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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Зрители: 49327
Кайзерслаутерн
4:1
Конец матча
Шальке 04
0'
9' Желтая карточка
Бруннер Седрик
1:0
10' Гол
Ахе Рагнар
1:1
51' Гол
Чурлинов Дарко
55' Желтая карточка
Нихус Юлиан
55' Желтая карточка
Чурлинов Дарко
2:1
59' Гол
Ахе Рагнар
3:1
67' Гол
Стожилкович Филип
4:1
70' Гол
Опоку Аарон
89' Желтая карточка
Зегуйн Пауль
90'+6

Ход матча

9'
 
Бруннер Седрик
10'
Ахе Рагнар
1:0
46'
 
Чурлинов Дарко
Темпельман Лино
51'
1:1
Чурлинов Дарко
(Караман Кенан)
55'
Нихус Юлиан
 
55'
 
Чурлинов Дарко
58'
 
Ласм Бриан
Keke Topp
59'
Ахе Рагнар
(Тачи Ричмонд)
2:1
61'
Симакала Ба-Муака
Тачи Ричмонд
 
61'
Стожилкович Филип
Риттер Марлон
 
61'
Опоку Аарон
Ахе Рагнар
 
67'
Стожилкович Филип
(Томяк Борис)
3:1
70'
Опоку Аарон
(Пухач Тымотеуш)
4:1
74'
 
Матричани Хеннинг
Бруннер Седрик
74'
 
Латца Данни
Мор Тобиас
74'
 
Yusuf Kabadayi
Теродде Симон
87'
Циммер Жан
Ронштадт Франк
 
88'
Редондо Кенни
Пухач Тымотеуш
 
89'
 
Зегуйн Пауль

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 294 Количество передач 469
  • 42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
18
Краль
Юлиан
6
Туре
Альмами
2
Томяк
Борис
33
Эльведи
Ян
27
Ронштадт
Франк
15
Пухач
Тымотеуш
26
Калоч
Филип
16
Нихус
Юлиан
29
Тачи
Ричмонд
7
Риттер
Марлон
9
Ахе
Рагнар
1
Ферманн
Ральф
27
Бруннер
Седрик
26
Калаш
Томаш
25
Баумгартль
Тимо
5
Мёркин
Дерри
10
Темпельман
Лино
7
Зегуйн
Пауль
19
Караман
Кенан
29
Мор
Тобиас
9
Теродде
Симон
42
Keke
Topp
Кайзерслаутерн
3-4-2-1
Шальке 04
4-4-2

История личных встреч

Кайзерслаутерн
Шальке 04

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

5 матчей

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

Б2
3:0
Б
1:4
Б
1:2
Б
0:1
Б
5:0

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
2

Среднее время на гол

67
45

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

2
1.4

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

45
64

Бомбардиры внутри турнира

Кайзерслаутерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ахе Рагнар 8 0.42
Риттер Марлон 4 0.21
Томяк Борис 4 (2) 0.21
Тачи Ричмонд 2 0.11
Бойд Терренс 2 0.11
Опоку Аарон 2 0.11
Краус Кевин II 2 (1) 0.11
Циммер Жан 1 0.05
Пухач Тымотеуш 1 0.05
Рашль Тобиас 1 0.05
Туре Альмами 1 0.05
Стожилкович Филип 1 0.05
Нихус Юлиан 1 0.05
Редондо Кенни 0 0
Клемент Филипп 0 0
Ганслик Даниэль 0 0
Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Караман Кенан 5 0.26
Теродде Симон 3 (1) 0.16
Полтер Себастьян 3 (1) 0.16
Ласм Бриан 3 0.16
Оуведжан Томас 2 0.11
Каминьски Марцин 2 0.11
Yusuf Kabadayi 2 0.11
Мёркин Дерри 1 0.05
Зегуйн Пауль 1 0.05
Идризи Бленди 1 0.05
Мор Тобиас 1 0.05
Темпельман Лино 1 0.05
Форсан Эудраого 1 0.05
Латца Данни 1 0.05
Дрекслер Доминик 1 0.05
Калаш Томаш 1 0.05
Чурлинов Дарко 1 0.05
Keke Topp 1 0.05
Шалленберг Рон 0 0

Карточки

Кайзерслаутерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томяк Борис 4 2
Нихус Юлиан 5 0
Риттер Марлон 4 0
Пухач Тымотеуш 4 0
Сольдо Никола 4 0
Редондо Кенни 3 0
Рашль Тобиас 3 0
Бойд Терренс 2 0
Циммер Жан 2 0
Эльведи Ян 2 0
Краль Юлиан 2 0
Луте Андреас 0 1
Аремю Афииз 0 1
Цолински Бен 1 0
Опоку Аарон 1 0
Краус Кевин II 1 0
Тачи Ричмонд 1 0
Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шалленберг Рон 5 1
Мёркин Дерри 5 1
Каминьски Марцин 5 0
Бруннер Седрик 5 0
Зегуйн Пауль 4 0
Караман Кенан 2 1
Полтер Себастьян 3 0
Сиссе Ибраима II 1 1
Оуведжан Томас 2 0
Матричани Хеннинг 2 0
Yusuf Kabadayi 2 0
Форсан Эудраого 2 0
Ферманн Ральф 1 0
Латца Данни 1 0
Ласм Бриан 1 0
Чурлинов Дарко 1 0
Идризи Бленди 1 0

Результаты матчей

Кайзерслаутерн
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Шальке 04
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
56% (5)
0% (0)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

5
11
Кайзерслаутерн
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Шальке 04
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

19
8

Упущенные победы

5
15
Кайзерслаутерн
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (9)
32% (6)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
16% (3)
37% (7)
Шальке 04
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
37% (7)
16% (3)
47% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

25
9

Упущенные победы

10
26

Голы по времени матча

Забито

21
15
11 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
3
14%
0
0%
1-15
7
33%
2
13%
16-30
1
5%
2
13%
31-45
2
10%
3
20%
46-60
4
19%
5
33%
61-75
4
19%
3
20%
76-90

Пропущено

18
25
7 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
1
6%
2
8%
1-15
4
22%
6
24%
16-30
2
11%
2
8%
31-45
6
33%
6
24%
46-60
4
22%
3
12%
61-75
1
6%
6
24%
76-90

Забито

9
17
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
1
11%
1
6%
1-15
2
22%
2
12%
16-30
3
33%
3
18%
31-45
1
11%
1
6%
46-60
1
11%
6
35%
61-75
1
11%
4
24%
76-90

Пропущено

23
16
10 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
9%
2
13%
1-15
3
13%
4
25%
16-30
5
22%
2
13%
31-45
4
17%
4
25%
46-60
7
30%
2
13%
61-75
2
9%
2
13%
76-90

Забито

30
32
17 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 22
9 Забивали первыми 7
5 Не забивали 3
4
13%
1
3%
1-15
9
30%
4
13%
16-30
4
13%
5
16%
31-45
3
10%
4
13%
46-60
5
17%
11
34%
61-75
5
17%
7
22%
76-90

Пропущено

41
41
17 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 17
3
7%
4
10%
1-15
7
17%
10
24%
16-30
7
17%
4
10%
31-45
10
24%
10
24%
46-60
11
27%
5
12%
61-75
3
7%
8
20%
76-90

Результаты последних матчей

Кайзерслаутерн
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 2:0 Динамо Дрезден - Кайзерслаутерн 3:0 Генчлербирлиги - Кайзерслаутерн 1:4 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 2:1
Кайзерслаутерн - Герта 1:2 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 2:0 Магдебург - Кайзерслаутерн 4:1 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 0:3 Кайзерслаутерн - Дюделанж 0:1 Веен Висбаден - Кайзерслаутерн 2:1 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 0:2 Кайзерслаутерн - Кёльн 3:2 Кайзерслаутерн - Гамбург 3:3 Фортуна - Кайзерслаутерн 4:3 Кайзерслаутерн - Мец 2:3 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 3:1 Оснабрюк - Кайзерслаутерн 2:2 Кайзерслаутерн - Ганза 3:1 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 1:1 Виктория Кельн - Кайзерслаутерн 1:2
Шальке 04
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Шальке 04 - Гамбург 0:2 Шальке 04 - Эйпен 3:1 Шальке 04 - Рекреативо 1:1 Шальке 04 - Вольфсбург 2:3
Шальке 04 - Гройтер Фюрт 2:2 Ганза - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Оснабрюк 4:0 Фортуна - Шальке 04 5:3 Шальке 04 - Патро Эйсден 0:0 ПСВ - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Эльвeрсберг 1:2 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Шальке 04 - Ганновер 96 3:2 Карлсруэ - Шальке 04 3:0 Шальке 04 - Хераклес 4:1 Шальке 04 - Герта 1:2 Падерборн - Шальке 04 3:1 Санкт-Паули - Шальке 04 3:1 Шальке 04 - Магдебург 4:3

Результаты матчей

Кайзерслаутерн
Шальке 04

Точный счет

3:1
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:2
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

3
5 раз 50%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

2:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
3:1
2 раза 20%
5:3
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Точный счет

3:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
0:2
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
5:3
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
6 раз 32%
3
6 раз 32%
0
4 раза 21%
2
2 раза 11%
4
1 раз 5%
1
6 раз 32%
0
4 раза 21%
3
4 раза 21%
2
3 раза 16%
4
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Кайзерслаутерн
Шальке 04

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
2
6
4
1.5
5
4
6
4
2.5
4
5
1
9
3.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
2
3
6
1.5
4
6
1
8
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
15
4
9
10
1.5
9
10
7
12
2.5
6
13
1
18
3.5
2
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 18 9 9 0 33 - 15 36
2.
Хольштайн Киль
 18 11 2 5 34 - 25 35
3.
Гамбург
 18 10 4 4 35 - 22 34
4.
Гройтер Фюрт
 18 9 5 4 28 - 20 32
5.
Фортуна
 18 9 4 5 39 - 23 31
6.
Ганновер 96
 19 7 7 5 35 - 25 28
7.
Падерборн
 18 8 3 7 28 - 29 27
8.
Нюрнберг
 19 8 3 8 27 - 36 27
9.
Герта
 18 7 5 6 35 - 28 26
10.
Эльвeрсберг
 18 7 4 7 28 - 31 25
11.
Карлсруэ
 18 6 6 6 32 - 31 24
12.
Магдебург
 18 6 5 7 31 - 28 23
13.
Веен Висбаден
 18 6 4 8 19 - 23 22
14.
Кайзерслаутерн
 19 6 3 10 32 - 39 21
15.
Шальке 04
 19 6 2 11 32 - 41 20
16.
Айнтрахт Бр
 18 5 2 11 18 - 32 17
17.
Ганза
 18 5 2 11 17 - 31 17
18.
Оснабрюк
 18 1 6 11 16 - 40 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 8 7 0 1 18 - 6 21
2.
Гройтер Фюрт
 9 6 2 1 19 - 7 20
3.
Санкт-Паули
 10 5 5 0 20 - 7 20
4.
Ганновер 96
 9 5 3 1 22 - 8 18
5.
Карлсруэ
 10 5 3 2 19 - 14 18
6.
Кайзерслаутерн
 10 5 1 4 21 - 18 16
7.
Хольштайн Киль
 10 5 1 4 20 - 18 16
8.
Герта
 9 4 3 2 21 - 9 15
9.
Магдебург
 9 4 2 3 19 - 15 14
10.
Падерборн
 9 4 2 3 14 - 11 14
11.
Фортуна
 9 4 2 3 17 - 15 14
12.
Нюрнберг
 9 4 2 3 13 - 14 14
13.
Шальке 04
 9 4 1 4 18 - 15 13
14.
Веен Висбаден
 8 3 3 2 8 - 9 12
15.
Эльвeрсберг
 9 3 2 4 13 - 15 11
16.
Айнтрахт Бр
 9 3 2 4 11 - 15 11
17.
Ганза
 9 3 1 5 10 - 14 10
18.
Оснабрюк
 9 1 3 5 10 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 8 6 1 1 14 - 7 19
2.
Фортуна
 9 5 2 2 22 - 8 17
3.
Санкт-Паули
 8 4 4 0 13 - 8 16
4.
Эльвeрсберг
 9 4 2 3 15 - 16 14
5.
Падерборн
 9 4 1 4 14 - 18 13
6.
Нюрнберг
 10 4 1 5 14 - 22 13
7.
Гамбург
 10 3 4 3 17 - 16 13
8.
Гройтер Фюрт
 9 3 3 3 9 - 13 12
9.
Герта
 9 3 2 4 14 - 19 11
10.
Веен Висбаден
 10 3 1 6 11 - 14 10
11.
Ганновер 96
 10 2 4 4 13 - 17 10
12.
Магдебург
 9 2 3 4 12 - 13 9
13.
Ганза
 9 2 1 6 7 - 17 7
14.
Шальке 04
 10 2 1 7 14 - 26 7
15.
Карлсруэ
 8 1 3 4 13 - 17 6
16.
Айнтрахт Бр
 9 2 0 7 7 - 17 6
17.
Кайзерслаутерн
 9 1 2 6 11 - 21 5
18.
Оснабрюк
 9 0 3 6 6 - 24 3
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 12 (3)
Герта Табакович Харис 10 (3)
Санкт-Паули Хартель Марсель 9 (8)
Гамбург Бенеш Ласло 9 (6)
Фортуна Вермейж Винсент 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Магдебург Атик Бариш 8
Фортуна Энгельхардт Янник 8
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 6
Оснабрюк Айдини Басхким 1 6
Весь список
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    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 10'
      Г О О О О Л - Ахе Рагнар бьет в цель!
    • 9'
      Бруннер Седрик получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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