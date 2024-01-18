Тур: 21. Стадион: Стадион Блюнержи - Стадио Фриули.
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Главный тренер: Чоффи Габриэле
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Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
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- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
Удинезе
Милан
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
46.7%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
86.7%
33.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед
20 матчей
30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 11 побед
35 матчей
34.3%
25.7%
40%
12 побед 9 ничьих 14 побед
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
10 побед 15 ничьих 10 побед
Второй тайм
37.1%
31.4%
31.5%
13 побед 11 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
24
Голов в среднем за матч
1.25
1.26
Среднее время на гол
72
71
Всего голов
36
16
Голов в среднем за матч
1.89
1
Среднее время на гол
47
90
Всего голов
56
40
Голов в среднем за матч
1.6
1.14
Тотал матчей
2.5
34
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
17
Больше 49%
Меньше 51%
18
8
Больше 23%
Меньше 77%
27
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
56
78
Бомбардиры внутри турнира
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукка Лоренцо
|6
|0.3
|Перейра Роберто
|3 (1)
|0.15
|Товен Флорьян
|3 (1)
|0.15
|Самарджич Лазар
|2
|0.1
|Уолас Соуза
|2
|0.1
|Ловрич Санди
|1
|0.05
|Кабаселе Кристиан
|1
|0.05
|Пайеро Мартин
|1
|0.05
|Саррага Ойер
|1
|0.05
|Феррейра Жоау
|0
|0
|Саксесс Исаак
|0
|0
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жиру Оливье
|10 (4)
|0.5
|Пулишич Кристиан
|6
|0.3
|Леау Рафаэл
|3
|0.15
|Йович Лука
|3
|0.15
|Эрнандес Тео
|3 (1)
|0.15
|Томори Фикайо
|3
|0.15
|Окафор Ноа
|3
|0.15
|Рейндерс Тиджани
|2
|0.1
|Лофтус-Чик Рубен
|2
|0.1
|Адли Ясин
|1
|0.05
|Траоре Шака
|1
|0.05
|Шимич Ян-Карло
|1
|0.05
|Калабрия Давиде
|0
|0
|Кьяер Симон
|0
|0
|Флоренци Алессандро
|0
|0
|Меньян Майк
|0
|0
|Чуквуэзе Саму
|0
|0
|Муса Юнус
|0
|0
Карточки
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррейра Жоау
|6
|0
|Кабаселе Кристиан
|5
|0
|Перейра Роберто
|4
|0
|Перес Неуэн
|4
|0
|Пайеро Мартин
|2
|1
|Товен Флорьян
|3
|0
|Саксесс Исаак
|3
|0
|Ловрич Санди
|1
|1
|Масина Адам
|2
|0
|Камара Ассан
|2
|0
|Эбоселе Фести
|2
|0
|Габриель Киоффи
|1
|0
|Кристенсен Томас
|1
|0
|Паделли Даниэле
|1
|0
|Уолас Соуза
|1
|0
|Бийол Яка
|1
|0
|Самарджич Лазар
|1
|0
|Земура Джордан
|1
|0
|Лукка Лоренцо
|1
|0
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнандес Тео
|6
|0
|Калабрия Давиде
|3
|1
|Томори Фикайо
|3
|1
|Тиав Малик
|3
|1
|Рейндерс Тиджани
|4
|0
|Муса Юнус
|4
|0
|Флоренци Алессандро
|3
|0
|Крунич Раде
|3
|0
|Стефано Пиоли
|3
|0
|Жиру Оливье
|1
|1
|Меньян Майк
|1
|1
|Лофтус-Чик Рубен
|2
|0
|Йович Лука
|2
|0
|Леау Рафаэл
|2
|0
|Кьяер Симон
|1
|0
|Беннасер Исмаэль
|1
|0
|Пулишич Кристиан
|1
|0
|Адли Ясин
|1
|0
|Габбия Маттео
|1
|0
|Окафор Ноа
|1
|0
|Хименес Алехандро
|1
|0
|Ромеро Лука
|1
|0
Результаты матчей
Удинезе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Милан
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
9
9
Удинезе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Милан
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
11
2
Упущенные победы
6
18
Удинезе
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (8)
35% (7)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
Милан
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
25% (5)
50% (10)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
11
4
Упущенные победы
15
27
Голы по времени матча
Забито
12
20
6 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
13 Не забивали 10
0
0%
3
15%
1-15
4
33%
4
20%
16-30
2
17%
6
30%
31-45
5
42%
3
15%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
0
0%
4
20%
76-90
Пропущено
17
16
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
3
18%
1
6%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
4
24%
3
19%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
12%
5
31%
61-75
7
41%
4
25%
76-90
Забито
8
18
1 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
13 Не забивали 12
1
13%
3
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
6
33%
31-45
2
25%
4
22%
46-60
3
38%
2
11%
61-75
2
25%
3
17%
76-90
Пропущено
16
5
7 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
4
25%
1
20%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
13%
3
60%
61-75
6
38%
1
20%
76-90
Забито
20
38
7 В 1-м тайме 22
13 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 15
6 Не забивали 2
1
5%
6
16%
1-15
4
20%
4
11%
16-30
2
10%
12
32%
31-45
7
35%
7
18%
46-60
4
20%
2
5%
61-75
2
10%
7
18%
76-90
Пропущено
33
21
15 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 12
3
9%
1
5%
1-15
4
12%
1
5%
16-30
8
24%
4
19%
31-45
1
3%
2
10%
46-60
4
12%
8
38%
61-75
13
39%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Удинезе
(20 матчей)
10%
60%
30%
2 победы 12 ничьих 6 поражений
Фиорентина - Удинезе 2:2 Удинезе - Лацио 1:2 Удинезе - Болонья 3:0 Торино - Удинезе 1:1
Удинезе - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Удинезе 4:0 Удинезе - Верона 3:3 Рома - Удинезе 3:1 Удинезе - Истра 1961 1:1 Удинезе - Аталанта 1:1 Милан - Удинезе 0:1 Удинезе - Кальяри 1:2 Монца - Удинезе 1:1 Удинезе - Лечче 1:1 Риека - Удинезе 1:1 Эмполи - Удинезе 0:0 Удинезе - Дженоа 2:2 Наполи - Удинезе 4:1 Удинезе - Фиорентина 0:2 Кальяри - Удинезе 0:0
Милан
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Милан - Рома 3:1 Милан - Аталанта 1:2 Эмполи - Милан 0:3 Милан - Кальяри 4:1
Милан - Сассуоло 1:0 Салернитана - Милан 2:2 Милан - Монца 3:0 Ньюкасл - Милан 1:2 Аталанта - Милан 3:2 Милан - Фрозиноне 3:1 Милан - Боруссия Д 1:3 Милан - Фиорентина 1:0 Лечче - Милан 2:2 Милан - ПСЖ 2:1 Милан - Удинезе 0:1 Наполи - Милан 2:2 ПСЖ - Милан 3:0 Милан - Ювентус 0:1 Дженоа - Милан 0:1 Боруссия Д - Милан 0:0
Результаты матчей
Удинезе
Милан
Точный счет
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
2:2
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
2
6 раз 60%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Точный счет
1:1
5 раз 25%
0:0
3 раза 15%
2:2
3 раза 15%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:1
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
2:2
3 раза 15%
3:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 45%
0
6 раз 30%
2
3 раза 15%
3
2 раза 10%
2
7 раз 35%
1
5 раз 25%
3
5 раз 25%
0
2 раза 10%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Удинезе
Милан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
82
46
55
28
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
19
82
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
146
Больше Меньше
182
515
137
218
614
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|16
|3
|1
|49 - 10
|51
|2.
|Заявка
|20
|15
|4
|1
|32 - 12
|49
|3.
|Заявка
|20
|13
|3
|4
|38 - 21
|42
|4.
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|29 - 21
|34
|5.
|Заявка
|20
|10
|3
|7
|35 - 21
|33
|6.
|Заявка
|20
|10
|3
|7
|24 - 20
|33
|7.
|Заявка
|20
|8
|8
|4
|23 - 18
|32
|8.
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|30 - 25
|31
|9.
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|32 - 24
|29
|10.
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|18 - 18
|28
|11.
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|20 - 25
|25
|12.
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|20 - 24
|22
|13.
|Заявка
|20
|4
|9
|7
|20 - 26
|21
|14.
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|26 - 36
|19
|15.
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|25 - 39
|19
|16.
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|19 - 33
|18
|17.
|Заявка
|20
|2
|12
|6
|21 - 32
|18
|18.
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|18 - 27
|17
|19.
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|11 - 35
|13
|20.
|Заявка
|20
|2
|6
|12
|17 - 40
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|16 - 4
|26
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|25 - 6
|25
|3.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|18 - 5
|24
|4.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|14 - 5
|23
|5.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|22 - 7
|22
|6.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|22 - 8
|21
|7.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 10
|20
|8.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|12 - 7
|20
|9.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|12 - 6
|19
|10.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 15
|17
|11.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|12 - 12
|16
|12.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 16
|15
|13.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 14
|14
|14.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|12 - 11
|14
|15.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|11 - 11
|13
|16.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|17.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 15
|11
|18.
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|13 - 16
|9
|19.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 20
|7
|20.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|5 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|24 - 4
|26
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|16 - 8
|23
|3.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 16
|18
|4.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 11
|17
|5.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 11
|14
|6.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 13
|13
|7.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 14
|12
|8.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 14
|11
|9.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 12
|9
|10.
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|9 - 13
|9
|11.
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|8 - 16
|9
|12.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 13
|8
|13.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 16
|8
|14.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 21
|8
|15.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|6 - 18
|8
|16.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 14
|5
|17.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 20
|5
|18.
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|8 - 14
|5
|19.
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|6 - 17
|3
|20.
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|8 - 24
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|18 (2)
|Милан
|Жиру Оливье
|10 (6)
|Ювентус
|Влахович Душан
|9 (3)
|Сассуоло
|Берарди Доменико
|9 (3)
|Интер Милан
|Чалханоглу Хакан
|9 (3)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 7
|Фиорентина
|Раньери Лука
|10
|Рома
|Паредес Леандро
|9
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|9
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|9
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Удинезе - Милан
Исход игры
Удинезе
2.7% (1)
Ничья
0% (0)
Милан
97.3% (36)
Тотал 2.5
Больше
86.11% (31)
Меньше
13.89% (5)
Обе команды забьют
Да
83.33% (30)
Нет
16.67% (6)
Популярный счёт
1:2 Милан
67.6% (25)
1:3 Милан
13.5% (5)
0:1 Милан
8.1% (3)
0:2 Милан
5.4% (2)
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