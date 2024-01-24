Тур: 1. Стадион: Заид Спортс Стэдиум.
5:1
Второй тайм: 89'
0'
1:0
22' ГолКассьерра Матео
1:1
26' ГолПайк Сын Хо
32' Желтая карточкаБарриос Вильмар
2:1
58' Гол_Pedro Henrique
3:1
66' ГолСергеев Иван
4:1
70' ГолМантуан Густаво
5:1
74' Гол_Bardachev M.
Ход матча
22'
1:0
26'
1:1
32'
58'
2:1
66'
3:1
70'
4:1
74'
5:1
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
-
16 Адамов ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Алип НуралыЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 КлаудиньоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
54 Чёрный АртурЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Энрике ПедроПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Кейрос ДуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Сергеев ИванНападающий
-
Главный тренер: Семак Сергей
-
Главный тренер: Петреску Дан
Результаты последних матчей
Зенит
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Зенит - Динамо Самарканд 5:1 Зенит - Пари НН 1:0 Локомотив Москва - Зенит 3:1 Динамо Москва - Зенит 1:0
Зенит - Сочи 3:0 Нефтчи - Зенит 2:1 Зенит - Краснодар 1:1 Балтика - Зенит 0:2 Зенит - Крылья Советов 1:0 Зенит - Ахмат 2:1 Зенит - Крылья Советов 3:1 Кайрат - Зенит 2:2 Сочи - Зенит 0:2 Зенит - Балтика 2:1 Оренбург - Зенит 3:1 Зенит - Локомотив Москва 1:2 Ахмат - Зенит 3:3 Рубин - Зенит 0:3 Зенит - Сепахан 4:1 ЦСКА Москва - Зенит 1:1
Чонбук Моторс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Пари НН - Чонбук Моторс 1:1 Чонбук Моторс - Бангкок Юнайтед 3:2 Ульсан Хёндэ - Чонбук Моторс 1:0 Китчи - Чонбук Моторс 1:2
Чонбук Моторс - Кванджу 2:0 Инчхон Юнайтед - Чонбук Моторс 1:1 Лайон Сити Сейлорс - Чонбук Моторс 2:0 Пхохан Стилерс - Чонбук Моторс 4:2 Чонбук Моторс - Инчхон Юнайтед 3:1 Чонбук Моторс - Пхохан Стилерс 1:1 Чонбук Моторс - Лайон Сити Сейлорс 3:0 Тэгу - Чонбук Моторс 1:2 Сеул - Чонбук Моторс 0:2 Бангкок Юнайтед - Чонбук Моторс 3:2 Чонбук Моторс - Тэгу 1:3 Кванджу - Чонбук Моторс 0:1 Чонбук Моторс - Китчи 2:1 Чонбук Моторс - Канвон 1:3 Чеджу Юнайтед - Чонбук Моторс 0:0 Чонбук Моторс - Тэджон Ситизен 1:1