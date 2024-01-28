Тур: 1. Стадион: Заид Спортс Стэдиум.
Ход матча
4'
13'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
-
27 НиноЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
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37 Кейрос ДуПолузащитник
- Нападающий
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11 КлаудиньоНападающий
- Нападающий
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33 Сергеев ИванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
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54 Чёрный АртурЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
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Главный тренер: Семак Сергей
-
Главный тренер: Билич Славен
Результаты последних матчей
Зенит
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Зенит - Урал 1:0 Зенит - Чонбук Моторс 5:1 Зенит - Динамо Самарканд 5:1 Зенит - Пари НН 1:0
Локомотив Москва - Зенит 3:1 Динамо Москва - Зенит 1:0 Зенит - Сочи 3:0 Нефтчи - Зенит 2:1 Зенит - Краснодар 1:1 Балтика - Зенит 0:2 Зенит - Крылья Советов 1:0 Зенит - Ахмат 2:1 Зенит - Крылья Советов 3:1 Кайрат - Зенит 2:2 Сочи - Зенит 0:2 Зенит - Балтика 2:1 Оренбург - Зенит 3:1 Зенит - Локомотив Москва 1:2 Ахмат - Зенит 3:3 Рубин - Зенит 0:3
Аль-Фатех
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Аль-Фатех - Аль-Ахдуд 0:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Фатех 1:3 Аль-Фатех - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Аль-Хазм - Аль-Фатех 2:0
Аль-Фатех - Аль-Таи 0:1 Аль-Фатех - Аль-Фейха 0:1 Аль-Рияд - Аль-Фатех 1:1 Аль-Фатех - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Фатех - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:2 Аль-Раед Бурайда - Аль-Фатех 1:2 Аль-Фатех - Абха 4:1 Аль-Иттифак - Аль-Фатех 1:2 Аль-Фатех - Аль-Вахда Мекка 5:1 Аль-Фатех - Аль-Ахдуд 3:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Фатех 2:1 Аль-Халидж - Аль-Фатех 1:3 Аль-Фатех - Аль-Ахли Джидда 5:1 Дамак - Аль-Фатех 2:2 Аль-Фатех - Аль-Наср Эр-Рияд 0:5 Аль-Ахдуд - Аль-Фатех 1:3