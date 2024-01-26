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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Коломбо Андреа
Кальяри
0:2
Второй тайм: 64'
Торино
0'
0:1
23' Гол
Сапата Дуван
41' Желтая карточка
Ветеска Матеуш
0:2
45' Гол
Риччи Самуэле
62' Желтая карточка
Риччи Самуэле

Ход матча

11'
Прати Маттео
Сулемана Ибрахим
 
23'
0:1
Сапата Дуван
(Белланова Рауль)
41'
Ветеска Матеуш
 
45'
0:2
Риччи Самуэле
(Лазаро Валентино)
46'
Паволетти Леонардо
Янкто Якуб
 
46'
Виола Николас
Хацидиакос Пантелис
 
62'
 
Риччи Самуэле
62'
 
Риччи Самуэле
62'
 
Гинейтис Гвидас

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 1
  • 166 Количество передач 244
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогнозы 128
Кальяри 15.6% (20)
X 50.8% (65)
Торино 33.6% (43)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Скуффет
Симоне
23
Ветеска
Матеуш
4
Доссена
Альберто
17
Хацидиакос
Пантелис
28
Дзаппа
Габриэле
37
Дентелло
Пауло
29
Макумбу
Антуан
25
Сулемана
Ибрахим
8
Нандес
Найтан
21
Янкто
Якуб
32
Петанья
Андреа
32
Милинкович-Савич
Ваня
61
Тамез
Адриен
4
Буонджорно
Алессандро
13
Родригес
Рикардо
19
Белланова
Рауль
20
Лазаро
Валентино
28
Риччи
Самуэле
77
Линетти
Кароль
16
Влашич
Никола
9
Санабрия
Антонио
91
Сапата
Дуван
Кальяри
3-4-2-1
Торино
3-4-1-2

История личных встреч

Кальяри
Торино

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

23 матча

34.8%
30.4%
34.8%
8 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

30.4%
47.8%
21.8%
7 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

17.4%
56.5%
26.1%
4 победы 13 ничьих 6 побед

История матчей

СA
0:0
СA
1:2
СA
1:1
СA
0:1
СA
2:3
СA
4:2
СA
1:1
СA
1:1
СA
0:0
СA
0:4
СA
2:1
СA
2:3
СA
5:1
СA
1:1
СA
1:2
СA
2:1
СA
2:1
СA
4:3
СA
0:1
СA
0:0
СA
0:1
СA
3:0
СA
2:0

Голы

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

1.55
1.08

Среднее время на гол

58
83

Всего голов

17
17

Голов в среднем за матч

1.42
1.55

Среднее время на гол

63
58

Всего голов

34
30

Голов в среднем за матч

1.48
1.3

Тотал матчей

2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

60
69

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паволетти Леонардо 4 0.18
Лувумбу Зито 3 0.14
Виола Николас 2 0.09
Доссена Альберто 2 0.09
Ористанио Гаэтано 2 0.09
Петанья Андреа 1 0.05
Нандес Найтан 1 (1) 0.05
Лападула Джанлука 1 0.05
Дзаппа Габриэле 1 0.05
Макумбу Антуан 1 0.05
Сулемана Ибрахим 1 0.05
Янкто Якуб 0 0
Шомуродов Элдор 0 0
Ветеска Матеуш 0 0
Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сапата Дуван 5 0.24
Радоньич Неманья 3 0.14
Буонджорно Алессандро 3 0.14
Санабрия Антонио 3 (1) 0.14
Влашич Никола 2 0.1
Илич Иван 2 0.1
Риччи Самуэле 1 0.05
Шуурс Перр 1 0.05
Белланова Рауль 0 0
Лазаро Валентино 0 0
Тамез Адриен 0 0
Родригес Рикардо 0 0

Карточки

Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макумбу Антуан 3 2
Ветеска Матеуш 4 1
Паволетти Леонардо 4 0
Гольданига Эдоардо 3 0
Доссена Альберто 3 0
Лувумбу Зито 3 0
Прати Маттео 3 0
Сулемана Ибрахим 3 0
Виола Николас 2 0
Лападула Джанлука 2 0
Петанья Андреа 2 0
Дейола Алессандро 2 0
Нандес Найтан 2 0
Дзаппа Габриэле 2 0
Скуффет Симоне 1 0
Ауджелло Томмазо 1 0
Хацидиакос Пантелис 1 0
Дентелло Пауло 1 0
Ористанио Гаэтано 1 0
Клаудио Раньери 1 0
Оберт Адам 1 0
Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линетти Кароль 6 0
Белланова Рауль 5 0
Юрич Иван II 3 1
Тамез Адриен 4 0
Буонджорно Алессандро 4 0
Риччи Самуэле 3 0
Родригес Рикардо 2 0
Лазаро Валентино 2 0
Джиджи Коффи 2 0
Санабрия Антонио 2 0
Влашич Никола 2 0
Шуурс Перр 2 0
Пеллегри Пьетро 2 0
Илич Иван 2 0
Гинейтис Гвидас 2 0
Паро Маттео 1 0
Войвода Мергим 1 0
Радоньич Неманья 1 0
Милинкович-Савич Ваня 1 0
Сек Демба 1 0

Результаты матчей

Кальяри
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Торино
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

3
2
Кальяри
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Торино
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

16
3

Упущенные победы

3
12
Кальяри
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (11)
29% (6)
19% (4)
Торино
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
10% (2)
70% (14)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (2)
45% (9)
45% (9)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

23
3

Упущенные победы

6
14

Голы по времени матча

Забито

12
6
3 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
14 Не забивали 16
1
8%
1
17%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
3
50%
31-45
1
8%
2
33%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
6
50%
0
0%
76-90

Пропущено

17
13
10 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
1
6%
0
0%
1-15
6
35%
0
0%
16-30
3
18%
3
23%
31-45
5
29%
29%
3
23%
46-60
2
12%
4
31%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Забито

8
12
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 13
0
0%
1
8%
1-15
3
38%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
3
38%
2
17%
61-75
2
25%
4
33%
76-90

Пропущено

19
6
4 В 1-м тайме 1
15 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 4
2
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
3
16%
1
17%
46-60
5
26%
2
33%
61-75
7
37%
2
33%
76-90

Забито

20
18
6 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
7 Не забивали 9
1
5%
2
11%
1-15
4
20%
2
11%
16-30
1
5%
4
22%
31-45
1
5%
4
22%
46-60
5
25%
2
11%
61-75
8
40%
4
22%
76-90

Пропущено

36
19
14 В 1-м тайме 4
22 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 10
3
8%
0
0%
1-15
6
17%
1
5%
16-30
5
14%
3
16%
31-45
8
22%
4
21%
46-60
7
19%
6
32%
61-75
7
19%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Кальяри
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Фрозиноне - Кальяри 3:1 Кальяри - Болонья 2:1 Лечче - Кальяри 1:1 Милан - Кальяри 4:1
Кальяри - Эмполи 0:0 Верона - Кальяри 2:0 Наполи - Кальяри 2:1 Кальяри - Сассуоло 2:1 Лацио - Кальяри 1:0 Кальяри - Монца 1:1 Нуорезе - Кальяри 0:9 Ювентус - Кальяри 2:1 Кальяри - Дженоа 2:1 Удинезе - Кальяри 1:2 Кальяри - Фрозиноне 4:3 Салернитана - Кальяри 2:2 Кальяри - Рома 1:4 Фиорентина - Кальяри 3:0 Кальяри - Милан 1:3 Аталанта - Кальяри 2:0
Торино
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Дженоа - Торино 0:0 Торино - Наполи 3:0 Фиорентина - Торино 1:0 Торино - Удинезе 1:1
Торино - Эмполи 1:0 Фрозиноне - Торино 0:0 Торино - Аталанта 3:0 Болонья - Торино 2:0 Монца - Торино 1:1 Торино - Сассуоло 2:1 Торино - Фрозиноне 1:2 Лечче - Торино 0:1 Торино - Интер Милан 0:3 Ювентус - Торино 2:0 Торино - Верона 0:0 Лацио - Торино 2:0 Торино - Рома 1:1 Салернитана - Торино 0:3 Торино - Дженоа 1:0 Милан - Торино 4:1

Результаты матчей

Кальяри
Торино

Точный счет

2:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
4
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Точный счет

2:1
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
2:0
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
0
6 раз 60%
1
3 раза 30%
3
1 раз 10%

Точный счет

2:1
6 раз 29%
0:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
0:0
4 раза 20%
1:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
0:3
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 38%
1
8 раз 38%
2
4 раза 19%
4
1 раз 5%
0
9 раз 45%
1
7 раз 35%
3
3 раза 15%
2
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Кальяри
Торино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
3
4
6
1.5
3
7
1
9
2.5
2
8
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
4
6
1
10
1.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
8
0.5
Больше Меньше
11
9
5
16
1.5
4
16
1
20
2.5
3
17
1
20
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 21 16 4 1 35 - 12 52
2.
Интер Милан
 Заявка 20 16 3 1 49 - 10 51
3.
Милан
 Заявка 21 14 3 4 41 - 23 45
4.
Фиорентина
 Заявка 20 10 4 6 29 - 21 34
5.
Аталанта
 Заявка 20 10 3 7 35 - 21 33
6.
Лацио
 Заявка 20 10 3 7 24 - 20 33
7.
Болонья
 Заявка 20 8 8 4 23 - 18 32
8.
Рома
 Заявка 21 9 5 7 34 - 25 32
9.
Наполи
 Заявка 20 9 4 7 30 - 25 31
10.
Торино
 2:0 Заявка 21 8 7 6 20 - 18 31
11.
Дженоа
 Заявка 21 6 7 8 22 - 25 25
12.
Монца
 Заявка 21 6 7 8 20 - 28 25
13.
Фрозиноне
 Заявка 21 6 4 11 28 - 40 22
14.
Лечче
 Заявка 21 4 9 8 20 - 29 21
15.
Сассуоло
 Заявка 20 5 4 11 26 - 36 19
16.
Удинезе
 Заявка 21 2 12 7 23 - 35 18
17.
Кальяри
 0:2 Заявка 22 4 6 12 20 - 38 18
18.
Верона
 Заявка 21 4 5 12 19 - 29 17
19.
Эмполи
 Заявка 21 4 4 13 14 - 35 16
20.
Салернитана
 Заявка 21 2 6 13 18 - 42 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 10 8 2 0 16 - 4 26
2.
Интер Милан
 Заявка 10 8 1 1 25 - 6 25
3.
Милан
 Заявка 10 8 0 2 18 - 5 24
4.
Рома
 Заявка 11 7 3 1 24 - 9 24
5.
Болонья
 Заявка 10 7 2 1 14 - 5 23
6.
Аталанта
 Заявка 10 7 1 2 22 - 7 22
7.
Фиорентина
 Заявка 10 6 2 2 17 - 10 20
8.
Лацио
 Заявка 10 6 2 2 12 - 7 20
9.
Фрозиноне
 Заявка 11 6 2 3 20 - 16 20
10.
Торино
 2:0 Заявка 10 5 4 1 12 - 6 19
11.
Лечче
 Заявка 11 4 4 3 12 - 15 16
12.
Кальяри
 0:2 Заявка 11 4 3 4 13 - 18 15
13.
Наполи
 Заявка 10 4 2 4 14 - 14 14
14.
Дженоа
 Заявка 10 3 5 2 12 - 11 14
15.
Монца
 Заявка 10 3 4 3 11 - 11 13
16.
Верона
 Заявка 10 3 3 4 11 - 13 12
17.
Сассуоло
 Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
18.
Удинезе
 Заявка 11 1 6 4 15 - 19 9
19.
Эмполи
 Заявка 11 2 2 7 8 - 17 8
20.
Салернитана
 Заявка 11 1 4 6 11 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 10 8 2 0 24 - 4 26
2.
Ювентус
 Заявка 11 8 2 1 19 - 8 26
3.
Милан
 Заявка 11 6 3 2 23 - 18 21
4.
Наполи
 Заявка 10 5 2 3 16 - 11 17
5.
Фиорентина
 Заявка 10 4 2 4 12 - 11 14
6.
Лацио
 Заявка 10 4 1 5 12 - 13 13
7.
Торино
 2:0 Заявка 11 3 3 5 8 - 12 12
8.
Монца
 Заявка 11 3 3 5 9 - 17 12
9.
Аталанта
 Заявка 10 3 2 5 13 - 14 11
10.
Дженоа
 Заявка 11 3 2 6 10 - 14 11
11.
Болонья
 Заявка 10 1 6 3 9 - 13 9
12.
Удинезе
 Заявка 10 1 6 3 8 - 16 9
13.
Рома
 Заявка 10 2 2 6 10 - 16 8
14.
Сассуоло
 Заявка 10 2 2 6 13 - 21 8
15.
Эмполи
 Заявка 10 2 2 6 6 - 18 8
16.
Салернитана
 Заявка 10 1 2 7 7 - 20 5
17.
Лечче
 Заявка 10 0 5 5 8 - 14 5
18.
Верона
 Заявка 11 1 2 8 8 - 16 5
19.
Кальяри
 0:2 Заявка 11 0 3 8 7 - 20 3
20.
Фрозиноне
 Заявка 10 0 2 8 8 - 24 2
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 18 (2)
Ювентус Влахович Душан 11 (3)
Милан Жиру Оливье 10 (7)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Интер Милан Чалханоглу Хакан 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 7
Рома Паредес Леандро 10
Фиорентина Раньери Лука 10
Салернитана Дьомбер Норберт 9
Лечче Рамадани Юльбер 9
Весь список
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    Прогнозы 128
    Кальяри 15.6% (20)
    X 50.8% (65)
    Торино 33.6% (43)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Кальяри
    Ничья
    Торино
    79.36
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    3.60
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    3.15
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кальяри 0:2 Торино

    Исход игры
    Кальяри
    15.6% (20)
    Ничья
    50.8% (65)
    Торино
    33.6% (43)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.07% (32)
    Меньше
    71.93% (82)
    Обе команды забьют
    Да
    78.95% (90)
    Нет
    21.05% (24)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    45.3% (58)
    1:2 Торино
    14.8% (19)
    0:1 Торино
    12.5% (16)
    2:1 Кальяри
    8.6% (11)
    0:0 Ничья
    3.1% (4)
    1:0 Кальяри
    3.1% (4)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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