16
|8
|15.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|6 - 18
|8
|16.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 14
|5
|17.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 20
|5
|18.
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|8 - 14
|5
|19.
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|6 - 17
|3
|20.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|8 - 19
|2
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- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|18 (2)
|Милан
|Жиру Оливье
|10 (6)
|Сассуоло
|Берарди Доменико
|9 (3)
|Интер Милан
|Чалханоглу Хакан
|9 (3)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|8 (7)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 7
|Фиорентина
|Раньери Лука
|10
|Рома
|Паредес Леандро
|9
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|9
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аталанта - Фрозиноне
Исход игры
Аталанта
92.5% (148)
Ничья
4.4% (7)
Фрозиноне
3.1% (5)
Тотал 2.5
Больше
54.24% (64)
Меньше
45.76% (54)
Обе команды забьют
Да
51.69% (61)
Нет
48.31% (57)
Популярный счёт
2:0 Аталанта
27.5% (44)
2:1 Аталанта
25% (40)
3:1 Аталанта
10% (16)
1:0 Аталанта
4.4% (7)
3:0 Аталанта
3.1% (5)
3:2 Аталанта
1.9% (3)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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