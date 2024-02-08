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Всем привет! В одном из матчей Кубка равноправия санкт-петербургский "Зенит" сыграет против китайского "Шанхай Шеньхуа", который тренирует Леонид Слуцкий. Текстовую онлайн-трансляцию на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.