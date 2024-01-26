Тур: 22. Стадион: Ян Брейдель.
0:0
Второй тайм: 64'
Ход матча
45'
1
Варлесон
34
Сомерс
Тибо
11
Минда
Алан
16
Бодар
Арно
13
Фосси
Марлон
33
Сахабо
Хаким
18
Сова
Камал
- Основной состав
-
1 ВарлесонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Сомерс ТибоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Минда АланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Мьянге СеннаЗащитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Miron Muslic
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Фосси МарлонПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Сахабо ХакимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Сова КамалНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Перица СтипеНападающий
-
10 Noah Ohio
-
-
-
Главный тренер: Леко Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Серкль Брюгге
Стандард
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
80%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
60%
8 побед 6 ничьих 0 побед
21 матч
19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 11 побед
31 матч
19.4%
25.8%
54.8%
6 побед 8 ничьих 17 побед
Первый тайм
16.1%
45.2%
38.7%
5 побед 14 ничьих 12 побед
Второй тайм
25.8%
38.7%
35.5%
8 побед 12 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
0.93
0.69
Среднее время на гол
96
130
Всего голов
27
17
Голов в среднем за матч
1.69
1.13
Среднее время на гол
53
79
Всего голов
41
28
Голов в среднем за матч
1.32
0.9
Тотал матчей
2.5
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
19
Больше 61%
Меньше 39%
12
11
Больше 35%
Меньше 65%
20
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
Среднее время на гол
68
99
Бомбардиры внутри турнира
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Денкей Кевин
|15 (2)
|0.68
|Сомерс Тибо
|4
|0.18
|Минда Алан
|3
|0.14
|Лопес Леонардо
|2
|0.09
|Олайгбе Казим
|2
|0.09
|Гбоо Янн
|0
|0
|Сике Уго
|0
|0
|Лемарешаль Феликс
|0
|0
|Christiaan Ravych
|0
|0
|Даланн Йеспер
|0
|0
|Варлесон
|0
|0
|Уткус Эдгарас
|0
|0
|Попович Борис
|0
|0
|Nils De Wilde
|0
|0
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кавабэ Хаяо
|6
|0.27
|Канга Вилфрид
|6 (1)
|0.27
|Сова Камал
|2
|0.09
|Альсате Стивен
|1
|0.05
|Бокади Мервей
|1
|0.05
|Прайс Айзек
|1
|0.05
|Драгус Денис
|1
|0.05
|Nathan Ngoy
|1
|0.05
|Фосси Марлон
|0
|0
|Cihan Canak
|0
|0
|Доннум Арон
|0
|0
Карточки
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Брюгген Ханнес
|7
|0
|Уткус Эдгарас
|6
|0
|Денкей Кевин
|4
|0
|Попович Борис
|4
|0
|Мьянге Сенна
|2
|1
|Лопес Леонардо
|3
|0
|Сомерс Тибо
|3
|0
|Варела Джордан
|2
|0
|Сике Уго
|2
|0
|Фрэнсис Абу
|2
|0
|Назиньо Флавио
|2
|0
|Минда Алан
|2
|0
|Лемарешаль Феликс
|2
|0
|Christiaan Ravych
|2
|0
|Nils De Wilde
|2
|0
|Даланн Йеспер
|1
|0
|Деман Оливье
|1
|0
|Мирон Муслич
|1
|0
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nathan Ngoy
|6
|1
|Ванхесден Зиньо
|6
|0
|Хефкенс Карл
|4
|0
|Хэйден Айзак
|3
|0
|Дженепо Мусса
|3
|0
|Альсате Стивен
|1
|1
|Баликвиша Вильям
|1
|1
|Кавабэ Хаяо
|2
|0
|О'Нил Эйден
|2
|0
|Канга Вилфрид
|2
|0
|Доннум Арон
|2
|0
|Бокади Мервей
|0
|1
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|Девале Жиль
|1
|0
|Драгус Денис
|1
|0
|Noah Ohio
|1
|0
|Прайс Айзек
|1
|0
|Мандл Ромейн
|1
|0
|Cihan Canak
|1
|0
|Lucas Noubi Ngnokam
|1
|0
Результаты матчей
Серкль Брюгге
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Стандард
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
2
6
Серкль Брюгге
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Стандард
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
8
9
Серкль Брюгге
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (7)
48% (10)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
24% (5)
38% (8)
Стандард
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
48% (10)
33% (7)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
11
5
Упущенные победы
10
15
Голы по времени матча
Забито
16
11
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
2
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
4
25%
5
45%
31-45
4
25%
1
9%
46-60
3
19%
3
27%
61-75
3
19%
1
9%
76-90
Пропущено
11
20
6 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 10
2
18%
3
15%
1-15
1
9%
2
10%
16-30
3
27%
5
25%
31-45
3
27%
1
5%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
2
18%
6
30%
76-90
Забито
12
9
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
12 Не забивали 15
2
17%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
2
22%
46-60
4
33%
2
22%
61-75
2
17%
2
22%
76-90
Пропущено
10
9
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
4
44%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
1
10%
3
33%
76-90
Забито
28
20
10 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 11
13 Забивали первыми 7
4 Не забивали 9
4
14%
1
5%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
6
21%
5
25%
31-45
6
21%
3
15%
46-60
7
25%
5
25%
61-75
5
18%
3
15%
76-90
Пропущено
21
29
11 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 18
4
19%
3
10%
1-15
3
14%
6
21%
16-30
4
19%
6
21%
31-45
6
29%
1
3%
46-60
1
5%
4
14%
61-75
3
14%
9
31%
76-90
Результаты последних матчей
Серкль Брюгге
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Генк - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Ницца-2 3:0 Монако-2 - Серкль Брюгге 0:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0
Серкль Брюгге - Кортрейк 3:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Антверпен 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Эйпен 2:0 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 0:3 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 2:2 Мехелен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Гент 2:0 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 3:2 Кортрейк - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 РВДМ 47 - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Вестерло 2:1 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:2
Стандард
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Стандард - Кортрейк 0:1 Стандард - Люцерн 2:1 Боруссия Д - Стандард 3:3 Стандард - Сент-Трейден 1:1
Мехелен - Стандард 3:0 Стандард - Спортинг Шарлеруа 0:0 Андерлехт - Стандард 2:2 Андерлехт - Стандард 2:0 Брюгге - Стандард 2:0 Стандард - Генк 1:0 Антверпен - Стандард 6:0 Стандард - Мехелен 1:1 Стандард - СВ Харелбеке 5:0 Гент - Стандард 3:1 Стандард - Андерлехт 3:2 Стандард - Брюгге 2:1 АХ Лёвен - Стандард 1:2 Стандард - Вестерло 0:0 Эйпен - Стандард 1:3 Стандард - РВДМ 47 1:1
Результаты матчей
Серкль Брюгге
Стандард
Точный счет
2:0
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:1
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
2:1
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
1:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
2:0
4 раза 19%
2:1
4 раза 19%
0:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:1
5 раз 24%
0:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 33%
0
6 раз 29%
1
6 раз 29%
3
2 раза 10%
0
9 раз 43%
1
7 раз 33%
2
3 раза 14%
3
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Серкль Брюгге
Стандард
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
65
64
29
28
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
64
38
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
156
Больше Меньше
129
912
516
219
219
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|16
|3
|2
|46 - 21
|51
|2.
|21
|12
|7
|2
|40 - 22
|43
|3.
|21
|10
|8
|3
|37 - 22
|38
|4.
|21
|10
|7
|4
|41 - 17
|37
|5.
|21
|9
|8
|4
|42 - 21
|35
|6.
|21
|9
|8
|4
|41 - 21
|35
|7.
|0:0
|22
|10
|3
|9
|26 - 23
|33
|8.
|21
|6
|9
|6
|24 - 31
|27
|9.
|21
|7
|4
|10
|22 - 26
|25
|10.
|0:0
|22
|5
|9
|8
|19 - 30
|24
|11.
|21
|5
|6
|10
|30 - 38
|21
|12.
|21
|5
|6
|10
|22 - 34
|21
|13.
|22
|6
|3
|13
|23 - 43
|21
|14.
|22
|5
|6
|11
|22 - 42
|21
|15.
|21
|4
|5
|12
|26 - 39
|17
|16.
|21
|3
|4
|14
|13 - 44
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|9
|1
|1
|26 - 10
|28
|2.
|10
|8
|2
|0
|22 - 9
|26
|3.
|11
|7
|4
|0
|28 - 7
|25
|4.
|11
|6
|5
|0
|24 - 8
|23
|5.
|11
|6
|4
|1
|24 - 12
|22
|6.
|0:0
|11
|6
|1
|4
|15 - 12
|19
|7.
|10
|5
|3
|2
|17 - 15
|18
|8.
|11
|4
|6
|1
|24 - 12
|18
|9.
|10
|4
|3
|3
|9 - 11
|15
|10.
|10
|4
|2
|4
|10 - 7
|14
|11.
|0:0
|11
|3
|5
|3
|9 - 9
|14
|12.
|12
|3
|4
|5
|12 - 19
|13
|13.
|11
|3
|3
|5
|16 - 12
|12
|14.
|10
|3
|1
|6
|14 - 19
|10
|15.
|10
|2
|2
|6
|8 - 18
|8
|16.
|10
|2
|2
|6
|13 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|20 - 11
|23
|2.
|10
|5
|2
|3
|18 - 9
|17
|3.
|11
|4
|5
|2
|18 - 13
|17
|4.
|10
|4
|4
|2
|13 - 10
|16
|5.
|10
|4
|2
|4
|17 - 9
|14
|6.
|0:0
|11
|4
|2
|5
|11 - 11
|14
|7.
|12
|4
|1
|7
|10 - 20
|13
|8.
|11
|2
|6
|3
|15 - 20
|12
|9.
|11
|3
|2
|6
|12 - 19
|11
|10.
|11
|2
|5
|4
|16 - 19
|11
|11.
|10
|2
|4
|4
|13 - 14
|10
|12.
|0:0
|11
|2
|4
|5
|10 - 21
|10
|13.
|10
|2
|2
|6
|10 - 23
|8
|14.
|10
|1
|2
|7
|10 - 27
|5
|15.
|11
|1
|2
|8
|5 - 26
|5
|16.
|11
|0
|3
|8
|5 - 19
|3
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|15
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|13 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|13 (2)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|13 (1)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|11 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 6
|Андерлехт
|Дебаст Зено
|1 6
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 6
|Генк
|Баа Кристофер
|2 4