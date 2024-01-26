Тур: 19. Стадион: Гроупама Арена. Главный судья: Леонард Томас
0'
7' Желтая карточкаСантамария Батист
0:1
22' ГолТеррье Мартен
34' Желтая карточкаМата Клинтон
0:2
36' ГолДуэ Дезире
0:3
41' ГолТеррье Мартен
Ход матча
22'
0:1
34'
36'
0:2
41'
0:3
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
1 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 3
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Мата
Клинтон
11
Фофана
Малик
18
Шерки
Райан
17
Дуэ
Гела
28
Ле
Фе
Энцо
33
Дуэ
Дезире
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фофана МаликПолузащитник
- Нападающий
-
18 Шерки РайанНападающий
- Запасные игроки
-
23 Перри ЛукасВратарь
-
14 АдриэлсонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Нуама ЭрнестПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сейдж Пьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Дуэ ГелаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Дуэ ДезиреПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
42 Жаке ДжеремиВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Блас ЛюдовикПолузащитник
-
10 Гуйри АминПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
История личных встреч
Лион
Ренн
17 матчей
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
41.2%
47.1%
11.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.5%
35.3%
13 побед 6 ничьих 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Второй тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 11 побед
33 матча
36.4%
30.3%
33.3%
12 побед 10 ничьих 11 побед
Первый тайм
21.2%
42.4%
36.4%
7 побед 14 ничьих 12 побед
Второй тайм
39.4%
27.3%
33.3%
13 побед 9 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
20
Голов в среднем за матч
1.12
1.25
Среднее время на гол
80
72
Всего голов
21
21
Голов в среднем за матч
1.31
1.24
Среднее время на гол
68
72
Всего голов
40
41
Голов в среднем за матч
1.21
1.24
Тотал матчей
2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
12
Больше 36%
Меньше 64%
21
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
74
72
Бомбардиры внутри турнира
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ляказетт Александр
|8 (1)
|0.42
|О'Брайан Джек
|3
|0.16
|Джеффиньо
|1
|0.05
|Нуама Эрнест
|1
|0.05
|Тальяфико Николас
|1
|0.05
|Альверо Скелли
|1
|0.05
|Толиссо Корентен
|1 (1)
|0.05
|Шерки Райан
|0
|0
|Кумбеди Саэль
|0
|0
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|0
|0
|Какере Максанс
|0
|0
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буриго Бенжамен
|5 (4)
|0.26
|Мюинга Арно
|4 (1)
|0.21
|Гуйри Амин
|3
|0.16
|Блас Людовик
|3 (1)
|0.16
|Салах Ибрагим
|3
|0.16
|Дуэ Дезире
|2
|0.11
|Террье Мартен
|1
|0.05
|Трюффер Адриен
|1
|0.05
|Ассиньон Лоренс
|1
|0.05
|Доку Жереми
|1
|0.05
|Ву Кристофер
|1
|0.05
|Теате Артур
|1
|0.05
|Ле Фе Энцо
|0
|0
|Дуэ Гела
|0
|0
Карточки
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тальяфико Николас
|4
|0
|Кумбеди Саэль
|4
|0
|Ловрен Деян
|2
|1
|Толиссо Корентен
|3
|0
|Ляказетт Александр
|1
|1
|Чалета-Цар Дуе
|1
|1
|О'Брайан Джек
|1
|1
|Мата Клинтон
|2
|0
|Диавара МамадуII
|2
|0
|Диоманде Синали
|2
|0
|Милагрес Энрике
|2
|0
|Альверо Скелли
|2
|0
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|1
|0
|Гроссо Фабио II
|1
|0
|Бальде Мама
|1
|0
|Акуоку Поль
|1
|0
|Какере Максанс
|1
|0
|Лепнан Йоанн
|1
|0
|Нуама Эрнест
|1
|0
|Морейра Диегу
|1
|0
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матич Неманья
|7
|0
|Омари Вармед
|5
|1
|Ассиньон Лоренс
|4
|0
|Ву Кристофер
|1
|1
|Салах Ибрагим
|2
|0
|Буриго Бенжамен
|2
|0
|Сантамария Батист
|2
|0
|Мюинга Арно
|2
|0
|Теате Артур
|2
|0
|Дуэ Гела
|0
|1
|Галлон Готье
|1
|0
|Гуйри Амин
|1
|0
|Ле Фе Энцо
|1
|0
|Трюффер Адриен
|1
|0
|Йылдырым Бертуг
|1
|0
|Дуэ Дезире
|1
|0
Результаты матчей
Лион
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Ренн
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
6
4
Лион
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Ренн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
14
6
Упущенные победы
2
18
Лион
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
22% (4)
22% (4)
Ренн
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
14
7
Упущенные победы
8
22
Голы по времени матча
Забито
10
7
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
12 Не забивали 14
0
0%
1
14%
1-15
4
40%
1
14%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
2
29%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
3
43%
76-90
Пропущено
17
6
11 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
12%
3
50%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
5
29%
29%
2
33%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
1
6%
1
17%
61-75
3
18%
0
0%
76-90
Забито
6
20
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 6
13 Не забивали 9
1
17%
3
15%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
1
17%
4
20%
46-60
2
33%
4
20%
61-75
2
33%
5
25%
76-90
Пропущено
14
14
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
4
29%
1
7%
16-30
1
7%
6
43%
31-45
3
21%
2
14%
46-60
5
36%
3
21%
61-75
1
7%
2
14%
76-90
Забито
16
27
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 7
7 Не забивали 5
1
6%
4
15%
1-15
4
25%
4
15%
16-30
1
6%
1
4%
31-45
2
13%
6
22%
46-60
4
25%
4
15%
61-75
4
25%
8
30%
30%
76-90
Пропущено
31
20
16 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 14
2
6%
3
15%
1-15
8
26%
1
5%
16-30
6
19%
8
40%
31-45
5
16%
2
10%
46-60
6
19%
4
20%
61-75
4
13%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Лион
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Бержерак - Лион 1:2 Гавр - Лион 3:1 Понтарлье - Лион 0:3 Лион - Нант 1:0
Монако - Лион 0:1 Лион - Тулуза 3:0 Марсель - Лион 3:0 Ланс - Лион 3:2 Лион - Лилль 0:2 Ренн - Лион 0:1 Лион - Мец 1:1 Лион - Клермон 1:2 Лион - Лорьян 3:3 Реймс - Лион 2:0 Брест - Лион 1:0 Лион - Гавр 0:0 Лион - Осер 3:2 Лион - ПСЖ 1:4 Ницца - Лион 0:0 Лион - Монпелье 1:4
Ренн
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ренн - Марсель 1:1 Ренн - Ницца 2:0 Генгам - Ренн 0:2 Клермон - Ренн 1:3
Тулуза - Ренн 0:0 Ренн - Вильярреал 2:3 Ренн - Монако 1:2 Марсель - Ренн 2:0 Маккаби Хайфа - Ренн 0:3 Ренн - Реймс 3:1 Ренн - Лион 0:1 Ренн - Панатинаикос 3:1 Ницца - Ренн 2:0 Ренн - Страсбург 1:1 Панатинаикос - Ренн 1:2 Лорьян - Ренн 2:1 Ренн - ПСЖ 1:3 Вильярреал - Ренн 1:0 Ренн - Нант 3:1 Монпелье - Ренн 0:0
Результаты матчей
Лион
Ренн
Точный счет
1:4
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
3:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:0
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
0
6 раз 33%
3
2 раза 11%
2
1 раз 6%
0
6 раз 33%
1
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Лион
Ренн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
91
27
64
27
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
35
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
126
315
711
216
414
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|44 - 14
|43
|2.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|19 - 11
|35
|3.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|27 - 15
|34
|4.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|34 - 25
|33
|5.
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|24 - 14
|31
|6.
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|25 - 24
|29
|7.
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|26 - 19
|28
|8.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|21 - 19
|26
|9.
|3:0 Заявка
|19
|6
|7
|6
|28 - 22
|25
|10.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|19 - 23
|24
|11.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|19 - 20
|22
|12.
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|20 - 30
|18
|13.
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|23 - 25
|18
|14.
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|16 - 23
|17
|15.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|16 - 28
|16
|16.
|0:3 Заявка
|19
|4
|4
|11
|17 - 33
|16
|17.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|15 - 31
|14
|18.
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|21 - 38
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|25 - 8
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|15 - 3
|21
|3.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|11 - 2
|21
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 4
|20
|5.
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|16 - 8
|18
|6.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 7
|18
|7.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|8.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|10 - 9
|15
|9.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|10.
|3:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|20 - 14
|15
|11.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 9
|14
|12.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 14
|12
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|14 - 17
|9
|14.
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|13 - 12
|9
|15.
|0:3 Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 19
|9
|16.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|10 - 9
|8
|17.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 10
|6
|18.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|19 - 6
|21
|2.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|10 - 8
|16
|3.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|18 - 17
|15
|4.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 9
|14
|5.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|6.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 10
|11
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 18
|10
|8.
|3:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 8
|10
|9.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 13
|9
|10.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 11
|9
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 14
|9
|12.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 18
|9
|13.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 14
|9
|14.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 11
|8
|15.
|0:3 Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 14
|7
|16.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|11 - 16
|7
|17.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|6 - 16
|6
|18.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 21
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|19 (3)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|9
|Лион
|Ляказетт Александр
|8
|Монпелье
|Адамс Акор
|7
|Ницца
|Моффи Теремас
|6 (2)
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 6
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 6
|Ренн
|Матич Неманья
|7
|Монако
|Головин Александр
|1 5
|Ренн
|Омари Вармед
|1 5
Будь в соцсетях с LiveResult
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лион 0:3 Ренн
Исход игры
Лион
42.4% (53)
Ничья
43.2% (54)
Ренн
14.4% (18)
Тотал 2.5
Больше
36.28% (41)
Меньше
63.72% (72)
Обе команды забьют
Да
77.88% (88)
Нет
22.12% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.6% (47)
2:1 Лион
19.2% (24)
1:0 Лион
11.2% (14)
1:2 Ренн
8.8% (11)
2:0 Лион
4.8% (6)
0:0 Ничья
2.4% (3)
3:1 Лион
1.6% (2)
0:1 Ренн
1.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!