Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Матч возобновлен

89' Ох, нехорошо это выглядит. Йылдырым Бертуг получил травму и медбригада забирает его с поля.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе

85' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Ляказетт Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Удар от ворот произведет Ренн

83' Хорошую попытку сделал Блас Людовик . Удар в створ, но вратарь начеку

83' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Удар от ворот произведет Ренн

82' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Забив гол, Лион сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

78' Г О О О О Л - Ляказетт Александр первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

78' Толиссо Корентен из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

78' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе

73' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Дуэ Дезире выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Удар от ворот произведет Лион

67' Удар от ворот произведет Ренн

66' Трюффер Адриен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

66' Мата Клинтон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе

65' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Игра в одни ворота сейчас. Лион доминирует и владеет мячом

64' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Удар от ворот произведет Ренн

59' Теате Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Нуама Эрнест получает желтую карточку за неспортивное поведение

58' Забив гол, Лион сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

57' Г О О О О Л - Милагрес Энрике забивает ударом с левой ноги!

57' Мэйтленд-Найлс Эйнсли создает голевую возможность для своего партнера по команде.

57' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Милагрес Энрике выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' О'Брайан Джек нанес удар головой, но Стив Манданда спокойно отбил мяч.

54' Милагрес Энрике из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

54' Нуама Эрнест навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Милагрес Энрике создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Милагрес Энрике пробует нанести удар издали, но Стив Манданда ловит мяч

50' Мата Клинтон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Дуэ Дезире выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Матч возобновится спорным мячом

48' Милагрес Энрике на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Тактическая замена. Mahamadou Diawara уходит с поля и его заменяет Орбан Гифт