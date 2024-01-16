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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Пиччинини Марко
Ювентус
3:0
Второй тайм: 90+'
Сассуоло
0'
1:0
15' Гол
Влахович Душан
2:0
37' Гол
Влахович Душан
42' Желтая карточка
Эрлич Мартин
64' Желтая карточка
Феррари Джанмарко
3:0
89' Гол
Кьеза Федерико

Ход матча

15'
Влахович Душан
(Миретти Фабио)
1:0
37'
Влахович Душан
2:0
42'
 
Эрлич Мартин
46'
 
Нето Руан
Эрлич Мартин
57'
Кьеза Федерико
Йылдыз Кенан
 
57'
Веа Тимоти
Миретти Фабио
 
64'
 
Феррари Джанмарко
70'
 
Вольпато Кристиан
Торстведт Кристиан
70'
 
Кастильехо Самуэль
Берарди Доменико
74'
 
Миссори Филиппо
Вити Маттиа
82'
Милик Аркадиуш
Влахович Душан
 
82'
Айлинг Самуэль
Костич Филип
 
84'
 
Мулаттьери Самуэле
Лорьенте Арман
88'
Алекс Сандро
Камбьясо Андреа
 
89'
Кьеза Федерико
(Локателли Мануэль)
3:0

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 1
  • 6 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 211 Количество передач 251
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Прогнозы 170
Ювентус 90.6% (154)
X 7.1% (12)
Сассуоло 2.4% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Ювентус
Ничья
Сассуоло
9.20
8.42
9.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Щесны
Войцех
24
Ругани
Даниэле
3
Бремер
Глейсон
6
Данило
Луис
27
Камбьясо
Андреа
20
Миретти
Фабио
5
Локателли
Мануэль
25
Рабио
Адриен
11
Костич
Филип
9
Влахович
Душан
15
Йылдыз
Кенан
47
Консильи
Андреа
3
Педерсен
Маркус
II
5
Эрлич
Мартин
13
Феррари
Джанмарко
21
Вити
Маттиа
24
Болока
Даниэль
7
Энрике
Матеус
10
Берарди
Доменико
42
Торстведт
Кристиан
45
Лорьенте
Арман
9
Пинамонти
Андреа
Ювентус
3-5-2
Сассуоло
4-2-3-1

История личных встреч

Ювентус
Сассуоло

17 матчей

94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

58.8%
29.4%
11.8%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.7%
23.5%
11.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы

23 матча

69.6%
13%
17.4%
16 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

43.5%
43.5%
13%
10 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

47.8%
39.1%
13.1%
11 побед 9 ничьих 3 победы

История матчей

СA
4:2
СA
1:0
СA
3:0
СA
1:2
К
2:1
СA
1:2
СA
1:3
СA
3:1
СA
3:3
СA
2:2
СA
0:3
СA
2:1
СA
7:0
СA
1:3
СA
0:2
СA
3:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:1
СA
1:3
СA
4:0
0:0

Голы

Всего голов

29
22

Голов в среднем за матч

2.64
1.83

Среднее время на гол

34
49

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

1.17
0.73

Среднее время на гол

77
123

Всего голов

43
30

Голов в среднем за матч

1.87
1.3

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

48
69

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 9 (1) 0.45
Кьеза Федерико 5 (1) 0.25
Рабио Адриен 3 0.15
Гатти Федерико 3 0.15
Милик Аркадиуш 2 0.1
Камбьясо Андреа 1 0.05
Данило Луис 1 0.05
Локателли Мануэль 1 0.05
Миретти Фабио 1 0.05
Айлинг Самуэль 1 0.05
Ругани Даниэле 1 0.05
Бремер Глейсон 1 0.05
Йылдыз Кенан 1 0.05
Костич Филип 0 0
Маккенни Уэстон 0 0
Веа Тимоти 0 0
Фаджоли Николо 0 0
Николусси Кавилья Ханс 0 0
Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берарди Доменико 9 (5) 0.45
Пинамонти Андреа 7 0.35
Торстведт Кристиан 3 0.15
Энрике Матеус 2 0.1
Лорьенте Арман 1 0.05
Эрлич Мартин 1 0.05
Байрами Недим 1 0.05
Болока Даниэль 1 0.05
Тольян Йереми 0 0
Винья Матиас 0 0
Дефрель Грегоре 0 0
Педерсен Маркус II 0 0

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рабио Адриен 6 0
Локателли Мануэль 5 0
Маккенни Уэстон 5 0
Камбьясо Андреа 5 0
Гатти Федерико 5 0
Данило Луис 4 0
Влахович Душан 3 0
Бремер Глейсон 3 0
Костич Филип 2 0
Милик Аркадиуш 2 0
Ругани Даниэле 2 0
Кин Мойзе 2 0
Миретти Фабио 2 0
Массимилиано Аллегри 2 0
Алекс Сандро 1 0
Кьеза Федерико 1 0
Веа Тимоти 1 0
Йылдыз Кенан 1 0
Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берарди Доменико 6 0
Болока Даниэль 3 1
Нето Руан 3 1
Энрике Матеус 4 0
Эрлич Мартин 4 0
Феррари Джанмарко 3 0
Торстведт Кристиан 3 0
Педерсен Маркус II 3 0
Пинамонти Андреа 2 0
Лорьенте Арман 2 0
Лопес Максим 0 1
Консильи Андреа 1 0
Тольян Йереми 1 0
Кастильехо Самуэль 1 0
Винья Матиас 1 0
Мулаттьери Самуэле 1 0

Результаты матчей

Ювентус
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
22% (2)
0% (0)
Сассуоло
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

2
7
Ювентус
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сассуоло
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
0% (0)
67% (6)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

4
9

Упущенные победы

14
11
Ювентус
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
37% (7)
16% (3)
Сассуоло
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
16% (3)
47% (9)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

6
13

Упущенные победы

16
18

Голы по времени матча

Забито

13
13
3 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
1
8%
3
23%
1-15
2
15%
4
31%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
5
38%
1
8%
46-60
3
23%
3
23%
61-75
2
15%
2
15%
76-90

Пропущено

4
18
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 9
0
0%
2
11%
1-15
1
25%
2
11%
16-30
1
25%
3
17%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
2
50%
3
17%
61-75
0
0%
5
28%
76-90

Забито

16
13
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 5
10 Не забивали 12
4
25%
3
23%
1-15
3
19%
3
23%
16-30
1
6%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
6
38%
1
8%
76-90

Пропущено

8
15
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 9
1
13%
2
13%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
2
25%
1
7%
31-45
2
25%
1
7%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
25%
7
47%
76-90

Забито

29
26
11 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 10
15 Забивали первыми 8
1 Не забивали 5
5
17%
6
23%
1-15
5
17%
7
27%
16-30
1
3%
3
12%
31-45
5
17%
2
8%
46-60
5
17%
5
19%
61-75
8
28%
3
12%
76-90

Пропущено

12
33
6 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 21
3 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 18
1
8%
4
12%
1-15
2
17%
4
12%
16-30
3
25%
4
12%
31-45
2
17%
4
12%
46-60
2
17%
5
15%
61-75
2
17%
12
36%
76-90

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Ювентус - Фрозиноне 4:0 Салернитана - Ювентус 1:2 Ювентус - Салернитана 6:1 Ювентус - Рома 1:0
Фрозиноне - Ювентус 1:2 Дженоа - Ювентус 1:1 Ювентус - Наполи 1:0 Монца - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 1:1 Ювентус - Кальяри 2:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Ювентус - Верона 1:0 Милан - Ювентус 0:1 Ювентус - Торино 2:0 Аталанта - Ювентус 0:0 Ювентус - Лечче 1:0 Сассуоло - Ювентус 4:2 Ювентус - Лацио 3:1 Эмполи - Ювентус 0:2 Ювентус - Болонья 1:1
Сассуоло
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сассуоло - Фиорентина 1:0 Аталанта - Сассуоло 3:1 Милан - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Дженоа 1:2
Удинезе - Сассуоло 2:2 Кальяри - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Рома 1:2 Эмполи - Сассуоло 3:4 Сассуоло - Салернитана 2:2 Торино - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Специя 0:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Сассуоло - Лацио 0:2 Лечче - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Монца 0:1 Интер Милан - Сассуоло 1:2 Сассуоло - Ювентус 4:2 Фрозиноне - Сассуоло 4:2 Сассуоло - ФералпиСало 0:2 Сассуоло - Верона 3:1

Результаты матчей

Ювентус
Сассуоло

Точный счет

1:0
4 раза 44%
1:1
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:2
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:2
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:0
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:2
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
2
7 раз 37%
3
2 раза 11%
0
1 раз 5%
1
7 раз 37%
0
5 раз 26%
2
4 раза 21%
4
2 раза 11%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Ювентус
Сассуоло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
6
1.5
Больше Меньше
3
7
1
8
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
7
2
6
4
1.5
4
5
1
9
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
1
0.5
Больше Меньше
14
5
9
10
1.5
7
12
2
17
2.5
3
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 20 16 3 1 49 - 10 51
2.
Ювентус
 3:0 Заявка 20 15 4 1 32 - 12 49
3.
Милан
 Заявка 20 13 3 4 38 - 21 42
4.
Фиорентина
 Заявка 20 10 4 6 29 - 21 34
5.
Аталанта
 Заявка 20 10 3 7 35 - 21 33
6.
Лацио
 Заявка 20 10 3 7 24 - 20 33
7.
Болонья
 Заявка 20 8 8 4 23 - 18 32
8.
Наполи
 Заявка 20 9 4 7 30 - 25 31
9.
Рома
 Заявка 20 8 5 7 32 - 24 29
10.
Торино
 Заявка 20 7 7 6 18 - 18 28
11.
Монца
 Заявка 20 6 7 7 20 - 25 25
12.
Дженоа
 Заявка 20 5 7 8 20 - 24 22
13.
Лечче
 Заявка 20 4 9 7 20 - 26 21
14.
Сассуоло
 0:3 Заявка 20 5 4 11 26 - 36 19
15.
Фрозиноне
 Заявка 20 5 4 11 25 - 39 19
16.
Кальяри
 Заявка 20 4 6 10 19 - 33 18
17.
Удинезе
 Заявка 20 2 12 6 21 - 32 18
18.
Верона
 Заявка 20 4 5 11 18 - 27 17
19.
Эмполи
 Заявка 20 3 4 13 11 - 35 13
20.
Салернитана
 Заявка 20 2 6 12 17 - 40 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 3:0 Заявка 10 8 2 0 16 - 4 26
2.
Интер Милан
 Заявка 10 8 1 1 25 - 6 25
3.
Милан
 Заявка 10 8 0 2 18 - 5 24
4.
Болонья
 Заявка 10 7 2 1 14 - 5 23
5.
Аталанта
 Заявка 10 7 1 2 22 - 7 22
6.
Рома
 Заявка 10 6 3 1 22 - 8 21
7.
Фиорентина
 Заявка 10 6 2 2 17 - 10 20
8.
Лацио
 Заявка 10 6 2 2 12 - 7 20
9.
Торино
 Заявка 10 5 4 1 12 - 6 19
10.
Фрозиноне
 Заявка 10 5 2 3 17 - 15 17
11.
Лечче
 Заявка 10 4 4 2 12 - 12 16
12.
Кальяри
 Заявка 10 4 3 3 13 - 16 15
13.
Наполи
 Заявка 10 4 2 4 14 - 14 14
14.
Дженоа
 Заявка 10 3 5 2 12 - 11 14
15.
Монца
 Заявка 10 3 4 3 11 - 11 13
16.
Верона
 Заявка 10 3 3 4 11 - 13 12
17.
Сассуоло
 0:3 Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
18.
Удинезе
 Заявка 10 1 6 3 13 - 16 9
19.
Салернитана
 Заявка 10 1 4 5 10 - 20 7
20.
Эмполи
 Заявка 10 1 2 7 5 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 10 8 2 0 24 - 4 26
2.
Ювентус
 3:0 Заявка 10 7 2 1 16 - 8 23
3.
Милан
 Заявка 10 5 3 2 20 - 16 18
4.
Наполи
 Заявка 10 5 2 3 16 - 11 17
5.
Фиорентина
 Заявка 10 4 2 4 12 - 11 14
6.
Лацио
 Заявка 10 4 1 5 12 - 13 13
7.
Монца
 Заявка 10 3 3 4 9 - 14 12
8.
Аталанта
 Заявка 10 3 2 5 13 - 14 11
9.
Торино
 Заявка 10 2 3 5 6 - 12 9
10.
Болонья
 Заявка 10 1 6 3 9 - 13 9
11.
Удинезе
 Заявка 10 1 6 3 8 - 16 9
12.
Дженоа
 Заявка 10 2 2 6 8 - 13 8
13.
Рома
 Заявка 10 2 2 6 10 - 16 8
14.
Сассуоло
 0:3 Заявка 10 2 2 6 13 - 21 8
15.
Эмполи
 Заявка 10 2 2 6 6 - 18 8
16.
Верона
 Заявка 10 1 2 7 7 - 14 5
17.
Салернитана
 Заявка 10 1 2 7 7 - 20 5
18.
Лечче
 Заявка 10 0 5 5 8 - 14 5
19.
Кальяри
 Заявка 10 0 3 7 6 - 17 3
20.
Фрозиноне
 Заявка 10 0 2 8 8 - 24 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 18 (2)
Милан Жиру Оливье 10 (6)
Ювентус Влахович Душан 9 (3)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Интер Милан Чалханоглу Хакан 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 7
Фиорентина Раньери Лука 10
Рома Паредес Леандро 9
Салернитана Дьомбер Норберт 9
Лечче Рамадани Юльбер 9
Весь список
  • Второй тайм
  • Описание гола
    89'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:0! Кьеза!
     
  • Замена
    87'
    Замена у "Ювентуса": вместо Камбьясо на поле вышел Сандро.
  • 86'
    Данило увидел рывок Кьезы по бровке, но его верховая передача на партнера не прошла.
  • 85'
    Последние пять минут основного времени в нашем поединке. Пока у "Сассуоло" очень мало шансов на то, чтобы добыть очки в этой игре.
  • Замена
    84'
    Замена в составе "Сассуоло": вместо Лорьенте на поле вышел Мулаттьери.
  • Офсайд
    83'
    Веа долго думал, что ему сделать с мячом на правом фланге у ворот "Сассуоло", но все его задумки были разрушены боковым арбитром, который зафиксировал офсайд.
  • Замена
    82'
    Двойная замена у "Ювентуса": вместо Влаховича и Костича на поле вышли Айлинг и Милик.
  • 80'
    Веа хотел навесить на дальнюю штангу, где поджидал Влахович, но мяч перелетел через всех игроков и ушел за боковую линию.
  • 79'
    Получилось у "Ювентуса" забрать мяч. Теперь хозяева делают то же самое, что и соперник - держат мяч в районе центрального круга.
  • 78'
    "Сассуоло" долго владеет мячом, но просто перекатывает его в центре поля.
  • Опасный момент
    76'
    МОМЕНТ! Влахович навесил на дальнюю штангу, где Кьеза в касание скинул мяч под удар Веа, но тот с убойной позиции заряд выше цели!
  • Замена
    75'
    Замена у "Сассуоло": вместо Вити на поле вышел Миссори.
  • 74'
    Вити пытался на левом краю обыграть Ругани, но защитник "Ювентуса" сыграл надежно.
  • 73'
    "Сассуоло" просто забрасывает мяч вперед, но никто из игроков не может за него зацепиться на чужой половине поля.
  • Офсайд
    72'
    Веа забрался в положение вне игры после длинного заброса от своего партнера. 
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    • Замена
      71'
      Замена в составе "Сассуоло": вместо Берарди вышел Кастильехо.
    • Замена
      70'
      Замена у "Сассуоло": вместо Торсведта вышел Вольпато.
    • 69'
      Заставили хозяева с помощью давления выбить мяч от своих ворот игроков "Сассуоло". Теперь "старая синьора" будет начинать свою атаку.
    • 68'
      Не может сейчас "Сассуоло" выйти со своей половины поля. Очень активно прессингует "Ювентус".
    • Опасный момент
      66'
      В быструю атаку убежал "Ювентус", но Влахович не смог добраться до мяча после передачи на ход, однако он не остановился, поднялся с газона и все-таки пробил по воротам, но угодил в защитника!
    • Желтая карточка
      65'
      Кьеза совершил приличный рывок с мячом и решил пробить из-за пределов штрафной площади, но не попал по воротам. Тем временем горчичник получил Феррари за грубую игру.
    • Опасный момент
      64'
      Убежали в контратаку игроки "Сассуоло", но дальний удар Берарди смог потащить Щесны! 
    • Угловой
      63'
      Влахович принял мяч в штрафной "Сассуоло" и пробил с острового угла, однако ногу под удар подставил игрок гостей и перевел снаряд на угловой. 
    • 62'
      В быструю атаку убежали игроки "Ювентуса", но Веа не смог сделать точную передачу на Кьезу и загубил контрвыпад своей команды. 
    • 61'
      Пинамонти после подачи от партнера выиграл верховое единоборство в штрафной "Ювентуса", но не смог как следует нанести удар головой, и мяч покинул пределы поля.
    • 60'
      Болока попытался протолкнуть мяч в штрафную "Ювентуса", но "круглый" застрял в гуще игроков и не добрался до заветной цели.
    • Замена
      59'
      Замена в составе "Ювентуса": вместо Миретти появился Веа.
    • Замена
      58'
      Замена в составе "Ювентуса": вместо Йылдыза на поле вышел Кьеза.
    • 57'
      Энрике и Вити попробовали вскрыть оборону соперника на левом фланге, но смогли заработать лишь аут.
    • Фол, нарушение
      55'
      Лорьенте сфолил на чужой половине поля, но сразу же принес извинения игроку "Ювентуса".
    • Опасный момент
      54'
      Берарди неожиданно оказался один на линии штрафной "Ювентуса" и без замаха пробил по воротам, но мяч прошел рядышком со штангой! 
    • Фол, нарушение
      53'
      Рабио ошибся в передаче в центре поля, но тут же исправил свою ошибку с помощью фола, не позволив сопернику выйти в быструю атакую
    • 52'
      Вити ускорился после разрезающей на него передачи, но Камбьясо не позволил ему добраться до мяча.
    • 51'
      Лорьенте обыграл на фланге соперника и навесил на ближнюю штангу ворот "Ювентуса", но там не оказалось футболистов "Сассуоло".
    • 50'
      Костич перевел мяч на противоположный фланг, где ускорился Камбьясо, но не смог убежать от соперника. 
    • 49'
      "Ювентус" отобрал мяч у чужих ворот и сражу же Йылдыз завалился на газон в чужой штрафной площади, но арбитр не увидел никакого нарушения правил.
    • Фол, нарушение
      48'
      С первых минут "Сассуоло" активно пытается действовать в прессинге, но пока с их стороны зафиксирован лишь фол.
    • Замена
      47'
      Замена в составе "Сассуоло": вместо Эрлича на поле вышел Нето.
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовал второй тайм!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      45'
      Перерыв!
    • 45'
      "Сассуоло" подал угловой удар, но Щесны прыгнул выше всех и выбил мяч из своей штрафной площади. 
    • 45'
      Эрлич пострадал в эпизоде с Йылдызом и пока не может подняться с газона.
    • Дополнительное время
      45'
      Одна минута была добавлена к первому тайму.
    • 45'
      Рабио развернулся у линии чужой штрафной и пробил по ворота "Сассуоло", но Консильи в прыжке отразил выстрел!
    • 44'
      Влахович вновь пробил по воротам, но мяч попал в стенку и после рикошета прилетел в руки голкипера.
    • Желтая карточка
      43'
      Эрлич получил желтую карточку за грубый фол на Йылдызе. Еще один опасный штрафной у ворот "Сассуоло".
    • 42'
      Костич практически один на один выбежал с голкипером, но в последний момент мяч был перехвачен в подкате.
    • 40'
      Камбьясо пытался догнать мяч на фланге, но соперник закрыл его спиной и не пустил игрока "Ювентуса" к снаряду.
    • 2 гола - дубль!
      39'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0! Влахович!
      Еще один классный голешник забивает "Ювентус"! Прямым ударом со штрафного Влахович положил мяч в сетку ворот соперника, при чем мяч отскочил от перекладины! Никаких шансов для вратаря!
    • Фол, нарушение
      38'
      Миретти оказался на газоне после фола со стороны соперника. Опасный штрафной удар.
    • 37'
      Справились гости и сразу пошли вперед для ответной атаки, но застряли в центре поля.
    • Угловой
      36'
      Йылдыз финтом убрал соперника и целил в дальний угол, но попал в голову Феррари. Угловой у ворот "Сассуоло".
    • 35'
      А вот теперь уже гости прижали "Ювентус" к воротам и провели ряд неплохих атак.
    • 34'
      Последовал заброс на ворота "Ювентуса", но Щесны кулаком выбил мяч.
    • Опасный момент
      33'
      Лорьенте решил пробить из-за пределов штрафной площади, но Щесны смог потащить удар! Стоит сказать, что не без труда отбил мяч вратарь.
    • 32'
      После небольшой паузы "Ювентус" снова начинает поджимать соперника, но при этом "Сассуоло" все больше и больше свободных зон находит на половине туринцев. 
    • 30'
      Ошибся в центре игрок "Ювентуса", а Берарди сразу подхватил мяч и рванул в атаку. У штрафной соперника Берарди покатил левее под удар своему напарнику, который вроде совершил попытку удара, но мяч легонько прикатился в руки вратарю.
    • 29'
      Длинный заброс последовал в штрафную "Ювентуса", но оттуда мяч сразу же был выбит. 
    • 28'
      Лорьенте обыграл соперника на левом фланге, но затем оказался на газоне. По мнению рефери, Миретти сыграл чисто против футболиста "Сассуоло".
    • Фол, нарушение
      27'
      Камбьясо развернул соперника и положил того на газон, но на первый раз судья решил ограничиться устным предупреждением. 
    • Офсайд
      26'
      Рабио пробил головой после подачи Миретти, но арбитр зафиксировал офсайд. 
    • 25'
      Костич перехватил мяч у чужой штрафной площади и подключил к атаке Миретти, который не смог обыграть Педерсена и потерял мяч. 
    • 24'
      С разных флангов пытаются что-то организовать гости, но пока "Ювентус" не допускает по-настоящему серьезных ошибок.
    • 23'
      Берарди нашел свободную зону и покатил туда на Педерсена, который в касание попытался прострелить на ворота, но пас был заблокирован защитником "Ювентуса". 
    • 22'
      Не выдержали игроки "Сассуоло" давления со стороны "Ювентуса" и просто вынесли мяч вперед.
    • 21'
      Гости пока держат мяч на своей половине поля, а туринцы активно пытаются прессинговать.
    • 20'
      Миретти хотел сделать разрезающую передачу в штрафную площадь "Сассуоло", но она была перехвачена соперником. 
    • 19'
      Консильи ошибся при выносе мяча и "круглый" достался игрокам "Ювентуса", которые разыграют аут.
    • 18'
      Берарди хотел сыграть в стенку со своим партнером и ворваться в штрафную "Ювентуса", но обратный пас на него не прошел.
    • 16'
      Будем надеяться, что теперь поинтереснее пойдет игра.
    • Описание гола
      15'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! Влахович!
      Какой голешник положил сербский форвард! "Ювентус" перехватил мяч в центре поля и добрался до чужой штрафной за несколько передач. Влахович принял снаряд и классно пробил с линии штрафной, оставив не у дел вратаря "Сассуоло"!
    • 14'
      Йылдыз и Рабио классно сыграли в стенку и первый ворвался в штрафную, однако не смог удержать равновесие и нанести удар по воротам Консильи.
    • 13'
      Костич и Рабио не смогли понять друг друга у чужих ворот и загубили потенциально опасную атаку своей команды. 
    • 12'
      Камбьясо вошел в чужую штрафную и попытался пробить, но рядом с ним был соперник, который и принял удар на себя.
    • 11'
      С фланга на фланг катают мяч игроки "Сассуоло", но пока не могут продвинуться дальше центра поля. 
    • 10'
      Берарди попытался зацепиться за мяч после прострела, но сразу два футболиста "Ювентуса" его опекали и помешали принять игровой снаряд.
    • 9'
      Вити попробовал продвинуться вперед по левому краю, но игроки "Ювентуса" его не пустили. 
    • 8'
      Никуда не спешат команды. Пока присматриваются друг к другу и по очереди пытаются проводить атаки. 
    • 7'
      Йылдыз классно убрал на фланге нескольких соперников, но защитник "Сассуоло" смог подстраховать своих партнеров.
    • Угловой
      6'
      Камбьясо попробовал подать в чужую штрафную с правого фланга и заработал угловой для своей команды.
    • 5'
      Пытаются гости найти пространство на половине поля "Ювентуса", но на первых минутах команда Массимилиано Аллегри действует в обороне надежно.
    • 4'
      Пока большую часть времени мяч находится в середине поля. Команды активно ведут борьбу за игровой снаряд.
    • 3'
      "Ювентус" отобрал мяч на чужой половине поля и сразу рванул в атаку, однако гости быстро перестроились и закрыли все свободные зоны.
    • 2'
      "Ювентус" сегодня играет в традиционных черно-белых футболках. "Сассуоло" - в черно-зеленой форме.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч стартовал!