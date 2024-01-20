Тур: 21. Стадион: Стадио Олимпико. Главный судья: Сакки Хуан
Ход матча
19'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
52
Бове
Эдоардо
21
Дибала
Пауло
32
Кабаль
Хуан
25
Сердар
Суат
77
Мбула
Хорди
31
Суслов
Томаш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
52 Бове ЭдоардоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Дибала ПаулоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
63 Боер ПьетроВратарь
-
99 Свилар МилеВратарь
-
72 Голич ЛовроЗащитник
-
74 Оливерас ЖанЗащитник
- Защитник
-
19 Челик ЗекиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
67 Кошта ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Даниеле Де Росси
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Хуан КабальЗащитник
- Полузащитник
-
25 Сердар СуатПолузащитник
-
77 Мбула ХордиПолузащитник
-
31 Суслов ТомашПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Джурич МиланНападающий
- Запасные игроки
-
16 Кьеза МаттиаВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Барони Марко
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Рома
Верона
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
8.3%
25%
8 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 5 побед
17 матчей
58.8%
23.5%
17.7%
10 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
47.1%
23.5%
29.4%
8 побед 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
15
Голов в среднем за матч
2.13
1.67
Среднее время на гол
42
54
Всего голов
13
5
Голов в среднем за матч
1.44
0.63
Среднее время на гол
62
144
Всего голов
30
20
Голов в среднем за матч
1.76
1.18
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
51
76
Бомбардиры внутри турнира
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукаку Ромелу
|8
|0.38
|Дибала Пауло
|5 (3)
|0.24
|Белотти Андреа
|3
|0.14
|Кристанте Бриан
|2
|0.1
|Эль-Шаарави Стефан
|2
|0.1
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|0.1
|Манчини Джанлука
|2
|0.1
|Ауа Уссем
|2
|0.1
|Паредес Леандро
|1 (1)
|0.05
|Спинаццола Леонардо
|1
|0.05
|Кристенсен Расмус
|1
|0.05
|Азмун Сердар
|1
|0.05
|Саншеш Ренату
|1
|0.05
|Бове Эдоардо
|0
|0
|Льоренте Диего
|0
|0
|Карсдорп Рик
|0
|0
|Н'Дика Эван
|0
|0
|Залевски Никола
|0
|0
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нгонж Сириль
|6
|0.29
|Джурич Милан II
|5 (1)
|0.24
|Анри Тома
|3
|0.14
|Дуда Ондрей
|1
|0.05
|Лазович Дарко
|1
|0.05
|Бонаццоли Федерико
|1
|0.05
|Фолоруншо Майкл
|1
|0.05
|Суслов Томаш
|0
|0
|Тчатчуа Джексон
|0
|0
|Фараони Марко
|0
|0
|Сердар Суат
|0
|0
|Мбула Хорди
|0
|0
|Терраччано Филиппо
|0
|0
Карточки
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паредес Леандро
|9
|0
|Жозе Моуринью
|3
|2
|Кристанте Бриан
|5
|0
|Манчини Джанлука
|5
|0
|Лукаку Ромелу
|3
|1
|Кристенсен Расмус
|4
|0
|Залевски Никола
|2
|1
|Льоренте Диего
|3
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|3
|0
|Ауа Уссем
|3
|0
|Дибала Пауло
|2
|0
|Азмун Сердар
|2
|0
|Саншеш Ренату
|2
|0
|Н'Дика Эван
|2
|0
|Бове Эдоардо
|2
|0
|Эль-Шаарави Стефан
|1
|0
|Белотти Андреа
|1
|0
|Карсдорп Рик
|1
|0
|Хуйсен Дин
|1
|0
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуда Ондрей
|7
|2
|Фараони Марко
|5
|0
|Коппола Диего
|5
|0
|Маньяни Джанджакомо
|4
|0
|Нгонж Сириль
|4
|0
|Суслов Томаш
|4
|0
|Давидович Павел
|3
|0
|Марко Барони
|3
|0
|Хиен Исак
|1
|1
|Бонаццоли Федерико
|2
|0
|Фолоруншо Майкл
|2
|0
|Дойг Джош
|2
|0
|Амионе Бруно
|2
|0
|Джурич Милан II
|2
|0
|Лазович Дарко
|0
|1
|Анри Тома
|1
|0
|Сердар Суат
|1
|0
|Терраччано Филиппо
|1
|0
|Тчатчуа Джексон
|1
|0
Результаты матчей
Рома
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Верона
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
5
6
Рома
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Верона
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
12
8
Упущенные победы
7
9
Рома
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (9)
45% (9)
10% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (11)
25% (5)
20% (4)
Верона
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
20% (4)
40% (8)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
15
8
Упущенные победы
12
15
Голы по времени матча
Забито
21
7
7 В 1-м тайме 1
14 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 1
10 Не забивали 15
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
1
5%
1
14%
31-45
1
5%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
13
62%
2
29%
76-90
Пропущено
9
14
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 8
2
22%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
22%
2
14%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
4
29%
61-75
0
0%
3
21%
76-90
Забито
11
11
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
13 Не забивали 13
0
0%
2
18%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
4
36%
3
27%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
2
18%
3
27%
76-90
Пропущено
15
13
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
3
20%
1
8%
1-15
1
7%
3
23%
16-30
3
20%
2
15%
31-45
2
13%
3
23%
46-60
1
7%
3
23%
61-75
5
33%
1
8%
76-90
Забито
32
18
10 В 1-м тайме 5
22 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 4
3 Не забивали 8
3
9%
2
11%
1-15
6
19%
0
0%
16-30
1
3%
3
17%
31-45
5
16%
4
22%
46-60
2
6%
4
22%
61-75
15
47%
5
28%
76-90
Пропущено
24
27
11 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 16
5
21%
4
15%
1-15
1
4%
5
19%
16-30
5
21%
4
15%
31-45
5
21%
3
11%
46-60
3
13%
7
26%
61-75
5
21%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Рома
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Милан - Рома 3:1 Лацио - Рома 1:0 Рома - Аталанта 1:1 Рома - Кремонезе 2:1
Ювентус - Рома 1:0 Рома - Наполи 2:0 Болонья - Рома 2:0 Рома - Шериф 3:0 Рома - Фиорентина 1:1 Сассуоло - Рома 1:2 Серветт - Рома 1:1 Рома - Удинезе 3:1 Лацио - Рома 0:0 Славия Прага - Рома 2:0 Рома - Лечче 2:1 Интер Милан - Рома 1:0 Рома - Славия Прага 2:0 Рома - Монца 1:0 Кальяри - Рома 1:4 Рома - Серветт 4:0
Верона
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Верона - Эмполи 2:1 Интер Милан - Верона 2:1 Верона - Салернитана 0:1 Верона - Кальяри 2:0
Фиорентина - Верона 1:0 Верона - Лацио 1:1 Удинезе - Верона 3:3 Верона - Лечче 2:2 Дженоа - Верона 1:0 Верона - Монца 1:3 Болонья - Верона 2:0 Ювентус - Верона 1:0 Верона - Наполи 1:3 Фрозиноне - Верона 2:1 Торино - Верона 0:0 Верона - Аталанта 0:1 Милан - Верона 1:0 Верона - Болонья 0:0 Сассуоло - Верона 3:1 Верона - Рома 2:1
Результаты матчей
Рома
Верона
Точный счет
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
7:0
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
4 раза 40%
3
1 раз 10%
7
1 раз 10%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:0
4 раза 40%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
2:1
4 раза 20%
1:0
4 раза 20%
0:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 40%
2
5 раз 25%
0
4 раза 20%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
7
1 раз 5%
0
8 раз 40%
1
7 раз 35%
2
4 раза 20%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Рома
Верона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
46
28
19
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
55
28
19
19
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
164
Больше Меньше
128
812
515
317
119
218
119
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|16
|3
|1
|49 - 10
|51
|2.
|Заявка
|20
|15
|4
|1
|32 - 12
|49
|3.
|Заявка
|20
|13
|3
|4
|38 - 21
|42
|4.
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|29 - 21
|34
|5.
|Заявка
|20
|10
|3
|7
|35 - 21
|33
|6.
|Заявка
|20
|10
|3
|7
|24 - 20
|33
|7.
|Заявка
|20
|8
|8
|4
|23 - 18
|32
|8.
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|30 - 25
|31
|9.
|0:0 Заявка
|21
|8
|6
|7
|32 - 24
|30
|10.
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|18 - 18
|28
|11.
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|20 - 25
|25
|12.
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|20 - 24
|22
|13.
|Заявка
|20
|4
|9
|7
|20 - 26
|21
|14.
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|26 - 36
|19
|15.
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|25 - 39
|19
|16.
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|19 - 33
|18
|17.
|Заявка
|20
|2
|12
|6
|21 - 32
|18
|18.
|0:0 Заявка
|21
|4
|6
|11
|18 - 27
|18
|19.
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|11 - 35
|13
|20.
|Заявка
|20
|2
|6
|12
|17 - 40
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|16 - 4
|26
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|25 - 6
|25
|3.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|18 - 5
|24
|4.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|14 - 5
|23
|5.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|22 - 7
|22
|6.
|0:0 Заявка
|11
|6
|4
|1
|22 - 8
|22
|7.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 10
|20
|8.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|12 - 7
|20
|9.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|12 - 6
|19
|10.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 15
|17
|11.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|12 - 12
|16
|12.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 16
|15
|13.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 14
|14
|14.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|12 - 11
|14
|15.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|11 - 11
|13
|16.
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|17.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 15
|11
|18.
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|13 - 16
|9
|19.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 20
|7
|20.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|5 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|24 - 4
|26
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|16 - 8
|23
|3.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 16
|18
|4.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 11
|17
|5.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 11
|14
|6.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 13
|13
|7.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 14
|12
|8.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 14
|11
|9.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 12
|9
|10.
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|9 - 13
|9
|11.
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|8 - 16
|9
|12.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 13
|8
|13.
|0:0 Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 16
|8
|14.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 21
|8
|15.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|6 - 18
|8
|16.
|0:0 Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 14
|6
|17.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 20
|5
|18.
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|8 - 14
|5
|19.
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|6 - 17
|3
|20.
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|8 - 24
|2
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|10 (6)
|Ювентус
|Влахович Душан
|9 (3)
|Сассуоло
|Берарди Доменико
|9 (3)
|Интер Милан
|Чалханоглу Хакан
|9 (3)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 7
|Фиорентина
|Раньери Лука
|10
|Рома
|Паредес Леандро
|9
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|9
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|9
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Рома 1:0 Верона
Исход игры
Рома
94.5% (120)
Ничья
3.9% (5)
Верона
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
39.32% (46)
Меньше
60.68% (71)
Обе команды забьют
Да
35.9% (42)
Нет
64.1% (75)
Популярный счёт
2:0 Рома
40.2% (51)
2:1 Рома
26.8% (34)
1:0 Рома
14.2% (18)
3:1 Рома
4.7% (6)
3:0 Рома
3.9% (5)
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