Тур: 19. Стадион: Heinz von Heiden-Arena. Зрители: 25100
3:0
Конец матча
0'
1:0
6' ГолНильсен Ховард
2:0
38' ГолНильсен Ховард
74' Желтая карточкаCan Uzun
81' Желтая карточкаНильсен Ховард
85' Желтая карточкаФогльзаммер Андреас
3:0
90' ГолТойхерт Седрик
90'+3
Ход матча
6'
1:0
38'
2:0
74'
81'
90'
Статистика матча
-
16 Удары по воротам 10
-
7 Удары в створ 1
-
7 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
309 Количество передач 373
-
47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
21
Муроя
Сэй
18
Кён
Деррик
15
Маркес
Иван
38
Хорн
Яннес
17
Кастроп
Йенс
42
Can
Uzun
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Муроя СэйЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вейнкоф ЛеоВратарь
- Защитник
-
20 Дем ЯнникЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шауб ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Stefan Leitl
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Маркес ИванЗащитник
-
38 Хорн ЯннесЗащитник
- Защитник
-
17 Кастроп ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
-
42 Can UzunПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Гиамера ЯнЗащитник
-
44 Ельч ФиннЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Julian Kania
-
Главный тренер: Филь Кристиан
История личных встреч
Ганновер 96
Нюрнберг
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
92.3%
23.1%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед
24 матча
50%
20.8%
29.2%
12 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
12 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
41.7%
25%
33.3%
10 побед 6 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
19
Голов в среднем за матч
1.75
1.58
Среднее время на гол
51
56
Всего голов
14
18
Голов в среднем за матч
1.17
1.5
Среднее время на гол
77
60
Всего голов
35
37
Голов в среднем за матч
1.46
1.54
Тотал матчей
2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
61
58
Бомбардиры внутри турнира
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тойхерт Седрик
|9 (6)
|0.47
|Нильсен Ховард
|7
|0.37
|Nicolo Tresoldi
|4
|0.21
|Кён Деррик
|3
|0.16
|Фогльзаммер Андреас
|3
|0.16
|Хальстенберг Марсель
|3 (2)
|0.16
|Enzo Leopold
|2
|0.11
|Шауб Луис
|1
|0.05
|Нойман Фил
|1
|0.05
|Кунце Фабиан
|1
|0.05
|Муроя Сэй
|1
|0.05
|Дем Янник
|0
|0
|Kolja Oudenne
|0
|0
|Antonio Foti
|0
|0
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Can Uzun
|8 (2)
|0.42
|Шлаймер Лукас
|3
|0.16
|Окунуки Кандзи
|3
|0.16
|Кастроп Йенс
|3
|0.16
|Хандверкер Тим
|2 (1)
|0.11
|Голлер Беньямин
|2
|0.11
|Хаяси Даити
|2
|0.11
|Гиамера Ян
|1
|0.05
|Лохкемпер Феликс
|1
|0.05
|Флик Флориан
|1
|0.05
|Браун Натаниэль
|0
|0
|Дели Матс Мёллер
|0
|0
|Хорн Яннес
|0
|0
Карточки
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нильсен Ховард
|2
|1
|Цилер Рон-Роберт
|3
|0
|Дем Янник
|3
|0
|Нойман Фил
|3
|0
|Кунце Фабиан
|3
|0
|Кён Деррик
|3
|0
|Кристиансен Макс
|1
|1
|Фогльзаммер Андреас
|2
|0
|Хальстенберг Марсель
|2
|0
|Шауб Луис
|0
|1
|Муроя Сэй
|1
|0
|Скотт Кристофер
|1
|0
|Аррей-Мби Брайт
|1
|0
|Эзех Бруклин
|1
|0
|Enzo Leopold
|1
|0
|Nicolo Tresoldi
|1
|0
|Yannik Luehrs
|1
|0
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастроп Йенс
|8
|1
|Хорн Яннес
|5
|0
|Матения Кристиан
|3
|1
|Маркес Иван
|3
|1
|Браун Натаниэль
|4
|0
|Гиамера Ян
|3
|0
|Флик Флориан
|3
|0
|Гюрлеен Ахмет
|1
|1
|Дели Матс Мёллер
|2
|0
|Хандверкер Тим
|2
|0
|Окунуки Кандзи
|2
|0
|Голлер Беньямин
|2
|0
|Хаяси Даити
|2
|0
|Хунгбо Джозеф
|2
|0
|Филь Кристиан
|1
|0
|Гайс Йоханнес
|1
|0
|Валентини Энрико
|1
|0
|Думан Тайлан
|1
|0
|Клаус Карл
|1
|0
|Дафернер Кристоф
|1
|0
|Шлаймер Лукас
|1
|0
|Лоун Али
|1
|0
|Can Uzun
|1
|0
Результаты матчей
Ганновер 96
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Нюрнберг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
7
5
Ганновер 96
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Нюрнберг
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
10
9
Упущенные победы
11
11
Ганновер 96
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
37% (7)
21% (4)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (11)
37% (7)
5% (1)
Нюрнберг
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
21% (4)
58% (11)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
11
12
Упущенные победы
18
16
Голы по времени матча
Забито
23
14
10 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
5
22%
1
7%
1-15
1
4%
1
7%
16-30
4
17%
6
43%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
6
26%
3
21%
61-75
5
22%
3
21%
76-90
Пропущено
7
22
4 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
0
0%
3
14%
1-15
2
29%
4
18%
16-30
2
29%
2
9%
31-45
2
29%
3
14%
46-60
1
14%
2
9%
61-75
0
0%
8
36%
76-90
Забито
14
12
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 2
12 Не забивали 12
3
21%
1
8%
1-15
5
36%
0
0%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
3
21%
4
33%
46-60
1
7%
2
17%
61-75
2
14%
3
25%
76-90
Пропущено
16
15
5 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 7
0
0%
3
20%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
3
19%
4
27%
31-45
4
25%
2
13%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
5
31%
4
27%
76-90
Забито
37
26
18 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 6
4 Не забивали 4
8
22%
2
8%
1-15
6
16%
1
4%
16-30
4
11%
8
31%
31-45
5
14%
4
15%
46-60
7
19%
5
19%
61-75
7
19%
6
23%
76-90
Пропущено
23
37
9 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 15
0
0%
6
16%
1-15
4
17%
5
14%
16-30
5
22%
6
16%
31-45
6
26%
5
14%
46-60
3
13%
3
8%
61-75
5
22%
12
32%
76-90
Результаты последних матчей
Ганновер 96
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Эльвeрсберг - Ганновер 96 2:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 2:3 Цюрих - Ганновер 96 0:4 Аякс - Ганновер 96 2:1
Аякс - Ганновер 96 0:3 Хольштайн Киль - Ганновер 96 3:0 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:2 Падерборн - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Герта 2:2 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 2:0 Шальке 04 - Ганновер 96 3:2 Ганновер 96 - Магдебург 2:1 Бохум - Ганновер 96 1:3 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - Веен Висбаден 2:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Оснабрюк 7:0 Ганновер 96 - Пройссен Мюнстер 1:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:3
Нюрнберг
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Нюрнберг - Ганза 3:0 Карлсруэ - Нюрнберг 3:1 Нюрнберг - Брюгге 0:3 Нюрнберг - Гамбург 0:2
Эльвeрсберг - Нюрнберг 0:1 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Фортуна 0:5 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Штутгарт - Нюрнберг 2:0 Падерборн - Нюрнберг 1:3 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Нюрнберг - Ганза 3:2 Хольштайн Киль - Нюрнберг 0:2 Нюрнберг - Герта 3:1 Санкт-Паули - Нюрнберг 5:1 Нюрнберг - Магдебург 1:0 Айнтрахт Бр - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 1:1 Нюрнберг - Хайденхайм 3:1 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 3:1
Результаты матчей
Ганновер 96
Нюрнберг
Точный счет
2:2
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
7:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
6 раз 67%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
7
1 раз 11%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
Точный счет
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Точный счет
2:2
5 раз 26%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
0:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
10 раз 53%
0
4 раза 21%
1
2 раза 11%
3
2 раза 11%
7
1 раз 5%
1
7 раз 37%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
4 раза 21%
Тоталы голов в матче
Ганновер 96
Нюрнберг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
72
81
45
27
27
18
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
82
55
46
19
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
154
136
811
316
415
118
118
118
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|12 (3)
|Герта
|Табакович Харис
|10 (3)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|9 (8)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|9 (6)
|Фортуна
|Вермейж Винсент
|9 (1)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Магдебург
|Атик Бариш
|8
|Фортуна
|Энгельхардт Янник
|8
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 6
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 6