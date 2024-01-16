Двойная замена у "Ювентуса": вместо Влаховича и Костича на поле вышли Айлинг и Милик.

Веа долго думал, что ему сделать с мячом на правом фланге у ворот "Сассуоло", но все его задумки были разрушены боковым арбитром, который зафиксировал офсайд.

Замена в составе "Сассуоло": вместо Лорьенте на поле вышел Мулаттьери.

Последние пять минут основного времени в нашем поединке. Пока у "Сассуоло" очень мало шансов на то, чтобы добыть очки в этой игре.

Данило увидел рывок Кьезы по бровке, но его верховая передача на партнера не прошла.

Замена у "Ювентуса": вместо Камбьясо на поле вышел Сандро.

Веа забрался в положение вне игры после длинного заброса от своего партнера.

"Сассуоло" просто забрасывает мяч вперед, но никто из игроков не может за него зацепиться на чужой половине поля.

Вити пытался на левом краю обыграть Ругани, но защитник "Ювентуса" сыграл надежно.

Замена у "Сассуоло": вместо Вити на поле вышел Миссори.

МОМЕНТ! Влахович навесил на дальнюю штангу, где Кьеза в касание скинул мяч под удар Веа, но тот с убойной позиции заряд выше цели!

"Сассуоло" долго владеет мячом, но просто перекатывает его в центре поля.

Получилось у "Ювентуса" забрать мяч. Теперь хозяева делают то же самое, что и соперник - держат мяч в районе центрального круга.

Веа хотел навесить на дальнюю штангу, где поджидал Влахович, но мяч перелетел через всех игроков и ушел за боковую линию.

Пинамонти после подачи от партнера выиграл верховое единоборство в штрафной "Ювентуса", но не смог как следует нанести удар головой, и мяч покинул пределы поля.

В быструю атаку убежали игроки "Ювентуса", но Веа не смог сделать точную передачу на Кьезу и загубил контрвыпад своей команды.

Влахович принял мяч в штрафной "Сассуоло" и пробил с острового угла, однако ногу под удар подставил игрок гостей и перевел снаряд на угловой.

Убежали в контратаку игроки "Сассуоло", но дальний удар Берарди смог потащить Щесны!

Кьеза совершил приличный рывок с мячом и решил пробить из-за пределов штрафной площади, но не попал по воротам. Тем временем горчичник получил Феррари за грубую игру.

В быструю атаку убежал "Ювентус", но Влахович не смог добраться до мяча после передачи на ход, однако он не остановился, поднялся с газона и все-таки пробил по воротам, но угодил в защитника!

Не может сейчас "Сассуоло" выйти со своей половины поля. Очень активно прессингует "Ювентус".

Заставили хозяева с помощью давления выбить мяч от своих ворот игроков "Сассуоло". Теперь "старая синьора" будет начинать свою атаку.

Замена в составе "Сассуоло": вместо Эрлича на поле вышел Нето.

С первых минут "Сассуоло" активно пытается действовать в прессинге, но пока с их стороны зафиксирован лишь фол.

"Ювентус" отобрал мяч у чужих ворот и сражу же Йылдыз завалился на газон в чужой штрафной площади, но арбитр не увидел никакого нарушения правил.

Костич перевел мяч на противоположный фланг, где ускорился Камбьясо, но не смог убежать от соперника.

Лорьенте обыграл на фланге соперника и навесил на ближнюю штангу ворот "Ювентуса", но там не оказалось футболистов "Сассуоло".

Вити ускорился после разрезающей на него передачи, но Камбьясо не позволил ему добраться до мяча.

Рабио ошибся в передаче в центре поля, но тут же исправил свою ошибку с помощью фола, не позволив сопернику выйти в быструю атакую

Берарди неожиданно оказался один на линии штрафной "Ювентуса" и без замаха пробил по воротам, но мяч прошел рядышком со штангой!

Лорьенте сфолил на чужой половине поля, но сразу же принес извинения игроку "Ювентуса".

Энрике и Вити попробовали вскрыть оборону соперника на левом фланге, но смогли заработать лишь аут.

Замена в составе "Ювентуса": вместо Йылдыза на поле вышел Кьеза.

Болока попытался протолкнуть мяч в штрафную "Ювентуса", но "круглый" застрял в гуще игроков и не добрался до заветной цели.

Первый тайм

45' Перерыв!

45' "Сассуоло" подал угловой удар, но Щесны прыгнул выше всех и выбил мяч из своей штрафной площади.

45' Эрлич пострадал в эпизоде с Йылдызом и пока не может подняться с газона.

45' Одна минута была добавлена к первому тайму.

45' Рабио развернулся у линии чужой штрафной и пробил по ворота "Сассуоло", но Консильи в прыжке отразил выстрел!

44' Влахович вновь пробил по воротам, но мяч попал в стенку и после рикошета прилетел в руки голкипера.

43' Эрлич получил желтую карточку за грубый фол на Йылдызе. Еще один опасный штрафной у ворот "Сассуоло".

42' Костич практически один на один выбежал с голкипером, но в последний момент мяч был перехвачен в подкате.

40' Камбьясо пытался догнать мяч на фланге, но соперник закрыл его спиной и не пустил игрока "Ювентуса" к снаряду.

39' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0! Влахович!

Еще один классный голешник забивает "Ювентус"! Прямым ударом со штрафного Влахович положил мяч в сетку ворот соперника, при чем мяч отскочил от перекладины! Никаких шансов для вратаря!

38' Миретти оказался на газоне после фола со стороны соперника. Опасный штрафной удар.

37' Справились гости и сразу пошли вперед для ответной атаки, но застряли в центре поля.

36' Йылдыз финтом убрал соперника и целил в дальний угол, но попал в голову Феррари. Угловой у ворот "Сассуоло".

35' А вот теперь уже гости прижали "Ювентус" к воротам и провели ряд неплохих атак.

34' Последовал заброс на ворота "Ювентуса", но Щесны кулаком выбил мяч.

33' Лорьенте решил пробить из-за пределов штрафной площади, но Щесны смог потащить удар! Стоит сказать, что не без труда отбил мяч вратарь.

32' После небольшой паузы "Ювентус" снова начинает поджимать соперника, но при этом "Сассуоло" все больше и больше свободных зон находит на половине туринцев.

30' Ошибся в центре игрок "Ювентуса", а Берарди сразу подхватил мяч и рванул в атаку. У штрафной соперника Берарди покатил левее под удар своему напарнику, который вроде совершил попытку удара, но мяч легонько прикатился в руки вратарю.

29' Длинный заброс последовал в штрафную "Ювентуса", но оттуда мяч сразу же был выбит.

28' Лорьенте обыграл соперника на левом фланге, но затем оказался на газоне. По мнению рефери, Миретти сыграл чисто против футболиста "Сассуоло".

27' Камбьясо развернул соперника и положил того на газон, но на первый раз судья решил ограничиться устным предупреждением.

26' Рабио пробил головой после подачи Миретти, но арбитр зафиксировал офсайд.

25' Костич перехватил мяч у чужой штрафной площади и подключил к атаке Миретти, который не смог обыграть Педерсена и потерял мяч.

24' С разных флангов пытаются что-то организовать гости, но пока "Ювентус" не допускает по-настоящему серьезных ошибок.

23' Берарди нашел свободную зону и покатил туда на Педерсена, который в касание попытался прострелить на ворота, но пас был заблокирован защитником "Ювентуса".

22' Не выдержали игроки "Сассуоло" давления со стороны "Ювентуса" и просто вынесли мяч вперед.

21' Гости пока держат мяч на своей половине поля, а туринцы активно пытаются прессинговать.

20' Миретти хотел сделать разрезающую передачу в штрафную площадь "Сассуоло", но она была перехвачена соперником.

19' Консильи ошибся при выносе мяча и "круглый" достался игрокам "Ювентуса", которые разыграют аут.

18' Берарди хотел сыграть в стенку со своим партнером и ворваться в штрафную "Ювентуса", но обратный пас на него не прошел.

16' Будем надеяться, что теперь поинтереснее пойдет игра.

15' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! Влахович!

Какой голешник положил сербский форвард! "Ювентус" перехватил мяч в центре поля и добрался до чужой штрафной за несколько передач. Влахович принял снаряд и классно пробил с линии штрафной, оставив не у дел вратаря "Сассуоло"!

14' Йылдыз и Рабио классно сыграли в стенку и первый ворвался в штрафную, однако не смог удержать равновесие и нанести удар по воротам Консильи.

13' Костич и Рабио не смогли понять друг друга у чужих ворот и загубили потенциально опасную атаку своей команды.

12' Камбьясо вошел в чужую штрафную и попытался пробить, но рядом с ним был соперник, который и принял удар на себя.

11' С фланга на фланг катают мяч игроки "Сассуоло", но пока не могут продвинуться дальше центра поля.

10' Берарди попытался зацепиться за мяч после прострела, но сразу два футболиста "Ювентуса" его опекали и помешали принять игровой снаряд.

9' Вити попробовал продвинуться вперед по левому краю, но игроки "Ювентуса" его не пустили.

8' Никуда не спешат команды. Пока присматриваются друг к другу и по очереди пытаются проводить атаки.

7' Йылдыз классно убрал на фланге нескольких соперников, но защитник "Сассуоло" смог подстраховать своих партнеров.

6' Камбьясо попробовал подать в чужую штрафную с правого фланга и заработал угловой для своей команды.

5' Пытаются гости найти пространство на половине поля "Ювентуса", но на первых минутах команда Массимилиано Аллегри действует в обороне надежно.

4' Пока большую часть времени мяч находится в середине поля. Команды активно ведут борьбу за игровой снаряд.

3' "Ювентус" отобрал мяч на чужой половине поля и сразу рванул в атаку, однако гости быстро перестроились и закрыли все свободные зоны.

2' "Ювентус" сегодня играет в традиционных черно-белых футболках. "Сассуоло" - в черно-зеленой форме.