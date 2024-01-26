Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

50' Команда Торино играла лучше в этом тайме.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Г О О О О Л - Риччи Самуэле забивает с правой ноги!

47' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Доссена Альберто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Янкто Якуб навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Тамез Адриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Торино совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Хорошую попытку сделал Янкто Якуб . Удар в створ, но вратарь начеку

41' Ветеска Матеуш тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

41' Удар от ворот произведет Кальяри

40' Оооо... вот это был удар! Сапата Дуван должен был забить с этой позиции.

40' Хорошую попытку сделал Сапата Дуван . Удар в створ, но вратарь начеку

40' Влашич Никола выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Торино совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Торино совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Матч возобновлен

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Удар от ворот произведет Торино

36' Янкто Якуб оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

36' Хорошую попытку сделал Янкто Якуб . Удар в створ, но вратарь начеку

34' Янкто Якуб завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

33' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Торино идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Удар от ворот произведет Кальяри

30' Линетти Кароль не смог попасть в створ ударом издали

30' Лазаро Валентино навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Санабрия Антонио нанес удар головой, но Симоне Скуффет спокойно отбил мяч.

29' Лазаро Валентино из команды Торино своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

27' Кальяри идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Удар от ворот произведет Торино

25' Команда Торино забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

23' Г О О О О Л - Сапата Дуван забивает с правой ноги!

23' Белланова Рауль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Влашич Никола выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Торино совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Удар от ворот произведет Кальяри

18' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Сапата Дуван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Торино идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Игрок из команды Торино делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

15' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Лазаро Валентино выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Лазаро Валентино навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Матч возобновлен

12' Матч остановлен

11' Матч возобновится спорным мячом

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Матч возобновлен

7' Ох, нехорошо это выглядит. Сулемана Ибрахим получил травму и медбригада забирает его с поля.

6' Сулемана Ибрахим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Матч возобновлен

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Торино совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Сулемана Ибрахим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Кальяри начинает с центра поля

1' Судья начинает матч