Родригао столкнулся со своим же одноклубником Бардачёвым, помощь врачей требуется бразильскому защитнику "Зенита".

Совсем упали скорости к середине второго тайма, никуда не спешат ни те, ни другие.

Напомним, что февраль "Зенит" проведет в Катаре, где сыграет на Кубке Равноправия с "Аль-Духаилем", "Шанхай Шеньхуа" и "Сантосом". Также на 6 февраля запланирован спарринг с армянским клубом "Ноа".

Еще одна медицинская пауза возникает в нашей встрече, Мантуан получает повреждение в центральном круге.

Нино здорово доборолся у своего углового и вынудил одного из соперников подыграть себе рукой.

Еще одна пауза на водопой в нашем матче, впереди еще порядка 20 минут игры, которая откровенно встала.

Есть определенные изменения и в составе "Аль-Фатеха", но информации об этом совсем нет.

Пока ничего опасного после перерыва у нас не происходит, владение за "Зенитом", но безо всякой остроты.

Да, судя по всему, у "Аль-Фатеха" поменялся весь состав, тяжелее должно быть "Зениту", что мы видели во втором тайме вчерашнего матча с "Уралом".

Прострел Мантуана с правого фланга прервали защитники "Аль-Фатеха", угловой питерцы разыграли быстро и безрезультатно.

Не удается "Зениту" создать остроту на левом фланге, после чего Мостовой фолит против соперника.

Еще один жесткий фол допускают питерцы - Ерохин воткнулся на чужой половине поля в Аль-Мохаммеда.

Штрафной на левом фланге зарабатывает "Зенит", справляется оборона "Аль-Фатеха" с навесом, а удару Мантуана с подбора не хватает точности.

Андрей Мостовой появился на поле вместо Вильсона Изидора, Дмитрий Васильев сменил Ду Кейроса, Матвей Бардачёв играет вместо Алексея Сутормина, а Михаил Кержаков в воротах вместо Богдана Москвичёва.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв!

45' Штрафной в 27 метрах от ворот "Зенита" заработали саудовцы, игрок сборной Армении Селараян пробил в направлении ближнего угла, но немного не попал в створ.

44' После ввода мяча из-за боковой линии Мантуан пытается пробить с острейшего угла с правого края штрафной, но снаряд проходит мимо створа.

42' Сергеев получает мяч в штрафной соперника, однако Денайеру удается заблокировать удар Сергеева, на отскоке же Ринне спасает свои ворота после удара Изидора с близкого расстояния.

41' Сутормин катит мяч по правому флангу на Ерохина, но и здесь лайнсмен справедливо определяет положение "вне игры".

40' Есть офсайд и в ответной атаке "Аль-Фатеха", Батна оказался в положении "вне игры" на правом фланге атаки.

39' Караваев оказался на левом фланге атаки, получил мяч на левом краю штрафной, но при этом забрался в офсайд.