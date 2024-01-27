Тур: 1. Стадион: Sheikh Zayed Stadium.
0'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
-
16 Адамов ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Алип НуралыЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 АртурПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Энрике ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
54 Чёрный АртурЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Семак Сергей
- Основной состав
- Вратарь
-
46 Мамин АртёмВратарь
-
16 ИталоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
4 ЭмерсонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Аюпов ТимурПолузащитник
- Полузащитник
-
97 Ишков ИльяПолузащитник
-
9 КикиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ганчаренко Виктор
История личных встреч
Зенит
Урал
20 матчей
95%
5%
19 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
24 матча
79.2%
20.8%
19 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.5%
29.2%
8.3%
15 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
58.3%
33.3%
8.4%
14 побед 8 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
41
21
Голов в среднем за матч
3.15
1.91
Среднее время на гол
28
47
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
0.64
0.69
Среднее время на гол
141
130
Всего голов
48
30
Голов в среднем за матч
2
1.25
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
45
72
Результаты последних матчей
Зенит
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Зенит - Чонбук Моторс 5:1 Зенит - Динамо Самарканд 5:1 Зенит - Пари НН 1:0 Локомотив Москва - Зенит 3:1
Динамо Москва - Зенит 1:0 Зенит - Сочи 3:0 Нефтчи - Зенит 2:1 Зенит - Краснодар 1:1 Балтика - Зенит 0:2 Зенит - Крылья Советов 1:0 Зенит - Ахмат 2:1 Зенит - Крылья Советов 3:1 Кайрат - Зенит 2:2 Сочи - Зенит 0:2 Зенит - Балтика 2:1 Оренбург - Зенит 3:1 Зенит - Локомотив Москва 1:2 Ахмат - Зенит 3:3 Рубин - Зенит 0:3 Зенит - Сепахан 4:1
Урал
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Локомотив Москва - Урал 2:0 Пари НН - Урал 1:0 Урал - Краснодар 3:1 Крылья Советов - Урал 3:1
Урал - Рубин 0:1 Ростов - Урал 2:1 Динамо Москва - Урал 2:1 Урал - Сочи 1:4 Урал - Локомотив Москва 2:2 Урал - Рубин 2:0 Ростов - Урал 2:2 Краснодар - Урал 2:0 Урал - Локомотив Москва 0:0 Урал - Факел 0:0 Урал - Ахмат 0:1 Рубин - Урал 2:1 Зенит - Урал 4:0 Балтика - Урал 0:1 Урал - Спартак Москва 3:2 Урал - Ростов 1:0