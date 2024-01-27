Первый тайм

13' Еще один корнер заработали питерцы, теперь на левом фланге, однако снова оборона "Урала" справляется.

12' Концевой в атаке "Урала" добирается до угла штрафной и исполняет острый проникающий пас, но оборона "Зенита" на месте.

11' Еще один угловой с правого фланга подает Артур, в этот раз никому из одноклубников добраться до мяча не удалось.

10' Отметим, что "Урал" и "Зенит" сыграют в Екатеринбурге во втором мартовском туре, первая встреча в РПЛ завершилась убедительной победой действующего чемпиона - 4:0.

8' Еще один угловой с правого фланга подает Артур, мяч летит на дальнюю штангу, где у Марио Фернандеса не получается точный удар головой.

7' Кассьерра после передачи Вендела врывается в штрафную, выбирается на ударную позицию, однако оказавшемуся на газоне Мамину удалось заблокировать удар колумбийца рукой.