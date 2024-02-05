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  3. Кубок равноправия 2024
Тур: 1. Стадион: .
Зенит
1:0
Первый тайм: 9'
Аль-Духаиль
0'
1:0
8' Гол
Клаудиньо
Зенит
Аль-Духаиль

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Духаиль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Результаты матчей

Зенит
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Аль-Духаиль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Зенит
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Аль-Духаиль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Зенит - Аль-Фатех 1:1 Зенит - Урал 1:0 Зенит - Чонбук Моторс 5:1 Зенит - Динамо Самарканд 5:1
Зенит - Пари НН 1:0 Локомотив Москва - Зенит 3:1 Динамо Москва - Зенит 1:0 Зенит - Сочи 3:0 Нефтчи - Зенит 2:1 Зенит - Краснодар 1:1 Балтика - Зенит 0:2 Зенит - Крылья Советов 1:0 Зенит - Ахмат 2:1 Зенит - Крылья Советов 3:1 Кайрат - Зенит 2:2 Сочи - Зенит 0:2 Зенит - Балтика 2:1 Оренбург - Зенит 3:1 Зенит - Локомотив Москва 1:2 Ахмат - Зенит 3:3
Аль-Духаиль
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Шанхай Шеньхуа - Аль-Духаиль 1:0 Аль-Духаиль - Аль-Ахли Доха 3:5 Аль-Духаиль - Аль-Вакра 2:3 Аль-Садд - Аль-Духаиль 3:1
Аль-Духаиль - СК Катар 1:1 Персеполис - Аль-Духаиль 1:2 Аль-Духаиль - Умм-Салаль 0:1 Аль-Духаиль - Истиклол 2:0 Аль-Духаиль - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Духаиль - Аль-Райян 3:2 Аль-Шамаль - Аль-Духаиль 1:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Духаиль 4:3 Аль-Духаиль - Персеполис 0:1 Аль-Мархия - Аль-Духаиль 1:2 Аль-Гарафа - Аль-Духаиль 3:2 Истиклол - Аль-Духаиль 0:0 Аль-Араби - Аль-Духаиль 3:3 Аль-Духаиль - Муайтер 4:1 Аль-Ахли Доха - Аль-Духаиль 1:2 Зюйдтироль - Аль-Духаиль 0:2

Результаты матчей

Зенит
Аль-Духаиль

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Зенит
Аль-Духаиль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Зенит
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Аль-Духаиль
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
4.
Сантос
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Зенит
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Аль-Духаиль
 0:0 0 - 0
4.
Сантос
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Аль-Духаиль
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
3.
Сантос
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Зенит
 0:0 0 - 0

Топ бомбардиров
Шанхай Шеньхуа Луис Андре V 1
Шанхай Шеньхуа Ханчао Ю 1
Шанхай Шеньхуа Малеле Сефас 1
Шанхай Шеньхуа Жоау Карлуш 1
Сантос _Weslley Patati 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Травма, повреждение
    8'
    Интересно! Побежал праздновать гол Клаудиньо. Попытался сделать он сердечко в сторону фотокамер, но умудрился каким-то образом повредить палец. Это же надо было так попасть!
  • Описание гола
    7'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КЛАУДИНЬО! 1:0!
    Отобрали за счет прессинга у оппонента мяч игроки "Зенита". Кассьерра отдал пас на Клаудиньо, который эффектно уложил снаряд в правый угол!
  • 6'
    Энрике Педро рванул к воротам по левому флангу. Прострелил он в штрафную соперника. Мяч по высокой траектории улетел за пределы футбольного газона.
  • Фол, нарушение
    5'
    Пока ничего интересного на поле не происходит. Клаудиньо на правом фланге получил удар по ногам, и рефери тут же дал свисток, зафиксировав нарушение правил.
  • 3'
    Эракович делал передачу с левого края в центр, но никто из партнеров в чужой штрафной до снаряда добраться не сумел. Мяч достался вратарю.
  • 2'
    Сегодня к классическим 4-3-3 возвращается Сергей Семак. Если судить по лавке питерцев, то можно сказать, что сегодня большого количества замен ждать не придется. Игроков в запасе немного.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовала наша встреча! Удачи соперникам, и пусть сегодня победит сильнейший! Поехали!
  • До матча
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к товарищеским турнирам. В рамках одного из матчей Кубка равноправия сыграют между собой питерский «Зенит» и катарский «Аль-Духаиль».

    Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч, дамы и господа!
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Зенит
Ничья
Аль-Духаиль
1.35
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5.70
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9.30
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