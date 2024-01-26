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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Коломбо Андреа
Кальяри
1:2
Конец матча
Торино
0'
0:1
23' Гол
Сапата Дуван
41' Желтая карточка
Ветеска Матеуш
0:2
45' Гол
Риччи Самуэле
62' Желтая карточка
Риччи Самуэле
73' Желтая карточка
Виола Николас
1:2
77' Гол
Виола Николас
82' Желтая карточка
Милинкович-Савич Ваня
83' Желтая карточка
Буонджорно Алессандро
90' Желтая карточка
Родригес Рикардо
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Пеллегри Пьетро
90' Желтая карточка
Юрич Иван
90'+7

Ход матча

11'
Прати Маттео
Сулемана Ибрахим
 
23'
0:1
Сапата Дуван
(Белланова Рауль)
41'
Ветеска Матеуш
 
45'
0:2
Риччи Самуэле
(Лазаро Валентино)
46'
Паволетти Леонардо
Янкто Якуб
 
46'
Виола Николас
Хацидиакос Пантелис
 
62'
 
Риччи Самуэле
62'
 
Риччи Самуэле
62'
 
Гинейтис Гвидас
Дентелло Пауло
71'
Ауджелло Томмазо
Нандес Найтан
 
71'
Лападула Джанлука
 
73'
Виола Николас
 
77'
Виола Николас
(Дзаппа Габриэле)
1:2
78'
 
Сазонов Саба
Санабрия Антонио
82'
 
Милинкович-Савич Ваня
83'
 
Буонджорно Алессандро
87'
 
Пеллегри Пьетро
Сапата Дуван
87'
 
Войвода Мергим
Белланова Рауль
90'
 
Родригес Рикардо
90'
 
Пеллегри Пьетро
90'
 
Юрич Иван

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 6
  • 10 Удары в створ 6
  • 9 Угловые 2
  • 0 Офсайды 5
  • 12 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 368 Количество передач 378
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 128
Кальяри 15.6% (20)
X 50.8% (65)
Торино 33.6% (43)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Скуффет
Симоне
23
Ветеска
Матеуш
4
Доссена
Альберто
17
Хацидиакос
Пантелис
28
Дзаппа
Габриэле
37
Дентелло
Пауло
29
Макумбу
Антуан
25
Сулемана
Ибрахим
8
Нандес
Найтан
21
Янкто
Якуб
32
Петанья
Андреа
32
Милинкович-Савич
Ваня
61
Тамез
Адриен
4
Буонджорно
Алессандро
13
Родригес
Рикардо
19
Белланова
Рауль
20
Лазаро
Валентино
28
Риччи
Самуэле
77
Линетти
Кароль
16
Влашич
Никола
9
Санабрия
Антонио
91
Сапата
Дуван
Кальяри
3-4-2-1
Торино
3-4-1-2

История личных встреч

Кальяри
Торино

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

23 матча

34.8%
30.4%
34.8%
8 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

30.4%
47.8%
21.8%
7 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

17.4%
56.5%
26.1%
4 победы 13 ничьих 6 побед

История матчей

СA
0:0
СA
1:2
СA
1:1
СA
0:1
СA
2:3
СA
4:2
СA
1:1
СA
1:1
СA
0:0
СA
0:4
СA
2:1
СA
2:3
СA
5:1
СA
1:1
СA
1:2
СA
2:1
СA
2:1
СA
4:3
СA
0:1
СA
0:0
СA
0:1
СA
3:0
СA
2:0

Голы

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

1.55
1.08

Среднее время на гол

58
83

Всего голов

17
17

Голов в среднем за матч

1.42
1.55

Среднее время на гол

63
58

Всего голов

34
30

Голов в среднем за матч

1.48
1.3

Тотал матчей

2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

60
69

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паволетти Леонардо 4 0.18
Виола Николас 3 0.14
Лувумбу Зито 3 0.14
Доссена Альберто 2 0.09
Ористанио Гаэтано 2 0.09
Петанья Андреа 1 0.05
Дзаппа Габриэле 1 0.05
Нандес Найтан 1 (1) 0.05
Лападула Джанлука 1 0.05
Макумбу Антуан 1 0.05
Сулемана Ибрахим 1 0.05
Янкто Якуб 0 0
Шомуродов Элдор 0 0
Ветеска Матеуш 0 0
Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сапата Дуван 5 0.24
Радоньич Неманья 3 0.14
Буонджорно Алессандро 3 0.14
Санабрия Антонио 3 (1) 0.14
Влашич Никола 2 0.1
Илич Иван 2 0.1
Риччи Самуэле 1 0.05
Шуурс Перр 1 0.05
Белланова Рауль 0 0
Лазаро Валентино 0 0
Тамез Адриен 0 0
Родригес Рикардо 0 0

Карточки

Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макумбу Антуан 3 2
Ветеска Матеуш 4 1
Паволетти Леонардо 4 0
Виола Николас 3 0
Гольданига Эдоардо 3 0
Доссена Альберто 3 0
Лувумбу Зито 3 0
Прати Маттео 3 0
Сулемана Ибрахим 3 0
Лападула Джанлука 2 0
Петанья Андреа 2 0
Дейола Алессандро 2 0
Нандес Найтан 2 0
Дзаппа Габриэле 2 0
Скуффет Симоне 1 0
Ауджелло Томмазо 1 0
Хацидиакос Пантелис 1 0
Дентелло Пауло 1 0
Ористанио Гаэтано 1 0
Клаудио Раньери 1 0
Оберт Адам 1 0
Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линетти Кароль 6 0
Юрич Иван II 4 1
Буонджорно Алессандро 5 0
Белланова Рауль 5 0
Тамез Адриен 4 0
Риччи Самуэле 4 0
Родригес Рикардо 3 0
Лазаро Валентино 2 0
Джиджи Коффи 2 0
Санабрия Антонио 2 0
Влашич Никола 2 0
Шуурс Перр 2 0
Пеллегри Пьетро 2 0
Милинкович-Савич Ваня 2 0
Илич Иван 2 0
Гинейтис Гвидас 2 0
Паро Маттео 1 0
Войвода Мергим 1 0
Радоньич Неманья 1 0
Сек Демба 1 0

Результаты матчей

Кальяри
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Торино
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

4
2
Кальяри
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Торино
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

16
3

Упущенные победы

3
12
Кальяри
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (5)
41% (9)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (12)
27% (6)
18% (4)
Торино
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
14% (3)
67% (14)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (2)
43% (9)
48% (10)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

23
4

Упущенные победы

7
14

Голы по времени матча

Забито

13
8
3 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
14 Не забивали 16
1
8%
1
13%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
1
8%
4
50%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
7
54%
0
0%
76-90

Пропущено

19
14
12 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
1
5%
0
0%
1-15
7
37%
0
0%
16-30
4
21%
3
21%
31-45
5
26%
3
21%
46-60
2
11%
4
29%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Забито

8
12
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
15 Не забивали 14
0
0%
1
8%
1-15
3
38%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
3
38%
2
17%
61-75
2
25%
4
33%
76-90

Пропущено

19
6
4 В 1-м тайме 1
15 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 4
2
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
3
16%
1
17%
46-60
5
26%
2
33%
61-75
7
37%
2
33%
76-90

Забито

21
20
6 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 9
7 Не забивали 9
1
5%
2
10%
1-15
4
19%
3
15%
16-30
1
5%
5
25%
31-45
1
5%
4
20%
46-60
5
24%
2
10%
61-75
9
43%
4
20%
76-90

Пропущено

38
20
16 В 1-м тайме 4
22 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 11
3
8%
0
0%
1-15
7
18%
1
5%
16-30
6
16%
3
15%
31-45
8
21%
4
20%
46-60
7
18%
6
30%
61-75
7
18%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Кальяри
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Фрозиноне - Кальяри 3:1 Кальяри - Болонья 2:1 Лечче - Кальяри 1:1 Милан - Кальяри 4:1
Кальяри - Эмполи 0:0 Верона - Кальяри 2:0 Наполи - Кальяри 2:1 Кальяри - Сассуоло 2:1 Лацио - Кальяри 1:0 Кальяри - Монца 1:1 Нуорезе - Кальяри 0:9 Ювентус - Кальяри 2:1 Кальяри - Дженоа 2:1 Удинезе - Кальяри 1:2 Кальяри - Фрозиноне 4:3 Салернитана - Кальяри 2:2 Кальяри - Рома 1:4 Фиорентина - Кальяри 3:0 Кальяри - Милан 1:3 Аталанта - Кальяри 2:0
Торино
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Дженоа - Торино 0:0 Торино - Наполи 3:0 Фиорентина - Торино 1:0 Торино - Удинезе 1:1
Торино - Эмполи 1:0 Фрозиноне - Торино 0:0 Торино - Аталанта 3:0 Болонья - Торино 2:0 Монца - Торино 1:1 Торино - Сассуоло 2:1 Торино - Фрозиноне 1:2 Лечче - Торино 0:1 Торино - Интер Милан 0:3 Ювентус - Торино 2:0 Торино - Верона 0:0 Лацио - Торино 2:0 Торино - Рома 1:1 Салернитана - Торино 0:3 Торино - Дженоа 1:0 Милан - Торино 4:1

Результаты матчей

Кальяри
Торино

Точный счет

2:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Точный счет

2:1
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
2:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

2:1
6 раз 27%
0:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
0:0
4 раза 19%
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:3
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 41%
0
8 раз 36%
2
4 раза 18%
4
1 раз 5%
0
9 раз 43%
1
7 раз 33%
3
3 раза 14%
2
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Кальяри
Торино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
7
3
4
7
1.5
3
7
1
10
2.5
2
8
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
5
6
1
10
1.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
8
0.5
Больше Меньше
12
9
5
17
1.5
5
16
1
21
2.5
3
18
1
21
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 21 16 4 1 35 - 12 52
2.
Интер Милан
 Заявка 20 16 3 1 49 - 10 51
3.
Милан
 Заявка 21 14 3 4 41 - 23 45
4.
Фиорентина
 Заявка 20 10 4 6 29 - 21 34
5.
Аталанта
 Заявка 20 10 3 7 35 - 21 33
6.
Лацио
 Заявка 20 10 3 7 24 - 20 33
7.
Болонья
 Заявка 20 8 8 4 23 - 18 32
8.
Рома
 Заявка 21 9 5 7 34 - 25 32
9.
Наполи
 Заявка 20 9 4 7 30 - 25 31
10.
Торино
 Заявка 21 8 7 6 20 - 19 31
11.
Дженоа
 Заявка 21 6 7 8 22 - 25 25
12.
Монца
 Заявка 21 6 7 8 20 - 28 25
13.
Фрозиноне
 Заявка 21 6 4 11 28 - 40 22
14.
Лечче
 Заявка 21 4 9 8 20 - 29 21
15.
Сассуоло
 Заявка 20 5 4 11 26 - 36 19
16.
Удинезе
 Заявка 21 2 12 7 23 - 35 18
17.
Кальяри
 Заявка 22 4 6 12 21 - 38 18
18.
Верона
 Заявка 21 4 5 12 19 - 29 17
19.
Эмполи
 Заявка 21 4 4 13 14 - 35 16
20.
Салернитана
 Заявка 21 2 6 13 18 - 42 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 10 8 2 0 16 - 4 26
2.
Интер Милан
 Заявка 10 8 1 1 25 - 6 25
3.
Милан
 Заявка 10 8 0 2 18 - 5 24
4.
Рома
 Заявка 11 7 3 1 24 - 9 24
5.
Болонья
 Заявка 10 7 2 1 14 - 5 23
6.
Аталанта
 Заявка 10 7 1 2 22 - 7 22
7.
Фиорентина
 Заявка 10 6 2 2 17 - 10 20
8.
Лацио
 Заявка 10 6 2 2 12 - 7 20
9.
Фрозиноне
 Заявка 11 6 2 3 20 - 16 20
10.
Торино
 Заявка 10 5 4 1 12 - 6 19
11.
Лечче
 Заявка 11 4 4 3 12 - 15 16
12.
Кальяри
 Заявка 11 4 3 4 14 - 18 15
13.
Наполи
 Заявка 10 4 2 4 14 - 14 14
14.
Дженоа
 Заявка 10 3 5 2 12 - 11 14
15.
Монца
 Заявка 10 3 4 3 11 - 11 13
16.
Верона
 Заявка 10 3 3 4 11 - 13 12
17.
Сассуоло
 Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
18.
Удинезе
 Заявка 11 1 6 4 15 - 19 9
19.
Эмполи
 Заявка 11 2 2 7 8 - 17 8
20.
Салернитана
 Заявка 11 1 4 6 11 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 10 8 2 0 24 - 4 26
2.
Ювентус
 Заявка 11 8 2 1 19 - 8 26
3.
Милан
 Заявка 11 6 3 2 23 - 18 21
4.
Наполи
 Заявка 10 5 2 3 16 - 11 17
5.
Фиорентина
 Заявка 10 4 2 4 12 - 11 14
6.
Лацио
 Заявка 10 4 1 5 12 - 13 13
7.
Торино
 Заявка 11 3 3 5 8 - 13 12
8.
Монца
 Заявка 11 3 3 5 9 - 17 12
9.
Аталанта
 Заявка 10 3 2 5 13 - 14 11
10.
Дженоа
 Заявка 11 3 2 6 10 - 14 11
11.
Болонья
 Заявка 10 1 6 3 9 - 13 9
12.
Удинезе
 Заявка 10 1 6 3 8 - 16 9
13.
Рома
 Заявка 10 2 2 6 10 - 16 8
14.
Сассуоло
 Заявка 10 2 2 6 13 - 21 8
15.
Эмполи
 Заявка 10 2 2 6 6 - 18 8
16.
Салернитана
 Заявка 10 1 2 7 7 - 20 5
17.
Лечче
 Заявка 10 0 5 5 8 - 14 5
18.
Верона
 Заявка 11 1 2 8 8 - 16 5
19.
Кальяри
 Заявка 11 0 3 8 7 - 20 3
20.
Фрозиноне
 Заявка 10 0 2 8 8 - 24 2
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 18 (2)
Ювентус Влахович Душан 11 (3)
Милан Жиру Оливье 10 (7)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Интер Милан Чалханоглу Хакан 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 7
Рома Паредес Леандро 10
Фиорентина Раньери Лука 10
Салернитана Дьомбер Норберт 9
Лечче Рамадани Юльбер 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • 94'
      Торино контролирует мяч.
    • 94'
      НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Торино отменен из-за положения "вне игры".
    • 93'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Торино.
    • 93'
      Команда Торино забила решающий гол в последние минуты игры!
    • 93'
      Пеллегри Пьетро удалось забить из легкой позиции.
    • 92'
      Торино пытается что-то создать.
    • 92'
      Войвода Мергим сделал результативную передачу.
    • 92'
      Г О О О О О Л! Торино забивает! Пеллегри Пьетро отличился.
    • 92'
      Войвода Мергим создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 92'
      Войвода Мергим из команды Торино в офсайде
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Unipol Domus. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 128
    Кальяри 15.6% (20)
    X 50.8% (65)
    Торино 33.6% (43)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кальяри 1:2 Торино

    Исход игры
    Кальяри
    15.6% (20)
    Ничья
    50.8% (65)
    Торино
    33.6% (43)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.07% (32)
    Меньше
    71.93% (82)
    Обе команды забьют
    Да
    78.95% (90)
    Нет
    21.05% (24)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    45.3% (58)
    1:2 Торино
    14.8% (19)
    0:1 Торино
    12.5% (16)
    2:1 Кальяри
    8.6% (11)
    0:0 Ничья
    3.1% (4)
    1:0 Кальяри
    3.1% (4)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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