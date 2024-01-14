  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Пиччинини Марко
Ювентус
 
Позже
Сассуоло
Прогнозы 49
Ювентус 95.9% (47)
X 2% (1)
Сассуоло 2% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ювентус
Ничья
Сассуоло
8.20
5.00
Реклама, betcity.ru
8.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Ювентус
Сассуоло

История личных встреч

Ювентус
Сассуоло

17 матчей

94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

58.8%
29.4%
11.8%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.7%
23.5%
11.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы

23 матча

69.6%
13%
17.4%
16 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

43.5%
43.5%
13%
10 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

47.8%
39.1%
13.1%
11 побед 9 ничьих 3 победы

История матчей

СA
4:2
СA
1:0
СA
3:0
СA
1:2
К
2:1
СA
1:2
СA
1:3
СA
3:1
СA
3:3
СA
2:2
СA
0:3
СA
2:1
СA
7:0
СA
1:3
СA
0:2
СA
3:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:1
СA
1:3
СA
4:0
0:0

Голы

Всего голов

29
22

Голов в среднем за матч

2.64
1.83

Среднее время на гол

34
49

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

1.17
0.73

Среднее время на гол

77
123

Всего голов

43
30

Голов в среднем за матч

1.87
1.3

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

48
69

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 7 (1) 0.37
Кьеза Федерико 5 (1) 0.26
Рабио Адриен 3 0.16
Гатти Федерико 3 0.16
Милик Аркадиуш 2 0.11
Камбьясо Андреа 1 0.05
Данило Луис 1 0.05
Локателли Мануэль 1 0.05
Айлинг Самуэль 1 0.05
Ругани Даниэле 1 0.05
Бремер Глейсон 1 0.05
Миретти Фабио 1 0.05
Йылдыз Кенан 1 0.05
Костич Филип 0 0
Маккенни Уэстон 0 0
Веа Тимоти 0 0
Фаджоли Николо 0 0
Николусси Кавилья Ханс 0 0
Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берарди Доменико 9 (5) 0.47
Пинамонти Андреа 7 0.37
Торстведт Кристиан 3 0.16
Энрике Матеус 2 0.11
Лорьенте Арман 1 0.05
Эрлич Мартин 1 0.05
Байрами Недим 1 0.05
Болока Даниэль 1 0.05
Тольян Йереми 0 0
Винья Матиас 0 0
Дефрель Грегоре 0 0
Педерсен Маркус II 0 0

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рабио Адриен 6 0
Локателли Мануэль 5 0
Маккенни Уэстон 5 0
Камбьясо Андреа 5 0
Гатти Федерико 5 0
Данило Луис 4 0
Влахович Душан 3 0
Бремер Глейсон 3 0
Костич Филип 2 0
Милик Аркадиуш 2 0
Ругани Даниэле 2 0
Кин Мойзе 2 0
Миретти Фабио 2 0
Массимилиано Аллегри 2 0
Алекс Сандро 1 0
Кьеза Федерико 1 0
Веа Тимоти 1 0
Йылдыз Кенан 1 0
Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берарди Доменико 6 0
Болока Даниэль 3 1
Нето Руан 3 1
Энрике Матеус 4 0
Эрлич Мартин 3 0
Торстведт Кристиан 3 0
Педерсен Маркус II 3 0
Феррари Джанмарко 2 0
Пинамонти Андреа 2 0
Лорьенте Арман 2 0
Лопес Максим 0 1
Консильи Андреа 1 0
Тольян Йереми 1 0
Кастильехо Самуэль 1 0
Винья Матиас 1 0
Мулаттьери Самуэле 1 0

Результаты матчей

Ювентус
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
22% (2)
0% (0)
Сассуоло
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

2
7
Ювентус
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сассуоло
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
0% (0)
67% (6)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

4
9

Упущенные победы

14
11
Ювентус
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
37% (7)
16% (3)
Сассуоло
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
16% (3)
47% (9)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

6
13

Упущенные победы

16
18

Голы по времени матча

Забито

13
13
3 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
1
8%
3
23%
1-15
2
15%
4
31%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
5
38%
1
8%
46-60
3
23%
3
23%
61-75
2
15%
2
15%
76-90

Пропущено

4
18
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 9
0
0%
2
11%
1-15
1
25%
2
11%
16-30
1
25%
3
17%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
2
50%
3
17%
61-75
0
0%
5
28%
76-90

Забито

16
13
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 5
10 Не забивали 12
4
25%
3
23%
1-15
3
19%
3
23%
16-30
1
6%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
6
38%
1
8%
76-90

Пропущено

8
15
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 9
1
13%
2
13%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
2
25%
1
7%
31-45
2
25%
1
7%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
25%
7
47%
76-90

Забито

29
26
11 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 10
15 Забивали первыми 8
1 Не забивали 5
5
17%
6
23%
1-15
5
17%
7
27%
16-30
1
3%
3
12%
31-45
5
17%
2
8%
46-60
5
17%
5
19%
61-75
8
28%
3
12%
76-90

Пропущено

12
33
6 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 21
3 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 18
1
8%
4
12%
1-15
2
17%
4
12%
16-30
3
25%
4
12%
31-45
2
17%
4
12%
46-60
2
17%
5
15%
61-75
2
17%
12
36%
76-90

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Ювентус - Фрозиноне 4:0 Салернитана - Ювентус 1:2 Ювентус - Салернитана 6:1 Ювентус - Рома 1:0
Фрозиноне - Ювентус 1:2 Дженоа - Ювентус 1:1 Ювентус - Наполи 1:0 Монца - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 1:1 Ювентус - Кальяри 2:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Ювентус - Верона 1:0 Милан - Ювентус 0:1 Ювентус - Торино 2:0 Аталанта - Ювентус 0:0 Ювентус - Лечче 1:0 Сассуоло - Ювентус 4:2 Ювентус - Лацио 3:1 Эмполи - Ювентус 0:2 Ювентус - Болонья 1:1
Сассуоло
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сассуоло - Фиорентина 1:0 Аталанта - Сассуоло 3:1 Милан - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Дженоа 1:2
Удинезе - Сассуоло 2:2 Кальяри - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Рома 1:2 Эмполи - Сассуоло 3:4 Сассуоло - Салернитана 2:2 Торино - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Специя 0:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Сассуоло - Лацио 0:2 Лечче - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Монца 0:1 Интер Милан - Сассуоло 1:2 Сассуоло - Ювентус 4:2 Фрозиноне - Сассуоло 4:2 Сассуоло - ФералпиСало 0:2 Сассуоло - Верона 3:1

Результаты матчей

Ювентус
Сассуоло

Точный счет

1:0
4 раза 44%
1:1
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:2
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:2
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:0
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:2
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
2
7 раз 37%
3
2 раза 11%
0
1 раз 5%
1
7 раз 37%
0
5 раз 26%
2
4 раза 21%
4
2 раза 11%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Ювентус
Сассуоло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
6
1.5
Больше Меньше
3
7
1
8
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
7
2
6
4
1.5
4
5
1
9
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
1
0.5
Больше Меньше
14
5
9
10
1.5
7
12
2
17
2.5
3
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 20 16 3 1 49 - 10 51
2.
Ювентус
 Заявка 19 14 4 1 29 - 12 46
3.
Милан
 Заявка 19 12 3 4 35 - 20 39
4.
Фиорентина
 Заявка 19 10 3 6 27 - 19 33
5.
Болонья
 Заявка 19 8 8 3 22 - 16 32
6.
Наполи
 Заявка 20 9 4 7 30 - 25 31
7.
Аталанта
 Заявка 19 9 3 7 30 - 21 30
8.
Лацио
 Заявка 19 9 3 7 23 - 20 30
9.
Рома
 Заявка 19 8 5 6 31 - 21 29
10.
Торино
 Заявка 20 7 7 6 18 - 18 28
11.
Монца
 Заявка 20 6 7 7 20 - 25 25
12.
Дженоа
 Заявка 20 5 7 8 20 - 24 22
13.
Лечче
 Заявка 19 4 9 6 20 - 25 21
14.
Сассуоло
 Заявка 19 5 4 10 26 - 33 19
15.
Фрозиноне
 Заявка 19 5 4 10 25 - 34 19
16.
Удинезе
 Заявка 19 2 11 6 19 - 30 17
17.
Верона
 Заявка 20 4 5 11 18 - 27 17
18.
Кальяри
 Заявка 19 3 6 10 17 - 32 15
19.
Эмполи
 Заявка 20 3 4 13 11 - 35 13
20.
Салернитана
 Заявка 20 2 6 12 17 - 40 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 10 8 1 1 25 - 6 25
2.
Ювентус
 Заявка 9 7 2 0 13 - 4 23
3.
Болонья
 Заявка 10 7 2 1 14 - 5 23
4.
Милан
 Заявка 9 7 0 2 15 - 4 21
5.
Рома
 Заявка 10 6 3 1 22 - 8 21
6.
Аталанта
 Заявка 9 6 1 2 17 - 7 19
7.
Фиорентина
 Заявка 9 6 1 2 15 - 8 19
8.
Торино
 Заявка 10 5 4 1 12 - 6 19
9.
Лацио
 Заявка 9 5 2 2 11 - 7 17
10.
Фрозиноне
 Заявка 10 5 2 3 17 - 15 17
11.
Лечче
 Заявка 10 4 4 2 12 - 12 16
12.
Наполи
 Заявка 10 4 2 4 14 - 14 14
13.
Дженоа
 Заявка 10 3 5 2 12 - 11 14
14.
Монца
 Заявка 10 3 4 3 11 - 11 13
15.
Кальяри
 Заявка 9 3 3 3 11 - 15 12
16.
Верона
 Заявка 10 3 3 4 11 - 13 12
17.
Сассуоло
 Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
18.
Удинезе
 Заявка 10 1 6 3 13 - 16 9
19.
Салернитана
 Заявка 10 1 4 5 10 - 20 7
20.
Эмполи
 Заявка 10 1 2 7 5 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 10 8 2 0 24 - 4 26
2.
Ювентус
 Заявка 10 7 2 1 16 - 8 23
3.
Милан
 Заявка 10 5 3 2 20 - 16 18
4.
Наполи
 Заявка 10 5 2 3 16 - 11 17
5.
Фиорентина
 Заявка 10 4 2 4 12 - 11 14
6.
Лацио
 Заявка 10 4 1 5 12 - 13 13
7.
Монца
 Заявка 10 3 3 4 9 - 14 12
8.
Аталанта
 Заявка 10 3 2 5 13 - 14 11
9.
Болонья
 Заявка 9 1 6 2 8 - 11 9
10.
Торино
 Заявка 10 2 3 5 6 - 12 9
11.
Рома
 Заявка 9 2 2 5 9 - 13 8
12.
Сассуоло
 Заявка 9 2 2 5 13 - 18 8
13.
Удинезе
 Заявка 9 1 5 3 6 - 14 8
14.
Дженоа
 Заявка 10 2 2 6 8 - 13 8
15.
Эмполи
 Заявка 10 2 2 6 6 - 18 8
16.
Лечче
 Заявка 9 0 5 4 8 - 13 5
17.
Верона
 Заявка 10 1 2 7 7 - 14 5
18.
Салернитана
 Заявка 10 1 2 7 7 - 20 5
19.
Кальяри
 Заявка 10 0 3 7 6 - 17 3
20.
Фрозиноне
 Заявка 9 0 2 7 8 - 19 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 18 (2)
Милан Жиру Оливье 9 (5)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Интер Милан Чалханоглу Хакан 9 (3)
Интер Милан Тюрам Маркус 8 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 7
Рома Паредес Леандро 9
Салернитана Дьомбер Норберт 9
Фиорентина Раньери Лука 9
Лечче Рамадани Юльбер 8
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Сассуоло от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 января 2024, осталось 2 дня 11 часов 5 минут.

    Главный судья: Пиччинини Марко

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 25 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 49
    Ювентус 95.9% (47)
    X 2% (1)
    Сассуоло 2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ювентус
    Ничья
    Сассуоло
    8.20
    5.00
    Реклама, betcity.ru
    8.20
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Ювентус - Сассуоло онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогнозы на матч Ювентус - Сассуоло

    Исход игры
    Ювентус
    95.9% (47)
    Ничья
    2% (1)
    Сассуоло
    2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.65% (21)
    Меньше
    54.35% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    45.65% (21)
    Нет
    54.35% (25)
    Популярный счёт
    2:0 Ювентус
    44.9% (22)
    2:1 Ювентус
    32.7% (16)
    3:1 Ювентус
    4.1% (2)
    1:0 Ювентус
    4.1% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Ювентус
    Сассуоло
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный