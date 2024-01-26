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  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Зрители: 58000 Главный судья: Цвайер Феликс
Айнтрахт Фр
1:0
Конец матча
Майнц
0'
24' Желтая карточка
Пачо Вильям
34' Желтая карточка
Нкунку Нильс
40' Желтая карточка
Видмер Сильван
1:0
73' Гол
Гётце Марио
90'+6

Ход матча

24'
Пачо Вильям
 
34'
Нкунку Нильс
 
40'
 
Видмер Сильван
46'
Шаиби Фарес
Ван де Бек Донни
 
73'
Гётце Марио
1:0
76'
 
Ажорк Людовик
Рихтер Марко
77'
Схири Эльес
Эбимбе Эрик
 
81'
Роде Себастьян
Гётце Марио
 
82'
 
Лайч Максим
Каси Антони
82'
 
Папела Мервиль
Кор Доминик
87'
 
Да Коста Данни
Видмер Сильван
90'
Бута
Кнауфф Ансгар
 
90'
Макс Филипп
Нкунку Нильс
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 4
  • 10 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 588 Количество передач 440
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 131
Айнтрахт Фр 90.8% (119)
X 6.9% (9)
Майнц 2.3% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Трапп
Кевин
35
Тута
4
Кох
Робин
3
Пачо
Вильям
26
Эбимбе
Эрик
29
Нкунку
Нильс
16
Ларссон
Хуго
27
Гётце
Марио
36
Кнауфф
Ансгар
25
Ван
де
Бек
Донни
9
Калайджич
Саша
27
Центнер
Робин
3
Ван
дер
Берг
Сепп
31
Кор
Доминик
19
Каси
Антони
30
Видмер
Сильван
14
Краусс
Том
2
Мвене
Филлипп
10
Рихтер
Марко
8
Баррейро
Леандро
9
Онисиво
Карим
29
Буркардт
Джонатан
Айнтрахт Фр
3-4-2-1
Майнц
3-3-2-2

История личных встреч

Айнтрахт Фр
Майнц

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

92.3%
30.8%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

107.7%
23.1%
14 побед 3 ничьи 0 побед

16 матчей

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 9 побед

29 матчей

37.9%
31%
31.1%
11 побед 9 ничьих 9 побед

Первый тайм

41.4%
31%
27.6%
12 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

48.3%
20.7%
31%
14 побед 6 ничьих 9 побед

История матчей

Б
1:1
Б
3:0
Б
1:1
Б
2:2
ТМК
0:1
Б
1:0
Б
1:1
Б
0:2
Б
0:2
Б
2:1
Б
0:2
Б
2:2
Б
3:0
К
3:0
Б
1:1
Б
4:2
Б
3:0
Б
2:1
Б
2:1
Б
3:1
Б
2:2
Б
2:0
Б
1:0
Б
0:0
Б
1:3
Б
3:0
Б
2:1
Б
3:3
Б
2:0

Голы

Всего голов

25
18

Голов в среднем за матч

1.79
1.2

Среднее время на гол

50
75

Всего голов

25
12

Голов в среднем за матч

1.67
0.86

Среднее время на гол

54
105

Всего голов

50
30

Голов в среднем за матч

1.72
1.03

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
16
Больше 55%
Меньше 45%
13
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
27

Среднее время на гол

52
87

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мармуш Омар 7 (1) 0.37
Кнауфф Ансгар 5 0.26
Эбимбе Эрик 3 0.16
Нкунку Нильс 2 0.11
Схири Эльес 2 0.11
Ларссон Хуго 2 0.11
Шаиби Фарес 1 0.05
Гётце Марио 1 0.05
Бута 1 0.05
Кох Робин 1 0.05
Коло-Муани Рандаль 1 0.05
Смолчич Хрвое 1 0.05
Ферри Начо 1 0.05
Тута 0 0
Граль Йенс 0 0
Макс Филипп 0 0
Калайджич Саша 0 0
Ааронсон Пакстен 0 0
Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чхэ-Сон Ли II 2 0.11
Каси Антони 2 0.11
Баррейро Леандро 2 0.11
Груда Брайан 1 0.06
Видмер Сильван 1 0.06
Ажорк Людовик 1 0.06
Рихтер Марко 1 0.06
Баркок Аймен 1 0.06
Ван дер Берг Сепп 1 0.06
Краусс Том 1 0.06
Онисиво Карим 0 0
Фернандес Эдимилсон 0 0
Мвене Филлипп 0 0
Да Коста Данни 0 0
Эль-Гази Анвар 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мармуш Омар 5 0
Пачо Вильям 5 0
Гётце Марио 3 1
Кнауфф Ансгар 3 1
Кох Робин 4 0
Бута 4 0
Макс Филипп 2 0
Топпмёллер Дино 2 0
Эбимбе Эрик 2 0
Нганкам Жессик 2 0
Трапп Кевин 1 0
Якич Кристиян 1 0
Нкунку Нильс 1 0
Ларссон Хуго 1 0
Шаиби Фарес 1 0
Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кор Доминик 6 0
Ван дер Берг Сепп 6 0
Фернандес Эдимилсон 4 0
Баррейро Леандро 4 0
Бель Штефан 3 0
Видмер Сильван 3 0
Чхэ-Сон Ли II 3 0
Каси Антони 3 0
Краусс Том 3 0
Груда Брайан 3 0
Свенссон Бо 2 0
Ажорк Людовик 2 0
Центнер Робин 2 0
Рихтер Марко 2 0
Баркок Аймен 2 0
Да Коста Данни 1 0
Мвене Филлипп 1 0
Ханше-Ольсен Андреас 1 0
Буркардт Джонатан 1 0
Папела Мервиль 1 0

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Майнц
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
7
Айнтрахт Фр
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Майнц
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

8
10

Упущенные победы

13
4
Айнтрахт Фр
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (9)
16% (3)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Майнц
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

10
10

Упущенные победы

17
11

Голы по времени матча

Забито

15
7
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
12 Не забивали 12
2
13%
1
14%
1-15
1
7%
1
14%
16-30
4
27%
2
29%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
20%
2
29%
61-75
3
20%
1
14%
76-90

Пропущено

9
18
7 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
1
11%
4
22%
1-15
2
22%
3
17%
16-30
4
44%
1
6%
31-45
1
11%
3
17%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
1
11%
5
28%
76-90

Забито

13
7
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
4
31%
0
0%
1-15
1
8%
2
29%
16-30
2
15%
1
14%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
2
29%
61-75
2
15%
2
29%
76-90

Пропущено

15
12
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
2
13%
3
25%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
4
27%
3
25%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
3
20%
3
25%
76-90

Забито

28
14
14 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 5
5 Не забивали 6
6
21%
1
7%
1-15
2
7%
3
21%
16-30
6
21%
3
21%
31-45
4
14%
0
0%
46-60
5
18%
4
29%
61-75
5
18%
3
21%
76-90

Пропущено

24
30
13 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 15
3
13%
7
23%
1-15
3
13%
4
13%
16-30
7
29%
29%
1
3%
31-45
5
21%
6
20%
46-60
2
8%
4
13%
61-75
4
17%
8
27%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Фр
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Дармштадт - Айнтрахт Фр 2:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:5 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1
Байер Л - Айнтрахт Фр 3:0 Абердин - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 5:1 Саарбрюккен - Айнтрахт Фр 2:0 Аугсбург - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - ПАОК 1:2 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:2 Вердер - Айнтрахт Фр 2:2 ХИК - Айнтрахт Фр 0:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 0:3 Виктория Кельн - Айнтрахт Фр 0:2 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 3:3 Айнтрахт Фр - ХИК 6:0 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 1:3 Хеми - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Хайденхайм 2:0
Майнц
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Майнц - Вольфсбург 1:1 Фейеноорд - Майнц 1:2 Боруссия Д - Майнц 1:1 Майнц - Хайденхайм 0:1
Кёльн - Майнц 0:0 Майнц - Фрайбург 0:1 Хоффенхайм - Майнц 1:1 Дармштадт - Майнц 0:0 Майнц - РБ Лейпциг 2:0 Герта - Майнц 3:0 Бохум - Майнц 2:2 Майнц - Бавария 1:3 Боруссия М - Майнц 2:2 Майнц - Байер Л 0:3 Аугсбург - Майнц 2:1 Майнц - Штутгарт 1:3 Майнц - Дуйсбург 2:0 Вердер - Майнц 4:0 Майнц - Айнтрахт Фр 1:1 Унион Берлин - Майнц 4:1

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
Майнц

Точный счет

1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:3
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

2:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%

Точный счет

1:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
2
4 раза 21%
0
3 раза 16%
3
3 раза 16%
5
1 раз 5%
1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
2
3 раза 17%

Тоталы голов в матче

Айнтрахт Фр
Майнц

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
3
4
5
1.5
1
7
2
7
2.5
1
8
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
4
4
6
1.5
2
8
2
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
11
7
8
11
1.5
3
15
4
15
2.5
1
18
3.5
1
18
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 18 15 3 0 50 - 14 48
2.
Бавария
 Заявка 18 14 2 2 53 - 16 44
3.
Штутгарт
 Заявка 18 11 1 6 38 - 23 34
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 18 10 3 5 40 - 21 33
5.
Боруссия Д
 Заявка 18 9 6 3 37 - 25 33
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 19 8 7 4 30 - 22 31
7.
Фрайбург
 Заявка 18 8 4 6 24 - 28 28
8.
Хоффенхайм
 Заявка 18 7 3 8 34 - 36 24
9.
Хайденхайм
 Заявка 18 6 4 8 27 - 34 22
10.
Вольфсбург
 Заявка 18 6 3 9 22 - 29 21
11.
Аугсбург
 Заявка 18 5 6 7 26 - 33 21
12.
Боруссия М
 Заявка 18 5 5 8 35 - 38 20
13.
Вердер
 Заявка 18 5 5 8 25 - 31 20
14.
Бохум
 Заявка 18 4 8 6 20 - 34 20
15.
Унион Берлин
 Заявка 17 4 2 11 17 - 32 14
16.
Кёльн
 Заявка 18 2 5 11 11 - 33 11
17.
Дармштадт
 Заявка 18 2 5 11 22 - 46 11
18.
Майнц
 Заявка 18 1 8 9 14 - 30 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 9 8 1 0 29 - 6 25
2.
Бавария
 Заявка 10 8 1 1 34 - 6 25
3.
Штутгарт
 Заявка 9 7 1 1 26 - 7 22
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 10 6 2 2 26 - 10 20
5.
Айнтрахт Фр
 Заявка 9 5 3 1 16 - 8 18
6.
Фрайбург
 Заявка 9 5 3 1 16 - 11 18
7.
Хайденхайм
 Заявка 9 5 2 2 18 - 15 17
8.
Боруссия Д
 Заявка 9 5 2 2 16 - 14 17
9.
Вердер
 Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
10.
Бохум
 Заявка 9 3 5 1 14 - 10 14
11.
Боруссия М
 Заявка 10 4 2 4 17 - 15 14
12.
Вольфсбург
 Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
13.
Аугсбург
 Заявка 9 3 4 2 16 - 15 13
14.
Унион Берлин
 Заявка 8 3 1 4 10 - 14 10
15.
Хоффенхайм
 Заявка 8 2 2 4 15 - 17 8
16.
Кёльн
 Заявка 9 1 3 5 7 - 15 6
17.
Дармштадт
 Заявка 10 1 3 6 12 - 21 6
18.
Майнц
 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 9 7 2 0 21 - 8 23
2.
Бавария
 Заявка 8 6 1 1 19 - 10 19
3.
Боруссия Д
 Заявка 9 4 4 1 21 - 11 16
4.
Хоффенхайм
 Заявка 10 5 1 4 19 - 19 16
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
7.
Штутгарт
 Заявка 9 4 0 5 12 - 16 12
8.
Фрайбург
 Заявка 9 3 1 5 8 - 17 10
9.
Аугсбург
 Заявка 9 2 2 5 10 - 18 8
10.
Вольфсбург
 Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
11.
Боруссия М
 Заявка 8 1 3 4 18 - 23 6
12.
Вердер
 Заявка 9 1 3 5 10 - 17 6
13.
Бохум
 Заявка 9 1 3 5 6 - 24 6
14.
Майнц
 Заявка 10 0 6 4 8 - 17 6
15.
Дармштадт
 Заявка 8 1 2 5 10 - 25 5
16.
Хайденхайм
 Заявка 9 1 2 6 9 - 19 5
17.
Кёльн
 Заявка 9 1 2 6 4 - 18 5
18.
Унион Берлин
 Заявка 9 1 1 7 7 - 18 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 22 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 17 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 12 (4)
Байер Л Бонифасе Виктор 10 (7)
Вольфсбург Винд Йонас 9 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Дармштадт Маглица Матей 2 4
Фрайбург Хёфлер Николас 1 5
Кёльн Шабо Юлиан 1 5
Аугсбург Педерсен Мадс 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Айнтрахт Фр вырывает победу
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Айнтрахт Фр: 54%, Майнц: 46%.
  • 96'
    Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 96'
    Игрок из команды Майнц делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
  • 96'
    Майнц контролирует мяч.
  • 95'
    Кох Робин из команды Айнтрахт Фр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 92'
      Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 91'
      Айнтрахт Фр пытается что-то создать.
    • 90'
      Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 90'
      Контроль мяча: Айнтрахт Фр: 54%, Майнц: 46%.
    • 90'
      Айнтрахт Фр пытается что-то создать.
    • 90'
      Тута выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 90'
      Краусс Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Deutsche Bank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 131
    Айнтрахт Фр 90.8% (119)
    X 6.9% (9)
    Майнц 2.3% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 1:0 Майнц

    Исход игры
    Айнтрахт Фр
    90.8% (119)
    Ничья
    6.9% (9)
    Майнц
    2.3% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.35% (74)
    Меньше
    35.65% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    69.57% (80)
    Нет
    30.43% (35)
    Популярный счёт
    2:1 Айнтрахт Фр
    47.3% (62)
    2:0 Айнтрахт Фр
    16.8% (22)
    1:0 Айнтрахт Фр
    9.2% (12)
    3:1 Айнтрахт Фр
    6.1% (8)