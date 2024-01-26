  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 22. Стадион: .
Серкль Брюгге
0:0
Второй тайм: 64'
Стандард
0'
45' Желтая карточка
Дженепо Мусса

Ход матча

45'
 
Дженепо Мусса
Лучшие коэффициенты
Серкль Брюгге
Ничья
Стандард
6.20
4.40
Реклама, pari.ru
6.00
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
1
Варлесон
3
Уткус
Эдгарас
5
Попович
Борис
4
Даланн
Йеспер
34
Сомерс
Тибо
20
Назиньо
Флавио
28
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
22
Лопес
Леонардо
6
Лемарешаль
Феликс
9
Денкей
Кевин
11
Минда
Алан
16
Бодар
Арно
4
Ванхесден
Зиньо
34
Лайфис
Константинос
51
Lucas
Noubi
Ngnokam
13
Фосси
Марлон
17
Альсате
Стивен
33
Сахабо
Хаким
22
Баликвиша
Вильям
19
Дженепо
Мусса
18
Сова
Камал
14
Канга
Вилфрид
Серкль Брюгге
3-4-1-2
Стандард
3-5-2

История личных встреч

Серкль Брюгге
Стандард

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
80%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
60%
8 побед 6 ничьих 0 побед

21 матч

19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 11 побед

31 матч

19.4%
25.8%
54.8%
6 побед 8 ничьих 17 побед

Первый тайм

16.1%
45.2%
38.7%
5 побед 14 ничьих 12 побед

Второй тайм

25.8%
38.7%
35.5%
8 побед 12 ничьих 11 побед

История матчей

ПДА
0:1
ПОЗПВЛЕ
0:4
ПОЗПВЛЕ
0:0
ПДА
1:1
ПДА
2:0
ПДА
1:1
ПДА
1:1
ТМК
3:2
ПДА
0:1
ПДА
1:0
ПДА
2:1
ПДА
0:2
ПДА
1:2
ПДА
0:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
0:1
ЛЖ
4:0
КБ
1:0
ЛЖ
0:5
ЛЖ
0:1
ЛЖ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
4:0
ПЛ
4:1
К
4:0
ПЛ
0:0
К
4:1

Голы

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

0.93
0.69

Среднее время на гол

96
130

Всего голов

27
17

Голов в среднем за матч

1.69
1.13

Среднее время на гол

53
79

Всего голов

41
28

Голов в среднем за матч

1.32
0.9

Тотал матчей

2.5
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
19
Больше 61%
Меньше 39%
12
11
Больше 35%
Меньше 65%
20
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
4
Больше 13%
Меньше 87%
27

Среднее время на гол

68
99

Бомбардиры внутри турнира

Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Денкей Кевин 15 (2) 0.68
Сомерс Тибо 4 0.18
Минда Алан 3 0.14
Лопес Леонардо 2 0.09
Олайгбе Казим 2 0.09
Гбоо Янн 0 0
Сике Уго 0 0
Лемарешаль Феликс 0 0
Christiaan Ravych 0 0
Даланн Йеспер 0 0
Варлесон 0 0
Уткус Эдгарас 0 0
Попович Борис 0 0
Nils De Wilde 0 0
Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавабэ Хаяо 6 0.27
Канга Вилфрид 6 (1) 0.27
Сова Камал 2 0.09
Альсате Стивен 1 0.05
Бокади Мервей 1 0.05
Прайс Айзек 1 0.05
Драгус Денис 1 0.05
Nathan Ngoy 1 0.05
Фосси Марлон 0 0
Cihan Canak 0 0
Доннум Арон 0 0

Карточки

Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Брюгген Ханнес 7 0
Уткус Эдгарас 6 0
Денкей Кевин 4 0
Попович Борис 4 0
Мьянге Сенна 2 1
Лопес Леонардо 3 0
Сомерс Тибо 3 0
Варела Джордан 2 0
Сике Уго 2 0
Фрэнсис Абу 2 0
Назиньо Флавио 2 0
Минда Алан 2 0
Лемарешаль Феликс 2 0
Christiaan Ravych 2 0
Nils De Wilde 2 0
Даланн Йеспер 1 0
Деман Оливье 1 0
Мирон Муслич 1 0
Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nathan Ngoy 6 1
Ванхесден Зиньо 6 0
Хефкенс Карл 4 0
Хэйден Айзак 3 0
Дженепо Мусса 3 0
Альсате Стивен 1 1
Баликвиша Вильям 1 1
Кавабэ Хаяо 2 0
О'Нил Эйден 2 0
Канга Вилфрид 2 0
Доннум Арон 2 0
Бокади Мервей 0 1
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Девале Жиль 1 0
Драгус Денис 1 0
Noah Ohio 1 0
Прайс Айзек 1 0
Мандл Ромейн 1 0
Cihan Canak 1 0
Lucas Noubi Ngnokam 1 0

Результаты матчей

Серкль Брюгге
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Стандард
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

2
6
Серкль Брюгге
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Стандард
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

8
9
Серкль Брюгге
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (7)
48% (10)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
24% (5)
38% (8)
Стандард
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
48% (10)
33% (7)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

10
15

Голы по времени матча

Забито

16
11
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
2
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
4
25%
5
45%
31-45
4
25%
1
9%
46-60
3
19%
3
27%
61-75
3
19%
1
9%
76-90

Пропущено

11
20
6 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 10
2
18%
3
15%
1-15
1
9%
2
10%
16-30
3
27%
5
25%
31-45
3
27%
1
5%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
2
18%
6
30%
76-90

Забито

12
9
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
12 Не забивали 15
2
17%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
2
22%
46-60
4
33%
2
22%
61-75
2
17%
2
22%
76-90

Пропущено

10
9
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
4
44%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
1
10%
3
33%
76-90

Забито

28
20
10 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 11
13 Забивали первыми 7
4 Не забивали 9
4
14%
1
5%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
6
21%
5
25%
31-45
6
21%
3
15%
46-60
7
25%
5
25%
61-75
5
18%
3
15%
76-90

Пропущено

21
29
11 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 18
4
19%
3
10%
1-15
3
14%
6
21%
16-30
4
19%
6
21%
31-45
6
29%
1
3%
46-60
1
5%
4
14%
61-75
3
14%
9
31%
76-90

Результаты последних матчей

Серкль Брюгге
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Генк - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Ницца-2 3:0 Монако-2 - Серкль Брюгге 0:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0
Серкль Брюгге - Кортрейк 3:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Антверпен 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Эйпен 2:0 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 0:3 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 2:2 Мехелен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Гент 2:0 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 3:2 Кортрейк - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 РВДМ 47 - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Вестерло 2:1 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:2
Стандард
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Стандард - Кортрейк 0:1 Стандард - Люцерн 2:1 Боруссия Д - Стандард 3:3 Стандард - Сент-Трейден 1:1
Мехелен - Стандард 3:0 Стандард - Спортинг Шарлеруа 0:0 Андерлехт - Стандард 2:2 Андерлехт - Стандард 2:0 Брюгге - Стандард 2:0 Стандард - Генк 1:0 Антверпен - Стандард 6:0 Стандард - Мехелен 1:1 Стандард - СВ Харелбеке 5:0 Гент - Стандард 3:1 Стандард - Андерлехт 3:2 Стандард - Брюгге 2:1 АХ Лёвен - Стандард 1:2 Стандард - Вестерло 0:0 Эйпен - Стандард 1:3 Стандард - РВДМ 47 1:1

Результаты матчей

Серкль Брюгге
Стандард

Точный счет

2:0
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:1
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

2:1
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
1:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

2:0
4 раза 19%
2:1
4 раза 19%
0:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:1
5 раз 24%
0:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 33%
0
6 раз 29%
1
6 раз 29%
3
2 раза 10%
0
9 раз 43%
1
7 раз 33%
2
3 раза 14%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Серкль Брюгге
Стандард

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
6
5
6
4
1.5
2
9
2
8
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
6
4
3
8
1.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
6
0.5
Больше Меньше
12
9
9
12
1.5
5
16
2
19
2.5
2
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 21 16 3 2 46 - 21 51
2.
Андерлехт
 21 12 7 2 40 - 22 43
3.
Гент
 21 10 8 3 37 - 22 38
4.
Брюгге
 21 10 7 4 41 - 17 37
5.
Генк
 21 9 8 4 42 - 21 35
6.
Антверпен
 21 9 8 4 41 - 21 35
7.
Серкль Брюгге
 0:0 22 10 3 9 26 - 23 33
8.
Сент-Трейден
 21 6 9 6 24 - 31 27
9.
Мехелен
 21 7 4 10 22 - 26 25
10.
Стандард
 0:0 22 5 9 8 19 - 30 24
11.
Вестерло
 21 5 6 10 30 - 38 21
12.
Спортинг Шарлеруа
 21 5 6 10 22 - 34 21
13.
Эйпен
 22 6 3 13 23 - 43 21
14.
РВДМ 47
 22 5 6 11 22 - 42 21
15.
АХ Лёвен
 21 4 5 12 26 - 39 17
16.
Кортрейк
 21 3 4 14 13 - 44 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 11 9 1 1 26 - 10 28
2.
Андерлехт
 10 8 2 0 22 - 9 26
3.
Антверпен
 11 7 4 0 28 - 7 25
4.
Брюгге
 11 6 5 0 24 - 8 23
5.
Гент
 11 6 4 1 24 - 12 22
6.
Серкль Брюгге
 0:0 11 6 1 4 15 - 12 19
7.
Спортинг Шарлеруа
 10 5 3 2 17 - 15 18
8.
Генк
 11 4 6 1 24 - 12 18
9.
Сент-Трейден
 10 4 3 3 9 - 11 15
10.
Мехелен
 10 4 2 4 10 - 7 14
11.
Стандард
 0:0 11 3 5 3 9 - 9 14
12.
РВДМ 47
 12 3 4 5 12 - 19 13
13.
АХ Лёвен
 11 3 3 5 16 - 12 12
14.
Вестерло
 10 3 1 6 14 - 19 10
15.
Кортрейк
 10 2 2 6 8 - 18 8
16.
Эйпен
 10 2 2 6 13 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 10 7 2 1 20 - 11 23
2.
Генк
 10 5 2 3 18 - 9 17
3.
Андерлехт
 11 4 5 2 18 - 13 17
4.
Гент
 10 4 4 2 13 - 10 16
5.
Брюгге
 10 4 2 4 17 - 9 14
6.
Серкль Брюгге
 0:0 11 4 2 5 11 - 11 14
7.
Эйпен
 12 4 1 7 10 - 20 13
8.
Сент-Трейден
 11 2 6 3 15 - 20 12
9.
Мехелен
 11 3 2 6 12 - 19 11
10.
Вестерло
 11 2 5 4 16 - 19 11
11.
Антверпен
 10 2 4 4 13 - 14 10
12.
Стандард
 0:0 11 2 4 5 10 - 21 10
13.
РВДМ 47
 10 2 2 6 10 - 23 8
14.
АХ Лёвен
 10 1 2 7 10 - 27 5
15.
Кортрейк
 11 1 2 8 5 - 26 5
16.
Спортинг Шарлеруа
 11 0 3 8 5 - 19 3
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 15
Андерлехт Дрейер Андерс 13 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 13 (2)
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 13 (1)
Сент-Трейден Койта Абубакари 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 6
Андерлехт Дебаст Зено 1 6
Стандард Nathan Ngoy 1 6
Генк Баа Кристофер 2 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Дженепо Мусса получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Серкль Брюгге
Ничья
Стандард
6.20
4.40
Реклама, pari.ru
6.00
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Серкль Брюгге 0:0 Стандард онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Серкль Брюгге
Стандард
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный