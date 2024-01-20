Неудачно гости разыграли штрафной удар на правом фланге. Патрисиу вышел во фланг к линии штрафной площади, опередил Суслова и выбил мяч далеко вперёд.

Дибала справа не смог точно исполнить заброс к дальней штанге на Эль-Шаарави.

Стартовый отрезок матча проходит в равной борьбе. Команды обмениваются атаками, но острых моментов никому создавать не удаётся.

Суслов по центру прошёл вперёд и с двадцати одного метров пробил в левый угол. Патрисиу прилёг на газон и забрал мяч в руки.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! ЛУКАКУ!!! Эль-Шаарави слева убежал в отрыв, при входе в штрафную площадь Стефан притормозил, обыграл защитников и выкатил мяч в центр на Лукаку. Ромелу с пятнадцати метров низом точно пробил в правый угол.

13' Паредес на фланге отмахнулся от Суслова. Арбитр остановил встречу и назначил штрафной удар.

12' Эль-Шаарави на чужой половине поля нарушил правила.

10' Мбула справа не решился навесить к воротам. Через центральный круг гости перевели мяч на противоположный фланг.

9' Бове в центре поля получил по ногам от соперника.

8' Бове выдал пас по центру в штрафную площадь на Карсдорпа. Рик откатил мяч на Лукаку, чей удар с пятнадцати метров соперники заблокировали.

7' Спинаццола слева прошёл вперёд и навесил к воротам. Монтипо на выходе опередил Лукаку и забрал мяч в руки.

6' Эль-Шаарави слева сделал пас в центр к штрафной площади на Лукаку, а вот пас Ромелу в касание на Дибалу точным не получился.