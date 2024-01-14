Тур: 20. Стадион: Альянц Стэдиум. Главный судья: Пиччинини Марко
-
Главный тренер: Аллегри Массимилиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
-
Главный тренер: Дионизи Алессио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ювентус
Сассуоло
17 матчей
94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
58.8%
29.4%
11.8%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.7%
23.5%
11.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы
23 матча
69.6%
13%
17.4%
16 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
43.5%
43.5%
13%
10 побед 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
47.8%
39.1%
13.1%
11 побед 9 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
29
22
Голов в среднем за матч
2.64
1.83
Среднее время на гол
34
49
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
1.17
0.73
Среднее время на гол
77
123
Всего голов
43
30
Голов в среднем за матч
1.87
1.3
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
48
69
Бомбардиры внутри турнира
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|7 (1)
|0.37
|Кьеза Федерико
|5 (1)
|0.26
|Рабио Адриен
|3
|0.16
|Гатти Федерико
|3
|0.16
|Милик Аркадиуш
|2
|0.11
|Камбьясо Андреа
|1
|0.05
|Данило Луис
|1
|0.05
|Локателли Мануэль
|1
|0.05
|Айлинг Самуэль
|1
|0.05
|Ругани Даниэле
|1
|0.05
|Бремер Глейсон
|1
|0.05
|Миретти Фабио
|1
|0.05
|Йылдыз Кенан
|1
|0.05
|Костич Филип
|0
|0
|Маккенни Уэстон
|0
|0
|Веа Тимоти
|0
|0
|Фаджоли Николо
|0
|0
|Николусси Кавилья Ханс
|0
|0
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берарди Доменико
|9 (5)
|0.47
|Пинамонти Андреа
|7
|0.37
|Торстведт Кристиан
|3
|0.16
|Энрике Матеус
|2
|0.11
|Лорьенте Арман
|1
|0.05
|Эрлич Мартин
|1
|0.05
|Байрами Недим
|1
|0.05
|Болока Даниэль
|1
|0.05
|Тольян Йереми
|0
|0
|Винья Матиас
|0
|0
|Дефрель Грегоре
|0
|0
|Педерсен Маркус II
|0
|0
Карточки
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рабио Адриен
|6
|0
|Локателли Мануэль
|5
|0
|Маккенни Уэстон
|5
|0
|Камбьясо Андреа
|5
|0
|Гатти Федерико
|5
|0
|Данило Луис
|4
|0
|Влахович Душан
|3
|0
|Бремер Глейсон
|3
|0
|Костич Филип
|2
|0
|Милик Аркадиуш
|2
|0
|Ругани Даниэле
|2
|0
|Кин Мойзе
|2
|0
|Миретти Фабио
|2
|0
|Массимилиано Аллегри
|2
|0
|Алекс Сандро
|1
|0
|Кьеза Федерико
|1
|0
|Веа Тимоти
|1
|0
|Йылдыз Кенан
|1
|0
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берарди Доменико
|6
|0
|Болока Даниэль
|3
|1
|Нето Руан
|3
|1
|Энрике Матеус
|4
|0
|Эрлич Мартин
|3
|0
|Торстведт Кристиан
|3
|0
|Педерсен Маркус II
|3
|0
|Феррари Джанмарко
|2
|0
|Пинамонти Андреа
|2
|0
|Лорьенте Арман
|2
|0
|Лопес Максим
|0
|1
|Консильи Андреа
|1
|0
|Тольян Йереми
|1
|0
|Кастильехо Самуэль
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
|Мулаттьери Самуэле
|1
|0
Результаты матчей
Ювентус
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
22% (2)
0% (0)
Сассуоло
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
2
7
Ювентус
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сассуоло
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
0% (0)
67% (6)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
4
9
Упущенные победы
14
11
Ювентус
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
37% (7)
16% (3)
Сассуоло
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
16% (3)
47% (9)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
6
13
Упущенные победы
16
18
Голы по времени матча
Забито
13
13
3 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
1
8%
3
23%
1-15
2
15%
4
31%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
5
38%
1
8%
46-60
3
23%
3
23%
61-75
2
15%
2
15%
76-90
Пропущено
4
18
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 9
0
0%
2
11%
1-15
1
25%
2
11%
16-30
1
25%
3
17%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
2
50%
3
17%
61-75
0
0%
5
28%
76-90
Забито
16
13
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 5
10 Не забивали 12
4
25%
3
23%
1-15
3
19%
3
23%
16-30
1
6%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
6
38%
1
8%
76-90
Пропущено
8
15
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 9
1
13%
2
13%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
2
25%
1
7%
31-45
2
25%
1
7%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
25%
7
47%
76-90
Забито
29
26
11 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 10
15 Забивали первыми 8
1 Не забивали 5
5
17%
6
23%
1-15
5
17%
7
27%
16-30
1
3%
3
12%
31-45
5
17%
2
8%
46-60
5
17%
5
19%
61-75
8
28%
3
12%
76-90
Пропущено
12
33
6 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 21
3 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 18
1
8%
4
12%
1-15
2
17%
4
12%
16-30
3
25%
4
12%
31-45
2
17%
4
12%
46-60
2
17%
5
15%
61-75
2
17%
12
36%
76-90
Результаты последних матчей
Ювентус
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Ювентус - Фрозиноне 4:0 Салернитана - Ювентус 1:2 Ювентус - Салернитана 6:1 Ювентус - Рома 1:0
Фрозиноне - Ювентус 1:2 Дженоа - Ювентус 1:1 Ювентус - Наполи 1:0 Монца - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 1:1 Ювентус - Кальяри 2:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Ювентус - Верона 1:0 Милан - Ювентус 0:1 Ювентус - Торино 2:0 Аталанта - Ювентус 0:0 Ювентус - Лечче 1:0 Сассуоло - Ювентус 4:2 Ювентус - Лацио 3:1 Эмполи - Ювентус 0:2 Ювентус - Болонья 1:1
Сассуоло
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сассуоло - Фиорентина 1:0 Аталанта - Сассуоло 3:1 Милан - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Дженоа 1:2
Удинезе - Сассуоло 2:2 Кальяри - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Рома 1:2 Эмполи - Сассуоло 3:4 Сассуоло - Салернитана 2:2 Торино - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Специя 0:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Сассуоло - Лацио 0:2 Лечче - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Монца 0:1 Интер Милан - Сассуоло 1:2 Сассуоло - Ювентус 4:2 Фрозиноне - Сассуоло 4:2 Сассуоло - ФералпиСало 0:2 Сассуоло - Верона 3:1
Результаты матчей
Ювентус
Сассуоло
Точный счет
1:0
4 раза 44%
1:1
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:2
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:2
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:0
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:2
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 47%
2
7 раз 37%
3
2 раза 11%
0
1 раз 5%
1
7 раз 37%
0
5 раз 26%
2
4 раза 21%
4
2 раза 11%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Ювентус
Сассуоло
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
36
Больше Меньше
37
18
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
72
64
45
19
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
181
Больше Меньше
145
910
712
217
316
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|16
|3
|1
|49 - 10
|51
|2.
|Заявка
|19
|14
|4
|1
|29 - 12
|46
|3.
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|35 - 20
|39
|4.
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|27 - 19
|33
|5.
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|22 - 16
|32
|6.
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|30 - 25
|31
|7.
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|30 - 21
|30
|8.
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|23 - 20
|30
|9.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|31 - 21
|29
|10.
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|18 - 18
|28
|11.
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|20 - 25
|25
|12.
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|20 - 24
|22
|13.
|Заявка
|19
|4
|9
|6
|20 - 25
|21
|14.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|26 - 33
|19
|15.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|25 - 34
|19
|16.
|Заявка
|19
|2
|11
|6
|19 - 30
|17
|17.
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|18 - 27
|17
|18.
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|17 - 32
|15
|19.
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|11 - 35
|13
|20.
|Заявка
|20
|2
|6
|12
|17 - 40
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|25 - 6
|25
|2.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|13 - 4
|23
|3.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|14 - 5
|23
|4.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|15 - 4
|21
|5.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|22 - 8
|21
|6.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 7
|19
|7.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 8
|19
|8.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|12 - 6
|19
|9.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|11 - 7
|17
|10.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 15
|17
|11.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|12 - 12
|16
|12.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 14
|14
|13.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|12 - 11
|14
|14.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|11 - 11
|13
|15.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 15
|12
|16.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|17.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 15
|11
|18.
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|13 - 16
|9
|19.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 20
|7
|20.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|5 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|24 - 4
|26
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|16 - 8
|23
|3.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 16
|18
|4.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 11
|17
|5.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 11
|14
|6.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 13
|13
|7.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 14
|12
|8.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 14
|11
|9.
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|8 - 11
|9
|10.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 12
|9
|11.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|12.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 18
|8
|13.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|6 - 14
|8
|14.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 13
|8
|15.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|6 - 18
|8
|16.
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|8 - 13
|5
|17.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 14
|5
|18.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 20
|5
|19.
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|6 - 17
|3
|20.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|8 - 19
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|18 (2)
|Милан
|Жиру Оливье
|9 (5)
|Сассуоло
|Берарди Доменико
|9 (3)
|Интер Милан
|Чалханоглу Хакан
|9 (3)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|8 (7)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 7
|Рома
|Паредес Леандро
|9
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|9
|Фиорентина
|Раньери Лука
|9
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|8
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ювентус - Сассуоло
Исход игры
Ювентус
95.9% (47)
Ничья
2% (1)
Сассуоло
2% (1)
Тотал 2.5
Больше
45.65% (21)
Меньше
54.35% (25)
Обе команды забьют
Да
45.65% (21)
Нет
54.35% (25)
Популярный счёт
2:0 Ювентус
44.9% (22)
2:1 Ювентус
32.7% (16)
3:1 Ювентус
4.1% (2)
1:0 Ювентус
4.1% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!