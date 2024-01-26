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  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Цвайер Феликс
Айнтрахт Фр
1:0
Второй тайм: 85'
Майнц
0'
24' Желтая карточка
Пачо Вильям
34' Желтая карточка
Нкунку Нильс
40' Желтая карточка
Видмер Сильван
1:0
73' Гол
Гётце Марио

Ход матча

24'
Пачо Вильям
 
34'
Нкунку Нильс
 
40'
 
Видмер Сильван
46'
Шаиби Фарес
Ван де Бек Донни
 
73'
Гётце Марио
1:0
76'
 
Ажорк Людовик
Рихтер Марко
77'
Схири Эльес
Эбимбе Эрик
 
81'
Роде Себастьян
Гётце Марио
 
82'
 
Лайч Максим
Каси Антони
82'
 
Папела Мервиль
Кор Доминик

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 4
  • 10 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 342 Количество передач 172
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогнозы 131
Айнтрахт Фр 90.8% (119)
X 6.9% (9)
Майнц 2.3% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Айнтрахт Фр
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Трапп
Кевин
35
Тута
4
Кох
Робин
3
Пачо
Вильям
26
Эбимбе
Эрик
29
Нкунку
Нильс
16
Ларссон
Хуго
27
Гётце
Марио
36
Кнауфф
Ансгар
25
Ван
де
Бек
Донни
9
Калайджич
Саша
27
Центнер
Робин
3
Ван
дер
Берг
Сепп
31
Кор
Доминик
19
Каси
Антони
30
Видмер
Сильван
14
Краусс
Том
2
Мвене
Филлипп
10
Рихтер
Марко
8
Баррейро
Леандро
9
Онисиво
Карим
29
Буркардт
Джонатан
Айнтрахт Фр
3-4-2-1
Майнц
3-3-2-2

История личных встреч

Айнтрахт Фр
Майнц

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

92.3%
30.8%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

107.7%
23.1%
14 побед 3 ничьи 0 побед

16 матчей

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 9 побед

29 матчей

37.9%
31%
31.1%
11 побед 9 ничьих 9 побед

Первый тайм

41.4%
31%
27.6%
12 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

48.3%
20.7%
31%
14 побед 6 ничьих 9 побед

История матчей

Б
1:1
Б
3:0
Б
1:1
Б
2:2
ТМК
0:1
Б
1:0
Б
1:1
Б
0:2
Б
0:2
Б
2:1
Б
0:2
Б
2:2
Б
3:0
К
3:0
Б
1:1
Б
4:2
Б
3:0
Б
2:1
Б
2:1
Б
3:1
Б
2:2
Б
2:0
Б
1:0
Б
0:0
Б
1:3
Б
3:0
Б
2:1
Б
3:3
Б
2:0

Голы

Всего голов

25
18

Голов в среднем за матч

1.79
1.2

Среднее время на гол

50
75

Всего голов

25
12

Голов в среднем за матч

1.67
0.86

Среднее время на гол

54
105

Всего голов

50
30

Голов в среднем за матч

1.72
1.03

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
16
Больше 55%
Меньше 45%
13
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
27

Среднее время на гол

52
87

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мармуш Омар 7 (1) 0.37
Кнауфф Ансгар 5 0.26
Эбимбе Эрик 3 0.16
Нкунку Нильс 2 0.11
Схири Эльес 2 0.11
Ларссон Хуго 2 0.11
Шаиби Фарес 1 0.05
Гётце Марио 1 0.05
Бута 1 0.05
Кох Робин 1 0.05
Коло-Муани Рандаль 1 0.05
Смолчич Хрвое 1 0.05
Ферри Начо 1 0.05
Тута 0 0
Граль Йенс 0 0
Макс Филипп 0 0
Калайджич Саша 0 0
Ааронсон Пакстен 0 0
Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чхэ-Сон Ли II 2 0.11
Каси Антони 2 0.11
Баррейро Леандро 2 0.11
Груда Брайан 1 0.06
Видмер Сильван 1 0.06
Ажорк Людовик 1 0.06
Рихтер Марко 1 0.06
Баркок Аймен 1 0.06
Ван дер Берг Сепп 1 0.06
Краусс Том 1 0.06
Онисиво Карим 0 0
Фернандес Эдимилсон 0 0
Мвене Филлипп 0 0
Да Коста Данни 0 0
Эль-Гази Анвар 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мармуш Омар 5 0
Пачо Вильям 5 0
Гётце Марио 3 1
Кнауфф Ансгар 3 1
Кох Робин 4 0
Бута 4 0
Макс Филипп 2 0
Топпмёллер Дино 2 0
Эбимбе Эрик 2 0
Нганкам Жессик 2 0
Трапп Кевин 1 0
Якич Кристиян 1 0
Нкунку Нильс 1 0
Ларссон Хуго 1 0
Шаиби Фарес 1 0
Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кор Доминик 6 0
Ван дер Берг Сепп 6 0
Фернандес Эдимилсон 4 0
Баррейро Леандро 4 0
Бель Штефан 3 0
Видмер Сильван 3 0
Чхэ-Сон Ли II 3 0
Каси Антони 3 0
Краусс Том 3 0
Груда Брайан 3 0
Свенссон Бо 2 0
Ажорк Людовик 2 0
Центнер Робин 2 0
Рихтер Марко 2 0
Баркок Аймен 2 0
Да Коста Данни 1 0
Мвене Филлипп 1 0
Ханше-Ольсен Андреас 1 0
Буркардт Джонатан 1 0
Папела Мервиль 1 0

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Майнц
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
7
Айнтрахт Фр
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Майнц
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

8
10

Упущенные победы

13
4
Айнтрахт Фр
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (9)
11% (2)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Майнц
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

10
10

Упущенные победы

17
11

Голы по времени матча

Забито

14
7
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
12 Не забивали 11
2
14%
1
14%
1-15
1
7%
1
14%
16-30
4
29%
2
29%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
2
29%
61-75
3
21%
1
14%
76-90

Пропущено

9
17
7 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
11%
4
24%
1-15
2
22%
3
18%
16-30
4
44%
1
6%
31-45
1
11%
3
18%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
1
11%
5
29%
29%
76-90

Забито

13
7
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
4
31%
0
0%
1-15
1
8%
2
29%
16-30
2
15%
1
14%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
2
29%
61-75
2
15%
2
29%
76-90

Пропущено

15
12
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
2
13%
3
25%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
4
27%
3
25%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
3
20%
3
25%
76-90

Забито

27
14
14 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
6
22%
1
7%
1-15
2
7%
3
21%
16-30
6
22%
3
21%
31-45
4
15%
0
0%
46-60
4
15%
4
29%
61-75
5
19%
3
21%
76-90

Пропущено

24
29
13 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
3
13%
7
24%
1-15
3
13%
4
14%
16-30
7
29%
29%
1
3%
31-45
5
21%
6
21%
46-60
2
8%
3
10%
61-75
4
17%
8
28%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Фр
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Дармштадт - Айнтрахт Фр 2:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:5 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1
Байер Л - Айнтрахт Фр 3:0 Абердин - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 5:1 Саарбрюккен - Айнтрахт Фр 2:0 Аугсбург - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - ПАОК 1:2 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:2 Вердер - Айнтрахт Фр 2:2 ХИК - Айнтрахт Фр 0:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 0:3 Виктория Кельн - Айнтрахт Фр 0:2 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 3:3 Айнтрахт Фр - ХИК 6:0 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 1:3 Хеми - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Хайденхайм 2:0
Майнц
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Майнц - Вольфсбург 1:1 Фейеноорд - Майнц 1:2 Боруссия Д - Майнц 1:1 Майнц - Хайденхайм 0:1
Кёльн - Майнц 0:0 Майнц - Фрайбург 0:1 Хоффенхайм - Майнц 1:1 Дармштадт - Майнц 0:0 Майнц - РБ Лейпциг 2:0 Герта - Майнц 3:0 Бохум - Майнц 2:2 Майнц - Бавария 1:3 Боруссия М - Майнц 2:2 Майнц - Байер Л 0:3 Аугсбург - Майнц 2:1 Майнц - Штутгарт 1:3 Майнц - Дуйсбург 2:0 Вердер - Майнц 4:0 Майнц - Айнтрахт Фр 1:1 Унион Берлин - Майнц 4:1

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
Майнц

Точный счет

0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:3
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

2:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

1:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
3
3 раза 17%
5
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
6 раз 35%
2
3 раза 18%

Тоталы голов в матче

Айнтрахт Фр
Майнц

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
3
4
4
1.5
1
7
2
6
2.5
1
7
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
3
4
6
1.5
2
7
2
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
11
6
8
10
1.5
3
14
4
14
2.5
1
17
3.5
1
17
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 18 15 3 0 50 - 14 48
2.
Бавария
 Заявка 18 14 2 2 53 - 16 44
3.
Штутгарт
 Заявка 18 11 1 6 38 - 23 34
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 18 10 3 5 40 - 21 33
5.
Боруссия Д
 Заявка 18 9 6 3 37 - 25 33
6.
Айнтрахт Фр
 1:0 Заявка 19 8 7 4 30 - 22 31
7.
Фрайбург
 Заявка 18 8 4 6 24 - 28 28
8.
Хоффенхайм
 Заявка 18 7 3 8 34 - 36 24
9.
Хайденхайм
 Заявка 18 6 4 8 27 - 34 22
10.
Вольфсбург
 Заявка 18 6 3 9 22 - 29 21
11.
Аугсбург
 Заявка 18 5 6 7 26 - 33 21
12.
Боруссия М
 Заявка 18 5 5 8 35 - 38 20
13.
Вердер
 Заявка 18 5 5 8 25 - 31 20
14.
Бохум
 Заявка 18 4 8 6 20 - 34 20
15.
Унион Берлин
 Заявка 17 4 2 11 17 - 32 14
16.
Кёльн
 Заявка 18 2 5 11 11 - 33 11
17.
Дармштадт
 Заявка 18 2 5 11 22 - 46 11
18.
Майнц
 0:1 Заявка 18 1 8 9 14 - 30 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 9 8 1 0 29 - 6 25
2.
Бавария
 Заявка 10 8 1 1 34 - 6 25
3.
Штутгарт
 Заявка 9 7 1 1 26 - 7 22
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 10 6 2 2 26 - 10 20
5.
Айнтрахт Фр
 1:0 Заявка 9 5 3 1 16 - 8 18
6.
Фрайбург
 Заявка 9 5 3 1 16 - 11 18
7.
Хайденхайм
 Заявка 9 5 2 2 18 - 15 17
8.
Боруссия Д
 Заявка 9 5 2 2 16 - 14 17
9.
Вердер
 Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
10.
Бохум
 Заявка 9 3 5 1 14 - 10 14
11.
Боруссия М
 Заявка 10 4 2 4 17 - 15 14
12.
Вольфсбург
 Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
13.
Аугсбург
 Заявка 9 3 4 2 16 - 15 13
14.
Унион Берлин
 Заявка 8 3 1 4 10 - 14 10
15.
Хоффенхайм
 Заявка 8 2 2 4 15 - 17 8
16.
Кёльн
 Заявка 9 1 3 5 7 - 15 6
17.
Дармштадт
 Заявка 10 1 3 6 12 - 21 6
18.
Майнц
 0:1 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 9 7 2 0 21 - 8 23
2.
Бавария
 Заявка 8 6 1 1 19 - 10 19
3.
Боруссия Д
 Заявка 9 4 4 1 21 - 11 16
4.
Хоффенхайм
 Заявка 10 5 1 4 19 - 19 16
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
6.
Айнтрахт Фр
 1:0 Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
7.
Штутгарт
 Заявка 9 4 0 5 12 - 16 12
8.
Фрайбург
 Заявка 9 3 1 5 8 - 17 10
9.
Аугсбург
 Заявка 9 2 2 5 10 - 18 8
10.
Вольфсбург
 Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
11.
Боруссия М
 Заявка 8 1 3 4 18 - 23 6
12.
Вердер
 Заявка 9 1 3 5 10 - 17 6
13.
Бохум
 Заявка 9 1 3 5 6 - 24 6
14.
Майнц
 0:1 Заявка 10 0 6 4 8 - 17 6
15.
Дармштадт
 Заявка 8 1 2 5 10 - 25 5
16.
Хайденхайм
 Заявка 9 1 2 6 9 - 19 5
17.
Кёльн
 Заявка 9 1 2 6 4 - 18 5
18.
Унион Берлин
 Заявка 9 1 1 7 7 - 18 4
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 22 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 17 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 12 (4)
Байер Л Бонифасе Виктор 10 (7)
Вольфсбург Винд Йонас 9 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Дармштадт Маглица Матей 2 4
Фрайбург Хёфлер Николас 1 5
Кёльн Шабо Юлиан 1 5
Аугсбург Педерсен Мадс 6
Весь список
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    Прогнозы 131
    Айнтрахт Фр 90.8% (119)
    X 6.9% (9)
    Майнц 2.3% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Айнтрахт Фр
    Ничья
    Майнц
    4.27
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 1:0 Майнц

    Исход игры
    Айнтрахт Фр
    90.8% (119)
    Ничья
    6.9% (9)
    Майнц
    2.3% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.35% (74)
    Меньше
    35.65% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    69.57% (80)
    Нет
    30.43% (35)
    Популярный счёт
    2:1 Айнтрахт Фр
    47.3% (62)
    2:0 Айнтрахт Фр
    16.8% (22)
    1:0 Айнтрахт Фр
    9.2% (12)
    3:1 Айнтрахт Фр
    6.1% (8)
    1:1 Ничья
    4.6% (6)
    1:2 Майнц
    1.5% (2)
    3:2 Айнтрахт Фр
    1.5% (2)
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