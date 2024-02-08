Тур: 1.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
Бомбардиры внутри турнира
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Артур Виктор Гимараес
|1
|1
|Клаудиньо
|1
|1
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Луис Андре V
|1
|0.5
|Ханчао Ю
|1
|0.5
|Малеле Сефас
|1
|0.5
|Жоау Карлуш
|1
|0.5
Карточки
Результаты матчей
Зенит
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Шанхай Шеньхуа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Зенит
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Шанхай Шеньхуа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Зенит
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Шанхай Шеньхуа
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Зенит
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Зенит - Ноа Ереван 0:0 Зенит - Аль-Духаиль 2:0 Зенит - Аль-Фатех 1:1 Зенит - Урал 1:0
Зенит - Чонбук Моторс 5:1 Зенит - Динамо Самарканд 5:1 Зенит - Пари НН 1:0 Локомотив Москва - Зенит 3:1 Динамо Москва - Зенит 1:0 Зенит - Сочи 3:0 Нефтчи - Зенит 2:1 Зенит - Краснодар 1:1 Балтика - Зенит 0:2 Зенит - Крылья Советов 1:0 Зенит - Ахмат 2:1 Зенит - Крылья Советов 3:1 Кайрат - Зенит 2:2 Сочи - Зенит 0:2 Зенит - Балтика 2:1 Оренбург - Зенит 3:1
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Сантос - Шанхай Шеньхуа 1:4 Шанхай Шеньхуа - Аль-Духаиль 1:0 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 1:0 Циндао Чжуннэн - Шанхай Шеньхуа 0:1
Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 1:2 Тяньцзинь Тайгер - Шанхай Шеньхуа 1:1 Наньтун Чжиюнь - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Циндао Чжуннэн 1:0 Шанхай Шеньхуа - Цанчжоу 2:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Шанхай Шеньхуа 3:0 Чунцин Тунлян Лонг - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Ченду Беттер Сити 1:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 2:1 Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 1:2 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 3:0 Далянь Профешнл - Шанхай Шеньхуа 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай Порт 0:5 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 5:1 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 2:1
Результаты матчей
Зенит
Шанхай Шеньхуа
Точный счет
2:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:4
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Зенит
Шанхай Шеньхуа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|0
|-
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|-
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Шанхай Шеньхуа
|Луис Андре V
|1
|Шанхай Шеньхуа
|Ханчао Ю
|1
|Шанхай Шеньхуа
|Малеле Сефас
|1
|Шанхай Шеньхуа
|Жоау Карлуш
|1
|Зенит
|Артур Виктор Гимараес
|1