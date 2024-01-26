Тур: 22. Стадион: Ян Брейдель.
1:1
Конец матча
0'
45' Желтая карточкаДженепо Мусса
64' Желтая карточкаУткус Эдгарас
0:1
79' ГолФосси Марлон
1:1
87' ГолСомерс Тибо
90' Желтая карточкаВан дер Брюгген Ханнес
90'+6
Ход матча
45'
64'
79'
0:1
87'
1:1
1
Варлесон
34
Сомерс
Тибо
11
Минда
Алан
16
Бодар
Арно
13
Фосси
Марлон
33
Сахабо
Хаким
18
Сова
Камал
- Основной состав
-
1 ВарлесонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Сомерс ТибоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Минда АланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Мьянге СеннаЗащитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Miron Muslic
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Фосси МарлонПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Сахабо ХакимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Сова КамалНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Перица СтипеНападающий
-
10 Noah Ohio
-
-
-
Главный тренер: Леко Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Серкль Брюгге
Стандард
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
80%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
60%
8 побед 6 ничьих 0 побед
21 матч
19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 11 побед
31 матч
19.4%
25.8%
54.8%
6 побед 8 ничьих 17 побед
Первый тайм
16.1%
45.2%
38.7%
5 побед 14 ничьих 12 побед
Второй тайм
25.8%
38.7%
35.5%
8 побед 12 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
0.93
0.69
Среднее время на гол
96
130
Всего голов
27
17
Голов в среднем за матч
1.69
1.13
Среднее время на гол
53
79
Всего голов
41
28
Голов в среднем за матч
1.32
0.9
Тотал матчей
2.5
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
19
Больше 61%
Меньше 39%
12
11
Больше 35%
Меньше 65%
20
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
Среднее время на гол
68
99
Бомбардиры внутри турнира
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Денкей Кевин
|15 (2)
|0.68
|Сомерс Тибо
|5
|0.23
|Минда Алан
|3
|0.14
|Лопес Леонардо
|2
|0.09
|Олайгбе Казим
|2
|0.09
|Гбоо Янн
|0
|0
|Лемарешаль Феликс
|0
|0
|Сике Уго
|0
|0
|Christiaan Ravych
|0
|0
|Даланн Йеспер
|0
|0
|Варлесон
|0
|0
|Уткус Эдгарас
|0
|0
|Попович Борис
|0
|0
|Nils De Wilde
|0
|0
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кавабэ Хаяо
|6
|0.27
|Канга Вилфрид
|6 (1)
|0.27
|Сова Камал
|2
|0.09
|Альсате Стивен
|1
|0.05
|Фосси Марлон
|1
|0.05
|Бокади Мервей
|1
|0.05
|Прайс Айзек
|1
|0.05
|Драгус Денис
|1
|0.05
|Nathan Ngoy
|1
|0.05
|Cihan Canak
|0
|0
|Доннум Арон
|0
|0
Карточки
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Брюгген Ханнес
|8
|0
|Уткус Эдгарас
|7
|0
|Денкей Кевин
|4
|0
|Попович Борис
|4
|0
|Мьянге Сенна
|2
|1
|Лопес Леонардо
|3
|0
|Сомерс Тибо
|3
|0
|Варела Джордан
|2
|0
|Сике Уго
|2
|0
|Фрэнсис Абу
|2
|0
|Назиньо Флавио
|2
|0
|Минда Алан
|2
|0
|Лемарешаль Феликс
|2
|0
|Christiaan Ravych
|2
|0
|Nils De Wilde
|2
|0
|Даланн Йеспер
|1
|0
|Деман Оливье
|1
|0
|Мирон Муслич
|1
|0
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nathan Ngoy
|6
|1
|Ванхесден Зиньо
|6
|0
|Хефкенс Карл
|4
|0
|Хэйден Айзак
|3
|0
|Дженепо Мусса
|3
|0
|Альсате Стивен
|1
|1
|Баликвиша Вильям
|1
|1
|Кавабэ Хаяо
|2
|0
|О'Нил Эйден
|2
|0
|Канга Вилфрид
|2
|0
|Доннум Арон
|2
|0
|Бокади Мервей
|0
|1
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|Девале Жиль
|1
|0
|Драгус Денис
|1
|0
|Noah Ohio
|1
|0
|Прайс Айзек
|1
|0
|Мандл Ромейн
|1
|0
|Cihan Canak
|1
|0
|Lucas Noubi Ngnokam
|1
|0
Результаты матчей
Серкль Брюгге
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Стандард
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
3
7
Серкль Брюгге
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Стандард
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
8
9
Серкль Брюгге
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (7)
50% (11)
18% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
27% (6)
36% (8)
Стандард
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
50% (11)
32% (7)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
11
5
Упущенные победы
11
16
Голы по времени матча
Забито
17
12
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 15
2
12%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
4
24%
5
42%
31-45
4
24%
1
8%
46-60
3
18%
3
25%
61-75
4
24%
2
17%
76-90
Пропущено
12
21
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 11
2
17%
3
14%
1-15
1
8%
2
10%
16-30
3
25%
5
24%
31-45
3
25%
1
5%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
3
25%
7
33%
76-90
Забито
12
9
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
13 Не забивали 16
2
17%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
2
22%
46-60
4
33%
2
22%
61-75
2
17%
2
22%
76-90
Пропущено
10
9
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
4
44%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
1
10%
3
33%
76-90
Забито
29
21
10 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 8
4 Не забивали 9
4
14%
1
5%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
6
21%
5
24%
31-45
6
21%
3
14%
46-60
7
24%
5
24%
61-75
6
21%
4
19%
76-90
Пропущено
22
30
11 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 19
4
18%
3
10%
1-15
3
14%
6
20%
16-30
4
18%
6
20%
31-45
6
27%
1
3%
46-60
1
5%
4
13%
61-75
4
18%
10
33%
76-90
Результаты последних матчей
Серкль Брюгге
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Генк - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Ницца-2 3:0 Монако-2 - Серкль Брюгге 0:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0
Серкль Брюгге - Кортрейк 3:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Антверпен 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Эйпен 2:0 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 0:3 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 2:2 Мехелен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Гент 2:0 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 3:2 Кортрейк - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 РВДМ 47 - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Вестерло 2:1 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:2
Стандард
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Стандард - Кортрейк 0:1 Стандард - Люцерн 2:1 Боруссия Д - Стандард 3:3 Стандард - Сент-Трейден 1:1
Мехелен - Стандард 3:0 Стандард - Спортинг Шарлеруа 0:0 Андерлехт - Стандард 2:2 Андерлехт - Стандард 2:0 Брюгге - Стандард 2:0 Стандард - Генк 1:0 Антверпен - Стандард 6:0 Стандард - Мехелен 1:1 Стандард - СВ Харелбеке 5:0 Гент - Стандард 3:1 Стандард - Андерлехт 3:2 Стандард - Брюгге 2:1 АХ Лёвен - Стандард 1:2 Стандард - Вестерло 0:0 Эйпен - Стандард 1:3 Стандард - РВДМ 47 1:1
Результаты матчей
Серкль Брюгге
Стандард
Точный счет
2:0
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:1
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
2:1
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
2:0
4 раза 18%
2:1
4 раза 18%
0:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:1
6 раз 27%
0:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 32%
1
7 раз 32%
0
6 раз 27%
3
2 раза 9%
0
9 раз 41%
1
8 раз 36%
2
3 раза 14%
3
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Серкль Брюгге
Стандард
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
65
65
29
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
74
38
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
166
Больше Меньше
139
913
517
220
220
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|15
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|13 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|13 (2)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|13 (1)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|11 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|8
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 6
|Андерлехт
|Дебаст Зено
|1 6
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 6