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Тур: 1. Стадион: .
Зенит
1:1
Второй тайм: 73'
Аль-Фатех
0'
1:0
4' Гол
Клаудиньо Родригес
1:1
13' Гол
_Tello C.
Зенит
Аль-Фатех

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Зенит - Урал 1:0 Зенит - Чонбук Моторс 5:1 Зенит - Динамо Самарканд 5:1 Зенит - Пари НН 1:0
Локомотив Москва - Зенит 3:1 Динамо Москва - Зенит 1:0 Зенит - Сочи 3:0 Нефтчи - Зенит 2:1 Зенит - Краснодар 1:1 Балтика - Зенит 0:2 Зенит - Крылья Советов 1:0 Зенит - Ахмат 2:1 Зенит - Крылья Советов 3:1 Кайрат - Зенит 2:2 Сочи - Зенит 0:2 Зенит - Балтика 2:1 Оренбург - Зенит 3:1 Зенит - Локомотив Москва 1:2 Ахмат - Зенит 3:3 Рубин - Зенит 0:3
Аль-Фатех
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Аль-Фатех - Аль-Ахдуд 0:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Фатех 1:3 Аль-Фатех - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Аль-Хазм - Аль-Фатех 2:0
Аль-Фатех - Аль-Таи 0:1 Аль-Фатех - Аль-Фейха 0:1 Аль-Рияд - Аль-Фатех 1:1 Аль-Фатех - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Фатех - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:2 Аль-Раед Бурайда - Аль-Фатех 1:2 Аль-Фатех - Абха 4:1 Аль-Иттифак - Аль-Фатех 1:2 Аль-Фатех - Аль-Вахда Мекка 5:1 Аль-Фатех - Аль-Ахдуд 3:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Фатех 2:1 Аль-Халидж - Аль-Фатех 1:3 Аль-Фатех - Аль-Ахли Джидда 5:1 Дамак - Аль-Фатех 2:2 Аль-Фатех - Аль-Наср Эр-Рияд 0:5 Аль-Ахдуд - Аль-Фатех 1:3
  • Второй тайм
  • 72'
    Еще одна пауза на водопой в нашем матче, впереди еще порядка 20 минут игры, которая откровенно встала.
  • Фол, нарушение
    70'
    Нино здорово доборолся у своего углового и вынудил одного из соперников подыграть себе рукой.
  • Травма, повреждение
    68'
    Еще одна медицинская пауза возникает в нашей встрече, Мантуан получает повреждение в центральном круге.
  • 67'
    Напомним, что февраль "Зенит" проведет в Катаре, где сыграет на Кубке Равноправия с "Аль-Духаилем", "Шанхай Шеньхуа" и "Сантосом". Также на 6 февраля запланирован спарринг с армянским клубом "Ноа".
  • 65'
    Совсем упали скорости к середине второго тайма, никуда не спешат ни те, ни другие.
  • 63'
    Долгой получилась пауза, пришлось заклеивать рассечённую бровь Родригао.
  • Травма, повреждение
    60'
    Родригао столкнулся со своим же одноклубником Бардачёвым, помощь врачей требуется бразильскому защитнику "Зенита".
  • Замена
    59'
    Александр Коваленко появляется на поле вместо Вячеслава Караваева.
  • 57'
    Штрафной на левом фланге зарабатывает "Зенит", справляется оборона "Аль-Фатеха" с навесом, а удару Мантуана с подбора не хватает точности.
  • Фол, нарушение
    55'
    Еще один жесткий фол допускают питерцы - Ерохин воткнулся на чужой половине поля в Аль-Мохаммеда.
  • Фол, нарушение
    54'
    Не удается "Зениту" создать остроту на левом фланге, после чего Мостовой фолит против соперника.
  • Угловой
    52'
    Прострел Мантуана с правого фланга прервали защитники "Аль-Фатеха", угловой питерцы разыграли быстро и безрезультатно.
  • 51'
    Да, судя по всему, у "Аль-Фатеха" поменялся весь состав, тяжелее должно быть "Зениту", что мы видели во втором тайме вчерашнего матча с "Уралом".
  • 50'
    Пока ничего опасного после перерыва у нас не происходит, владение за "Зенитом", но безо всякой остроты.
  • 48'
    Есть определенные изменения и в составе "Аль-Фатеха", но информации об этом совсем нет.
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    • Замена
      47'
      Андрей Мостовой появился на поле вместо Вильсона Изидора, Дмитрий Васильев сменил Ду Кейроса, Матвей Бардачёв играет вместо Алексея Сутормина, а Михаил Кержаков в воротах вместо Богдана Москвичёва.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв!
    • 45'
      Штрафной в 27 метрах от ворот "Зенита" заработали саудовцы, игрок сборной Армении Селараян пробил в направлении ближнего угла, но немного не попал в створ.
    • 44'
      После ввода мяча из-за боковой линии Мантуан пытается пробить с острейшего угла с правого края штрафной, но снаряд проходит мимо створа.
    • 42'
      Сергеев получает мяч в штрафной соперника, однако Денайеру удается заблокировать удар Сергеева, на отскоке же Ринне спасает свои ворота после удара Изидора с близкого расстояния.
    • Офсайд
      41'
      Сутормин катит мяч по правому флангу на Ерохина, но и здесь лайнсмен справедливо определяет положение "вне игры".
    • Офсайд
      40'
      Есть офсайд и в ответной атаке "Аль-Фатеха", Батна оказался в положении "вне игры" на правом фланге атаки.
    • Офсайд
      39'
      Караваев оказался на левом фланге атаки, получил мяч на левом краю штрафной, но при этом забрался в офсайд.
    • Фол, нарушение
      37'
      Изидор катит мяч на левый край штрафной в расчёте на рывок Сергеева, которого опережает защитник, а параллельно арбитр фиксирует фол со стороны кого-то из зенитовцев.
    • 35'
      Изидор получает мяч на левом краю штрафной и катит в центр, Ерохин подработал снаряд и вторым касанием пробил слёта, но круглый перелетел через перекладину.
    • Судья
      34'
      И еще одна замена главного арбитра, уже третий персонаж работает в этом качестве по ходу первого тайма.
    • 33'
      Снова Батна с правого фланга закидывает мяч в чужую штрафную, однако Нино снаряд из штрафной выбивает.
    • 32'
      Длительная позиционная атака "Аль-Фатеха" завершается забросом Батны в чужую штрафную - оборона "Зенита" на месте.
    • 30'
      Родригао со своей половины поля исполняет вертикальный заброс в чужую штрафную, где мяч достается Ринне.
    • 28'
      Не самый высокий темп в середине первого тайма, "Аль-Фатех" по-прежнему мячом владеет визуально побольше.
    • Судья
      26'
      Происходит у нас замена арбитра, выходит в качестве главного судьи один из местных рефери.
    • 24'
      Паузу на водопой организует Анатолий Тимощук, жарковато сейчас в Абу-Даби.
    • 23'
      Сутормин сместился с левого фланга и отдал на Ерохина, тот тонкой передачей направил мяч в штрафную на Сергеева, однако Ивану обыграть голкипера не удалось.
    • Угловой
      22'
      Угловой с левого фланга подает Клаудиньо, однако Ринне на дальней штанге вылавливает мяч.
    • 19'
      Дальний удар одного из игроков "Аль-Фатеха" получается крайне неприятным для Москвичёва, не удержал вратарь "Зенита" мяч в руках, но на отскоке были только свои.
    • 18'
      Атака "Аль-Фатеха" завершается прострелом от лицевой линии, но защитники "Зенита" сыграли внимательно.
    • Офсайд
      16'
      Сергеев не попадает по мячу перед воротами после прострела Мантуана, удар Изидора оказался заблокирован, плюс офсайд свистнул лайнсмен.
    • 14'
      Да, вот и воспитанник "Барселоны" напоминает о себе, быстро сравнивает счёт саудовский коллектив.
    • Описание гола
      13'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! КРИСТИАН ТЕЛЬО!
      Удается быстрая атака "Аль-Фатеха", Тельо получает мяч на линии штрафной после передачи партнера и низом пробивает мимо Москвичёва!
    • Угловой
      12'
      Угловой в исполнении "Зенита" не приводит к опасному моменту, Ерохину не удается направить мяч в сторону ворот.
    • 11'
      Мантуан получает мяч на правом краю штрафной и с левой стреляет в ближний угол - голкипер "Аль-Фатеха" Ринне отбивает снаряд на угловой.
    • 10'
      Побольше владеет мячом "Аль-Фатех", уже через 3 недели саудовцам предстоит первая официальная игра - и сразу против "Аль-Насра".
    • 9'
      Изидор получает мяч на левом краю штрафной, однако попытка обыграть двоих защитников разом претерпела неудачу.
    • 8'
      Еще одна атака "Аль-Фатеха" завершается ударом с левого края штрафной - Москвичёв мяч уверенно забирает.
    • Угловой
      7'
      Угловой с правого фланга исполняет Батна, однако "Зениту" удается выбить мяч из штрафной, а потом заблокировать удар саудовцев с подбора.
    • Описание гола
      5'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! КЛАУДИНЬО! 
      Мантуан с правого фланга исполняет передачу в штрафную, Клаудиньо протыкает мяч в дальний угол без шансов для голкипера!
    • 4'
      "Аль-Фатех" в чемпионате Саудовской Аравии идет на шестой строчке, отставание от топ-3 уже достаточно существенное.
    • 3'
      Напомним, что вчера другой состав "Зенита" встречался с "Уралом" и добился тяжелой победы на последних минутах. Ранее питерцы одержали две победы с одинаковым счётом 5:1.
    • 2'
      Отметим, что сегодня главным арбитром работает Анатолий Тимощук, а лайнсмены представляют тренерский штаб "Аль-Фатеха".
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в заключительном контрольном матче на первом учебно-тренировочном сборе "Зенит" встречается с саудовским клубом "Аль-Фатех". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
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