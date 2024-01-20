  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Сакки Хуан
Рома
1:0
Первый тайм: 21'
Верона
0'
1:0
19' Гол
Лукаку Ромелу

Ход матча

19'
Лукаку Ромелу
(Эль-Шаарави Стефан)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогнозы 125
Рома 94.4% (118)
X 4% (5)
Верона 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рома
Ничья
Верона
8.15
4.60
Реклама, betcity.ru
8.40
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Патрисиу
Руй
2
Карсдорп
Рик
3
Хуйсен
Дин
14
Льоренте
Диего
37
Спинаццола
Леонардо
52
Бове
Эдоардо
16
Паредес
Леандро
7
Пеллегрини
Лоренцо
21
Дибала
Пауло
92
Эль-Шаарави
Стефан
90
Лукаку
Ромелу
1
Монтипо
Лоренцо
38
Тчатчуа
Джексон
23
Маньяни
Джанджакомо
27
Давидович
Павел
32
Кабаль
Хуан
90
Фолоруншо
Майкл
25
Сердар
Суат
77
Мбула
Хорди
31
Суслов
Томаш
20
Сапонара
Риккардо
11
Джурич
Милан
II
Рома
4-3-2-1
Верона
4-2-3-1

История личных встреч

Рома
Верона

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
8.3%
25%
8 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 5 побед

17 матчей

58.8%
23.5%
17.7%
10 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

47.1%
23.5%
29.4%
8 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

СA
2:1
СA
1:0
СA
1:3
СA
2:2
СA
3:2
СA
3:1
СA
3:0
СA
2:1
СA
1:3
СA
0:1
СA
3:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
1:3
СA
3:0

Голы

Всего голов

17
15

Голов в среднем за матч

2.13
1.67

Среднее время на гол

42
54

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

1.44
0.63

Среднее время на гол

62
144

Всего голов

30
20

Голов в среднем за матч

1.76
1.18

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

51
76

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукаку Ромелу 8 0.38
Дибала Пауло 5 (3) 0.24
Белотти Андреа 3 0.14
Кристанте Бриан 2 0.1
Эль-Шаарави Стефан 2 0.1
Пеллегрини Лоренцо 2 0.1
Манчини Джанлука 2 0.1
Ауа Уссем 2 0.1
Паредес Леандро 1 (1) 0.05
Спинаццола Леонардо 1 0.05
Кристенсен Расмус 1 0.05
Азмун Сердар 1 0.05
Саншеш Ренату 1 0.05
Бове Эдоардо 0 0
Льоренте Диего 0 0
Карсдорп Рик 0 0
Н'Дика Эван 0 0
Залевски Никола 0 0
Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгонж Сириль 6 0.29
Джурич Милан II 5 (1) 0.24
Анри Тома 3 0.14
Дуда Ондрей 1 0.05
Лазович Дарко 1 0.05
Бонаццоли Федерико 1 0.05
Фолоруншо Майкл 1 0.05
Суслов Томаш 0 0
Тчатчуа Джексон 0 0
Фараони Марко 0 0
Сердар Суат 0 0
Мбула Хорди 0 0
Терраччано Филиппо 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паредес Леандро 9 0
Жозе Моуринью 3 2
Кристанте Бриан 5 0
Манчини Джанлука 5 0
Лукаку Ромелу 3 1
Кристенсен Расмус 4 0
Залевски Никола 2 1
Льоренте Диего 3 0
Пеллегрини Лоренцо 3 0
Ауа Уссем 3 0
Дибала Пауло 2 0
Азмун Сердар 2 0
Саншеш Ренату 2 0
Н'Дика Эван 2 0
Бове Эдоардо 2 0
Эль-Шаарави Стефан 1 0
Белотти Андреа 1 0
Карсдорп Рик 1 0
Хуйсен Дин 1 0
Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуда Ондрей 7 2
Фараони Марко 5 0
Коппола Диего 5 0
Маньяни Джанджакомо 4 0
Нгонж Сириль 4 0
Суслов Томаш 4 0
Давидович Павел 3 0
Марко Барони 3 0
Хиен Исак 1 1
Бонаццоли Федерико 2 0
Фолоруншо Майкл 2 0
Дойг Джош 2 0
Амионе Бруно 2 0
Джурич Милан II 2 0
Лазович Дарко 0 1
Анри Тома 1 0
Сердар Суат 1 0
Терраччано Филиппо 1 0
Тчатчуа Джексон 1 0

Результаты матчей

Рома
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Верона
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

5
6
Рома
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Верона
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

12
8

Упущенные победы

7
9
Рома
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (9)
45% (9)
10% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (11)
25% (5)
20% (4)
Верона
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
20% (4)
40% (8)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

15
8

Упущенные победы

12
15

Голы по времени матча

Забито

21
7
7 В 1-м тайме 1
14 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 1
10 Не забивали 15
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
1
5%
1
14%
31-45
1
5%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
13
62%
2
29%
76-90

Пропущено

9
14
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 8
2
22%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
22%
2
14%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
4
29%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Забито

11
11
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
13 Не забивали 13
0
0%
2
18%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
4
36%
3
27%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
2
18%
3
27%
76-90

Пропущено

15
13
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
3
20%
1
8%
1-15
1
7%
3
23%
16-30
3
20%
2
15%
31-45
2
13%
3
23%
46-60
1
7%
3
23%
61-75
5
33%
1
8%
76-90

Забито

32
18
10 В 1-м тайме 5
22 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 4
3 Не забивали 8
3
9%
2
11%
1-15
6
19%
0
0%
16-30
1
3%
3
17%
31-45
5
16%
4
22%
46-60
2
6%
4
22%
61-75
15
47%
5
28%
76-90

Пропущено

24
27
11 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 16
5
21%
4
15%
1-15
1
4%
5
19%
16-30
5
21%
4
15%
31-45
5
21%
3
11%
46-60
3
13%
7
26%
61-75
5
21%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Милан - Рома 3:1 Лацио - Рома 1:0 Рома - Аталанта 1:1 Рома - Кремонезе 2:1
Ювентус - Рома 1:0 Рома - Наполи 2:0 Болонья - Рома 2:0 Рома - Шериф 3:0 Рома - Фиорентина 1:1 Сассуоло - Рома 1:2 Серветт - Рома 1:1 Рома - Удинезе 3:1 Лацио - Рома 0:0 Славия Прага - Рома 2:0 Рома - Лечче 2:1 Интер Милан - Рома 1:0 Рома - Славия Прага 2:0 Рома - Монца 1:0 Кальяри - Рома 1:4 Рома - Серветт 4:0
Верона
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Верона - Эмполи 2:1 Интер Милан - Верона 2:1 Верона - Салернитана 0:1 Верона - Кальяри 2:0
Фиорентина - Верона 1:0 Верона - Лацио 1:1 Удинезе - Верона 3:3 Верона - Лечче 2:2 Дженоа - Верона 1:0 Верона - Монца 1:3 Болонья - Верона 2:0 Ювентус - Верона 1:0 Верона - Наполи 1:3 Фрозиноне - Верона 2:1 Торино - Верона 0:0 Верона - Аталанта 0:1 Милан - Верона 1:0 Верона - Болонья 0:0 Сассуоло - Верона 3:1 Верона - Рома 2:1

Результаты матчей

Рома
Верона

Точный счет

1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
7:0
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
4 раза 40%
3
1 раз 10%
7
1 раз 10%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:0
4 раза 40%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
2:1
4 раза 20%
1:0
4 раза 20%
0:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 40%
2
5 раз 25%
0
4 раза 20%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
7
1 раз 5%
0
8 раз 40%
1
7 раз 35%
2
4 раза 20%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Рома
Верона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
1.5
Больше Меньше
4
6
2
8
2.5
1
9
3.5
1
9
4.5
1
9
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
5
5
2
8
1.5
1
9
1
9
2.5
1
9
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
4
0.5
Больше Меньше
12
8
8
12
1.5
5
15
3
17
2.5
1
19
2
18
3.5
1
19
4.5
1
19
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 20 16 3 1 49 - 10 51
2.
Ювентус
 Заявка 20 15 4 1 32 - 12 49
3.
Милан
 Заявка 20 13 3 4 38 - 21 42
4.
Фиорентина
 Заявка 20 10 4 6 29 - 21 34
5.
Аталанта
 Заявка 20 10 3 7 35 - 21 33
6.
Лацио
 Заявка 20 10 3 7 24 - 20 33
7.
Болонья
 Заявка 20 8 8 4 23 - 18 32
8.
Наполи
 Заявка 20 9 4 7 30 - 25 31
9.
Рома
 0:0 Заявка 21 8 6 7 32 - 24 30
10.
Торино
 Заявка 20 7 7 6 18 - 18 28
11.
Монца
 Заявка 20 6 7 7 20 - 25 25
12.
Дженоа
 Заявка 20 5 7 8 20 - 24 22
13.
Лечче
 Заявка 20 4 9 7 20 - 26 21
14.
Сассуоло
 Заявка 20 5 4 11 26 - 36 19
15.
Фрозиноне
 Заявка 20 5 4 11 25 - 39 19
16.
Кальяри
 Заявка 20 4 6 10 19 - 33 18
17.
Удинезе
 Заявка 20 2 12 6 21 - 32 18
18.
Верона
 0:0 Заявка 21 4 6 11 18 - 27 18
19.
Эмполи
 Заявка 20 3 4 13 11 - 35 13
20.
Салернитана
 Заявка 20 2 6 12 17 - 40 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 10 8 2 0 16 - 4 26
2.
Интер Милан
 Заявка 10 8 1 1 25 - 6 25
3.
Милан
 Заявка 10 8 0 2 18 - 5 24
4.
Болонья
 Заявка 10 7 2 1 14 - 5 23
5.
Аталанта
 Заявка 10 7 1 2 22 - 7 22
6.
Рома
 0:0 Заявка 11 6 4 1 22 - 8 22
7.
Фиорентина
 Заявка 10 6 2 2 17 - 10 20
8.
Лацио
 Заявка 10 6 2 2 12 - 7 20
9.
Торино
 Заявка 10 5 4 1 12 - 6 19
10.
Фрозиноне
 Заявка 10 5 2 3 17 - 15 17
11.
Лечче
 Заявка 10 4 4 2 12 - 12 16
12.
Кальяри
 Заявка 10 4 3 3 13 - 16 15
13.
Наполи
 Заявка 10 4 2 4 14 - 14 14
14.
Дженоа
 Заявка 10 3 5 2 12 - 11 14
15.
Монца
 Заявка 10 3 4 3 11 - 11 13
16.
Верона
 0:0 Заявка 10 3 3 4 11 - 13 12
17.
Сассуоло
 Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
18.
Удинезе
 Заявка 10 1 6 3 13 - 16 9
19.
Салернитана
 Заявка 10 1 4 5 10 - 20 7
20.
Эмполи
 Заявка 10 1 2 7 5 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 10 8 2 0 24 - 4 26
2.
Ювентус
 Заявка 10 7 2 1 16 - 8 23
3.
Милан
 Заявка 10 5 3 2 20 - 16 18
4.
Наполи
 Заявка 10 5 2 3 16 - 11 17
5.
Фиорентина
 Заявка 10 4 2 4 12 - 11 14
6.
Лацио
 Заявка 10 4 1 5 12 - 13 13
7.
Монца
 Заявка 10 3 3 4 9 - 14 12
8.
Аталанта
 Заявка 10 3 2 5 13 - 14 11
9.
Торино
 Заявка 10 2 3 5 6 - 12 9
10.
Болонья
 Заявка 10 1 6 3 9 - 13 9
11.
Удинезе
 Заявка 10 1 6 3 8 - 16 9
12.
Дженоа
 Заявка 10 2 2 6 8 - 13 8
13.
Рома
 0:0 Заявка 10 2 2 6 10 - 16 8
14.
Сассуоло
 Заявка 10 2 2 6 13 - 21 8
15.
Эмполи
 Заявка 10 2 2 6 6 - 18 8
16.
Верона
 0:0 Заявка 11 1 3 7 7 - 14 6
17.
Салернитана
 Заявка 10 1 2 7 7 - 20 5
18.
Лечче
 Заявка 10 0 5 5 8 - 14 5
19.
Кальяри
 Заявка 10 0 3 7 6 - 17 3
20.
Фрозиноне
 Заявка 10 0 2 8 8 - 24 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 18 (2)
Милан Жиру Оливье 10 (6)
Ювентус Влахович Душан 9 (3)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Интер Милан Чалханоглу Хакан 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 7
Фиорентина Раньери Лука 10
Рома Паредес Леандро 9
Салернитана Дьомбер Норберт 9
Лечче Рамадани Юльбер 9
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    19'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    ЛУКАКУ!!! Эль-Шаарави слева убежал в отрыв, при входе в штрафную площадь Стефан притормозил, обыграл защитников и выкатил мяч в центр на Лукаку. Ромелу с пятнадцати метров низом точно пробил в правый угол.
  • Офсайд
    19'
    Эль-Шаарави слева забежал в офсайд.
  • 18'
    Суслов по центру прошёл вперёд и с двадцати одного метров пробил в левый угол. Патрисиу прилёг на газон и забрал мяч в руки.
  • 17'
    Стартовый отрезок матча проходит в равной борьбе. Команды обмениваются атаками, но острых моментов никому создавать не удаётся.
  • Фол, нарушение
    16'
    Бове на чужой половине поля придержал руками Сердара.
  • 15'
    Дибала справа не смог точно исполнить заброс к дальней штанге на Эль-Шаарави.
  • 14'
    Неудачно гости разыграли штрафной удар на правом фланге. Патрисиу вышел во фланг к линии штрафной площади, опередил Суслова и выбил мяч далеко вперёд.
  • Фол, нарушение
    13'
    Паредес на фланге отмахнулся от Суслова. Арбитр остановил встречу и назначил штрафной удар.
  • Фол, нарушение
    12'
    Эль-Шаарави на чужой половине поля нарушил правила.
  • 10'
    Мбула справа не решился навесить к воротам. Через центральный круг гости перевели мяч на противоположный фланг.
  • Фол, нарушение
    9'
    Бове в центре поля получил по ногам от соперника.
  • 8'
    Бове выдал пас по центру в штрафную площадь на Карсдорпа. Рик откатил мяч на Лукаку, чей удар с пятнадцати метров соперники заблокировали.
  • 7'
    Спинаццола слева прошёл вперёд и навесил к воротам. Монтипо на выходе опередил Лукаку и забрал мяч в руки.
  • 6'
    Эль-Шаарави слева сделал пас в центр к штрафной площади на Лукаку, а вот пас Ромелу в касание на Дибалу точным не получился.
  • 5'
    Навес Мбулы справа к воротам перехватил Льорпенте. "Верона" старается смело играть впереди.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 4'
      Маньяни по правому флангу точный заброс вперёд на Тчатчуа исполнить не смог. Мяч оказался за боковой линией поля.
    • 3'
      "Рома" первые минуты матча владеет мячом, но делает это больше на своей половине поля.
    • 2'
      "Рома" играет в бордовой форме, "Верона" - в белой.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Стадио Олимпико"!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 40.2% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Рома 1:0 Верона онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Рома 1:0 Верона

    Исход игры
    Рома
    94.5% (120)
    Ничья
    3.9% (5)
    Верона
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.32% (46)
    Меньше
    60.68% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    35.9% (42)
    Нет
    64.1% (75)
    Популярный счёт
    2:0 Рома
    40.2% (51)
    2:1 Рома
    26.8% (34)
    1:0 Рома
    14.2% (18)
    3:1 Рома
    4.7% (6)
    3:0 Рома
    3.9% (5)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Рома
    Верона
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный