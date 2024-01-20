Тур: 21. Стадион: Стадион Блюнержи - Стадио Фриули. Главный судья: Мареска Фабио
Ход матча
32'
0:1
42'
1:1
45'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 3
-
2 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
94 Количество передач 274
-
27 Владение мячом, % 73
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
40
Окойе
Мадука
18
Перес
Неуэн
11
Уолас
Соуза
12
Камара
Ассан
16
Меньян
Майк
24
Кьяер
Симон
19
Эрнандес
Тео
10
Леау
Рафаэл
- Основной состав
-
40 Окойе МадукаВратарь
- Защитник
-
18 Перес НеуэнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Камара АссанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Камара ЭтьенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 БреннерНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Чоффи Габриэле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
-
24 Кьяер СимонЗащитник
- Защитник
-
19 Эрнандес ТеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Леау РафаэлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Ромеро ЛукаПолузащитник
-
80 Муса ЮнусПолузащитник
-
70 Траоре ШакаПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Йович ЛукаНападающий
-
17 Окафор НоаНападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
История личных встреч
Удинезе
Милан
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
46.7%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
86.7%
33.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед
20 матчей
30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 11 побед
35 матчей
34.3%
25.7%
40%
12 побед 9 ничьих 14 побед
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
10 побед 15 ничьих 10 побед
Второй тайм
37.1%
31.4%
31.5%
13 побед 11 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
24
Голов в среднем за матч
1.25
1.26
Среднее время на гол
72
71
Всего голов
36
16
Голов в среднем за матч
1.89
1
Среднее время на гол
47
90
Всего голов
56
40
Голов в среднем за матч
1.6
1.14
Тотал матчей
2.5
34
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
17
Больше 49%
Меньше 51%
18
8
Больше 23%
Меньше 77%
27
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
56
78
Бомбардиры внутри турнира
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукка Лоренцо
|6
|0.29
|Самарджич Лазар
|3
|0.14
|Перейра Роберто
|3 (1)
|0.14
|Товен Флорьян
|3 (1)
|0.14
|Уолас Соуза
|2
|0.1
|Ловрич Санди
|1
|0.05
|Кабаселе Кристиан
|1
|0.05
|Пайеро Мартин
|1
|0.05
|Саррага Ойер
|1
|0.05
|Феррейра Жоау
|0
|0
|Саксесс Исаак
|0
|0
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жиру Оливье
|10 (4)
|0.48
|Пулишич Кристиан
|6
|0.29
|Леау Рафаэл
|3
|0.14
|Эрнандес Тео
|3 (1)
|0.14
|Лофтус-Чик Рубен
|3
|0.14
|Йович Лука
|3
|0.14
|Томори Фикайо
|3
|0.14
|Окафор Ноа
|3
|0.14
|Рейндерс Тиджани
|2
|0.1
|Адли Ясин
|1
|0.05
|Траоре Шака
|1
|0.05
|Шимич Ян-Карло
|1
|0.05
|Калабрия Давиде
|0
|0
|Кьяер Симон
|0
|0
|Флоренци Алессандро
|0
|0
|Меньян Майк
|0
|0
|Чуквуэзе Саму
|0
|0
|Муса Юнус
|0
|0
Карточки
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррейра Жоау
|6
|0
|Кабаселе Кристиан
|5
|0
|Перейра Роберто
|4
|0
|Перес Неуэн
|4
|0
|Пайеро Мартин
|2
|1
|Товен Флорьян
|3
|0
|Саксесс Исаак
|3
|0
|Камара Ассан
|3
|0
|Ловрич Санди
|1
|1
|Масина Адам
|2
|0
|Эбоселе Фести
|2
|0
|Габриель Киоффи
|1
|0
|Кристенсен Томас
|1
|0
|Паделли Даниэле
|1
|0
|Уолас Соуза
|1
|0
|Бийол Яка
|1
|0
|Самарджич Лазар
|1
|0
|Земура Джордан
|1
|0
|Лукка Лоренцо
|1
|0
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнандес Тео
|6
|0
|Калабрия Давиде
|3
|1
|Томори Фикайо
|3
|1
|Тиав Малик
|3
|1
|Рейндерс Тиджани
|4
|0
|Муса Юнус
|4
|0
|Флоренци Алессандро
|3
|0
|Крунич Раде
|3
|0
|Стефано Пиоли
|3
|0
|Жиру Оливье
|1
|1
|Меньян Майк
|1
|1
|Лофтус-Чик Рубен
|2
|0
|Йович Лука
|2
|0
|Леау Рафаэл
|2
|0
|Кьяер Симон
|1
|0
|Беннасер Исмаэль
|1
|0
|Пулишич Кристиан
|1
|0
|Адли Ясин
|1
|0
|Габбия Маттео
|1
|0
|Окафор Ноа
|1
|0
|Хименес Алехандро
|1
|0
|Ромеро Лука
|1
|0
Результаты матчей
Удинезе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Милан
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
9
9
Удинезе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Милан
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
11
2
Упущенные победы
6
18
Удинезе
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (8)
35% (7)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
Милан
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
25% (5)
50% (10)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
11
4
Упущенные победы
15
27
Голы по времени матча
Забито
12
20
6 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
13 Не забивали 10
0
0%
3
15%
1-15
4
33%
4
20%
16-30
2
17%
6
30%
31-45
5
42%
3
15%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
0
0%
4
20%
76-90
Пропущено
17
16
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
3
18%
1
6%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
4
24%
3
19%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
12%
5
31%
61-75
7
41%
4
25%
76-90
Забито
8
18
1 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
13 Не забивали 12
1
13%
3
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
6
33%
31-45
2
25%
4
22%
46-60
3
38%
2
11%
61-75
2
25%
3
17%
76-90
Пропущено
16
5
7 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
4
25%
1
20%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
13%
3
60%
61-75
6
38%
1
20%
76-90
Забито
20
38
7 В 1-м тайме 22
13 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 15
6 Не забивали 2
1
5%
6
16%
1-15
4
20%
4
11%
16-30
2
10%
12
32%
31-45
7
35%
7
18%
46-60
4
20%
2
5%
61-75
2
10%
7
18%
76-90
Пропущено
33
21
15 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 12
3
9%
1
5%
1-15
4
12%
1
5%
16-30
8
24%
4
19%
31-45
1
3%
2
10%
46-60
4
12%
8
38%
61-75
13
39%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Удинезе
(20 матчей)
10%
60%
30%
2 победы 12 ничьих 6 поражений
Фиорентина - Удинезе 2:2 Удинезе - Лацио 1:2 Удинезе - Болонья 3:0 Торино - Удинезе 1:1
Удинезе - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Удинезе 4:0 Удинезе - Верона 3:3 Рома - Удинезе 3:1 Удинезе - Истра 1961 1:1 Удинезе - Аталанта 1:1 Милан - Удинезе 0:1 Удинезе - Кальяри 1:2 Монца - Удинезе 1:1 Удинезе - Лечче 1:1 Риека - Удинезе 1:1 Эмполи - Удинезе 0:0 Удинезе - Дженоа 2:2 Наполи - Удинезе 4:1 Удинезе - Фиорентина 0:2 Кальяри - Удинезе 0:0
Милан
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Милан - Рома 3:1 Милан - Аталанта 1:2 Эмполи - Милан 0:3 Милан - Кальяри 4:1
Милан - Сассуоло 1:0 Салернитана - Милан 2:2 Милан - Монца 3:0 Ньюкасл - Милан 1:2 Аталанта - Милан 3:2 Милан - Фрозиноне 3:1 Милан - Боруссия Д 1:3 Милан - Фиорентина 1:0 Лечче - Милан 2:2 Милан - ПСЖ 2:1 Милан - Удинезе 0:1 Наполи - Милан 2:2 ПСЖ - Милан 3:0 Милан - Ювентус 0:1 Дженоа - Милан 0:1 Боруссия Д - Милан 0:0
Результаты матчей
Удинезе
Милан
Точный счет
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
2:2
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
2
6 раз 60%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Точный счет
1:1
5 раз 25%
0:0
3 раза 15%
2:2
3 раза 15%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:1
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
2:2
3 раза 15%
3:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 45%
0
6 раз 30%
2
3 раза 15%
3
2 раза 10%
2
7 раз 35%
1
5 раз 25%
3
5 раз 25%
0
2 раза 10%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Удинезе
Милан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
82
46
55
28
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
19
82
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
146
Больше Меньше
182
515
137
218
614
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|16
|3
|1
|49 - 10
|51
|2.
|Заявка
|20
|15
|4
|1
|32 - 12
|49
|3.
|1:1 Заявка
|21
|13
|4
|4
|39 - 22
|43
|4.
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|29 - 21
|34
|5.
|Заявка
|20
|10
|3
|7
|35 - 21
|33
|6.
|Заявка
|20
|10
|3
|7
|24 - 20
|33
|7.
|Заявка
|20
|8
|8
|4
|23 - 18
|32
|8.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|34 - 25
|32
|9.
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|30 - 25
|31
|10.
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|18 - 18
|28
|11.
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|20 - 25
|25
|12.
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|20 - 24
|22
|13.
|Заявка
|20
|4
|9
|7
|20 - 26
|21
|14.
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|26 - 36
|19
|15.
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|25 - 39
|19
|16.
|1:1 Заявка
|21
|2
|13
|6
|22 - 33
|19
|17.
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|19 - 33
|18
|18.
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|19 - 29
|17
|19.
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|11 - 35
|13
|20.
|Заявка
|20
|2
|6
|12
|17 - 40
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|16 - 4
|26
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|25 - 6
|25
|3.
|1:1 Заявка
|10
|8
|0
|2
|18 - 5
|24
|4.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 9
|24
|5.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|14 - 5
|23
|6.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|22 - 7
|22
|7.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 10
|20
|8.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|12 - 7
|20
|9.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|12 - 6
|19
|10.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 15
|17
|11.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|12 - 12
|16
|12.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 16
|15
|13.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 14
|14
|14.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|12 - 11
|14
|15.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|11 - 11
|13
|16.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|17.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 15
|11
|18.
|1:1 Заявка
|11
|1
|7
|3
|14 - 17
|10
|19.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 20
|7
|20.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|5 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|24 - 4
|26
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|16 - 8
|23
|3.
|1:1 Заявка
|11
|5
|4
|2
|21 - 17
|19
|4.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 11
|17
|5.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 11
|14
|6.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 13
|13
|7.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 14
|12
|8.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 14
|11
|9.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 12
|9
|10.
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|9 - 13
|9
|11.
|1:1 Заявка
|10
|1
|6
|3
|8 - 16
|9
|12.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 13
|8
|13.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 16
|8
|14.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 21
|8
|15.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|6 - 18
|8
|16.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 20
|5
|17.
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|8 - 14
|5
|18.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|8 - 16
|5
|19.
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|6 - 17
|3
|20.
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|8 - 24
|2
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|Чалханоглу Хакан
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|Верона
|Дуда Ондрей
|2 7
|Рома
|Паредес Леандро
|10
|Фиорентина
|Раньери Лука
|10
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|9
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|9
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Удинезе 1:1 Милан
Исход игры
Удинезе
2.3% (3)
Ничья
5.3% (7)
Милан
92.5% (123)
Тотал 2.5
Больше
76.27% (90)
Меньше
23.73% (28)
Обе команды забьют
Да
79.66% (94)
Нет
20.34% (24)
Популярный счёт
1:2 Милан
55.6% (74)
1:3 Милан
9.8% (13)
0:1 Милан
9.8% (13)
0:2 Милан
6.8% (9)
1:1 Ничья
3.8% (5)
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