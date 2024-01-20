Ассан Камара около своей штрафной площади настойчиво цеплялся к Кристиану Пулишичу и в итоге уронил его на газон ценой жёлтой карточки.

Ясин Адли подал штрафной с правого фланга, и мяч вынес головой Соуза Уолас. Позже с левого полуфланга с игры сделал навес Тиджани Рейндерс, а сферу забрал Мадука Окойе.

Симон Кьяер из центра поля забросил мяч к правому краю чужой вратарской, и там Рубен Лофтус-Чик не смог укротить игровой снаряд. Сферу взял в свои перчатки Мадука Окойе.

Ассан Камара приложился с левого полуфланга из-за пределов штрафной площади обводящим ударом в дальний угол. Майк Меньян отрикошетил мяч от газона и забрал его.

Тиджани Рейндерс выдавал передачу на правый полуфланг Давиде Калабрии, однако вмешался перехватом Ассан Камара, выбивший мяч на угловой.

Ясин Адли осуществил подачу углового с левого фланга, и мяч с линии вратарской выбил на выходе Мадука Окойе.

Свисток на перерыв. 1:1. "Милан" забил первым, а "Удинезе" отыгрался уже после приостановки матча. Майк Меньян не хотел продолжать встречу из-за поведения болельщиков хозяев, но всё-таки вернулся на поле из подтрибунки, и игра возобновилась на 39-й минуте.

Футболисты "Удинезе" остаются на краю поля. Игроки "Милана" возвращаются из подтрибунного помещения. И Майк Меньян выходит назад.

"Удинезе" получит свой штраф. Наверняка с закрытием трибуны. Ну а пока нужно команде из Удине стремиться победить на футбольном поле.

Громко свистят трибуны, как только стоит коснуться мяча Майку Меньяну. Давление на вратаря "Милана" продолжат оказывать местные тиффози.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! Лазар Самарджич! Симо Кьяер перед своей штрафной площадкой неудачно попытался отобрать мяч у Лазара Самарджича и остался не у дел, а тот воспользовался ситуацией, нанёс разящий удар и поразил левый нижний угол.

Психологическое преимущество сейчас у "Удинезе". Лазар Самарджич пробует сделать заход на дубль. В контратаке пробивает он с левого полуфланга с подступов к штрафной площади, и мяч следует чуть мимо створа рядом с ближней штангой.

Фести Эбоселе с правого полуфланга прострелил в чужую вратарскую площадку на Лоренцо Лукку, из-под ног у которого без нарушения правил выбил мяч Симон Кьяер.

Рафаэл Леау заработал штрафной удар для "Милана" на левом фланге атаки. Против него нарушил правила успевший вернуться назад Фести Эбоселе.

Главный арбитр встречи подбежал трусцой к Майку Меньяну и обсудил что-то с вратарём "Милана". Свой штрафной удар в атаке "россонери" до сих пор ещё не исполнили.

Ясин Адли с левого фланга со штрафного то ли навесил на дальнюю штангу, то ли пробил так по воротам. Мадука Окойе перевёл мяч на угловой, чтобы мяч ненароком не юркнул в девятку.

Будет ли пенальти в ворота "Удинезе"? Уже после углового на краю своей штрафной площади Лоренцо Лукка локтем попал в лицо Кристиану Пулишичу. Не будет пенальти.

Фести Эбоселе покатил по правому флангу передачу вперёд на Жоау Феррейру, который осуществил высокую подачу прямо в руки Майку Меньяну.

"Удинезе" в турнирной таблице Серии А идёт недалеко от зоны вылета. Хотя бывали времена, когда эта команда выбивала "Зенит" из плей-офф еврокубков.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! Рубен Лофтус-Чик! Тео Эрнандес прострелил из левой части чужой штрафной площадки, Оливье Жиру пропустил мяч мимо себя, а Рубен Лофтус-Чик отправил сферу в район правого нижнего угла. Коснулся мяча Мадука Окойе, но не преградил ему путь в ворота.

Игра приостановлена. Фабио Мареска уводит команды с поля. С трибун были какие-то высказывания в адрес Майка Меньяна или полетело что-то.

Вратарь "Милана" Майк Меньян отправляется в подтрибунное помещение. Другие игроки "россонери" спускаются туда тоже, вроде пробуют уговорить его вернуться.

24' Показала камера Златана Ибрагимовича в шапке на трибуне. Говорят, ещё Альберто Дзаккерони присутствует на стадионе.

23' Тео Эрнандес забросил мяч в центр чужой штрафной площади, откуда без вопросов выбил сферу в левую от себя сторону защитник "Удинезе".

22' Роберто Перейра пустился по центру к чужой штрафной площадке, но не пропустили его туда без фола Давиде Калабрия и Симон Кьяер.

21' Постановил арбитр переисполнить угловой с правого края. Лазар Самарджич повторно подал корнер на ближний край вратарской, откуда мяч головой вынес Рафаэл Леау.

20' Угловой удар с правого фланга заработали футболисты "Удинезе". Пока не исполняется этот стандарт. Арбитр беседует с футболистами внутри штрафной площадки.

18' Тео Эрнандес с левого полуфланга выполнил низкую закидушку в штрафную площадь "Удинезе", где Оливье Жиру слабо попал ногой по мячу, и Мадука Окойе без проблем забрал сферу в свои перчатки. Проблемы у вратаря хозяев возниколи бы, если бы Жиру пробил по воротам как следует.

18' Санди Ловрич приложился с дальней дистанции по чужим воротам. Мяч просвистел по касательной к правому плечу Маттео Габбии и прилично отклонился от правой девятки створа.

17' Непосредственно после углового "Милан" снова не смог совершить никакое обострение, но тут уже хозяева попробовали убежать в контратаку, и гости нарушили правила на Санди Ловриче в центральной трети поля.

16' Рафаэл Леау создал опасный момент для Оливье Жиру, который остро пробил с левого угла вратарской, однако Мадука Окойе выручил свою команду, отразив угрозу на угловой.

15' Корнер "Милана" на левом фланге ничем интересным не запомнился. Примечательно то, что "Удинезе" опять не смог организовать ответную атаку.

14' Тиджани Рейндерс продвигал себе мяч по центру к чужой штрафной площадке, но Неуэн Перес всё-таки сумел выбить игровой снаряд за лицевую линию на угловой.

13' Рафаэл Леау с левого фланга попробовал войти в чужую штрафную площадь, но слишком легко отобрал у него мяч без фола защитник клуба из Удине.

12' Кристиан Пулишич заработал для "Милана" угловой на правом фланге. "Россонери" разыграли своё стандартное положение, но взаимопонимание через пару ходов подвело их, поэтому они потеряли мяч.

11' "Милан", возможно, меняет характер игры, раз он больше атакует в последние минуты. На самом старте матча была обратная ситуация.

10' Тео Эрнандес забрасывал мяч вперёд по левому полуфлангу на Рафу Леау. Тот заработал бы угловой, если бы оказался в положении "вне игры".

9' Теперь миланцы нарушают правила в центральной трети поля, но уже на половине гостей. Соуза Уолас испытал в свой адрес фол от Тиджани Рейндерса.

8' 24-й и 24-й номер столкнулись в районе центрального круга поля. Лазар Самарджич нарушил правила против Симона Кьяера, который не сразу после этого поднялся с газона.

7' "Россонери" провели ответную атаку, и навешивал Кристиан Пулишич с правого полуфланга по укороченной диагонали в направлении Рафаэла Леау, но выбили этот мяч защитники хозяев.

6' После своего корнера пытались хозяева пробиться к чужим воротам вторым темпом, и в конце концов Санди Ловрич сфолил в правой части чужой штрафной на Рубене Лофтус-Чике.

5' Санди Ловрич попробовал прострелить справа от лицевой линии, а Маттео Габбия подставил ногу и выбил мяч на угловой.

4' Пока игра проходит, скажем так, этап определения инициативы. "Удинезе" активнее выглядит на стартовых минутах, но не факт, конечно, что весь матч будет играть таким образом.

3' "Милан" уже подотстал от "Интера" и "Ювентуса" в турнирной таблице, поэтому "россонери" не имеют права терять очки, если ещё лелеят надежду побороться за скудетто.

2' Оливье Жиру нарушил правила в середине чужой половины поля. Как? Без угрозы для соперников. Просто подыграл себе рукой нападающий миланцев.

1' "Милан" играет в розово-синей форме с голубыми элементами, а у "Удинезе" бело-чёрная расцветка.