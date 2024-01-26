Тур: 19. Стадион: Дойче банк Парк. Зрители: 58000 Главный судья: Цвайер Феликс
1:0
Конец матча
0'
24' Желтая карточкаПачо Вильям
34' Желтая карточкаНкунку Нильс
40' Желтая карточкаВидмер Сильван
1:0
73' ГолГётце Марио
90'+6
Ход матча
24'
34'
40'
73'
1:0
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 4
-
10 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
588 Количество передач 440
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
35
Тута
26
Эбимбе
Эрик
29
Нкунку
Нильс
16
Ларссон
Хуго
27
Гётце
Марио
31
Кор
Доминик
19
Каси
Антони
14
Краусс
Том
10
Рихтер
Марко
- Основной состав
- Вратарь
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Эбимбе ЭрикЗащитник
-
29 Нкунку НильсЗащитник
-
16 Ларссон ХугоПолузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Граль ЙенсВратарь
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
- Полузащитник
-
24 БутаПолузащитник
-
15 Схири ЭльесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Топмеллер Дино
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кор ДоминикЗащитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Защитник
-
14 Краусс ТомЗащитник
- Защитник
-
10 Рихтер МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Бац ДаниэльВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Зиверт Ян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
Айнтрахт Фр
Майнц
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
92.3%
30.8%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
107.7%
23.1%
14 побед 3 ничьи 0 побед
16 матчей
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 9 побед
29 матчей
37.9%
31%
31.1%
11 побед 9 ничьих 9 побед
Первый тайм
41.4%
31%
27.6%
12 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
48.3%
20.7%
31%
14 побед 6 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
18
Голов в среднем за матч
1.79
1.2
Среднее время на гол
50
75
Всего голов
25
12
Голов в среднем за матч
1.67
0.86
Среднее время на гол
54
105
Всего голов
50
30
Голов в среднем за матч
1.72
1.03
Тотал матчей
2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
16
Больше 55%
Меньше 45%
13
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
Среднее время на гол
52
87
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мармуш Омар
|7 (1)
|0.37
|Кнауфф Ансгар
|5
|0.26
|Эбимбе Эрик
|3
|0.16
|Нкунку Нильс
|2
|0.11
|Схири Эльес
|2
|0.11
|Ларссон Хуго
|2
|0.11
|Шаиби Фарес
|1
|0.05
|Гётце Марио
|1
|0.05
|Бута
|1
|0.05
|Кох Робин
|1
|0.05
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0.05
|Смолчич Хрвое
|1
|0.05
|Ферри Начо
|1
|0.05
|Тута
|0
|0
|Граль Йенс
|0
|0
|Макс Филипп
|0
|0
|Калайджич Саша
|0
|0
|Ааронсон Пакстен
|0
|0
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чхэ-Сон Ли II
|2
|0.11
|Каси Антони
|2
|0.11
|Баррейро Леандро
|2
|0.11
|Груда Брайан
|1
|0.06
|Видмер Сильван
|1
|0.06
|Ажорк Людовик
|1
|0.06
|Рихтер Марко
|1
|0.06
|Баркок Аймен
|1
|0.06
|Ван дер Берг Сепп
|1
|0.06
|Краусс Том
|1
|0.06
|Онисиво Карим
|0
|0
|Фернандес Эдимилсон
|0
|0
|Мвене Филлипп
|0
|0
|Да Коста Данни
|0
|0
|Эль-Гази Анвар
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мармуш Омар
|5
|0
|Пачо Вильям
|5
|0
|Гётце Марио
|3
|1
|Кнауфф Ансгар
|3
|1
|Кох Робин
|4
|0
|Бута
|4
|0
|Макс Филипп
|2
|0
|Топпмёллер Дино
|2
|0
|Эбимбе Эрик
|2
|0
|Нганкам Жессик
|2
|0
|Трапп Кевин
|1
|0
|Якич Кристиян
|1
|0
|Нкунку Нильс
|1
|0
|Ларссон Хуго
|1
|0
|Шаиби Фарес
|1
|0
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кор Доминик
|6
|0
|Ван дер Берг Сепп
|6
|0
|Фернандес Эдимилсон
|4
|0
|Баррейро Леандро
|4
|0
|Бель Штефан
|3
|0
|Видмер Сильван
|3
|0
|Чхэ-Сон Ли II
|3
|0
|Каси Антони
|3
|0
|Краусс Том
|3
|0
|Груда Брайан
|3
|0
|Свенссон Бо
|2
|0
|Ажорк Людовик
|2
|0
|Центнер Робин
|2
|0
|Рихтер Марко
|2
|0
|Баркок Аймен
|2
|0
|Да Коста Данни
|1
|0
|Мвене Филлипп
|1
|0
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0
|Буркардт Джонатан
|1
|0
|Папела Мервиль
|1
|0
Результаты матчей
Айнтрахт Фр
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Майнц
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
7
Айнтрахт Фр
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Майнц
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
8
10
Упущенные победы
13
4
Айнтрахт Фр
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (9)
16% (3)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Майнц
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
10
10
Упущенные победы
17
11
Голы по времени матча
Забито
15
7
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
12 Не забивали 12
2
13%
1
14%
1-15
1
7%
1
14%
16-30
4
27%
2
29%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
20%
2
29%
61-75
3
20%
1
14%
76-90
Пропущено
9
18
7 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
1
11%
4
22%
1-15
2
22%
3
17%
16-30
4
44%
1
6%
31-45
1
11%
3
17%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
1
11%
5
28%
76-90
Забито
13
7
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
4
31%
0
0%
1-15
1
8%
2
29%
16-30
2
15%
1
14%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
2
29%
61-75
2
15%
2
29%
76-90
Пропущено
15
12
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
2
13%
3
25%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
4
27%
3
25%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
3
20%
3
25%
76-90
Забито
28
14
14 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 5
5 Не забивали 6
6
21%
1
7%
1-15
2
7%
3
21%
16-30
6
21%
3
21%
31-45
4
14%
0
0%
46-60
5
18%
4
29%
61-75
5
18%
3
21%
76-90
Пропущено
24
30
13 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 15
3
13%
7
23%
1-15
3
13%
4
13%
16-30
7
29%
29%
1
3%
31-45
5
21%
6
20%
46-60
2
8%
4
13%
61-75
4
17%
8
27%
76-90
Результаты последних матчей
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Дармштадт - Айнтрахт Фр 2:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:5 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1
Байер Л - Айнтрахт Фр 3:0 Абердин - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 5:1 Саарбрюккен - Айнтрахт Фр 2:0 Аугсбург - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - ПАОК 1:2 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:2 Вердер - Айнтрахт Фр 2:2 ХИК - Айнтрахт Фр 0:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 0:3 Виктория Кельн - Айнтрахт Фр 0:2 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 3:3 Айнтрахт Фр - ХИК 6:0 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 1:3 Хеми - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Хайденхайм 2:0
Майнц
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Майнц - Вольфсбург 1:1 Фейеноорд - Майнц 1:2 Боруссия Д - Майнц 1:1 Майнц - Хайденхайм 0:1
Кёльн - Майнц 0:0 Майнц - Фрайбург 0:1 Хоффенхайм - Майнц 1:1 Дармштадт - Майнц 0:0 Майнц - РБ Лейпциг 2:0 Герта - Майнц 3:0 Бохум - Майнц 2:2 Майнц - Бавария 1:3 Боруссия М - Майнц 2:2 Майнц - Байер Л 0:3 Аугсбург - Майнц 2:1 Майнц - Штутгарт 1:3 Майнц - Дуйсбург 2:0 Вердер - Майнц 4:0 Майнц - Айнтрахт Фр 1:1 Унион Берлин - Майнц 4:1
Результаты матчей
Айнтрахт Фр
Майнц
Точный счет
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:3
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
2:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
Точный счет
1:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
2
4 раза 21%
0
3 раза 16%
3
3 раза 16%
5
1 раз 5%
1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
2
3 раза 17%
Тоталы голов в матче
Айнтрахт Фр
Майнц
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
53
45
17
27
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
64
46
28
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
117
811
315
415
118
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|15
|3
|0
|50 - 14
|48
|2.
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|53 - 16
|44
|3.
|Заявка
|18
|11
|1
|6
|38 - 23
|34
|4.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|40 - 21
|33
|5.
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|37 - 25
|33
|6.
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|30 - 22
|31
|7.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|24 - 28
|28
|8.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|34 - 36
|24
|9.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|27 - 34
|22
|10.
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|22 - 29
|21
|11.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|26 - 33
|21
|12.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|35 - 38
|20
|13.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|25 - 31
|20
|14.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|20 - 34
|20
|15.
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|17 - 32
|14
|16.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|11 - 33
|11
|17.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|22 - 46
|11
|18.
|Заявка
|18
|1
|8
|9
|14 - 30
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|29 - 6
|25
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|34 - 6
|25
|3.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|26 - 7
|22
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|26 - 10
|20
|5.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 8
|18
|6.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 11
|18
|7.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 15
|17
|8.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 14
|17
|9.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|10.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|14 - 10
|14
|11.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 15
|14
|12.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|13.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|16 - 15
|13
|14.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 14
|10
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|15 - 17
|8
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 15
|6
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|12 - 21
|6
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 8
|23
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 10
|19
|3.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|21 - 11
|16
|4.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|19 - 19
|16
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|6.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 14
|13
|7.
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|12 - 16
|12
|8.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 17
|10
|9.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 18
|8
|10.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|11.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|18 - 23
|6
|12.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 17
|6
|13.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 24
|6
|14.
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|8 - 17
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 25
|5
|16.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 19
|5
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 18
|5
|18.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|7 - 18
|4
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|Бавария
|Кейн Гарри
|22 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|17 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|12 (4)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|10 (7)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|9 (5)
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 4
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 5
|Кёльн
|Шабо Юлиан
|1 5
|Аугсбург
|Педерсен Мадс
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 1:0 Майнц
Исход игры
Айнтрахт Фр
90.8% (119)
Ничья
6.9% (9)
Майнц
2.3% (3)
Тотал 2.5
Больше
64.35% (74)
Меньше
35.65% (41)
Обе команды забьют
Да
69.57% (80)
Нет
30.43% (35)
Популярный счёт
2:1 Айнтрахт Фр
47.3% (62)
2:0 Айнтрахт Фр
16.8% (22)
1:0 Айнтрахт Фр
9.2% (12)
3:1 Айнтрахт Фр
6.1% (8)