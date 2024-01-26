  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 21.
Неа Саламина
0:4
Конец матча
АПОЭЛ
0'
0:1
33' Гол
Ндонгаля Дьемерси
0:2
36' Гол
Квилитая Георгий
0:3
51' Гол
Двали Лаша
0:4
74' Гол
Маркиньос XXIII
90'+3
Неа Саламина
АПОЭЛ

История личных встреч

Неа Саламина
АПОЭЛ

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
200%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
500%
3 победы 10 ничьих 0 побед

37 матчей

8.1%
91.9%
0 побед 3 ничьи 34 победы

Первый тайм

16.2%
83.8%
0 побед 6 ничьих 27 побед

Второй тайм

18.9%
81.1%
0 побед 7 ничьих 19 побед

39 матчей

2.6%
10.3%
87.1%
1 победа 4 ничьи 34 победы

Первый тайм

5.1%
25.6%
69.3%
2 победы 10 ничьих 27 побед

Второй тайм

7.7%
43.6%
48.7%
3 победы 17 ничьих 19 побед

История матчей

ПД
1:0
ПД
3:0
ПД
1:3
К
2:0
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
3:1
ПД
0:3
ПД
2:1
ПД
0:3
ПД
4:0
ПД
1:1
ПД
4:0
ПД
2:3
К
2:2
К
0:3
ПД
2:1
ПД
1:4
К
1:2
К
2:1
ПД
1:0
ПД
0:4
ПД
4:1
ПД
0:1
ПД
6:1
К
3:2
К
0:1
ПД
0:9
ПД
0:1
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
3:1
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
0:3
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
1:3

Голы

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

0.47
0.55

Среднее время на гол

190
163

Всего голов

46
48

Голов в среднем за матч

2.3
2.53

Среднее время на гол

39
35

Всего голов

55
59

Голов в среднем за матч

1.41
1.51

Тотал матчей

2.5
37
Больше 95%
Меньше 5%
2
27
Больше 69%
Меньше 31%
12
24
Больше 62%
Меньше 38%
15
14
Больше 36%
Меньше 64%
25
6
Больше 15%
Меньше 85%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

63
59

Бомбардиры внутри турнира

Неа Саламина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Diego Dorregaray 7 (3) 0.33
Дурмишай Фиорин 6 0.29
Abdelaye Diakite 4 0.19
Мигелито 3 0.14
Andreas Fragkou 2 0.1
Antonis Katsiaris 2 0.1
Нарсинг Лусиано 1 0.05
Даткович Нико 1 0.05
Бехарано Данни 1 0.05
Папагеоргиу Гиоргос 1 0.05
Kialy Abdoul Kone 1 0.05
АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркиньос XXIII 8 (1) 0.38
Квилитая Георгий 5 (1) 0.24
Вильяфаньес Лукас 4 0.19
Ндонгаля Дьемерси 4 0.19
Шебаке Иссам 4 0.19
Джевфе 3 0.14
Эдуарду Уилсон 2 0.1
Томане Антониу 2 0.1
Двали Лаша 2 0.1
Донис Анастасиос 2 0.1
Гавриэл Ставрос 2 0.1
Креспо Хосе 1 0.05
Петрович Радосав 1 0.05
Эфрем Георгиос 1 0.05
Далсью 1 0.05
Сациас Яннис 1 0.05

Карточки

Неа Саламина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бехарано Данни 8 2
Тчаха Серж 6 1
Карлитуш Тавареш 6 0
Diego Dorregaray 4 0
Abdelaye Diakite 3 0
Нарсинг Лусиано 2 0
Дурмишай Фиорин 2 0
Мелиссас Никос 2 0
Папагеоргиу Гиоргос 2 0
Сержио Констрантинос 2 0
Daniel Celea 2 0
Kialy Abdoul Kone 2 0
Michalis Christodoulou 2 0
Даткович Нико 1 0
Фернандеш Виктор 1 0
Edson Silva 1 0
Мигелито 1 0
Antonis Katsiaris 1 0
Osman Koroma 1 0
Giorgos Viktoros 1 0
АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петрович Радосав 8 0
Костадинов Георги 6 0
Маркиньос XXIII 6 0
Сациас Яннис 4 0
Эфрем Георгиос 2 1
Шебаке Иссам 2 1
Джевфе 3 0
Вильяфаньес Лукас 3 0
Квилитая Георгий 3 0
Далсью 1 1
Гавриэл Ставрос 1 1
Креспо Хосе 2 0
Сушич Матео 2 0
Томане Антониу 2 0
Ндонгаля Дьемерси 2 0
Fawaz Abdullahi 2 0
Белек Вид 1 0
Двали Лаша 1 0
Сарфо Кингсли 1 0
Вронтис Стилианос 1 0
Караманолис Андреас 1 0

Результаты матчей

Неа Саламина
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
АПОЭЛ
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

1
5
Неа Саламина
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
АПОЭЛ
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

15
26
Неа Саламина
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)
АПОЭЛ
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
14% (3)
48% (10)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
29% (6)
43% (9)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

7
8

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

16
31

Голы по времени матча

Забито

14
17
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
15 Не забивали 11
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
3
18%
16-30
1
7%
3
18%
31-45
1
7%
7
41%
46-60
3
21%
2
12%
61-75
6
43%
2
12%
76-90

Пропущено

16
10
4 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
6%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
19%
4
40%
31-45
5
31%
2
20%
46-60
3
19%
2
20%
61-75
4
25%
1
10%
76-90

Забито

18
26
9 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 10
12 Не забивали 11
2
11%
1
4%
1-15
5
28%
4
15%
16-30
2
11%
6
23%
31-45
4
22%
3
12%
46-60
1
6%
3
12%
61-75
4
22%
9
35%
76-90

Пропущено

13
4
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 0
8 Не пропускали 4
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
2
50%
16-30
3
23%
2
50%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Забито

32
43
13 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 26
11 Забивали первыми 17
6 Не забивали 1
3
9%
1
2%
1-15
7
22%
7
16%
16-30
3
9%
9
21%
31-45
5
16%
10
23%
46-60
4
13%
5
12%
61-75
10
31%
11
26%
76-90

Пропущено

29
14
10 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 4
16 Не пропускали 11
3
10%
1
7%
1-15
1
3%
2
14%
16-30
6
21%
6
43%
31-45
6
21%
2
14%
46-60
6
21%
2
14%
61-75
7
24%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Неа Саламина
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Кармиотисса - Неа Саламина 0:1 Неа Саламина - АЕК Ларнака 0:1 Неа Саламина - Отеллос 3:2 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:3
Неа Саламина - Анортосис 0:3 Аполлон - Неа Саламина 0:2 Неа Саламина - Омония Никосия 0:2 Неа Саламина - Пафос 0:2 Закакиу - Неа Саламина 2:2 Неа Саламина - Докса Катокопия 2:0 Неа Саламина - Эносис 6:0 Арис Лимасол - Неа Саламина 2:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 2:1 Неа Саламина - Этникос Ахна 4:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Кармиотисса 2:0 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:1 Отеллос - Неа Саламина 2:3 Анортосис - Неа Саламина 2:2 Неа Саламина - Аполлон 1:1
АПОЭЛ
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
АПОЭЛ - Отеллос 6:0 Этникос Ахна - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Анортосис 1:0 Аполлон - АПОЭЛ 2:2
АПОЭЛ - Омония Никосия 3:0 Пафос - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Закакиу 3:1 АПОЭЛ - Докса Катокопия 5:0 Арис Лимасол - АПОЭЛ 1:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:3 Кармиотисса - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Пейе 2014 2:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 1:0 Отеллос - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Этникос Ахна 5:1 АПОЭЛ - Пафос 1:0 Анортосис - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 2:1

Результаты матчей

Неа Саламина
АПОЭЛ

Точный счет

0:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:0
4 раза 40%
1:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
5 раз 50%
3
2 раза 20%
5
2 раза 20%
6
1 раз 10%

Точный счет

2:3
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

0:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:0
5 раз 24%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 33%
2
6 раз 29%
1
4 раза 19%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
1
10 раз 48%
2
3 раза 14%
3
3 раза 14%
5
2 раза 10%
0
1 раз 5%
4
1 раз 5%
6
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Неа Саламина
АПОЭЛ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
5
6
1.5
5
5
2
9
2.5
5
5
1
10
3.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
10
1
5
5
1.5
5
6
2
8
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
7
0.5
Больше Меньше
20
1
10
11
1.5
10
11
4
17
2.5
7
14
1
20
3.5
4
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 21 15 3 3 45 - 12 48
2.
АЕК Ларнака
 21 12 6 3 35 - 19 42
3.
Арис Лимасол
 20 13 2 5 33 - 18 41
4.
Анортосис
 20 12 4 4 31 - 15 40
5.
Омония Никосия
 20 11 6 3 39 - 22 39
6.
Пафос
 20 12 2 6 36 - 13 38
7.
Аполлон
 20 9 5 6 33 - 21 32
8.
Неа Саламина
 21 9 4 8 29 - 32 31
9.
АЕЛ Лимасол
 20 6 2 12 22 - 35 20
10.
Этникос Ахна
 20 4 6 10 26 - 43 18
11.
Кармиотисса
 21 3 5 13 24 - 41 14
12.
Отеллос
 20 3 4 13 17 - 38 13
13.
Закакиу
 20 2 7 11 22 - 47 13
14.
Докса Катокопия
 20 2 2 16 11 - 47 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 10 9 1 0 27 - 3 28
2.
Арис Лимасол
 10 8 1 1 15 - 5 25
3.
Омония Никосия
 10 7 3 0 27 - 10 24
4.
АЕК Ларнака
 10 7 2 1 24 - 13 23
5.
Пафос
 10 7 1 2 19 - 4 22
6.
Анортосис
 10 5 4 1 15 - 9 19
7.
Неа Саламина
 11 5 1 5 14 - 16 16
8.
Этникос Ахна
 10 4 2 4 14 - 15 14
9.
АЕЛ Лимасол
 10 4 2 4 14 - 18 14
10.
Аполлон
 10 3 2 5 10 - 11 11
11.
Кармиотисса
 11 2 4 5 17 - 20 10
12.
Отеллос
 10 2 1 7 7 - 17 7
13.
Докса Катокопия
 10 2 1 7 7 - 18 7
14.
Закакиу
 10 1 4 5 9 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 10 7 0 3 16 - 6 21
2.
Аполлон
 10 6 3 1 23 - 10 21
3.
АПОЭЛ
 11 6 2 3 18 - 9 20
4.
АЕК Ларнака
 11 5 4 2 11 - 6 19
5.
Пафос
 10 5 1 4 17 - 9 16
6.
Арис Лимасол
 10 5 1 4 18 - 13 16
7.
Омония Никосия
 10 4 3 3 12 - 12 15
8.
Неа Саламина
 10 4 3 3 15 - 16 15
9.
АЕЛ Лимасол
 10 2 0 8 8 - 17 6
10.
Закакиу
 10 1 3 6 13 - 22 6
11.
Отеллос
 10 1 3 6 10 - 21 6
12.
Кармиотисса
 10 1 1 8 7 - 21 4
13.
Этникос Ахна
 10 0 4 6 12 - 28 4
14.
Докса Катокопия
 10 0 1 9 4 - 29 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 12
Пафос Жайро 10
Омония Никосия Семедо Вилли 8
АПОЭЛ Маркиньос XXIII 8
Омония Никосия Какулис Андроникос 8
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 2 8
Анортосис Техера Серхио 1 8
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 9
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 7
АПОЭЛ Петрович Радосав 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 37'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Неа Саламина 0:4 АПОЭЛ онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный