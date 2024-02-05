Первый тайм

8' Интересно! Побежал праздновать гол Клаудиньо. Попытался сделать он сердечко в сторону фотокамер, но умудрился каким-то образом повредить палец. Это же надо было так попасть!

7' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КЛАУДИНЬО! 1:0!

Отобрали за счет прессинга у оппонента мяч игроки "Зенита". Кассьерра отдал пас на Клаудиньо, который эффектно уложил снаряд в правый угол!

6' Энрике Педро рванул к воротам по левому флангу. Прострелил он в штрафную соперника. Мяч по высокой траектории улетел за пределы футбольного газона.

5' Пока ничего интересного на поле не происходит. Клаудиньо на правом фланге получил удар по ногам, и рефери тут же дал свисток, зафиксировав нарушение правил.

3' Эракович делал передачу с левого края в центр, но никто из партнеров в чужой штрафной до снаряда добраться не сумел. Мяч достался вратарю.

2' Сегодня к классическим 4-3-3 возвращается Сергей Семак. Если судить по лавке питерцев, то можно сказать, что сегодня большого количества замен ждать не придется. Игроков в запасе немного.