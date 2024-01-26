Тур: 19. Стадион: Фритц-Вальтер-Штадион. Зрители: 49327
4:1
Конец матча
0'
9' Желтая карточкаБруннер Седрик
1:0
10' ГолАхе Рагнар
1:1
51' ГолЧурлинов Дарко
55' Желтая карточкаНихус Юлиан
55' Желтая карточкаЧурлинов Дарко
2:1
59' ГолАхе Рагнар
3:1
67' ГолСтожилкович Филип
4:1
70' ГолОпоку Аарон
89' Желтая карточкаЗегуйн Пауль
90'+6
Ход матча
10'
1:0
51'
1:1
55'
55'
58'
59'
2:1
67'
3:1
70'
4:1
89'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 5
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
294 Количество передач 469
-
42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
18
Краль
Юлиан
33
Эльведи
Ян
26
Калоч
Филип
16
Нихус
Юлиан
29
Тачи
Ричмонд
26
Калаш
Томаш
29
Мор
Тобиас
42
Keke
Topp
- Основной состав
-
18 Краль ЮлианВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Калоч ФилипПолузащитник
-
16 Нихус ЮлианПолузащитник
-
29 Тачи РичмондПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Спахич АвдоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Рашль ТобиасПолузащитник
-
17 Опоку АаронНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Граммозис Димитриос
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Калаш ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мор ТобиасПолузащитник
- Нападающий
-
42 Keke ToppНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ласм БрианНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Герертс Карел
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Кайзерслаутерн
Шальке 04
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
5 матчей
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
2
Среднее время на гол
67
45
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
2
1.4
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
45
64
Бомбардиры внутри турнира
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ахе Рагнар
|8
|0.42
|Риттер Марлон
|4
|0.21
|Томяк Борис
|4 (2)
|0.21
|Тачи Ричмонд
|2
|0.11
|Бойд Терренс
|2
|0.11
|Опоку Аарон
|2
|0.11
|Краус Кевин II
|2 (1)
|0.11
|Циммер Жан
|1
|0.05
|Пухач Тымотеуш
|1
|0.05
|Рашль Тобиас
|1
|0.05
|Туре Альмами
|1
|0.05
|Стожилкович Филип
|1
|0.05
|Нихус Юлиан
|1
|0.05
|Редондо Кенни
|0
|0
|Клемент Филипп
|0
|0
|Ганслик Даниэль
|0
|0
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Караман Кенан
|5
|0.26
|Теродде Симон
|3 (1)
|0.16
|Полтер Себастьян
|3 (1)
|0.16
|Ласм Бриан
|3
|0.16
|Оуведжан Томас
|2
|0.11
|Каминьски Марцин
|2
|0.11
|Yusuf Kabadayi
|2
|0.11
|Мёркин Дерри
|1
|0.05
|Зегуйн Пауль
|1
|0.05
|Идризи Бленди
|1
|0.05
|Мор Тобиас
|1
|0.05
|Темпельман Лино
|1
|0.05
|Форсан Эудраого
|1
|0.05
|Латца Данни
|1
|0.05
|Дрекслер Доминик
|1
|0.05
|Калаш Томаш
|1
|0.05
|Чурлинов Дарко
|1
|0.05
|Keke Topp
|1
|0.05
|Шалленберг Рон
|0
|0
Карточки
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томяк Борис
|4
|2
|Нихус Юлиан
|5
|0
|Риттер Марлон
|4
|0
|Пухач Тымотеуш
|4
|0
|Сольдо Никола
|4
|0
|Редондо Кенни
|3
|0
|Рашль Тобиас
|3
|0
|Бойд Терренс
|2
|0
|Циммер Жан
|2
|0
|Эльведи Ян
|2
|0
|Краль Юлиан
|2
|0
|Луте Андреас
|0
|1
|Аремю Афииз
|0
|1
|Цолински Бен
|1
|0
|Опоку Аарон
|1
|0
|Краус Кевин II
|1
|0
|Тачи Ричмонд
|1
|0
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шалленберг Рон
|5
|1
|Мёркин Дерри
|5
|1
|Каминьски Марцин
|5
|0
|Бруннер Седрик
|5
|0
|Зегуйн Пауль
|4
|0
|Караман Кенан
|2
|1
|Полтер Себастьян
|3
|0
|Сиссе Ибраима II
|1
|1
|Оуведжан Томас
|2
|0
|Матричани Хеннинг
|2
|0
|Yusuf Kabadayi
|2
|0
|Форсан Эудраого
|2
|0
|Ферманн Ральф
|1
|0
|Латца Данни
|1
|0
|Ласм Бриан
|1
|0
|Чурлинов Дарко
|1
|0
|Идризи Бленди
|1
|0
Результаты матчей
Кайзерслаутерн
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Шальке 04
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
56% (5)
0% (0)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
5
11
Кайзерслаутерн
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Шальке 04
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
19
8
Упущенные победы
5
15
Кайзерслаутерн
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (9)
32% (6)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
16% (3)
37% (7)
Шальке 04
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
37% (7)
16% (3)
47% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
25
9
Упущенные победы
10
26
Голы по времени матча
Забито
21
15
11 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
3
14%
0
0%
1-15
7
33%
2
13%
16-30
1
5%
2
13%
31-45
2
10%
3
20%
46-60
4
19%
5
33%
61-75
4
19%
3
20%
76-90
Пропущено
18
25
7 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
1
6%
2
8%
1-15
4
22%
6
24%
16-30
2
11%
2
8%
31-45
6
33%
6
24%
46-60
4
22%
3
12%
61-75
1
6%
6
24%
76-90
Забито
9
17
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
1
11%
1
6%
1-15
2
22%
2
12%
16-30
3
33%
3
18%
31-45
1
11%
1
6%
46-60
1
11%
6
35%
61-75
1
11%
4
24%
76-90
Пропущено
23
16
10 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
9%
2
13%
1-15
3
13%
4
25%
16-30
5
22%
2
13%
31-45
4
17%
4
25%
46-60
7
30%
2
13%
61-75
2
9%
2
13%
76-90
Забито
30
32
17 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 22
9 Забивали первыми 7
5 Не забивали 3
4
13%
1
3%
1-15
9
30%
4
13%
16-30
4
13%
5
16%
31-45
3
10%
4
13%
46-60
5
17%
11
34%
61-75
5
17%
7
22%
76-90
Пропущено
41
41
17 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 17
3
7%
4
10%
1-15
7
17%
10
24%
16-30
7
17%
4
10%
31-45
10
24%
10
24%
46-60
11
27%
5
12%
61-75
3
7%
8
20%
76-90
Результаты последних матчей
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 2:0 Динамо Дрезден - Кайзерслаутерн 3:0 Генчлербирлиги - Кайзерслаутерн 1:4 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 2:1
Кайзерслаутерн - Герта 1:2 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 2:0 Магдебург - Кайзерслаутерн 4:1 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 0:3 Кайзерслаутерн - Дюделанж 0:1 Веен Висбаден - Кайзерслаутерн 2:1 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 0:2 Кайзерслаутерн - Кёльн 3:2 Кайзерслаутерн - Гамбург 3:3 Фортуна - Кайзерслаутерн 4:3 Кайзерслаутерн - Мец 2:3 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 3:1 Оснабрюк - Кайзерслаутерн 2:2 Кайзерслаутерн - Ганза 3:1 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 1:1 Виктория Кельн - Кайзерслаутерн 1:2
Шальке 04
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Шальке 04 - Гамбург 0:2 Шальке 04 - Эйпен 3:1 Шальке 04 - Рекреативо 1:1 Шальке 04 - Вольфсбург 2:3
Шальке 04 - Гройтер Фюрт 2:2 Ганза - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Оснабрюк 4:0 Фортуна - Шальке 04 5:3 Шальке 04 - Патро Эйсден 0:0 ПСВ - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Эльвeрсберг 1:2 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Шальке 04 - Ганновер 96 3:2 Карлсруэ - Шальке 04 3:0 Шальке 04 - Хераклес 4:1 Шальке 04 - Герта 1:2 Падерборн - Шальке 04 3:1 Санкт-Паули - Шальке 04 3:1 Шальке 04 - Магдебург 4:3
Результаты матчей
Кайзерслаутерн
Шальке 04
Точный счет
3:1
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:2
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
Точное количество голов
3
5 раз 50%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
2:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
3:1
2 раза 20%
5:3
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Точный счет
3:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
0:2
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
5:3
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
6 раз 32%
3
6 раз 32%
0
4 раза 21%
2
2 раза 11%
4
1 раз 5%
1
6 раз 32%
0
4 раза 21%
3
4 раза 21%
2
3 раза 16%
4
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Кайзерслаутерн
Шальке 04
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
72
64
54
64
45
19
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
82
36
46
18
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
154
910
910
712
613
118
217
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|12 (3)
|Герта
|Табакович Харис
|10 (3)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|9 (8)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|9 (6)
|Фортуна
|Вермейж Винсент
|9 (1)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Магдебург
|Атик Бариш
|8
|Фортуна
|Энгельхардт Янник
|8
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 6
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 6