Пенальти в ворота "Зенита"! Матвей Бардачёв нарушил правила в своей штрафной площади, как раз возле 11-метровой отметки уронив Ли Дон-Чжуна.

И нет гола! Ли Дон-Чжун не забивает. 11-й номер "Чонбук Моторс" не реализовал пенальти (мимо). Выше створа пробил футболист "Чонбук Моторс" с 11-метрового.

Сразу убрал Сергей Семак на замену Матвея Бардачёва. Вместо него на поле появился Артур Чёрный. И ещё обратная замена произошла у питерцев. Вместо Ильзата Ахметова в игру вступил Дмитрий Васильев.

Достаточно опасную ответную атаку провёл сейчас "Чонбук Моторс", и Алексей Сутормин оказался в нужном месте в нужное время, заблокировав удар соперника со средней дистанции.

Перевод на правый фланг следует у "Зенита" в атаке, но не удаётся зацепиться Дмитрию Васильеву за мяч, уходящий в аут.

Ну что, превзойдёт "Зенит" свой показатель образца прошлого матча, забьёт сегодня в целом более пяти голов?

Густаву Мантуану на правом фланге не удалось удержать мяч после передачи Дмитрия Васильева. Вернули себе быстро владение питерцы, однако попал в офсайд по центру Иван Сергеев.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 5:1! Матвей Бардачёв! Разыграли петербуржцы угловой на правом фланге, и Вендел выполнил мягкую подачу к вратарской площади, а молодой Матвей Бардачёв головой переправил мяч в цель.

Два 17-летних футболиста отличались сегодня за "Зенит". Сначала Педро, а теперь вот и Матвей Бардачёв.

И повторяется на данный момент счёт предыдущего товарищеского матча "Зенита". Три дня назад команда Сергея Семака выиграла у самаркандского "Динамо" как раз 5:1.

Иван Сергеев подхватил мяч в районе правой боковой линии чужой штрафной площадки, но был слишком вальяжен, поэтому легко и без фола отобрали у него владение игроки "Чонбук Моторс".

С левой ноги с правого полуфланга метил Густаво Мантуан в дальнюю девятку. Хотел забить эффектно, однако не получилось эффективно. Мимо створа.

Педро прессингует соперника в правой части чужой штрафной площадки, в итоге защитник "Чонбук Моторс" отправляет мяч за лицевую линию рикошетом от Педро, то есть углового сейчас у "Зенита" не будет.

Густаво Мантуан прошёлся по правому флангу и попробовал сделать пас на ход Ивану Сергееву, но защитник южнокорейской команды выбил мяч в аут.

В положении "вне игры" оказался Дуглас Сантос на левом фланге, поэтому не было у него необходимости выполнять подачу в штрафную площадь.

Ду Кейрос отдал передачу Дугласу Сантосу на левый фланг в позиционной атаке "Зенита". Дальше ничего интересного не произошло, стали питерцы отыгрывать назад.

Мелко нарушил правила Ильзат Ахметов примерно в десяти метрах от чужой штрафной площадки в попытке отобрать мяч у оппонента.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 3:1! Иван Сергеев! Потеряли мяч в середине своей половины поля игроки "Чонбук Моторс" и навлекли результативную атаку "Зенита", которую Иван Сергеев увенчал разящим ударом с линии штрафной площади в левый нижний угол.

Алексей Сутормин отработал на правом фланге в обороне, где подкатился и вынес мяч на угловой. Не поленился Алексей, добежал и выполнил свою задачу в данном эпизоде.

Главным тренером "Чонбук Моторс" является Дан Петреску, хорошо известный в российском футболе, так как он работал раньше с краснодарской "Кубанью" и московским "Динамо".

Эрнандес Родригес появился на замену в составе "Чонбук Моторс" вместо Тиаго.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 4:1! Густаво Мантуан! Ильзат Ахметов подержал и подвигал мяч в правой части чужой штрафной площади, после чего прострелил в центр, и Густаво Мантуан своим ударом с рикошетом от защитника отправил сферу в сетку.

Иван Сергеев оказался в положении "вне игры", поэтому не удастся ему сейчас оформить дубль.

63' Едва не пропустил "Зенит" сейчас! Ду Кейроса легко оставили не у дел, после чего с левого края вратарской не попал в ближний угол створа футболист южнокорейской команды.

63' В ответной атаке "Зенит" добился также углового. Разыграли питерцы корнер на левом фланге. Густаво Мантуан оказался на газоне, но без нарушения правил, согласно версии арбитра.

62' Угловой удар заработал "Чонбук Моторс" на правом фланге, и подача с этого стандартного положения проследовала прямо в руки Михаила Кержакова.

61' Замены производятся в составе команды "Чонбук Моторс".

60' Ильзат Ахметов с правого полуфланга технично покатил мяч в духе прострела, а Густаво Мантуан не укротил круглого в условиях рикошетов.

59' Педро пробовал пробить с подступов к штрафной площади, но накрыта была его попытка, после чего позиционная атака "Зенита" взяла вектор на правый фланг.

58' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:1! Педро!

17-летний Педро забивает за "Зенит" во втором матче кряду! Слева выполнил подачу Дуглас Сантос, и Педро, не дав мячу опуститься на газон, с левой ноги вогнал его в правый угол со средней дистанции.

58' Пяткой Ильзат Ахметов немного неточно отдал передачу с правого фланга около чужой штрафной площади. Не хватает ещё ему чувства партнёров на поле.

56' На первом сборе в Абу-Даби в конце января "Зенит" планирует провести ещё товарищеские матчи - против "Урала" и саудовского "Аль-Фатеха".

55' С правого полуфланга примерно с линии штрафной площади крутил Густаво Мантуан мяч в дальнюю девятку. Вышло немного неточно. А если бы Мантуан попал в створ, то гол был бы забит в стиле двух голов из первого тайма, которые были проведены обводящими ударами.

54' Владеют петербуржцы инициативой на футбольном поле. Наверняка не только отрабатывают взаимодействия, но и победу хотят одержать, всё-таки это всегда приятно.

53' ГОЛ! Мантуан забивает, но отменяется взятие ворот из-за фола. После подачи слева от Дугласа Сантоса на дальней штанге Густаво Мантуан уронил защитника "Чонбук Моторс", прежде чем ногой вогнать мяч в сетку.

51' Против Дугласа Сантоса мелко нарушены правила. На левом фланге обороны получил в свой адрес фол от соперника один из зенитовских бразильцев.

50' Ивану Сергееву не удалось заработать аут для "Зенита" впереди на правом фланге. Вбросят мяч из-за боковой футболисты южнокорейского клуба.

49' Ду Кейрос ошибается в передаче на правый фланг атаки "Зенита" на ход Алексею Сутормину. Мяч выкатывается за боковую линию поля от номинальных хозяев.

48' Выиграли верх в своей штрафной площади питерцы после подачи правофлангового корнера, а затем с подбора был нанесён неопасный удар по воротам "Зенита", и мяч забрал Михаил Кержаков.

47' Устроили сейчас контратаку игроки южнокорейского клуба, последовала передача в штрафную площадь низом с правого полуфланга, и Родригао в подкате выбил мяч на угловой.

46' Дуглас Сантос на первой минуте второго тайма фолит на левом фланге обороны. Подачу соперников со стандарта зенитовцы отбивают второэтажно.

46' Второй тайм начался.