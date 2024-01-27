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Тур: 1. Стадион: .
Зенит
0:0
Первый тайм: 14'
Урал
0'
Зенит
Урал

История личных встреч

Зенит
Урал

20 матчей

95%
5%
19 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

24 матча

79.2%
20.8%
19 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
29.2%
8.3%
15 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

58.3%
33.3%
8.4%
14 побед 8 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
4:0
ПЛ
2:0
ТМК
1:1
ТМК
1:1
ПЛ
0:4
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ТМК
3:2
ПЛ
5:1
ПЛ
1:1
ПЛ
7:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:4
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

41
21

Голов в среднем за матч

3.15
1.91

Среднее время на гол

28
47

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

0.64
0.69

Среднее время на гол

141
130

Всего голов

48
30

Голов в среднем за матч

2
1.25

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

45
72

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Зенит - Чонбук Моторс 5:1 Зенит - Динамо Самарканд 5:1 Зенит - Пари НН 1:0 Локомотив Москва - Зенит 3:1
Динамо Москва - Зенит 1:0 Зенит - Сочи 3:0 Нефтчи - Зенит 2:1 Зенит - Краснодар 1:1 Балтика - Зенит 0:2 Зенит - Крылья Советов 1:0 Зенит - Ахмат 2:1 Зенит - Крылья Советов 3:1 Кайрат - Зенит 2:2 Сочи - Зенит 0:2 Зенит - Балтика 2:1 Оренбург - Зенит 3:1 Зенит - Локомотив Москва 1:2 Ахмат - Зенит 3:3 Рубин - Зенит 0:3 Зенит - Сепахан 4:1
Урал
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Локомотив Москва - Урал 2:0 Пари НН - Урал 1:0 Урал - Краснодар 3:1 Крылья Советов - Урал 3:1
Урал - Рубин 0:1 Ростов - Урал 2:1 Динамо Москва - Урал 2:1 Урал - Сочи 1:4 Урал - Локомотив Москва 2:2 Урал - Рубин 2:0 Ростов - Урал 2:2 Краснодар - Урал 2:0 Урал - Локомотив Москва 0:0 Урал - Факел 0:0 Урал - Ахмат 0:1 Рубин - Урал 2:1 Зенит - Урал 4:0 Балтика - Урал 0:1 Урал - Спартак Москва 3:2 Урал - Ростов 1:0
  • Первый тайм
  • Угловой
    13'
    Еще один корнер заработали питерцы, теперь на левом фланге, однако снова оборона "Урала" справляется.
  • 12'
    Концевой в атаке "Урала" добирается до угла штрафной и исполняет острый проникающий пас, но оборона "Зенита" на месте.
  • Угловой
    11'
    Еще один угловой с правого фланга подает Артур, в этот раз никому из одноклубников добраться до мяча не удалось.
  • 10'
    Отметим, что "Урал" и "Зенит" сыграют в Екатеринбурге во втором мартовском туре, первая встреча в РПЛ завершилась убедительной победой действующего чемпиона - 4:0.
  • Угловой
    8'
    Еще один угловой с правого фланга подает Артур, мяч летит на дальнюю штангу, где у Марио Фернандеса не получается точный удар головой.
  • 7'
    Кассьерра после передачи Вендела врывается в штрафную, выбирается на ударную позицию, однако оказавшемуся на газоне Мамину удалось заблокировать удар колумбийца рукой.
  • 5'
    "Урал" же на сборах проводит второй матч, ранее был обыгран местный клуб "Галф Юнайтед" - 2:1.
  • 4'
    Напомним, что "Зенит" на сборах проводит третий матч, ранее с одинаковым счётом 5:1 были обыграны узбекское "Динамо" и корейский "Чонбук", завтра питерцы проведут заключительный матч на первом сборе против саудовского "Аль-Фатеха".
  • Угловой
    3'
    Новобранец "Зенита" Артур подает первый угловой в матче, Кассьерра исполняет скидку пяткой, но дальше оборона "Урала" выносит мяч.
  • 2'
    Видим мы на левом фланге атаки новичка "Урала" Концевого, ранее выступавшего за БАТЭ, а также выступающий за сборную Беларуси.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался, поехали!
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в контрольном матче на сборе в Абу-Даби встречаются "Зенит" и "Урал". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
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Лучшие коэффициенты
Зенит
Ничья
Урал
1.67
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4.70
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5.50
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