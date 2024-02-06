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Тур: 1.
Зенит
 
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Шанхай Шеньхуа
Лучшие коэффициенты
Зенит
Ничья
Шанхай Шеньхуа
1.52
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3.80
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7.60
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Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Артур Виктор Гимараес 1 1
Клаудиньо 1 1
Шанхай Шеньхуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Луис Андре V 1 0.5
Ханчао Ю 1 0.5
Малеле Сефас 1 0.5
Жоау Карлуш 1 0.5

Карточки

Результаты матчей

Зенит
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Шанхай Шеньхуа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Зенит
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Шанхай Шеньхуа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Зенит
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Шанхай Шеньхуа
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Зенит - Аль-Духаиль 2:0 Зенит - Аль-Фатех 1:1 Зенит - Урал 1:0 Зенит - Чонбук Моторс 5:1
Зенит - Динамо Самарканд 5:1 Зенит - Пари НН 1:0 Локомотив Москва - Зенит 3:1 Динамо Москва - Зенит 1:0 Зенит - Сочи 3:0 Нефтчи - Зенит 2:1 Зенит - Краснодар 1:1 Балтика - Зенит 0:2 Зенит - Крылья Советов 1:0 Зенит - Ахмат 2:1 Зенит - Крылья Советов 3:1 Кайрат - Зенит 2:2 Сочи - Зенит 0:2 Зенит - Балтика 2:1 Оренбург - Зенит 3:1 Зенит - Локомотив Москва 1:2
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Сантос - Шанхай Шеньхуа 1:4 Шанхай Шеньхуа - Аль-Духаиль 1:0 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 1:0 Циндао Чжуннэн - Шанхай Шеньхуа 0:1
Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 1:2 Тяньцзинь Тайгер - Шанхай Шеньхуа 1:1 Наньтун Чжиюнь - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Циндао Чжуннэн 1:0 Шанхай Шеньхуа - Цанчжоу 2:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Шанхай Шеньхуа 3:0 Чунцин Тунлян Лонг - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Ченду Беттер Сити 1:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 2:1 Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 1:2 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 3:0 Далянь Профешнл - Шанхай Шеньхуа 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай Порт 0:5 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 5:1 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 2:1

Результаты матчей

Зенит
Шанхай Шеньхуа

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Зенит
Шанхай Шеньхуа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Зенит
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Сантос
 1 0 0 1 1 - 4 0
4.
Аль-Духаиль
 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Шанхай Шеньхуа
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Аль-Духаиль
 0 - 0
4.
Сантос
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Сантос
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Зенит
 0 - 0
4.
Аль-Духаиль
 2 0 0 2 0 - 3 0

Топ бомбардиров
Шанхай Шеньхуа Луис Андре V 1
Шанхай Шеньхуа Ханчао Ю 1
Шанхай Шеньхуа Малеле Сефас 1
Шанхай Шеньхуа Жоау Карлуш 1
Зенит Артур Виктор Гимараес 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Шанхай Шеньхуа от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 февраля 2024, осталось 2 дня 6 часов 52 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Лучшие коэффициенты
    Зенит
    Ничья
    Шанхай Шеньхуа
    1.52
    Реклама, betcity.ru
    3.80
    Реклама, betcity.ru
    7.60
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