Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Удар от ворот произведет Майнц

47' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Удар от ворот произведет Майнц

43' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Видмер Сильван - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

40' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Кох Робин нанес удар головой, но Робин Центнер спокойно отбил мяч.

36' Гётце Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Удар от ворот произведет Майнц

36' Кнауфф Ансгар оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

36' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

33' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Краусс Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

28' Игрок из команды Майнц делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

27' Удар от ворот произведет Майнц

27' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

25' Матч возобновлен

25' Онисиво Карим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Пачо Вильям - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

24' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Кнауфф Ансгар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Мвене Филлипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Нкунку Нильс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Краусс Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Тута выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Онисиво Карим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Матч возобновится спорным мячом

12' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

11' Онисиво Карим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Мвене Филлипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

8' Краусс Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Хорошую попытку сделал Кнауфф Ансгар . Удар в створ, но вратарь начеку

7' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Пачо Вильям выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Майнц начинает с центра поля