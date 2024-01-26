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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Зрители: 25100
Ганновер 96
3:0
Конец матча
Нюрнберг
0'
1:0
6' Гол
Нильсен Ховард
2:0
38' Гол
Нильсен Ховард
74' Желтая карточка
Can Uzun
81' Желтая карточка
Нильсен Ховард
85' Желтая карточка
Фогльзаммер Андреас
3:0
90' Гол
Тойхерт Седрик
90'+3

Ход матча

6'
Нильсен Ховард
(Enzo Leopold)
1:0
38'
Нильсен Ховард
(Кён Деррик)
2:0
46'
 
Гиамера Ян
Валентини Энрико
46'
 
Гайс Йоханнес
Кастроп Йенс
46'
 
Векессер Эрик
Голлер Беньямин
46'
 
Шлаймер Лукас
Окунуки Кандзи
72'
Тойхерт Седрик
Nicolo Tresoldi
 
72'
Фогльзаммер Андреас
Kolja Oudenne
 
73'
 
Julian Kania
Андерссон Себастьян
74'
 
Can Uzun
81'
Нильсен Ховард
 
82'
Кристиансен Макс
Нильсен Ховард
 
85'
Фогльзаммер Андреас
 
88'
Дамар Мухаммед
Enzo Leopold
 
89'
Аррей-Мби Брайт
Кён Деррик
 
90'
Тойхерт Седрик
(Фогльзаммер Андреас)
3:0

Статистика матча

  • 16 Удары по воротам 10
  • 7 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 309 Количество передач 373
  • 47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Цилер
Рон-Роберт
21
Муроя
Сэй
5
Нойман
Фил
23
Хальстенберг
Марсель
18
Кён
Деррик
6
Кунце
Фабиан
8
Enzo
Leopold
10
Эрнст
Себастьян
29
Kolja
Oudenne
9
Nicolo
Tresoldi
16
Нильсен
Ховард
1
Клаус
Карл
22
Валентини
Энрико
15
Маркес
Иван
38
Хорн
Яннес
27
Браун
Натаниэль
17
Кастроп
Йенс
6
Флик
Флориан
42
Can
Uzun
14
Голлер
Беньямин
20
Андерссон
Себастьян
11
Окунуки
Кандзи
Ганновер 96
4-1-3-2
Нюрнберг
4-3-3

История личных встреч

Ганновер 96
Нюрнберг

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

92.3%
23.1%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

24 матча

50%
20.8%
29.2%
12 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
12 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

41.7%
25%
33.3%
10 побед 6 ничьих 8 побед

История матчей

Б2
2:2
Б2
3:0
Б2
0:0
Б2
0:3
Б2
0:0
Б2
1:2
Б2
2:5
Б2
0:3
Б2
0:4
Б
2:0
Б
2:0
Б2
1:0
Б2
2:0
Б
0:2
Б
3:3
Б
2:2
Б
4:1
Б
1:0
Б
1:2
Б
3:1
Б
3:1
Б
1:3
Б
0:2
Б
2:1

Голы

Всего голов

21
19

Голов в среднем за матч

1.75
1.58

Среднее время на гол

51
56

Всего голов

14
18

Голов в среднем за матч

1.17
1.5

Среднее время на гол

77
60

Всего голов

35
37

Голов в среднем за матч

1.46
1.54

Тотал матчей

2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

61
58

Бомбардиры внутри турнира

Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тойхерт Седрик 9 (6) 0.47
Нильсен Ховард 7 0.37
Nicolo Tresoldi 4 0.21
Кён Деррик 3 0.16
Фогльзаммер Андреас 3 0.16
Хальстенберг Марсель 3 (2) 0.16
Enzo Leopold 2 0.11
Шауб Луис 1 0.05
Нойман Фил 1 0.05
Кунце Фабиан 1 0.05
Муроя Сэй 1 0.05
Дем Янник 0 0
Kolja Oudenne 0 0
Antonio Foti 0 0
Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Can Uzun 8 (2) 0.42
Шлаймер Лукас 3 0.16
Окунуки Кандзи 3 0.16
Кастроп Йенс 3 0.16
Хандверкер Тим 2 (1) 0.11
Голлер Беньямин 2 0.11
Хаяси Даити 2 0.11
Гиамера Ян 1 0.05
Лохкемпер Феликс 1 0.05
Флик Флориан 1 0.05
Браун Натаниэль 0 0
Дели Матс Мёллер 0 0
Хорн Яннес 0 0

Карточки

Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нильсен Ховард 2 1
Цилер Рон-Роберт 3 0
Дем Янник 3 0
Нойман Фил 3 0
Кунце Фабиан 3 0
Кён Деррик 3 0
Кристиансен Макс 1 1
Фогльзаммер Андреас 2 0
Хальстенберг Марсель 2 0
Шауб Луис 0 1
Муроя Сэй 1 0
Скотт Кристофер 1 0
Аррей-Мби Брайт 1 0
Эзех Бруклин 1 0
Enzo Leopold 1 0
Nicolo Tresoldi 1 0
Yannik Luehrs 1 0
Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастроп Йенс 8 1
Хорн Яннес 5 0
Матения Кристиан 3 1
Маркес Иван 3 1
Браун Натаниэль 4 0
Гиамера Ян 3 0
Флик Флориан 3 0
Гюрлеен Ахмет 1 1
Дели Матс Мёллер 2 0
Хандверкер Тим 2 0
Окунуки Кандзи 2 0
Голлер Беньямин 2 0
Хаяси Даити 2 0
Хунгбо Джозеф 2 0
Филь Кристиан 1 0
Гайс Йоханнес 1 0
Валентини Энрико 1 0
Думан Тайлан 1 0
Клаус Карл 1 0
Дафернер Кристоф 1 0
Шлаймер Лукас 1 0
Лоун Али 1 0
Can Uzun 1 0

Результаты матчей

Ганновер 96
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Нюрнберг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

7
5
Ганновер 96
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Нюрнберг
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
9

Упущенные победы

11
11
Ганновер 96
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
37% (7)
21% (4)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (11)
37% (7)
5% (1)
Нюрнберг
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
21% (4)
58% (11)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

11
12

Упущенные победы

18
16

Голы по времени матча

Забито

23
14
10 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
5
22%
1
7%
1-15
1
4%
1
7%
16-30
4
17%
6
43%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
6
26%
3
21%
61-75
5
22%
3
21%
76-90

Пропущено

7
22
4 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
0
0%
3
14%
1-15
2
29%
4
18%
16-30
2
29%
2
9%
31-45
2
29%
3
14%
46-60
1
14%
2
9%
61-75
0
0%
8
36%
76-90

Забито

14
12
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 2
12 Не забивали 12
3
21%
1
8%
1-15
5
36%
0
0%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
3
21%
4
33%
46-60
1
7%
2
17%
61-75
2
14%
3
25%
76-90

Пропущено

16
15
5 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 7
0
0%
3
20%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
3
19%
4
27%
31-45
4
25%
2
13%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
5
31%
4
27%
76-90

Забито

37
26
18 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 6
4 Не забивали 4
8
22%
2
8%
1-15
6
16%
1
4%
16-30
4
11%
8
31%
31-45
5
14%
4
15%
46-60
7
19%
5
19%
61-75
7
19%
6
23%
76-90

Пропущено

23
37
9 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 15
0
0%
6
16%
1-15
4
17%
5
14%
16-30
5
22%
6
16%
31-45
6
26%
5
14%
46-60
3
13%
3
8%
61-75
5
22%
12
32%
76-90

Результаты последних матчей

Ганновер 96
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Эльвeрсберг - Ганновер 96 2:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 2:3 Цюрих - Ганновер 96 0:4 Аякс - Ганновер 96 2:1
Аякс - Ганновер 96 0:3 Хольштайн Киль - Ганновер 96 3:0 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:2 Падерборн - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Герта 2:2 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 2:0 Шальке 04 - Ганновер 96 3:2 Ганновер 96 - Магдебург 2:1 Бохум - Ганновер 96 1:3 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - Веен Висбаден 2:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Оснабрюк 7:0 Ганновер 96 - Пройссен Мюнстер 1:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:3
Нюрнберг
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Нюрнберг - Ганза 3:0 Карлсруэ - Нюрнберг 3:1 Нюрнберг - Брюгге 0:3 Нюрнберг - Гамбург 0:2
Эльвeрсберг - Нюрнберг 0:1 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Фортуна 0:5 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Штутгарт - Нюрнберг 2:0 Падерборн - Нюрнберг 1:3 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Нюрнберг - Ганза 3:2 Хольштайн Киль - Нюрнберг 0:2 Нюрнберг - Герта 3:1 Санкт-Паули - Нюрнберг 5:1 Нюрнберг - Магдебург 1:0 Айнтрахт Бр - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 1:1 Нюрнберг - Хайденхайм 3:1 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 3:1

Результаты матчей

Ганновер 96
Нюрнберг

Точный счет

2:2
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
7:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
6 раз 67%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
7
1 раз 11%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%

Точный счет

2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Точный счет

2:2
5 раз 26%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
0:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
10 раз 53%
0
4 раза 21%
1
2 раза 11%
3
2 раза 11%
7
1 раз 5%
1
7 раз 37%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
4 раза 21%

Тоталы голов в матче

Ганновер 96
Нюрнберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
2
8
1
1.5
4
5
2
7
2.5
2
7
1
8
3.5
1
8
4.5
1
8
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
2
5
5
1.5
4
6
1
9
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
15
4
13
6
1.5
8
11
3
16
2.5
4
15
1
18
3.5
1
18
4.5
1
18
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 18 9 9 0 33 - 15 36
2.
Хольштайн Киль
 18 11 2 5 34 - 25 35
3.
Гамбург
 18 10 4 4 35 - 22 34
4.
Гройтер Фюрт
 18 9 5 4 28 - 20 32
5.
Фортуна
 18 9 4 5 39 - 23 31
6.
Ганновер 96
 19 7 7 5 35 - 25 28
7.
Падерборн
 18 8 3 7 28 - 29 27
8.
Нюрнберг
 19 8 3 8 27 - 36 27
9.
Герта
 18 7 5 6 35 - 28 26
10.
Эльвeрсберг
 18 7 4 7 28 - 31 25
11.
Карлсруэ
 18 6 6 6 32 - 31 24
12.
Магдебург
 18 6 5 7 31 - 28 23
13.
Веен Висбаден
 18 6 4 8 19 - 23 22
14.
Кайзерслаутерн
 19 6 3 10 32 - 39 21
15.
Шальке 04
 19 6 2 11 32 - 41 20
16.
Айнтрахт Бр
 18 5 2 11 18 - 32 17
17.
Ганза
 18 5 2 11 17 - 31 17
18.
Оснабрюк
 18 1 6 11 16 - 40 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 8 7 0 1 18 - 6 21
2.
Гройтер Фюрт
 9 6 2 1 19 - 7 20
3.
Санкт-Паули
 10 5 5 0 20 - 7 20
4.
Ганновер 96
 9 5 3 1 22 - 8 18
5.
Карлсруэ
 10 5 3 2 19 - 14 18
6.
Кайзерслаутерн
 10 5 1 4 21 - 18 16
7.
Хольштайн Киль
 10 5 1 4 20 - 18 16
8.
Герта
 9 4 3 2 21 - 9 15
9.
Магдебург
 9 4 2 3 19 - 15 14
10.
Падерборн
 9 4 2 3 14 - 11 14
11.
Фортуна
 9 4 2 3 17 - 15 14
12.
Нюрнберг
 9 4 2 3 13 - 14 14
13.
Шальке 04
 9 4 1 4 18 - 15 13
14.
Веен Висбаден
 8 3 3 2 8 - 9 12
15.
Эльвeрсберг
 9 3 2 4 13 - 15 11
16.
Айнтрахт Бр
 9 3 2 4 11 - 15 11
17.
Ганза
 9 3 1 5 10 - 14 10
18.
Оснабрюк
 9 1 3 5 10 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 8 6 1 1 14 - 7 19
2.
Фортуна
 9 5 2 2 22 - 8 17
3.
Санкт-Паули
 8 4 4 0 13 - 8 16
4.
Эльвeрсберг
 9 4 2 3 15 - 16 14
5.
Падерборн
 9 4 1 4 14 - 18 13
6.
Нюрнберг
 10 4 1 5 14 - 22 13
7.
Гамбург
 10 3 4 3 17 - 16 13
8.
Гройтер Фюрт
 9 3 3 3 9 - 13 12
9.
Герта
 9 3 2 4 14 - 19 11
10.
Веен Висбаден
 10 3 1 6 11 - 14 10
11.
Ганновер 96
 10 2 4 4 13 - 17 10
12.
Магдебург
 9 2 3 4 12 - 13 9
13.
Ганза
 9 2 1 6 7 - 17 7
14.
Шальке 04
 10 2 1 7 14 - 26 7
15.
Карлсруэ
 8 1 3 4 13 - 17 6
16.
Айнтрахт Бр
 9 2 0 7 7 - 17 6
17.
Кайзерслаутерн
 9 1 2 6 11 - 21 5
18.
Оснабрюк
 9 0 3 6 6 - 24 3
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 12 (3)
Герта Табакович Харис 10 (3)
Санкт-Паули Хартель Марсель 9 (8)
Гамбург Бенеш Ласло 9 (6)
Фортуна Вермейж Винсент 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Магдебург Атик Бариш 8
Фортуна Энгельхардт Янник 8
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 6
Оснабрюк Айдини Басхким 1 6
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Окунуки Кандзи уходит с поля. Шлаймер Лукас выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Кён Деррик сделал результативную передачу.
    • 38'
      Г О О О О Л - Нильсен Ховард бьет в цель!
    • 6'
      Энцо Леопольд сделал результативную передачу.
    • 6'
      Г О О О О Л - Нильсен Ховард бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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