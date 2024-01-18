  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
Рома
 
Позже
Верона
Прогнозы 38
Рома 97.4% (37)
X 0% (0)
Верона 2.6% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Рома
Ничья
Верона
7.70
4.30
Реклама, betcity.ru
7.90
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Рома
Верона

История личных встреч

Рома
Верона

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
8.3%
25%
8 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 5 побед

17 матчей

58.8%
23.5%
17.7%
10 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

47.1%
23.5%
29.4%
8 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

СA
2:1
СA
1:0
СA
1:3
СA
2:2
СA
3:2
СA
3:1
СA
3:0
СA
2:1
СA
1:3
СA
0:1
СA
3:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
1:3
СA
3:0

Голы

Всего голов

17
15

Голов в среднем за матч

2.13
1.67

Среднее время на гол

42
54

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

1.44
0.63

Среднее время на гол

62
144

Всего голов

30
20

Голов в среднем за матч

1.76
1.18

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

51
76

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукаку Ромелу 8 0.4
Дибала Пауло 5 (3) 0.25
Белотти Андреа 3 0.15
Кристанте Бриан 2 0.1
Эль-Шаарави Стефан 2 0.1
Пеллегрини Лоренцо 2 0.1
Манчини Джанлука 2 0.1
Ауа Уссем 2 0.1
Паредес Леандро 1 (1) 0.05
Спинаццола Леонардо 1 0.05
Кристенсен Расмус 1 0.05
Азмун Сердар 1 0.05
Саншеш Ренату 1 0.05
Бове Эдоардо 0 0
Льоренте Диего 0 0
Карсдорп Рик 0 0
Н'Дика Эван 0 0
Залевски Никола 0 0
Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгонж Сириль 6 0.3
Джурич Милан II 5 (1) 0.25
Анри Тома 3 0.15
Дуда Ондрей 1 0.05
Лазович Дарко 1 0.05
Бонаццоли Федерико 1 0.05
Фолоруншо Майкл 1 0.05
Суслов Томаш 0 0
Тчатчуа Джексон 0 0
Фараони Марко 0 0
Сердар Суат 0 0
Мбула Хорди 0 0
Терраччано Филиппо 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паредес Леандро 9 0
Жозе Моуринью 3 2
Кристанте Бриан 5 0
Манчини Джанлука 5 0
Лукаку Ромелу 3 1
Кристенсен Расмус 4 0
Залевски Никола 2 1
Льоренте Диего 3 0
Пеллегрини Лоренцо 3 0
Ауа Уссем 3 0
Дибала Пауло 2 0
Азмун Сердар 2 0
Саншеш Ренату 2 0
Н'Дика Эван 2 0
Бове Эдоардо 2 0
Эль-Шаарави Стефан 1 0
Белотти Андреа 1 0
Карсдорп Рик 1 0
Хуйсен Дин 1 0
Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуда Ондрей 7 2
Фараони Марко 5 0
Коппола Диего 5 0
Маньяни Джанджакомо 4 0
Нгонж Сириль 4 0
Суслов Томаш 4 0
Давидович Павел 3 0
Марко Барони 3 0
Хиен Исак 1 1
Бонаццоли Федерико 2 0
Фолоруншо Майкл 2 0
Дойг Джош 2 0
Амионе Бруно 2 0
Джурич Милан II 2 0
Лазович Дарко 0 1
Анри Тома 1 0
Сердар Суат 1 0
Терраччано Филиппо 1 0
Тчатчуа Джексон 1 0

Результаты матчей

Рома
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Верона
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

5
6
Рома
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Верона
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

12
8

Упущенные победы

7
9
Рома
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (9)
45% (9)
10% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (11)
25% (5)
20% (4)
Верона
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
20% (4)
40% (8)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

15
8

Упущенные победы

12
15

Голы по времени матча

Забито

21
7
7 В 1-м тайме 1
14 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 1
10 Не забивали 15
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
1
5%
1
14%
31-45
1
5%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
13
62%
2
29%
76-90

Пропущено

9
14
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 8
2
22%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
22%
2
14%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
4
29%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Забито

11
11
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
13 Не забивали 13
0
0%
2
18%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
4
36%
3
27%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
2
18%
3
27%
76-90

Пропущено

15
13
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
3
20%
1
8%
1-15
1
7%
3
23%
16-30
3
20%
2
15%
31-45
2
13%
3
23%
46-60
1
7%
3
23%
61-75
5
33%
1
8%
76-90

Забито

32
18
10 В 1-м тайме 5
22 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 4
3 Не забивали 8
3
9%
2
11%
1-15
6
19%
0
0%
16-30
1
3%
3
17%
31-45
5
16%
4
22%
46-60
2
6%
4
22%
61-75
15
47%
5
28%
76-90

Пропущено

24
27
11 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 16
5
21%
4
15%
1-15
1
4%
5
19%
16-30
5
21%
4
15%
31-45
5
21%
3
11%
46-60
3
13%
7
26%
61-75
5
21%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Милан - Рома 3:1 Лацио - Рома 1:0 Рома - Аталанта 1:1 Рома - Кремонезе 2:1
Ювентус - Рома 1:0 Рома - Наполи 2:0 Болонья - Рома 2:0 Рома - Шериф 3:0 Рома - Фиорентина 1:1 Сассуоло - Рома 1:2 Серветт - Рома 1:1 Рома - Удинезе 3:1 Лацио - Рома 0:0 Славия Прага - Рома 2:0 Рома - Лечче 2:1 Интер Милан - Рома 1:0 Рома - Славия Прага 2:0 Рома - Монца 1:0 Кальяри - Рома 1:4 Рома - Серветт 4:0
Верона
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Верона - Эмполи 2:1 Интер Милан - Верона 2:1 Верона - Салернитана 0:1 Верона - Кальяри 2:0
Фиорентина - Верона 1:0 Верона - Лацио 1:1 Удинезе - Верона 3:3 Верона - Лечче 2:2 Дженоа - Верона 1:0 Верона - Монца 1:3 Болонья - Верона 2:0 Ювентус - Верона 1:0 Верона - Наполи 1:3 Фрозиноне - Верона 2:1 Торино - Верона 0:0 Верона - Аталанта 0:1 Милан - Верона 1:0 Верона - Болонья 0:0 Сассуоло - Верона 3:1 Верона - Рома 2:1

Результаты матчей

Рома
Верона

Точный счет

1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
7:0
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
4 раза 40%
3
1 раз 10%
7
1 раз 10%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:0
4 раза 40%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
2:1
4 раза 20%
1:0
4 раза 20%
0:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 40%
2
5 раз 25%
0
4 раза 20%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
7
1 раз 5%
0
8 раз 40%
1
7 раз 35%
2
4 раза 20%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Рома
Верона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
1.5
Больше Меньше
4
6
2
8
2.5
1
9
3.5
1
9
4.5
1
9
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
5
5
2
8
1.5
1
9
1
9
2.5
1
9
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
4
0.5
Больше Меньше
12
8
8
12
1.5
5
15
3
17
2.5
1
19
2
18
3.5
1
19
4.5
1
19
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 20 16 3 1 49 - 10 51
2.
Ювентус
 Заявка 20 15 4 1 32 - 12 49
3.
Милан
 Заявка 20 13 3 4 38 - 21 42
4.
Фиорентина
 Заявка 20 10 4 6 29 - 21 34
5.
Аталанта
 Заявка 20 10 3 7 35 - 21 33
6.
Лацио
 Заявка 20 10 3 7 24 - 20 33
7.
Болонья
 Заявка 20 8 8 4 23 - 18 32
8.
Наполи
 Заявка 20 9 4 7 30 - 25 31
9.
Рома
 Заявка 20 8 5 7 32 - 24 29
10.
Торино
 Заявка 20 7 7 6 18 - 18 28
11.
Монца
 Заявка 20 6 7 7 20 - 25 25
12.
Дженоа
 Заявка 20 5 7 8 20 - 24 22
13.
Лечче
 Заявка 20 4 9 7 20 - 26 21
14.
Сассуоло
 Заявка 20 5 4 11 26 - 36 19
15.
Фрозиноне
 Заявка 20 5 4 11 25 - 39 19
16.
Кальяри
 Заявка 20 4 6 10 19 - 33 18
17.
Удинезе
 Заявка 20 2 12 6 21 - 32 18
18.
Верона
 Заявка 20 4 5 11 18 - 27 17
19.
Эмполи
 Заявка 20 3 4 13 11 - 35 13
20.
Салернитана
 Заявка 20 2 6 12 17 - 40 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 10 8 2 0 16 - 4 26
2.
Интер Милан
 Заявка 10 8 1 1 25 - 6 25
3.
Милан
 Заявка 10 8 0 2 18 - 5 24
4.
Болонья
 Заявка 10 7 2 1 14 - 5 23
5.
Аталанта
 Заявка 10 7 1 2 22 - 7 22
6.
Рома
 Заявка 10 6 3 1 22 - 8 21
7.
Фиорентина
 Заявка 10 6 2 2 17 - 10 20
8.
Лацио
 Заявка 10 6 2 2 12 - 7 20
9.
Торино
 Заявка 10 5 4 1 12 - 6 19
10.
Фрозиноне
 Заявка 10 5 2 3 17 - 15 17
11.
Лечче
 Заявка 10 4 4 2 12 - 12 16
12.
Кальяри
 Заявка 10 4 3 3 13 - 16 15
13.
Наполи
 Заявка 10 4 2 4 14 - 14 14
14.
Дженоа
 Заявка 10 3 5 2 12 - 11 14
15.
Монца
 Заявка 10 3 4 3 11 - 11 13
16.
Верона
 Заявка 10 3 3 4 11 - 13 12
17.
Сассуоло
 Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
18.
Удинезе
 Заявка 10 1 6 3 13 - 16 9
19.
Салернитана
 Заявка 10 1 4 5 10 - 20 7
20.
Эмполи
 Заявка 10 1 2 7 5 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 10 8 2 0 24 - 4 26
2.
Ювентус
 Заявка 10 7 2 1 16 - 8 23
3.
Милан
 Заявка 10 5 3 2 20 - 16 18
4.
Наполи
 Заявка 10 5 2 3 16 - 11 17
5.
Фиорентина
 Заявка 10 4 2 4 12 - 11 14
6.
Лацио
 Заявка 10 4 1 5 12 - 13 13
7.
Монца
 Заявка 10 3 3 4 9 - 14 12
8.
Аталанта
 Заявка 10 3 2 5 13 - 14 11
9.
Торино
 Заявка 10 2 3 5 6 - 12 9
10.
Болонья
 Заявка 10 1 6 3 9 - 13 9
11.
Удинезе
 Заявка 10 1 6 3 8 - 16 9
12.
Дженоа
 Заявка 10 2 2 6 8 - 13 8
13.
Рома
 Заявка 10 2 2 6 10 - 16 8
14.
Сассуоло
 Заявка 10 2 2 6 13 - 21 8
15.
Эмполи
 Заявка 10 2 2 6 6 - 18 8
16.
Верона
 Заявка 10 1 2 7 7 - 14 5
17.
Салернитана
 Заявка 10 1 2 7 7 - 20 5
18.
Лечче
 Заявка 10 0 5 5 8 - 14 5
19.
Кальяри
 Заявка 10 0 3 7 6 - 17 3
20.
Фрозиноне
 Заявка 10 0 2 8 8 - 24 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 18 (2)
Милан Жиру Оливье 10 (6)
Ювентус Влахович Душан 9 (3)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Интер Милан Чалханоглу Хакан 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 7
Фиорентина Раньери Лука 10
Рома Паредес Леандро 9
Салернитана Дьомбер Норберт 9
Лечче Рамадани Юльбер 9
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Верона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 января 2024, осталось 2 дня 8 часов 34 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 25 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 38
    Рома 97.4% (37)
    X 0% (0)
    Верона 2.6% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рома
    Ничья
    Верона
    7.70
    4.30
    Реклама, betcity.ru
    7.90
    Реклама, betcity.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Рома - Верона онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогнозы на матч Рома - Верона

    Исход игры
    Рома
    97.4% (37)
    Ничья
    0% (0)
    Верона
    2.6% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.56% (11)
    Меньше
    69.44% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    25% (9)
    Нет
    75% (27)
    Популярный счёт
    2:0 Рома
    50% (19)
    2:1 Рома
    18.4% (7)
    1:0 Рома
    15.8% (6)
    3:1 Рома
    5.3% (2)
    3:0 Рома
    5.3% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Рома
    Верона
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный