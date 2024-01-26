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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Леонард Томас
Лион
0:3
Перерыв
Ренн
0'
7' Желтая карточка
Сантамария Батист
0:1
22' Гол
Террье Мартен
34' Желтая карточка
Мата Клинтон
0:2
36' Гол
Дуэ Дезире
0:3
41' Гол
Террье Мартен

Ход матча

7'
 
Сантамария Батист
22'
0:1
Террье Мартен
(Дуэ Дезире)
34'
Мата Клинтон
 
36'
0:2
Дуэ Дезире
(Сантамария Батист)
41'
0:3
Террье Мартен
(Трюффер Адриен)

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 1 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогнозы 125
Лион 42.4% (53)
X 43.2% (54)
Ренн 14.4% (18)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лопеш
Антони
22
Мата
Клинтон
5
Ловрен
Деян
12
О'Брайан
Джек
98
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли
8
Толиссо
Корентен
6
Какере
Максанс
34
Диавара
МамадуII
11
Фофана
Малик
10
Ляказетт
Александр
18
Шерки
Райан
30
Манданда
Стив
17
Дуэ
Гела
16
Белосьян
Женуэль
5
Теате
Артур
3
Трюффер
Адриен
14
Буриго
Бенжамен
28
Ле
Фе
Энцо
8
Сантамария
Батист
33
Дуэ
Дезире
9
Мюинга
Арно
7
Террье
Мартен
Лион
3-5-2
Ренн
4-4-2

История личных встреч

Лион
Ренн

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

41.2%
47.1%
11.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.5%
35.3%
13 побед 6 ничьих 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 11 побед

33 матча

36.4%
30.3%
33.3%
12 побед 10 ничьих 11 побед

Первый тайм

21.2%
42.4%
36.4%
7 побед 14 ничьих 12 побед

Второй тайм

39.4%
27.3%
33.3%
13 побед 9 ничьих 11 побед

История матчей

Л1
0:1
Л1
3:1
Л1
3:2
Л1
2:4
Л1
4:1
Л1
1:0
Л1
2:2
Л1
0:1
К
2:3
Л1
0:1
Л1
0:2
Л1
0:2
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
2:2
Л1
1:2
Л1
0:1
Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
0:0
Л1
2:0
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
1:1
Л1
0:2

Голы

Всего голов

19
20

Голов в среднем за матч

1.12
1.25

Среднее время на гол

80
72

Всего голов

21
21

Голов в среднем за матч

1.31
1.24

Среднее время на гол

68
72

Всего голов

40
41

Голов в среднем за матч

1.21
1.24

Тотал матчей

2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
12
Больше 36%
Меньше 64%
21
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

74
72

Бомбардиры внутри турнира

Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ляказетт Александр 8 (1) 0.42
О'Брайан Джек 3 0.16
Джеффиньо 1 0.05
Нуама Эрнест 1 0.05
Тальяфико Николас 1 0.05
Альверо Скелли 1 0.05
Толиссо Корентен 1 (1) 0.05
Шерки Райан 0 0
Кумбеди Саэль 0 0
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 0 0
Какере Максанс 0 0
Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буриго Бенжамен 5 (4) 0.26
Мюинга Арно 4 (1) 0.21
Гуйри Амин 3 0.16
Блас Людовик 3 (1) 0.16
Салах Ибрагим 3 0.16
Дуэ Дезире 2 0.11
Террье Мартен 1 0.05
Трюффер Адриен 1 0.05
Ассиньон Лоренс 1 0.05
Доку Жереми 1 0.05
Ву Кристофер 1 0.05
Теате Артур 1 0.05
Ле Фе Энцо 0 0
Дуэ Гела 0 0

Карточки

Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тальяфико Николас 4 0
Кумбеди Саэль 4 0
Ловрен Деян 2 1
Толиссо Корентен 3 0
Ляказетт Александр 1 1
Чалета-Цар Дуе 1 1
О'Брайан Джек 1 1
Мата Клинтон 2 0
Диавара МамадуII 2 0
Диоманде Синали 2 0
Милагрес Энрике 2 0
Альверо Скелли 2 0
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 1 0
Гроссо Фабио II 1 0
Бальде Мама 1 0
Акуоку Поль 1 0
Какере Максанс 1 0
Лепнан Йоанн 1 0
Нуама Эрнест 1 0
Морейра Диегу 1 0
Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матич Неманья 7 0
Омари Вармед 5 1
Ассиньон Лоренс 4 0
Ву Кристофер 1 1
Салах Ибрагим 2 0
Буриго Бенжамен 2 0
Сантамария Батист 2 0
Мюинга Арно 2 0
Теате Артур 2 0
Дуэ Гела 0 1
Галлон Готье 1 0
Гуйри Амин 1 0
Ле Фе Энцо 1 0
Трюффер Адриен 1 0
Йылдырым Бертуг 1 0
Дуэ Дезире 1 0

Результаты матчей

Лион
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Ренн
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

6
4
Лион
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Ренн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

14
6

Упущенные победы

2
18
Лион
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
22% (4)
22% (4)
Ренн
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

14
7

Упущенные победы

8
22

Голы по времени матча

Забито

10
7
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
12 Не забивали 14
0
0%
1
14%
1-15
4
40%
1
14%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
2
29%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
3
43%
76-90

Пропущено

17
6
11 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
12%
3
50%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
5
29%
29%
2
33%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
1
6%
1
17%
61-75
3
18%
0
0%
76-90

Забито

6
20
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 6
13 Не забивали 9
1
17%
3
15%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
1
17%
4
20%
46-60
2
33%
4
20%
61-75
2
33%
5
25%
76-90

Пропущено

14
14
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
4
29%
1
7%
16-30
1
7%
6
43%
31-45
3
21%
2
14%
46-60
5
36%
3
21%
61-75
1
7%
2
14%
76-90

Забито

16
27
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 7
7 Не забивали 5
1
6%
4
15%
1-15
4
25%
4
15%
16-30
1
6%
1
4%
31-45
2
13%
6
22%
46-60
4
25%
4
15%
61-75
4
25%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

31
20
16 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 14
2
6%
3
15%
1-15
8
26%
1
5%
16-30
6
19%
8
40%
31-45
5
16%
2
10%
46-60
6
19%
4
20%
61-75
4
13%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Лион
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Бержерак - Лион 1:2 Гавр - Лион 3:1 Понтарлье - Лион 0:3 Лион - Нант 1:0
Монако - Лион 0:1 Лион - Тулуза 3:0 Марсель - Лион 3:0 Ланс - Лион 3:2 Лион - Лилль 0:2 Ренн - Лион 0:1 Лион - Мец 1:1 Лион - Клермон 1:2 Лион - Лорьян 3:3 Реймс - Лион 2:0 Брест - Лион 1:0 Лион - Гавр 0:0 Лион - Осер 3:2 Лион - ПСЖ 1:4 Ницца - Лион 0:0 Лион - Монпелье 1:4
Ренн
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ренн - Марсель 1:1 Ренн - Ницца 2:0 Генгам - Ренн 0:2 Клермон - Ренн 1:3
Тулуза - Ренн 0:0 Ренн - Вильярреал 2:3 Ренн - Монако 1:2 Марсель - Ренн 2:0 Маккаби Хайфа - Ренн 0:3 Ренн - Реймс 3:1 Ренн - Лион 0:1 Ренн - Панатинаикос 3:1 Ницца - Ренн 2:0 Ренн - Страсбург 1:1 Панатинаикос - Ренн 1:2 Лорьян - Ренн 2:1 Ренн - ПСЖ 1:3 Вильярреал - Ренн 1:0 Ренн - Нант 3:1 Монпелье - Ренн 0:0

Результаты матчей

Лион
Ренн

Точный счет

1:4
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
3:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:0
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
0
6 раз 33%
3
2 раза 11%
2
1 раз 6%
0
6 раз 33%
1
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Лион
Ренн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
9
1
2
7
1.5
6
4
2
7
2.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
3
5
1
8
1.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
12
6
3
15
1.5
7
11
2
16
2.5
4
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 18 13 4 1 44 - 14 43
2.
Ницца
 Заявка 18 10 5 3 19 - 11 35
3.
Брест
 Заявка 18 10 4 4 27 - 15 34
4.
Монако
 Заявка 18 10 3 5 34 - 25 33
5.
Лилль
 Заявка 18 8 7 3 24 - 14 31
6.
Реймс
 Заявка 18 9 2 7 25 - 24 29
7.
Марсель
 Заявка 18 7 7 4 26 - 19 28
8.
Ланс
 Заявка 18 7 5 6 21 - 19 26
9.
Ренн
 3:0 Заявка 19 6 7 6 28 - 22 25
10.
Страсбург
 Заявка 18 6 6 6 19 - 23 24
11.
Гавр
 Заявка 18 5 7 6 19 - 20 22
12.
Нант
 Заявка 18 5 3 10 20 - 30 18
13.
Монпелье
 Заявка 18 4 7 7 23 - 25 18
14.
Тулуза
 Заявка 18 3 8 7 16 - 23 17
15.
Мец
 Заявка 18 4 4 10 16 - 28 16
16.
Лион
 0:3 Заявка 19 4 4 11 17 - 33 16
17.
Клермон
 Заявка 18 3 5 10 15 - 31 14
18.
Лорьян
 Заявка 18 2 6 10 21 - 38 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 9 7 1 1 25 - 8 22
2.
Марсель
 Заявка 9 6 3 0 15 - 3 21
3.
Ницца
 Заявка 9 6 3 0 11 - 2 21
4.
Лилль
 Заявка 9 6 2 1 14 - 4 20
5.
Монако
 Заявка 9 6 0 3 16 - 8 18
6.
Брест
 Заявка 9 5 3 1 17 - 7 18
7.
Ланс
 Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
8.
Реймс
 Заявка 8 5 0 3 10 - 9 15
9.
Страсбург
 Заявка 9 4 3 2 12 - 9 15
10.
Ренн
 3:0 Заявка 10 4 3 3 20 - 14 15
11.
Гавр
 Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
12.
Нант
 Заявка 10 3 3 4 14 - 14 12
13.
Лорьян
 Заявка 9 2 3 4 14 - 17 9
14.
Монпелье
 Заявка 9 1 6 2 13 - 12 9
15.
Лион
 0:3 Заявка 10 2 3 5 11 - 19 9
16.
Тулуза
 Заявка 8 1 5 2 10 - 9 8
17.
Мец
 Заявка 9 1 3 5 7 - 10 6
18.
Клермон
 Заявка 9 1 2 6 4 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 9 6 3 0 19 - 6 21
2.
Брест
 Заявка 9 5 1 3 10 - 8 16
3.
Монако
 Заявка 9 4 3 2 18 - 17 15
4.
Ницца
 Заявка 9 4 2 3 8 - 9 14
5.
Реймс
 Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
6.
Лилль
 Заявка 9 2 5 2 10 - 10 11
7.
Мец
 Заявка 9 3 1 5 9 - 18 10
8.
Ренн
 3:0 Заявка 9 2 4 3 8 - 8 10
9.
Монпелье
 Заявка 9 3 1 5 10 - 13 9
10.
Ланс
 Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
11.
Страсбург
 Заявка 9 2 3 4 7 - 14 9
12.
Клермон
 Заявка 9 2 3 4 11 - 18 9
13.
Тулуза
 Заявка 10 2 3 5 6 - 14 9
14.
Гавр
 Заявка 9 1 5 3 7 - 11 8
15.
Лион
 0:3 Заявка 9 2 1 6 6 - 14 7
16.
Марсель
 Заявка 9 1 4 4 11 - 16 7
17.
Нант
 Заявка 8 2 0 6 6 - 16 6
18.
Лорьян
 Заявка 9 0 3 6 7 - 21 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 19 (3)
Монако Бен-Йеддер Виссам 9
Лион Ляказетт Александр 8
Монпелье Адамс Акор 7
Ницца Моффи Теремас 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ланс Гради Жонатан 1 6
Брест Брассье Лилиан 1 6
Ренн Матич Неманья 7
Монако Головин Александр 1 5
Ренн Омари Вармед 1 5
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  • Первый тайм
  • 49'
    Команда Ренн играла лучше в этом тайме.
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Контроль мяча: Лион: 59%, Ренн: 41%.
  • 49'
    Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 49'
    Лион пытается что-то создать.
  • 48'
    Ренн контролирует мяч.
  • 47'
    Буриго Бенжамен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 47'
    Дуэ Гела нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 47'
    Игрок из команды Ренн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
  • 47'
    Сантамария Батист нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 47'
    Ловрен Деян из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 46'
    Mahamadou Diawara успешно блокирует удар.
  • 46'
    Дуэ Дезире нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 46'
    Террье Мартен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 46'
    Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
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    • 44'
      Манданда Стив из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Шерки Райан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 43'
      Теате Артур ослабляет давление, выбив мяч.
    • 43'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 43'
      Ляказетт Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 43'
      Команда Ренн забила решающий гол в последние минуты игры!
    • 43'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 42'
      Террье Мартен удалось забить из легкой позиции.
    • 41'
      Трюффер Адриен сделал результативную передачу.
    • 41'
      Г О О О О О Л - Террье Мартен из команды Ренн легко посылает мяч в пустые ворота правой! Террье Мартен легко с этим справился!
    • 41'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
    • 41'
      О'Брайан Джек ослабляет давление, выбив мяч.
    • 41'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 41'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 40'
      Лион контролирует мяч.
    • 40'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 40'
      Контроль мяча: Лион: 59%, Ренн: 41%.
    • 39'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 39'
      Ле Фе Энцо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 39'
      Лион пытается что-то создать.
    • 39'
      Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
    • 37'
      Отличная индивидуальная работа от Дуэ Дезире, гол забит с изяществом.
    • 36'
      Террье Мартен сделал ключевой пас для гола!
    • 36'
      Сантамария Батист сделал результативную передачу.
    • 36'
      Г О О О О Л - Дуэ Дезире из команды Ренн правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
    • 36'
      Сантамария Батист создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 36'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 35'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 35'
      Контроль мяча: Лион: 58%, Ренн: 42%.
    • 35'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 34'
      Мата Клинтон получил желтую карточку от судьи
    • 34'
      Безумный фол. Мата Клинтон грубо играет против соперника. Пострадал Трюффер Адриен
    • 34'
      Трюффер Адриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      Лион пытается что-то создать.
    • 33'
      Дуэ Гела наказан за толчок Фофана Малик
    • 33'
      Лион пытается что-то создать.
    • 32'
      Ле Фе Энцо из команды Ренн заходит слишком далеко, он валит Мата Клинтон.
    • 32'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 31'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 31'
      Мата Клинтон из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 31'
      Трюффер Адриен из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      Контроль мяча: Лион: 54%, Ренн: 46%.
    • 30'
      Судья сигнализирует, что Ле Фе Энцо из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Шерки Райан
    • 29'
      Лион пытается что-то создать.
    • 29'
      Толиссо Корентен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 29'
      Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
    • 28'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 28'
      Террье Мартен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 28'
      Дуэ Дезире создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 28'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 28'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 27'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 27'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 27'
      Мюинга Арно из команды Ренн наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 27'
      Сантамария Батист из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 27'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 26'
      Судья сигнализирует, что Мата Клинтон из команды Лион поставил подножку. Пострадал Дуэ Дезире
    • 26'
      Лион пытается что-то создать.
    • 25'
      Контроль мяча: Лион: 54%, Ренн: 46%.
    • 24'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 24'
      Лион пытается что-то создать.
    • 22'
      Дуэ Дезире сделал результативную передачу.
    • 22'
      Г О О О О Л - Террье Мартен забивает с левой ноги!
    • 22'
      Дуэ Дезире создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 22'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 22'
      Ловрен Деян выиграл воздушное противоборство у Мюинга Арно.
    • 22'
      Ловрен Деян из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 21'
      Мата Клинтон из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 20'
      Контроль мяча: Лион: 54%, Ренн: 46%.
    • 20'
      Ренн контролирует мяч.
    • 20'
      Ренн контролирует мяч.
    • 19'
      Лион пытается что-то создать.
    • 19'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 19'
      Хорошую попытку сделал Какере Максанс. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 18'
      Шерки Райан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 18'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 18'
      Ле Фе Энцо наказан за толчок Mahamadou Diawara
    • 18'
      Трюффер Адриен из команды Ренн заходит слишком далеко, он валит Шерки Райан.
    • 17'
      Трюффер Адриен из команды Ренн заходит слишком далеко, он валит Шерки Райан.
    • 17'
      Какере Максанс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 17'
      Ловрен Деян ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 16'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 15'
      Контроль мяча: Лион: 51%, Ренн: 49%.
    • 15'
      Лион пытается что-то создать.
    • 14'
      Лион контролирует мяч.
    • 14'
      Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
    • 13'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 13'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Какере Максанс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      Ловрен Деян наказан за толчок Мюинга Арно
    • 10'
      Трюффер Адриен из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Контроль мяча: Лион: 54%, Ренн: 46%.
    • 10'
      Судья сигнализирует, что Дуэ Дезире из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Толиссо Корентен
    • 9'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Какере Максанс пробует нанести удар издали, но Стив Манданда держит все под контролем
    • 9'
      Белосьян Женуэль из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Сантамария Батист получил желтую карточку от судьи
    • 7'
      Безумный фол. Сантамария Батист грубо играет против соперника. Пострадал Mahamadou Diawara
    • 6'
      Ренн контролирует мяч.
    • 6'
      Сантамария Батист выиграл воздушное противоборство у Шерки Райан.
    • 6'
      Мэйтленд-Найлс Эйнсли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 5'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Контроль мяча: Лион: 46%, Ренн: 54%.
    • 5'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 4'
      Судья сигнализирует, что Мата Клинтон из команды Лион поставил подножку. Пострадал Дуэ Дезире
    • 3'
      Лион пытается что-то создать.
    • 3'
      Дуэ Дезире наказан за толчок Мэйтленд-Найлс Эйнсли
    • 2'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 2'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Судья сигнализирует, что Сантамария Батист из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Mahamadou Diawara
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идет дождь, трудные условия для игроков.
    • 1'
      Ренн начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 125
    Лион 42.4% (53)
    X 43.2% (54)
    Ренн 14.4% (18)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лион
    Ничья
    Ренн
    5.80
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    7.60
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    Где смотреть матч Лион 0:3 Ренн онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лион 0:3 Ренн

    Исход игры
    Лион
    42.4% (53)
    Ничья
    43.2% (54)
    Ренн
    14.4% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.28% (41)
    Меньше
    63.72% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    77.88% (88)
    Нет
    22.12% (25)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37.6% (47)
    2:1 Лион
    19.2% (24)
    1:0 Лион
    11.2% (14)
    1:2 Ренн
    8.8% (11)
    2:0 Лион
    4.8% (6)
    0:0 Ничья
    2.4% (3)
    3:1 Лион
    1.6% (2)
    0:1 Ренн
    1.6% (2)
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