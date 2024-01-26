Тур: 22. Стадион: Сардиния Арена. Главный судья: Коломбо Андреа
0'
0:1
23' ГолСапата Дуван
41' Желтая карточкаВетеска Матеуш
0:2
45' ГолРиччи Самуэле
62' Желтая карточкаРиччи Самуэле
Ход матча
23'
0:1
41'
45'
62'
62'
62'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
3 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 5
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 1
-
166 Количество передач 244
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
21
Янкто
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Янкто ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
16 Прати МаттеоЗащитник
- Защитник
-
33 Оберт АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
61 Тамез АдриенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
91 Сапата ДуванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
71 Попа МихайВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Сазонов СабаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
80 Come Bianay
-
29 Alieu Njie
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Кальяри
Торино
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
23 матча
34.8%
30.4%
34.8%
8 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
30.4%
47.8%
21.8%
7 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
17.4%
56.5%
26.1%
4 победы 13 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
13
Голов в среднем за матч
1.55
1.08
Среднее время на гол
58
83
Всего голов
17
17
Голов в среднем за матч
1.42
1.55
Среднее время на гол
63
58
Всего голов
34
30
Голов в среднем за матч
1.48
1.3
Тотал матчей
2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
60
69
Бомбардиры внутри турнира
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паволетти Леонардо
|4
|0.18
|Лувумбу Зито
|3
|0.14
|Виола Николас
|2
|0.09
|Доссена Альберто
|2
|0.09
|Ористанио Гаэтано
|2
|0.09
|Петанья Андреа
|1
|0.05
|Нандес Найтан
|1 (1)
|0.05
|Лападула Джанлука
|1
|0.05
|Дзаппа Габриэле
|1
|0.05
|Макумбу Антуан
|1
|0.05
|Сулемана Ибрахим
|1
|0.05
|Янкто Якуб
|0
|0
|Шомуродов Элдор
|0
|0
|Ветеска Матеуш
|0
|0
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сапата Дуван
|5
|0.24
|Радоньич Неманья
|3
|0.14
|Буонджорно Алессандро
|3
|0.14
|Санабрия Антонио
|3 (1)
|0.14
|Влашич Никола
|2
|0.1
|Илич Иван
|2
|0.1
|Риччи Самуэле
|1
|0.05
|Шуурс Перр
|1
|0.05
|Белланова Рауль
|0
|0
|Лазаро Валентино
|0
|0
|Тамез Адриен
|0
|0
|Родригес Рикардо
|0
|0
Карточки
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макумбу Антуан
|3
|2
|Ветеска Матеуш
|4
|1
|Паволетти Леонардо
|4
|0
|Гольданига Эдоардо
|3
|0
|Доссена Альберто
|3
|0
|Лувумбу Зито
|3
|0
|Прати Маттео
|3
|0
|Сулемана Ибрахим
|3
|0
|Виола Николас
|2
|0
|Лападула Джанлука
|2
|0
|Петанья Андреа
|2
|0
|Дейола Алессандро
|2
|0
|Нандес Найтан
|2
|0
|Дзаппа Габриэле
|2
|0
|Скуффет Симоне
|1
|0
|Ауджелло Томмазо
|1
|0
|Хацидиакос Пантелис
|1
|0
|Дентелло Пауло
|1
|0
|Ористанио Гаэтано
|1
|0
|Клаудио Раньери
|1
|0
|Оберт Адам
|1
|0
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Линетти Кароль
|6
|0
|Белланова Рауль
|5
|0
|Юрич Иван II
|3
|1
|Тамез Адриен
|4
|0
|Буонджорно Алессандро
|4
|0
|Риччи Самуэле
|3
|0
|Родригес Рикардо
|2
|0
|Лазаро Валентино
|2
|0
|Джиджи Коффи
|2
|0
|Санабрия Антонио
|2
|0
|Влашич Никола
|2
|0
|Шуурс Перр
|2
|0
|Пеллегри Пьетро
|2
|0
|Илич Иван
|2
|0
|Гинейтис Гвидас
|2
|0
|Паро Маттео
|1
|0
|Войвода Мергим
|1
|0
|Радоньич Неманья
|1
|0
|Милинкович-Савич Ваня
|1
|0
|Сек Демба
|1
|0
Результаты матчей
Кальяри
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Торино
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
3
2
Кальяри
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Торино
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
16
3
Упущенные победы
3
12
Кальяри
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (11)
29% (6)
19% (4)
Торино
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
10% (2)
70% (14)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (2)
45% (9)
45% (9)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
23
3
Упущенные победы
6
14
Голы по времени матча
Забито
12
6
3 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
14 Не забивали 16
1
8%
1
17%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
3
50%
31-45
1
8%
2
33%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
6
50%
0
0%
76-90
Пропущено
17
13
10 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
1
6%
0
0%
1-15
6
35%
0
0%
16-30
3
18%
3
23%
31-45
5
29%
29%
3
23%
46-60
2
12%
4
31%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
Забито
8
12
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 13
0
0%
1
8%
1-15
3
38%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
3
38%
2
17%
61-75
2
25%
4
33%
76-90
Пропущено
19
6
4 В 1-м тайме 1
15 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 4
2
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
3
16%
1
17%
46-60
5
26%
2
33%
61-75
7
37%
2
33%
76-90
Забито
20
18
6 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
7 Не забивали 9
1
5%
2
11%
1-15
4
20%
2
11%
16-30
1
5%
4
22%
31-45
1
5%
4
22%
46-60
5
25%
2
11%
61-75
8
40%
4
22%
76-90
Пропущено
36
19
14 В 1-м тайме 4
22 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 10
3
8%
0
0%
1-15
6
17%
1
5%
16-30
5
14%
3
16%
31-45
8
22%
4
21%
46-60
7
19%
6
32%
61-75
7
19%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Кальяри
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Фрозиноне - Кальяри 3:1 Кальяри - Болонья 2:1 Лечче - Кальяри 1:1 Милан - Кальяри 4:1
Кальяри - Эмполи 0:0 Верона - Кальяри 2:0 Наполи - Кальяри 2:1 Кальяри - Сассуоло 2:1 Лацио - Кальяри 1:0 Кальяри - Монца 1:1 Нуорезе - Кальяри 0:9 Ювентус - Кальяри 2:1 Кальяри - Дженоа 2:1 Удинезе - Кальяри 1:2 Кальяри - Фрозиноне 4:3 Салернитана - Кальяри 2:2 Кальяри - Рома 1:4 Фиорентина - Кальяри 3:0 Кальяри - Милан 1:3 Аталанта - Кальяри 2:0
Торино
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Дженоа - Торино 0:0 Торино - Наполи 3:0 Фиорентина - Торино 1:0 Торино - Удинезе 1:1
Торино - Эмполи 1:0 Фрозиноне - Торино 0:0 Торино - Аталанта 3:0 Болонья - Торино 2:0 Монца - Торино 1:1 Торино - Сассуоло 2:1 Торино - Фрозиноне 1:2 Лечче - Торино 0:1 Торино - Интер Милан 0:3 Ювентус - Торино 2:0 Торино - Верона 0:0 Лацио - Торино 2:0 Торино - Рома 1:1 Салернитана - Торино 0:3 Торино - Дженоа 1:0 Милан - Торино 4:1
Результаты матчей
Кальяри
Торино
Точный счет
2:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
4
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Точный счет
2:1
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
2:0
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
0
6 раз 60%
1
3 раза 30%
3
1 раз 10%
Точный счет
2:1
6 раз 29%
0:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
0:0
4 раза 20%
1:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
0:3
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 38%
1
8 раз 38%
2
4 раза 19%
4
1 раз 5%
0
9 раз 45%
1
7 раз 35%
3
3 раза 15%
2
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Кальяри
Торино
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
73
46
37
19
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
46
110
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
138
Больше Меньше
119
516
416
120
317
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|16
|4
|1
|35 - 12
|52
|2.
|Заявка
|20
|16
|3
|1
|49 - 10
|51
|3.
|Заявка
|21
|14
|3
|4
|41 - 23
|45
|4.
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|29 - 21
|34
|5.
|Заявка
|20
|10
|3
|7
|35 - 21
|33
|6.
|Заявка
|20
|10
|3
|7
|24 - 20
|33
|7.
|Заявка
|20
|8
|8
|4
|23 - 18
|32
|8.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|34 - 25
|32
|9.
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|30 - 25
|31
|10.
|2:0 Заявка
|21
|8
|7
|6
|20 - 18
|31
|11.
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|22 - 25
|25
|12.
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|20 - 28
|25
|13.
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|28 - 40
|22
|14.
|Заявка
|21
|4
|9
|8
|20 - 29
|21
|15.
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|26 - 36
|19
|16.
|Заявка
|21
|2
|12
|7
|23 - 35
|18
|17.
|0:2 Заявка
|22
|4
|6
|12
|20 - 38
|18
|18.
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|19 - 29
|17
|19.
|Заявка
|21
|4
|4
|13
|14 - 35
|16
|20.
|Заявка
|21
|2
|6
|13
|18 - 42
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|16 - 4
|26
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|25 - 6
|25
|3.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|18 - 5
|24
|4.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 9
|24
|5.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|14 - 5
|23
|6.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|22 - 7
|22
|7.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 10
|20
|8.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|12 - 7
|20
|9.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 16
|20
|10.
|2:0 Заявка
|10
|5
|4
|1
|12 - 6
|19
|11.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 15
|16
|12.
|0:2 Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 18
|15
|13.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 14
|14
|14.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|12 - 11
|14
|15.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|11 - 11
|13
|16.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|17.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 15
|11
|18.
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|15 - 19
|9
|19.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 17
|8
|20.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|11 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|24 - 4
|26
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 8
|26
|3.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 18
|21
|4.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 11
|17
|5.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 11
|14
|6.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 13
|13
|7.
|2:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|8 - 12
|12
|8.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 17
|12
|9.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 14
|11
|10.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 14
|11
|11.
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|9 - 13
|9
|12.
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|8 - 16
|9
|13.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 16
|8
|14.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 21
|8
|15.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|6 - 18
|8
|16.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 20
|5
|17.
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|8 - 14
|5
|18.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|8 - 16
|5
|19.
|0:2 Заявка
|11
|0
|3
|8
|7 - 20
|3
|20.
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|8 - 24
|2
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|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|18 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|11 (3)
|Милан
|Жиру Оливье
|10 (7)
|Сассуоло
|Берарди Доменико
|9 (3)
|Интер Милан
|Чалханоглу Хакан
|9 (3)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 7
|Рома
|Паредес Леандро
|10
|Фиорентина
|Раньери Лука
|10
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|9
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|9
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кальяри 0:2 Торино
Исход игры
Кальяри
15.6% (20)
Ничья
50.8% (65)
Торино
33.6% (43)
Тотал 2.5
Больше
28.07% (32)
Меньше
71.93% (82)
Обе команды забьют
Да
78.95% (90)
Нет
21.05% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.3% (58)
1:2 Торино
14.8% (19)
0:1 Торино
12.5% (16)
2:1 Кальяри
8.6% (11)
0:0 Ничья
3.1% (4)
1:0 Кальяри
3.1% (4)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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