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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Мареска Фабио
Удинезе
1:1
Перерыв
Милан
0'
0:1
32' Гол
Лофтус-Чик Рубен
1:1
42' Гол
Самарджич Лазар
45' Желтая карточка
Камара Ассан

Ход матча

32'
0:1
Лофтус-Чик Рубен
(Эрнандес Тео)
42'
Самарджич Лазар
(Лукка Лоренцо)
1:1
45'
Камара Ассан
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 94 Количество передач 274
  • 27 Владение мячом, % 73

Владение мячом

Прогнозы 131
Удинезе 2.3% (3)
X 5.3% (7)
Милан 92.4% (121)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Удинезе
Ничья
Милан
4.80
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4.55
3.60
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Окойе
Мадука
13
Феррейра
Жоау
18
Перес
Неуэн
31
Кристенсен
Томас
2
Эбоселе
Фести
4
Ловрич
Санди
11
Уолас
Соуза
24
Самарджич
Лазар
12
Камара
Ассан
37
Перейра
Роберто
17
Лукка
Лоренцо
16
Меньян
Майк
2
Калабрия
Давиде
24
Кьяер
Симон
46
Габбия
Маттео
19
Эрнандес
Тео
8
Лофтус-Чик
Рубен
7
Адли
Ясин
14
Рейндерс
Тиджани
11
Пулишич
Кристиан
9
Жиру
Оливье
10
Леау
Рафаэл
Удинезе
3-5-1-1
Милан
4-3-3

История личных встреч

Удинезе
Милан

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
46.7%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

86.7%
33.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед

20 матчей

30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 11 побед

35 матчей

34.3%
25.7%
40%
12 побед 9 ничьих 14 побед

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
10 побед 15 ничьих 10 побед

Второй тайм

37.1%
31.4%
31.5%
13 побед 11 ничьих 11 побед

История матчей

СA
0:1
СA
3:1
СA
4:2
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:2
СA
3:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
2:3
СA
2:1
СA
2:0
СA
1:0
К
1:2
СA
1:0
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:2
СA
1:1
СA
0:0
СA
4:4
СA
3:2
К
0:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
5:1
СA
4:1
СA
0:1

Голы

Всего голов

20
24

Голов в среднем за матч

1.25
1.26

Среднее время на гол

72
71

Всего голов

36
16

Голов в среднем за матч

1.89
1

Среднее время на гол

47
90

Всего голов

56
40

Голов в среднем за матч

1.6
1.14

Тотал матчей

2.5
34
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
17
Больше 49%
Меньше 51%
18
8
Больше 23%
Меньше 77%
27
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

56
78

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукка Лоренцо 6 0.29
Самарджич Лазар 3 0.14
Перейра Роберто 3 (1) 0.14
Товен Флорьян 3 (1) 0.14
Уолас Соуза 2 0.1
Ловрич Санди 1 0.05
Кабаселе Кристиан 1 0.05
Пайеро Мартин 1 0.05
Саррага Ойер 1 0.05
Феррейра Жоау 0 0
Саксесс Исаак 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жиру Оливье 10 (4) 0.48
Пулишич Кристиан 6 0.29
Леау Рафаэл 3 0.14
Эрнандес Тео 3 (1) 0.14
Лофтус-Чик Рубен 3 0.14
Йович Лука 3 0.14
Томори Фикайо 3 0.14
Окафор Ноа 3 0.14
Рейндерс Тиджани 2 0.1
Адли Ясин 1 0.05
Траоре Шака 1 0.05
Шимич Ян-Карло 1 0.05
Калабрия Давиде 0 0
Кьяер Симон 0 0
Флоренци Алессандро 0 0
Меньян Майк 0 0
Чуквуэзе Саму 0 0
Муса Юнус 0 0

Карточки

Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррейра Жоау 6 0
Кабаселе Кристиан 5 0
Перейра Роберто 4 0
Перес Неуэн 4 0
Пайеро Мартин 2 1
Товен Флорьян 3 0
Саксесс Исаак 3 0
Камара Ассан 3 0
Ловрич Санди 1 1
Масина Адам 2 0
Эбоселе Фести 2 0
Габриель Киоффи 1 0
Кристенсен Томас 1 0
Паделли Даниэле 1 0
Уолас Соуза 1 0
Бийол Яка 1 0
Самарджич Лазар 1 0
Земура Джордан 1 0
Лукка Лоренцо 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Тео 6 0
Калабрия Давиде 3 1
Томори Фикайо 3 1
Тиав Малик 3 1
Рейндерс Тиджани 4 0
Муса Юнус 4 0
Флоренци Алессандро 3 0
Крунич Раде 3 0
Стефано Пиоли 3 0
Жиру Оливье 1 1
Меньян Майк 1 1
Лофтус-Чик Рубен 2 0
Йович Лука 2 0
Леау Рафаэл 2 0
Кьяер Симон 1 0
Беннасер Исмаэль 1 0
Пулишич Кристиан 1 0
Адли Ясин 1 0
Габбия Маттео 1 0
Окафор Ноа 1 0
Хименес Алехандро 1 0
Ромеро Лука 1 0

Результаты матчей

Удинезе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Милан
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

9
9
Удинезе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Милан
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

11
2

Упущенные победы

6
18
Удинезе
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (8)
35% (7)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
Милан
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
25% (5)
50% (10)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

15
27

Голы по времени матча

Забито

12
20
6 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
13 Не забивали 10
0
0%
3
15%
1-15
4
33%
4
20%
16-30
2
17%
6
30%
31-45
5
42%
3
15%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
0
0%
4
20%
76-90

Пропущено

17
16
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
3
18%
1
6%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
4
24%
3
19%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
12%
5
31%
61-75
7
41%
4
25%
76-90

Забито

8
18
1 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
13 Не забивали 12
1
13%
3
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
6
33%
31-45
2
25%
4
22%
46-60
3
38%
2
11%
61-75
2
25%
3
17%
76-90

Пропущено

16
5
7 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
4
25%
1
20%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
13%
3
60%
61-75
6
38%
1
20%
76-90

Забито

20
38
7 В 1-м тайме 22
13 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 15
6 Не забивали 2
1
5%
6
16%
1-15
4
20%
4
11%
16-30
2
10%
12
32%
31-45
7
35%
7
18%
46-60
4
20%
2
5%
61-75
2
10%
7
18%
76-90

Пропущено

33
21
15 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 12
3
9%
1
5%
1-15
4
12%
1
5%
16-30
8
24%
4
19%
31-45
1
3%
2
10%
46-60
4
12%
8
38%
61-75
13
39%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Удинезе
(20 матчей)
10%
60%
30%
2 победы 12 ничьих 6 поражений
Фиорентина - Удинезе 2:2 Удинезе - Лацио 1:2 Удинезе - Болонья 3:0 Торино - Удинезе 1:1
Удинезе - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Удинезе 4:0 Удинезе - Верона 3:3 Рома - Удинезе 3:1 Удинезе - Истра 1961 1:1 Удинезе - Аталанта 1:1 Милан - Удинезе 0:1 Удинезе - Кальяри 1:2 Монца - Удинезе 1:1 Удинезе - Лечче 1:1 Риека - Удинезе 1:1 Эмполи - Удинезе 0:0 Удинезе - Дженоа 2:2 Наполи - Удинезе 4:1 Удинезе - Фиорентина 0:2 Кальяри - Удинезе 0:0
Милан
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Милан - Рома 3:1 Милан - Аталанта 1:2 Эмполи - Милан 0:3 Милан - Кальяри 4:1
Милан - Сассуоло 1:0 Салернитана - Милан 2:2 Милан - Монца 3:0 Ньюкасл - Милан 1:2 Аталанта - Милан 3:2 Милан - Фрозиноне 3:1 Милан - Боруссия Д 1:3 Милан - Фиорентина 1:0 Лечче - Милан 2:2 Милан - ПСЖ 2:1 Милан - Удинезе 0:1 Наполи - Милан 2:2 ПСЖ - Милан 3:0 Милан - Ювентус 0:1 Дженоа - Милан 0:1 Боруссия Д - Милан 0:0

Результаты матчей

Удинезе
Милан

Точный счет

1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
2:2
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
2
6 раз 60%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Точный счет

1:1
5 раз 25%
0:0
3 раза 15%
2:2
3 раза 15%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:1
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
2:2
3 раза 15%
3:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 45%
0
6 раз 30%
2
3 раза 15%
3
2 раза 10%
2
7 раз 35%
1
5 раз 25%
3
5 раз 25%
0
2 раза 10%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Удинезе
Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
2
4
6
1.5
5
5
2
8
2.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
1
9
1.5
8
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
6
0.5
Больше Меньше
18
2
5
15
1.5
13
7
2
18
2.5
6
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 20 16 3 1 49 - 10 51
2.
Ювентус
 Заявка 20 15 4 1 32 - 12 49
3.
Милан
 1:1 Заявка 21 13 4 4 39 - 22 43
4.
Фиорентина
 Заявка 20 10 4 6 29 - 21 34
5.
Аталанта
 Заявка 20 10 3 7 35 - 21 33
6.
Лацио
 Заявка 20 10 3 7 24 - 20 33
7.
Болонья
 Заявка 20 8 8 4 23 - 18 32
8.
Рома
 Заявка 21 9 5 7 34 - 25 32
9.
Наполи
 Заявка 20 9 4 7 30 - 25 31
10.
Торино
 Заявка 20 7 7 6 18 - 18 28
11.
Монца
 Заявка 20 6 7 7 20 - 25 25
12.
Дженоа
 Заявка 20 5 7 8 20 - 24 22
13.
Лечче
 Заявка 20 4 9 7 20 - 26 21
14.
Сассуоло
 Заявка 20 5 4 11 26 - 36 19
15.
Фрозиноне
 Заявка 20 5 4 11 25 - 39 19
16.
Удинезе
 1:1 Заявка 21 2 13 6 22 - 33 19
17.
Кальяри
 Заявка 20 4 6 10 19 - 33 18
18.
Верона
 Заявка 21 4 5 12 19 - 29 17
19.
Эмполи
 Заявка 20 3 4 13 11 - 35 13
20.
Салернитана
 Заявка 20 2 6 12 17 - 40 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 10 8 2 0 16 - 4 26
2.
Интер Милан
 Заявка 10 8 1 1 25 - 6 25
3.
Милан
 1:1 Заявка 10 8 0 2 18 - 5 24
4.
Рома
 Заявка 11 7 3 1 24 - 9 24
5.
Болонья
 Заявка 10 7 2 1 14 - 5 23
6.
Аталанта
 Заявка 10 7 1 2 22 - 7 22
7.
Фиорентина
 Заявка 10 6 2 2 17 - 10 20
8.
Лацио
 Заявка 10 6 2 2 12 - 7 20
9.
Торино
 Заявка 10 5 4 1 12 - 6 19
10.
Фрозиноне
 Заявка 10 5 2 3 17 - 15 17
11.
Лечче
 Заявка 10 4 4 2 12 - 12 16
12.
Кальяри
 Заявка 10 4 3 3 13 - 16 15
13.
Наполи
 Заявка 10 4 2 4 14 - 14 14
14.
Дженоа
 Заявка 10 3 5 2 12 - 11 14
15.
Монца
 Заявка 10 3 4 3 11 - 11 13
16.
Верона
 Заявка 10 3 3 4 11 - 13 12
17.
Сассуоло
 Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
18.
Удинезе
 1:1 Заявка 11 1 7 3 14 - 17 10
19.
Салернитана
 Заявка 10 1 4 5 10 - 20 7
20.
Эмполи
 Заявка 10 1 2 7 5 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 10 8 2 0 24 - 4 26
2.
Ювентус
 Заявка 10 7 2 1 16 - 8 23
3.
Милан
 1:1 Заявка 11 5 4 2 21 - 17 19
4.
Наполи
 Заявка 10 5 2 3 16 - 11 17
5.
Фиорентина
 Заявка 10 4 2 4 12 - 11 14
6.
Лацио
 Заявка 10 4 1 5 12 - 13 13
7.
Монца
 Заявка 10 3 3 4 9 - 14 12
8.
Аталанта
 Заявка 10 3 2 5 13 - 14 11
9.
Торино
 Заявка 10 2 3 5 6 - 12 9
10.
Болонья
 Заявка 10 1 6 3 9 - 13 9
11.
Удинезе
 1:1 Заявка 10 1 6 3 8 - 16 9
12.
Дженоа
 Заявка 10 2 2 6 8 - 13 8
13.
Рома
 Заявка 10 2 2 6 10 - 16 8
14.
Сассуоло
 Заявка 10 2 2 6 13 - 21 8
15.
Эмполи
 Заявка 10 2 2 6 6 - 18 8
16.
Салернитана
 Заявка 10 1 2 7 7 - 20 5
17.
Лечче
 Заявка 10 0 5 5 8 - 14 5
18.
Верона
 Заявка 11 1 2 8 8 - 16 5
19.
Кальяри
 Заявка 10 0 3 7 6 - 17 3
20.
Фрозиноне
 Заявка 10 0 2 8 8 - 24 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 18 (2)
Милан Жиру Оливье 10 (6)
Ювентус Влахович Душан 9 (3)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Интер Милан Чалханоглу Хакан 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 7
Рома Паредес Леандро 10
Фиорентина Раньери Лука 10
Салернитана Дьомбер Норберт 9
Лечче Рамадани Юльбер 9
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток на перерыв. 1:1. "Милан" забил первым, а "Удинезе" отыгрался уже после приостановки матча. Майк Меньян не хотел продолжать встречу из-за поведения болельщиков хозяев, но всё-таки вернулся на поле из подтрибунки, и игра возобновилась на 39-й минуте.
  • 45'
    Ясин Адли осуществил подачу углового с левого фланга, и мяч с линии вратарской выбил на выходе Мадука Окойе.
  • Угловой
    45'
    Тиджани Рейндерс выдавал передачу на правый полуфланг Давиде Калабрии, однако вмешался перехватом Ассан Камара, выбивший мяч на угловой.
  • 45'
    Ассан Камара приложился с левого полуфланга из-за пределов штрафной площади обводящим ударом в дальний угол. Майк Меньян отрикошетил мяч от газона и забрал его.
  • 45'
    Симон Кьяер из центра поля забросил мяч к правому краю чужой вратарской, и там Рубен Лофтус-Чик не смог укротить игровой снаряд. Сферу взял в свои перчатки Мадука Окойе.
  • 45'
    Ясин Адли подал штрафной с правого фланга, и мяч вынес головой Соуза Уолас. Позже с левого полуфланга с игры сделал навес Тиджани Рейндерс, а сферу забрал Мадука Окойе.
  • Желтая карточка
    45'
    Ассан Камара около своей штрафной площади настойчиво цеплялся к Кристиану Пулишичу и в итоге уронил его на газон ценой жёлтой карточки.
  • Дополнительное время
    45'
    +6 минут к первому тайму.
  • Опасный момент
    44'
    Психологическое преимущество сейчас у "Удинезе". Лазар Самарджич пробует сделать заход на дубль. В контратаке пробивает он с левого полуфланга с подступов к штрафной площади, и мяч следует чуть мимо створа рядом с ближней штангой.
  • Описание гола
    42'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! Лазар Самарджич!
    Симо Кьяер перед своей штрафной площадкой неудачно попытался отобрать мяч у Лазара Самарджича и остался не у дел, а тот воспользовался ситуацией, нанёс разящий удар и поразил левый нижний угол. 
  • 41'
    Громко свистят трибуны, как только стоит коснуться мяча Майку Меньяну. Давление на вратаря "Милана" продолжат оказывать местные тиффози.
  • Фол, нарушение
    40'
    Фетти Эбоселе нарушил правила в нападении на правом фланге, подтолкнув Тео Эрнандеса.
  • 40'
    "Удинезе" получит свой штраф. Наверняка с закрытием трибуны. Ну а пока нужно команде из Удине стремиться победить на футбольном поле.
  • Свисток
    39'
    Матч возобновился. Пауза составила примерно 6 минут.
  • Футболисты "Удинезе" остаются на краю поля. Игроки "Милана" возвращаются из подтрибунного помещения. И Майк Меньян выходит назад.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Вратарь "Милана" Майк Меньян отправляется в подтрибунное помещение. Другие игроки "россонери" спускаются туда тоже, вроде пробуют уговорить его вернуться.
    • Свисток
      32'
      Игра приостановлена. Фабио Мареска уводит команды с поля. С трибун были какие-то высказывания в адрес Майка Меньяна или полетело что-то.
    • Описание гола
      31'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! Рубен Лофтус-Чик!
      Тео Эрнандес прострелил из левой части чужой штрафной площадки, Оливье Жиру пропустил мяч мимо себя, а Рубен Лофтус-Чик отправил сферу в район правого нижнего угла. Коснулся мяча Мадука Окойе, но не преградил ему путь в ворота.
    • 30'
      "Удинезе" в турнирной таблице Серии А идёт недалеко от зоны вылета. Хотя бывали времена, когда эта команда выбивала "Зенит" из плей-офф еврокубков.
    • 29'
      Фести Эбоселе покатил по правому флангу передачу вперёд на Жоау Феррейру, который осуществил высокую подачу прямо в руки Майку Меньяну.
    • Судья
      28'
      Будет ли пенальти в ворота "Удинезе"? Уже после углового на краю своей штрафной площади Лоренцо Лукка локтем попал в лицо Кристиану Пулишичу. Не будет пенальти.
    • Опасный момент
      27'
      Ясин Адли с левого фланга со штрафного то ли навесил на дальнюю штангу, то ли пробил так по воротам. Мадука Окойе перевёл мяч на угловой, чтобы мяч ненароком не юркнул в девятку.
    • Судья
      26'
      Главный арбитр встречи подбежал трусцой к Майку Меньяну и обсудил что-то с вратарём "Милана". Свой штрафной удар в атаке "россонери" до сих пор ещё не исполнили.
    • Фол, нарушение
      25'
      Рафаэл Леау заработал штрафной удар для "Милана" на левом фланге атаки. Против него нарушил правила успевший вернуться назад Фести Эбоселе.
    • 24'
      Фести Эбоселе с правого полуфланга прострелил в чужую вратарскую площадку на Лоренцо Лукку, из-под ног у которого без нарушения правил выбил мяч Симон Кьяер.
    • 24'
      Показала камера Златана Ибрагимовича в шапке на трибуне. Говорят, ещё Альберто Дзаккерони присутствует на стадионе.
    • 23'
      Тео Эрнандес забросил мяч в центр чужой штрафной площади, откуда без вопросов выбил сферу в левую от себя сторону защитник "Удинезе".
    • 22'
      Роберто Перейра пустился по центру к чужой штрафной площадке, но не пропустили его туда без фола Давиде Калабрия и Симон Кьяер.
    • Угловой
      21'
      Постановил арбитр переисполнить угловой с правого края. Лазар Самарджич повторно подал корнер на ближний край вратарской, откуда мяч головой вынес Рафаэл Леау. 
    • Судья
      20'
      Угловой удар с правого фланга заработали футболисты "Удинезе". Пока не исполняется этот стандарт. Арбитр беседует с футболистами внутри штрафной площадки.
    • Опасный момент
      18'
      Тео Эрнандес с левого полуфланга выполнил низкую закидушку в штрафную площадь "Удинезе", где Оливье Жиру слабо попал ногой по мячу, и Мадука Окойе без проблем забрал сферу в свои перчатки. Проблемы у вратаря хозяев возниколи бы, если бы Жиру пробил по воротам как следует.
    • 18'
      Санди Ловрич приложился с дальней дистанции по чужим воротам. Мяч просвистел по касательной к правому плечу Маттео Габбии и прилично отклонился от правой девятки створа.
    • Фол, нарушение
      17'
      Непосредственно после углового "Милан" снова не смог совершить никакое обострение, но тут уже хозяева попробовали убежать в контратаку, и гости нарушили правила на Санди Ловриче в центральной трети поля.
    • Опасный момент
      16'
      Рафаэл Леау создал опасный момент для Оливье Жиру, который остро пробил с левого угла вратарской, однако Мадука Окойе выручил свою команду, отразив угрозу на угловой.
    • 15'
      Корнер "Милана" на левом фланге ничем интересным не запомнился. Примечательно то, что "Удинезе" опять не смог организовать ответную атаку.
    • Угловой
      14'
      Тиджани Рейндерс продвигал себе мяч по центру к чужой штрафной площадке, но Неуэн Перес всё-таки сумел выбить игровой снаряд за лицевую линию на угловой.
    • 13'
      Рафаэл Леау с левого фланга попробовал войти в чужую штрафную площадь, но слишком легко отобрал у него мяч без фола защитник клуба из Удине.
    • Угловой
      12'
      Кристиан Пулишич заработал для "Милана" угловой на правом фланге. "Россонери" разыграли своё стандартное положение, но взаимопонимание через пару ходов подвело их, поэтому они потеряли мяч.
    • 11'
      "Милан", возможно, меняет характер игры, раз он больше атакует в последние минуты. На самом старте матча была обратная ситуация.
    • Офсайд
      10'
      Тео Эрнандес забрасывал мяч вперёд по левому полуфлангу на Рафу Леау. Тот заработал бы угловой, если бы оказался в положении "вне игры".
    • Фол, нарушение
      9'
      Теперь миланцы нарушают правила в центральной трети поля, но уже на половине гостей. Соуза Уолас испытал в свой адрес фол от Тиджани Рейндерса.
    • Фол, нарушение
      8'
      24-й и 24-й номер столкнулись в районе центрального круга поля. Лазар Самарджич нарушил правила против Симона Кьяера, который не сразу после этого поднялся с газона.
    • 7'
      "Россонери" провели ответную атаку, и навешивал Кристиан Пулишич с правого полуфланга по укороченной диагонали в направлении Рафаэла Леау, но выбили этот мяч защитники хозяев. 
    • Фол, нарушение
      6'
      После своего корнера пытались хозяева пробиться к чужим воротам вторым темпом, и в конце концов Санди Ловрич сфолил в правой части чужой штрафной на Рубене Лофтус-Чике.
    • Угловой
      5'
      Санди Ловрич попробовал прострелить справа от лицевой линии, а Маттео Габбия подставил ногу и выбил мяч на угловой.
    • 4'
      Пока игра проходит, скажем так, этап определения инициативы. "Удинезе" активнее выглядит на стартовых минутах, но не факт, конечно, что весь матч будет играть таким образом.
    • 3'
      "Милан" уже подотстал от "Интера" и "Ювентуса" в турнирной таблице, поэтому "россонери" не имеют права терять очки, если ещё лелеят надежду побороться за скудетто.
    • Фол, нарушение
      2'
      Оливье Жиру нарушил правила в середине чужой половины поля. Как? Без угрозы для соперников. Просто подыграл себе рукой нападающий миланцев.
    • 1'
      "Милан" играет в розово-синей форме с голубыми элементами, а у "Удинезе" бело-чёрная расцветка.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Удинезе 1:1 Милан

    Исход игры
    Удинезе
    2.3% (3)
    Ничья
    5.3% (7)
    Милан
    92.5% (123)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.27% (90)
    Меньше
    23.73% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    79.66% (94)
    Нет
    20.34% (24)
    Популярный счёт
    1:2 Милан
    55.6% (74)
    1:3 Милан
    9.8% (13)
    0:1 Милан
    9.8% (13)
    0:2 Милан
    6.8% (9)
    1:1 Ничья
    3.8% (5)
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    Удинезе
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