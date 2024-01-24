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Тур: 1. Стадион: .
Зенит
5:1
Второй тайм: 89'
Чонбук Моторс
0'
1:0
22' Гол
Кассьерра Матео
1:1
26' Гол
Пайк Сын Хо
32' Желтая карточка
Барриос Вильмар
2:1
58' Гол
_Pedro Henrique
3:1
66' Гол
Сергеев Иван
4:1
70' Гол
Мантуан Густаво
5:1
74' Гол
_Bardachev M.
Зенит
Чонбук Моторс

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Зенит - Динамо Самарканд 5:1 Зенит - Пари НН 1:0 Локомотив Москва - Зенит 3:1 Динамо Москва - Зенит 1:0
Зенит - Сочи 3:0 Нефтчи - Зенит 2:1 Зенит - Краснодар 1:1 Балтика - Зенит 0:2 Зенит - Крылья Советов 1:0 Зенит - Ахмат 2:1 Зенит - Крылья Советов 3:1 Кайрат - Зенит 2:2 Сочи - Зенит 0:2 Зенит - Балтика 2:1 Оренбург - Зенит 3:1 Зенит - Локомотив Москва 1:2 Ахмат - Зенит 3:3 Рубин - Зенит 0:3 Зенит - Сепахан 4:1 ЦСКА Москва - Зенит 1:1
Чонбук Моторс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Пари НН - Чонбук Моторс 1:1 Чонбук Моторс - Бангкок Юнайтед 3:2 Ульсан Хёндэ - Чонбук Моторс 1:0 Китчи - Чонбук Моторс 1:2
Чонбук Моторс - Кванджу 2:0 Инчхон Юнайтед - Чонбук Моторс 1:1 Лайон Сити Сейлорс - Чонбук Моторс 2:0 Пхохан Стилерс - Чонбук Моторс 4:2 Чонбук Моторс - Инчхон Юнайтед 3:1 Чонбук Моторс - Пхохан Стилерс 1:1 Чонбук Моторс - Лайон Сити Сейлорс 3:0 Тэгу - Чонбук Моторс 1:2 Сеул - Чонбук Моторс 0:2 Бангкок Юнайтед - Чонбук Моторс 3:2 Чонбук Моторс - Тэгу 1:3 Кванджу - Чонбук Моторс 0:1 Чонбук Моторс - Китчи 2:1 Чонбук Моторс - Канвон 1:3 Чеджу Юнайтед - Чонбук Моторс 0:0 Чонбук Моторс - Тэджон Ситизен 1:1
  • Второй тайм
  • Офсайд
    88'
    Густаву Мантуану на правом фланге не удалось удержать мяч после передачи Дмитрия Васильева. Вернули себе быстро владение питерцы, однако попал в офсайд по центру Иван Сергеев.
  • 87'
    Ну что, превзойдёт "Зенит" свой показатель образца прошлого матча, забьёт сегодня в целом более пяти голов?
  • 87'
    Перевод на правый фланг следует у "Зенита" в атаке, но не удаётся зацепиться Дмитрию Васильеву за мяч, уходящий в аут.
  • Опасный момент
    85'
    Достаточно опасную ответную атаку провёл сейчас "Чонбук Моторс", и Алексей Сутормин оказался в нужном месте в нужное время, заблокировав удар соперника со средней дистанции.
  • Замена
    83'
    Сразу убрал Сергей Семак на замену Матвея Бардачёва. Вместо него на поле появился Артур Чёрный. И ещё обратная замена произошла у питерцев. Вместо Ильзата Ахметова в игру вступил Дмитрий Васильев.
  • Не забитый пенальти
    82'
    И нет гола! Ли Дон-Чжун не забивает. 11-й номер "Чонбук Моторс" не реализовал пенальти (мимо). Выше створа пробил футболист "Чонбук Моторс" с 11-метрового.
  • Пенальти!
    81'
    Пенальти в ворота "Зенита"! Матвей Бардачёв нарушил правила в своей штрафной площади, как раз возле 11-метровой отметки уронив Ли Дон-Чжуна.
  • Офсайд
    80'
    В положении "вне игры" оказался Дуглас Сантос на левом фланге, поэтому не было у него необходимости выполнять подачу в штрафную площадь.
  • 79'
    Густаво Мантуан прошёлся по правому флангу и попробовал сделать пас на ход Ивану Сергееву, но защитник южнокорейской команды выбил мяч в аут.
  • 79'
    Педро прессингует соперника в правой части чужой штрафной площадки, в итоге защитник "Чонбук Моторс" отправляет мяч за лицевую линию рикошетом от Педро, то есть углового сейчас у "Зенита" не будет.
  • Опасный момент
    78'
    С левой ноги с правого полуфланга метил Густаво Мантуан в дальнюю девятку. Хотел забить эффектно, однако не получилось эффективно. Мимо створа.
  • 77'
    Иван Сергеев подхватил мяч в районе правой боковой линии чужой штрафной площадки, но был слишком вальяжен, поэтому легко и без фола отобрали у него владение игроки "Чонбук Моторс".
  • 76'
    И повторяется на данный момент счёт предыдущего товарищеского матча "Зенита". Три дня назад команда Сергея Семака выиграла у самаркандского "Динамо" как раз 5:1.
  • 75'
    Два 17-летних футболиста отличались сегодня за "Зенит". Сначала Педро, а теперь вот и Матвей Бардачёв.
  • Описание гола
    74'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 5:1! Матвей Бардачёв!
    Разыграли петербуржцы угловой на правом фланге, и Вендел выполнил мягкую подачу к вратарской площади, а молодой Матвей Бардачёв головой переправил мяч в цель.
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    • Угловой
      73'
      Угловой заработали зенитовцы на правом фланге. Отправился Густаво Мантуан исполнять это стандартное положение.
    • Офсайд
      72'
      Иван Сергеев оказался в положении "вне игры", поэтому не удастся ему сейчас оформить дубль.
    • Описание гола
      71'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 4:1! Густаво Мантуан!
      Ильзат Ахметов подержал и подвигал мяч в правой части чужой штрафной площади, после чего прострелил в центр, и Густаво Мантуан своим ударом с рикошетом от защитника отправил сферу в сетку.
    • Замена
      70'
      Эрнандес Родригес появился на замену в составе "Чонбук Моторс" вместо Тиаго.
    • 69'
      Главным тренером "Чонбук Моторс" является Дан Петреску, хорошо известный в российском футболе, так как он работал раньше с краснодарской "Кубанью" и московским "Динамо".
    • Фол, нарушение
      68'
      ГОЛ забивает "Чонбук Моторс", но уже после свистка. Подача углового последовала с левого фланга, и арбитр рассмотрел фол, прежде чем вторым этажом номинальные гости отправили мяч в правый угол.
    • Угловой
      67'
      Алексей Сутормин отработал на правом фланге в обороне, где подкатился и вынес мяч на угловой. Не поленился Алексей, добежал и выполнил свою задачу в данном эпизоде.
    • Описание гола
      66'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 3:1! Иван Сергеев!
      Потеряли мяч в середине своей половины поля игроки "Чонбук Моторс" и навлекли результативную атаку "Зенита", которую Иван Сергеев увенчал разящим ударом с линии штрафной площади в левый нижний угол.
    • Фол, нарушение
      65'
      Мелко нарушил правила Ильзат Ахметов примерно в десяти метрах от чужой штрафной площадки в попытке отобрать мяч у оппонента.
    • 65'
      Ду Кейрос отдал передачу Дугласу Сантосу на левый фланг в позиционной атаке "Зенита". Дальше ничего интересного не произошло, стали питерцы отыгрывать назад.
    • Опасный момент
      63'
      Едва не пропустил "Зенит" сейчас! Ду Кейроса легко оставили не у дел, после чего с левого края вратарской не попал в ближний угол створа футболист южнокорейской команды.
    • Угловой
      63'
      В ответной атаке "Зенит" добился также углового. Разыграли питерцы корнер на левом фланге. Густаво Мантуан оказался на газоне, но без нарушения правил, согласно версии арбитра.
    • Угловой
      62'
      Угловой удар заработал "Чонбук Моторс" на правом фланге, и подача с этого стандартного положения проследовала прямо в руки Михаила Кержакова.
    • Замена
      61'
      Замены производятся в составе команды "Чонбук Моторс".
    • 60'
      Ильзат Ахметов с правого полуфланга технично покатил мяч в духе прострела, а Густаво Мантуан не укротил круглого в условиях рикошетов.
    • 59'
      Педро пробовал пробить с подступов к штрафной площади, но накрыта была его попытка, после чего позиционная атака "Зенита" взяла вектор на правый фланг.
    • Описание гола
      58'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:1! Педро!
      17-летний Педро забивает за "Зенит" во втором матче кряду! Слева выполнил подачу Дуглас Сантос, и Педро, не дав мячу опуститься на газон, с левой ноги вогнал его в правый угол со средней дистанции.
    • 58'
      Пяткой Ильзат Ахметов немного неточно отдал передачу с правого фланга около чужой штрафной площади. Не хватает ещё ему чувства партнёров на поле.
    • 56'
      На первом сборе в Абу-Даби в конце января "Зенит" планирует провести ещё товарищеские матчи - против "Урала" и саудовского "Аль-Фатеха".
    • Опасный момент
      55'
      С правого полуфланга примерно с линии штрафной площади крутил Густаво Мантуан мяч в дальнюю девятку. Вышло немного неточно. А если бы Мантуан попал в створ, то гол был бы забит в стиле двух голов из первого тайма, которые были проведены обводящими ударами.
    • 54'
      Владеют петербуржцы инициативой на футбольном поле. Наверняка не только отрабатывают взаимодействия, но и победу хотят одержать, всё-таки это всегда приятно.
    • Фол, нарушение
      53'
      ГОЛ! Мантуан забивает, но отменяется взятие ворот из-за фола. После подачи слева от Дугласа Сантоса на дальней штанге Густаво Мантуан уронил защитника "Чонбук Моторс", прежде чем ногой вогнать мяч в сетку.
    • Фол, нарушение
      51'
      Против Дугласа Сантоса мелко нарушены правила. На левом фланге обороны получил в свой адрес фол от соперника один из зенитовских бразильцев.
    • 50'
      Ивану Сергееву не удалось заработать аут для "Зенита" впереди на правом фланге. Вбросят мяч из-за боковой футболисты южнокорейского клуба.
    • 49'
      Ду Кейрос ошибается в передаче на правый фланг атаки "Зенита" на ход Алексею Сутормину. Мяч выкатывается за боковую линию поля от номинальных хозяев.
    • 48'
      Выиграли верх в своей штрафной площади питерцы после подачи правофлангового корнера, а затем с подбора был нанесён неопасный удар по воротам "Зенита", и мяч забрал Михаил Кержаков.
    • Угловой
      47'
      Устроили сейчас контратаку игроки южнокорейского клуба, последовала передача в штрафную площадь низом с правого полуфланга, и Родригао в подкате выбил мяч на угловой.
    • Фол, нарушение
      46'
      Дуглас Сантос на первой минуте второго тайма фолит на левом фланге обороны. Подачу соперников со стандарта зенитовцы отбивают второэтажно.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался.
    • Замена
      Состав "Зенита" на второй тайм: Михаил Кержаков — Алексей Сутормин, Родригао, Матвей Бардачев, Дуглас Сантос (капитан команды) — Ду Кейрос, Вендел, Ильзат Ахметов — Густаво Мантуан, Педро, Иван Сергеев.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Свисток на перерыв. 1:1. В середине тайма обменялись голами "Зенит" и "Чонбук Моторс".
    • Угловой
      44'
      Нуралы Алип сыграл головой после подачи "Чонбук Моторс" со штрафного удара. Далее корнер подали номинальные гости с правого края, и Кью Донг Ли пробил головой значительно левее створа.
    • 42'
      Много игроков "Зенита" разминаются в специально отведённой для этого зоне. Глядишь, будет полная смена состава у питерской команды в перерыве.
    • 41'
      Марио Фернандес сделал заброс в правую часть чужой штрафной площади на Артура, у которого получилось добиться лишь только аута.
    • 40'
      Зенитовцы раскатывают мяч по чужой половине поля. Начали с левого фланга атаки, а переместились к центральной линии.
    • 39'
      Марио Фернандес задумал на правом фланге нападения осуществить обыгрыш с Клаудиньо, но не подоспел на ответную передачу, и мяч выкатился за лицевую.
    • Фол, нарушение
      38'
      Нарушают правила футболисты "Чонбук Моторс" впереди на правом фланге. На газоне оказывается Клаудиньо после этого.
    • Фол, нарушение
      37'
      Страхинья Эракович нарушает правила в середине своей половине поля и не хочет соглашаться с решением арбитра назначить штрафной удар.
    • 36'
      Нуралы Алип показал, что техничный защитник может приносить пользу своей команде, красиво обыграв соперника на левом фланге обороны "Зенита", между ног прокинув мяч оппоненту.
    • Угловой
      35'
      Клаудиньо выполнил подачу с левого фланга с корнера, поборолся за мяч Марио Фернандес, и был заработан зенитовцами ещё один угловой. С него навес пришёлся уже на голову игроку "Чонбук Моторс".
    • Угловой
      34'
      Клаудиньо покатил пас к левому углу чужой штрафной площади Вячеславу Караваеву, которому удалось заработать угловой в единоборстве с противником.
    • 33'
      Клаудиньо с левого фланга с проблемами втаскивал мяч в чужую штрафную площадь, и потом Андрей Мостовой неудачно пытался коротко отдать ему сферу для удара. Защитники "Чонбук Моторс" хорошо сработали.
    • Желтая карточка
      32'
      Вильмар Барриос отомстил соперникам за то, что жёстко было сыграно против Клаудиньо. В итоге жёлтая карточка за явный фол досталась Барриосу.
    • 31'
      Клаудиньо пробивал с подступов к штрафной площади, и был заблокирован его удар. Артуру не удалось затем обострить ситуацию с правого фланга.
    • Фол, нарушение
      30'
      Против Вильмара Барриоса нарушают правила номинальные гости ближе к правому флангу своей атаки около лицевой линии поля.
    • 29'
      В последние минуты инициативой владеет именно "Чонбук Моторс", заставляя "Зенит" перманентно позиционно обороняться.
    • Опасный момент
      28'
      Опасно у ворот "Зенита"! Подали номинальные гости угловой с правого фланга, состоялся удар со второго этажа, рикошет, и мяч отскочил к Денису Адамову.
    • 27'
      Нельзя "Зениту" расслабляться в обороне. Почему, сейчас было наглядно продемонстрировано. Во втором матче подряд на сборах пропустили гол питерцы.
    • Описание гола
      26'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! Ён Дже Ли!
      Похожий на мяч Кассьерры гол забивает Ён Дже Ли и сравнивает счёт. Из центра штрафной площади "Зенита" в падении положил мяч игрок "Чонбук Моторс" по кручёной траектории в левый угол.
    • 26'
      Если бы матч начался ровно в 17 часов по московскому времени, как изначально планировалось, то сейчас был бы уже конец первого тайма или начало перерыва.
    • Фол, нарушение
      25'
      Нарушение правил фиксируется около центральной линии. Уронили Александра Коваленко. Штрафной удар в пользу "Зенита".
    • Фол, нарушение
      24'
      Хён Бом Ан заработал для "Чонбук Моторс" штрафной удар на правом фланге на чужой половине поля. Сфолил против него другой 17-й номер Андрей Мостовой.
    • 23'
      Если "Зенит" хочет одержать сегодня не менее убедительную победу, чем три дня назад над "Динамо" из Самарканда, то нужно ему забивать в чужие ворота ещё трижды, при этом не пропуская.
    • Описание гола
      22'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! Матео Кассьерра!
      По зоне левого инсайда вошёл в чужую штрафную площадь Матео Кассьерра из-под Чон Хо Хона вкрутил мяч под дальнюю штангу, вратарь Мин Ки Чжон не дотянулся до игрового снаряда.
    • 21'
      Александр Анюков сидя на рекламном щите наблюдает за ходом матча. Потом поделится с Сергеем Семаком своими собственными впечатлениями.
    • Фол, нарушение
      20'
      Тиаго нарушил правила в верховой борьбе против Вильмара Барриоса в правой части штрафной площади "Зенита" после вброса аута у "Чонбук Моторс".
    • Угловой
      19'
      Не налажено взаимодействие у голкипера и защитников "Зенита". Марио Фернандес отдал пас назад Денису Адамову в створ, а тот неудачно обработал мяч и от греха подальше под прессингом противника вынес его на угловой.
    • Опасный момент
      18'
      Опасный момент у "Зенита"! Артур подхватил мяч на правом полуфланге после навеса слева от Клаудиньо, который смахнул голкипер. Со средней дистанции пальнул Артур повыше перекладины.
    • 17'
      Хорошую атаку развернул из центра поля "Чонбук Моторс", но всё-таки успели зенитовские защитники назад вернуться, и соперники петербуржцев не смогли проникнуть с мячом в штрафную площадь.
    • Фол, нарушение
      16'
      А теперь южнокорейская команда фолит на чужой половине поля. Кью Донг Ли сзади ударяет по ногам Страхинью Эраковича.
    • Фол, нарушение
      14'
      Снова Матео Кассьерра нарушает правила в нападении на левом фланге. Хён Бом Ан оказался на газоне, после того как толкнул его Кассьерра сбоку.
    • 13'
      Для "Зенита" это второй матч на зимних сборах в 2024 году. В минувшее воскресенье команда Сергея Семака одержала победу над самаркандским "Динамо" со счётом 5:1.
    • 12'
      Андрею Мостовому в рамках правил не дали ускориться с мячом вперёд по левому флангу. Чуть позже ошибся Мостовой в передаче из центра влево Вячеславу Караваеву. Сфера отправилась в аут.
    • 11'
      Вильмар Барриос отдавал передачу низом через центральный круг Андрею Мостовому, но мяч попал в ноги игрока "Чонбук Моторс", и была перехвачена сфера номинальными гостями.
    • Фол, нарушение
      10'
      Матео Кассьерра впереди на левом фланге оказал непозволительное давление на оппонента, оказавшегося на газоне. Мелкий фол зенитовцев в атаке.
    • 9'
      Артур выполнил подачу с правой линии штрафной площади "Чонбук Моторс", но крайне неудачно пробил головой по этому мячу Клаудиньо, получилось практически вдоль створа.
    • Судья
      8'
      А вот тут Марио Фернандес не фолит, по мнению арбитра, против соперника, пробовавшего убежать вперёд на свободное пространство в атаке у "Чонбук Моторс".
    • Фол, нарушение
      7'
      Роняют Вильмара Барриоса в середине поля. Фол был на самом деле, помог ему упасть Кью Донг Ли. Жёлтая карточка не показывается.
    • Угловой
      6'
      Левофланговый корнер "Зенита" ничем примечательным не запомнился. После этого стандарта петербуржцы перенесли контроль над мячом в центр поля и даже на свою половину.
    • Опасный момент
      5'
      Первый опасный момент возник у "Зенита"! Андрей Мостовой отдал пас с линии штрафной площади в район левого угла вратарской, Вячеслав Караваев пробил в створ, а голкипер "Чонбук Моторс" Мин Ки Чжон отразил мяч на угловой.
    • 4'
      Очень тихий темп на первых минутах встречи. Скоростей вообще никаких нет. Пешком ходят по полю футболисты. Не разыгрались ещё? Или уже под нагрузками?
    • 3'
      Вячеславу Караваеву не удалось овладеть мячом в атаке на левом фланге. Чётко поставил ему корпус защитник "Чонбук Моторс".
    • 3'
      Денис Адамов под прессингом выбивает мяч из своей штрафной площади в правую от себя сторону в аут. Поджали питерскую команду к воротам.
    • Угловой
      2'
      Номинальные гости на первой же минуте заработали угловой удар на левом фланге. Последовала подача со стандарта к ближней штанге, откуда вынес мяч Клаудиньо.
    • 1'
      "Зенит" играет в сине-голубой форме, а у "Чонбук Моторс" чёрные футболки и трусы, белые гетры.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
    • Судья
      Зайед аль-Нуайми - главный арбитр матча.
    • Появляются наконец зенитовские футболисты на футбольном поле. И игроки "Чонбук Моторс" тоже. Начало матча будет с минуты на минуту.
    • Хотя в 17:15 игра точно не начнётся. 
    • Матч немного задерживается из-за опоздания команды "Чонбук Моторс" на стадион. Но скоро начаться должен.
    • Начало матча - ориентировочно в 17:15.
    • Похоже, что начало матча задерживается на несколько минут.
    • Приветствуем всех любителей футбола! Санкт-петербургский "Зенит" в товарищеском матче на сборе в Абу-Даби сыграет с южнокорейским клубом "Чонбук Моторс". Текстовую онлайн-трансляцию на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
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    Зенит
    Ничья
    Чонбук Моторс
    1.85
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    99.20
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