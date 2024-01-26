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Тур: 1.
Зенит
 
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Аль-Фатех
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Зенит
Ничья
Аль-Фатех
1.43
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6.60
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7.00
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Все Коэффициенты

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Зенит - Чонбук Моторс 5:1 Зенит - Динамо Самарканд 5:1 Зенит - Пари НН 1:0 Локомотив Москва - Зенит 3:1
Динамо Москва - Зенит 1:0 Зенит - Сочи 3:0 Нефтчи - Зенит 2:1 Зенит - Краснодар 1:1 Балтика - Зенит 0:2 Зенит - Крылья Советов 1:0 Зенит - Ахмат 2:1 Зенит - Крылья Советов 3:1 Кайрат - Зенит 2:2 Сочи - Зенит 0:2 Зенит - Балтика 2:1 Оренбург - Зенит 3:1 Зенит - Локомотив Москва 1:2 Ахмат - Зенит 3:3 Рубин - Зенит 0:3 Зенит - Сепахан 4:1
Аль-Фатех
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Аль-Фатех - Аль-Ахдуд 0:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Фатех 1:3 Аль-Фатех - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Аль-Хазм - Аль-Фатех 2:0
Аль-Фатех - Аль-Таи 0:1 Аль-Фатех - Аль-Фейха 0:1 Аль-Рияд - Аль-Фатех 1:1 Аль-Фатех - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Фатех - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:2 Аль-Раед Бурайда - Аль-Фатех 1:2 Аль-Фатех - Абха 4:1 Аль-Иттифак - Аль-Фатех 1:2 Аль-Фатех - Аль-Вахда Мекка 5:1 Аль-Фатех - Аль-Ахдуд 3:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Фатех 2:1 Аль-Халидж - Аль-Фатех 1:3 Аль-Фатех - Аль-Ахли Джидда 5:1 Дамак - Аль-Фатех 2:2 Аль-Фатех - Аль-Наср Эр-Рияд 0:5 Аль-Ахдуд - Аль-Фатех 1:3
  • Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Аль-Фатех от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 января 2024, осталось 2 дня 3 часа 36 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Зенит
    Ничья
    Аль-Фатех
    1.43
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    6.60
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    7.00
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    Все Коэффициенты
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