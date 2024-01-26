Тур: 21.
0:4
Конец матча
0'
0:1
33' ГолНдонгаля Дьемерси
0:2
36' ГолКвилитая Георгий
0:3
51' ГолДвали Лаша
0:4
74' ГолМаркиньос XXIII
90'+3
Ход матча
33'
36'
0:2
51'
0:3
65'
74'
0:4
78'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Янга РангелоПолузащитник
-
-
-
-
- Запасные игроки
-
30 Киссас ТасосВратарь
- Защитник
-
24 Тчаха СержЗащитник
-
8 МигелитоЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
77 Edson Silva
-
-
99 Osman Koroma
-
Главный тренер: Христос Христодулу
- Основной состав
-
27 Белек ВидВратарь
-
16 Сушич МатеоЗащитник
-
14 Шебаке ИссамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 ДалсьюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Са Пинту Рикарду
История личных встреч
Неа Саламина
АПОЭЛ
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
200%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
150%
500%
3 победы 10 ничьих 0 побед
37 матчей
8.1%
91.9%
0 побед 3 ничьи 34 победы
Первый тайм
16.2%
83.8%
0 побед 6 ничьих 27 побед
Второй тайм
18.9%
81.1%
0 побед 7 ничьих 19 побед
39 матчей
2.6%
10.3%
87.1%
1 победа 4 ничьи 34 победы
Первый тайм
5.1%
25.6%
69.3%
2 победы 10 ничьих 27 побед
Второй тайм
7.7%
43.6%
48.7%
3 победы 17 ничьих 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
0.47
0.55
Среднее время на гол
190
163
Всего голов
46
48
Голов в среднем за матч
2.3
2.53
Среднее время на гол
39
35
Всего голов
55
59
Голов в среднем за матч
1.41
1.51
Тотал матчей
2.5
37
Больше 95%
Меньше 5%
2
27
Больше 69%
Меньше 31%
12
24
Больше 62%
Меньше 38%
15
14
Больше 36%
Меньше 64%
25
6
Больше 15%
Меньше 85%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
Среднее время на гол
63
59
Бомбардиры внутри турнира
Неа Саламина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Diego Dorregaray
|7 (3)
|0.33
|Дурмишай Фиорин
|6
|0.29
|Abdelaye Diakite
|4
|0.19
|Мигелито
|3
|0.14
|Andreas Fragkou
|2
|0.1
|Antonis Katsiaris
|2
|0.1
|Нарсинг Лусиано
|1
|0.05
|Даткович Нико
|1
|0.05
|Бехарано Данни
|1
|0.05
|Папагеоргиу Гиоргос
|1
|0.05
|Kialy Abdoul Kone
|1
|0.05
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркиньос XXIII
|8 (1)
|0.38
|Квилитая Георгий
|5 (1)
|0.24
|Вильяфаньес Лукас
|4
|0.19
|Ндонгаля Дьемерси
|4
|0.19
|Шебаке Иссам
|4
|0.19
|Джевфе
|3
|0.14
|Эдуарду Уилсон
|2
|0.1
|Томане Антониу
|2
|0.1
|Двали Лаша
|2
|0.1
|Донис Анастасиос
|2
|0.1
|Гавриэл Ставрос
|2
|0.1
|Креспо Хосе
|1
|0.05
|Петрович Радосав
|1
|0.05
|Эфрем Георгиос
|1
|0.05
|Далсью
|1
|0.05
|Сациас Яннис
|1
|0.05
Карточки
Неа Саламина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бехарано Данни
|8
|2
|Тчаха Серж
|6
|1
|Карлитуш Тавареш
|6
|0
|Diego Dorregaray
|4
|0
|Abdelaye Diakite
|3
|0
|Нарсинг Лусиано
|2
|0
|Дурмишай Фиорин
|2
|0
|Мелиссас Никос
|2
|0
|Папагеоргиу Гиоргос
|2
|0
|Сержио Констрантинос
|2
|0
|Daniel Celea
|2
|0
|Kialy Abdoul Kone
|2
|0
|Michalis Christodoulou
|2
|0
|Даткович Нико
|1
|0
|Фернандеш Виктор
|1
|0
|Edson Silva
|1
|0
|Мигелито
|1
|0
|Antonis Katsiaris
|1
|0
|Osman Koroma
|1
|0
|Giorgos Viktoros
|1
|0
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петрович Радосав
|8
|0
|Костадинов Георги
|6
|0
|Маркиньос XXIII
|6
|0
|Сациас Яннис
|4
|0
|Эфрем Георгиос
|2
|1
|Шебаке Иссам
|2
|1
|Джевфе
|3
|0
|Вильяфаньес Лукас
|3
|0
|Квилитая Георгий
|3
|0
|Далсью
|1
|1
|Гавриэл Ставрос
|1
|1
|Креспо Хосе
|2
|0
|Сушич Матео
|2
|0
|Томане Антониу
|2
|0
|Ндонгаля Дьемерси
|2
|0
|Fawaz Abdullahi
|2
|0
|Белек Вид
|1
|0
|Двали Лаша
|1
|0
|Сарфо Кингсли
|1
|0
|Вронтис Стилианос
|1
|0
|Караманолис Андреас
|1
|0
Результаты матчей
Неа Саламина
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
АПОЭЛ
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
1
5
Неа Саламина
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
АПОЭЛ
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
15
26
Неа Саламина
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)
АПОЭЛ
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
14% (3)
48% (10)
38% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
29% (6)
43% (9)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
7
8
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
16
31
Голы по времени матча
Забито
14
17
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
15 Не забивали 11
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
3
18%
16-30
1
7%
3
18%
31-45
1
7%
7
41%
46-60
3
21%
2
12%
61-75
6
43%
2
12%
76-90
Пропущено
16
10
4 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
6%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
19%
4
40%
31-45
5
31%
2
20%
46-60
3
19%
2
20%
61-75
4
25%
1
10%
76-90
Забито
18
26
9 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 10
12 Не забивали 11
2
11%
1
4%
1-15
5
28%
4
15%
16-30
2
11%
6
23%
31-45
4
22%
3
12%
46-60
1
6%
3
12%
61-75
4
22%
9
35%
76-90
Пропущено
13
4
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 0
8 Не пропускали 4
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
2
50%
16-30
3
23%
2
50%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Забито
32
43
13 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 26
11 Забивали первыми 17
6 Не забивали 1
3
9%
1
2%
1-15
7
22%
7
16%
16-30
3
9%
9
21%
31-45
5
16%
10
23%
46-60
4
13%
5
12%
61-75
10
31%
11
26%
76-90
Пропущено
29
14
10 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 4
16 Не пропускали 11
3
10%
1
7%
1-15
1
3%
2
14%
16-30
6
21%
6
43%
31-45
6
21%
2
14%
46-60
6
21%
2
14%
61-75
7
24%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Неа Саламина
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Кармиотисса - Неа Саламина 0:1 Неа Саламина - АЕК Ларнака 0:1 Неа Саламина - Отеллос 3:2 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:3
Неа Саламина - Анортосис 0:3 Аполлон - Неа Саламина 0:2 Неа Саламина - Омония Никосия 0:2 Неа Саламина - Пафос 0:2 Закакиу - Неа Саламина 2:2 Неа Саламина - Докса Катокопия 2:0 Неа Саламина - Эносис 6:0 Арис Лимасол - Неа Саламина 2:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 2:1 Неа Саламина - Этникос Ахна 4:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Кармиотисса 2:0 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:1 Отеллос - Неа Саламина 2:3 Анортосис - Неа Саламина 2:2 Неа Саламина - Аполлон 1:1
АПОЭЛ
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
АПОЭЛ - Отеллос 6:0 Этникос Ахна - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Анортосис 1:0 Аполлон - АПОЭЛ 2:2
АПОЭЛ - Омония Никосия 3:0 Пафос - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Закакиу 3:1 АПОЭЛ - Докса Катокопия 5:0 Арис Лимасол - АПОЭЛ 1:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:3 Кармиотисса - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Пейе 2014 2:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 1:0 Отеллос - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Этникос Ахна 5:1 АПОЭЛ - Пафос 1:0 Анортосис - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 2:1
Результаты матчей
Неа Саламина
АПОЭЛ
Точный счет
0:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:0
4 раза 40%
1:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
5 раз 50%
3
2 раза 20%
5
2 раза 20%
6
1 раз 10%
Точный счет
2:3
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
0:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:0
5 раз 24%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 33%
2
6 раз 29%
1
4 раза 19%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
1
10 раз 48%
2
3 раза 14%
3
3 раза 14%
5
2 раза 10%
0
1 раз 5%
4
1 раз 5%
6
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Неа Саламина
АПОЭЛ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
56
55
29
55
110
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
101
55
56
28
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
147
Больше Меньше
201
1011
1011
417
714
120
417
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|12
|Пафос
|Жайро
|10
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|8
|АПОЭЛ
|Маркиньос XXIII
|8
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|8
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 8
|Анортосис
|Техера Серхио
|1 8
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|9
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 7
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|8