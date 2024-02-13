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  3. Кубок равноправия 2024
Тур: 1. Стадион: .
Зенит
3:0
Второй тайм: 72'
Сантос

Ход матча

10'
Караваев Вячеслав
1:0
31'
Мостовой Андрей
2:0
56'
Клаудиньо Родригес
3:0
59'
 
Балао
Бальейро Винисиус
59'
 
Бонтемпо Габриэль
Мигелито
59'
 
Бернардо Паяс
Ивоней
59'
 
Энрике Густаво
Каду
59'
 
Иан Карвальо
Эд Карлос
64'
Москвичёв Богдан
Кержаков Михаил
 
Прогноз на матч от Liveresult
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Зенит
Ничья
Сантос
10.40
6.50
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Зенит
Сантос

История личных встреч

Зенит
Сантос

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

К
3:0
К
1:1

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
180

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клаудиньо 2 0.67
Кассьерра Матео 2 0.67
Караваев Вячеслав 1 0.33
Дуглас Сантос 1 0.33
Мостовой Андрей 1 0.33
Педринью Роша 1 0.33
Артур Виктор Гимараес 1 0.33
Мантуан Густаво 1 0.33
Сантос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дерик 1 0.33
Патати Уэсли 1 0.33
Ивоней 1 (1) 0.33

Карточки

Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сантос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Патати Уэсли 1 0

Результаты матчей

Зенит
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сантос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Зенит
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сантос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

0
2
Зенит
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сантос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

7
0
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
14%
2
67%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Зенит - Аль-Райян 2:4 Зенит - Шанхай Шеньхуа 6:0 Зенит - Ноа Ереван 0:0 Зенит - Аль-Духаиль 2:0
Зенит - Аль-Фатех 1:1 Зенит - Урал 1:0 Зенит - Чонбук Моторс 5:1 Зенит - Динамо Самарканд 5:1 Зенит - Пари НН 1:0 Локомотив Москва - Зенит 3:1 Динамо Москва - Зенит 1:0 Зенит - Сочи 3:0 Нефтчи - Зенит 2:1 Зенит - Краснодар 1:1 Балтика - Зенит 0:2 Зенит - Крылья Советов 1:0 Зенит - Ахмат 2:1 Зенит - Крылья Советов 3:1 Кайрат - Зенит 2:2 Сочи - Зенит 0:2
Сантос
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Мирасол - Сантос 2:2 Сантос - Аль-Духаиль 2:2 Сантос - Коринтианс 1:0 Сантос - Гуарани Кампинас 2:0
Сантос - Шанхай Шеньхуа 1:4 Агуа-Санта - Сантос 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 2:1 Сантос - Понте-Прета 3:1 Ботафого Сан-Паулу - Сантос 0:1 Сантос - Оэсте 2:0 Сантос - Форталеза Сеара 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Сантос 3:0 Сантос - Флуминенсе 0:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сантос 1:1 Сантос - Сан-Паулу 0:0 Гойяс - Сантос 0:1 Сантос - Куяба 0:0 Фламенго - Сантос 1:2 Коринтианс - Сантос 1:1 Сантос - Коритиба Парана 2:1

Результаты матчей

Зенит
Сантос

Точный счет

2:0
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
6
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

2:0
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
6
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Зенит
Сантос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
1
1
4.5
1
1
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
1
1
4.5
1
1
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 3:0 3 3 0 0 11 - 0 9
2.
Шанхай Шеньхуа
 3 2 0 1 5 - 7 6
3.
Сантос
 0:3 3 1 0 2 3 - 9 3
4.
Аль-Духаиль
 3 0 0 3 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 3:0 3 3 0 0 11 - 0 9
2.
Шанхай Шеньхуа
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Сантос
 0:3 2 1 0 1 3 - 6 3
4.
Аль-Духаиль
 0 - 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 2 1 0 1 4 - 7 3
2.
Зенит
 3:0 0 - 0
3.
Сантос
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
4.
Аль-Духаиль
 3 0 0 3 2 - 5 0

Топ бомбардиров
Зенит Клаудиньо 2
Зенит Кассьерра Матео 2
Шанхай Шеньхуа Луис Андре V 1
Шанхай Шеньхуа Ханчао Ю 1
Зенит Караваев Вячеслав 1
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Духаиль Модибо Ассим 1
Аль-Духаиль Диалло Ибраима 1
Сантос Патати Уэсли 1
Аль-Духаиль _Al Menhali G. 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 69'
    Уэсли пронесся к воротам соперника. Прострелил он как раз на вышедшего на замену Балао, но тот выстрелил с отскоком от газона прямо в руки киперу.
  • 68'
    Артур снова подал мяч в штрафную соперника. В итоге на выходе сыграл вратарь, который забрал сферу в свои перчатки.
  • 67'
    Артур рванул к воротам соперника. Увидели мы передачу на Дугласа Сантоса, который слишком сильным пас отдал на партнера. Марио до сферы не достал. 
  • 65'
    Кассьерра выполнил подачу с правого края в центр штрафной, но голкипер бразильского коллектива успел выйти из ворот и встретился со снарядом в намеченной точке.
  • Замена
    64'
    Хуан вместо Эда Карлоса в составе "Сантоса"  появился почти на полчаса игры. Будут у него шансы себя проявить на футбольном поле. 
  • Замена
    63'
    Кержаков с поля уходит. Москвичёв вместо него в ворота встает. Теперь полностью весь состав поменял Семак по сравнению с первым таймом.
  • 61'
    Кассьерра от Клаудиньо получил мяч, после чего с линии штрафной нанес удар по воротам соперника - получилось слишком высоко и неточно. 
  • 60'
    Еще один проход от Уэсли, навес с левого края в центр штрафной, и до снаряда немного не дотягивается один из защитников клуба гостей пришедший в атаку. 
  • 59'
    Уэсли попытался по правому краю к атаке своей команды подключиться. Выполнял игрок пас в центр штрафной, но эта передача получилась неточной. 
  • Замена
    57'
    Четыре замены в составе "Сантоса" произошли. Бернардо и Бонтемпо в их числе. Чуть более молодой состав теперь у "Сантоса", посмотрим, чем все это закончится для бразильцев. 
  • 56'
    Не стал праздновать гола в ворота своей прошлой команды Клаудиньо. Похлопали ему по плечу партнеры и поздравили. Не более. Лишних эмоций игрок себе не позволил. 
  • Описание гола
    55'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КЛАУДИНЬО! 3:0!
    Барриос отдал на Кассьерру, который покатил вторым касанием на Клаудиньо, и тот выстрел аккуратно в угол. Был не готов к выстрелу вратарь "Сантоса"!
  • Травма, повреждение
    53'
    Балейро лежит на газоне и пока не может встать. Именно он против Клаудиньо выполнил подкат, но нейтрализовал угрозу ценой собственного повреждения. 
  • Офсайд
    52'
    Клаудиньо вырвался слева на свидание с голкипером соперника. Пытался он забить своему бывшему клубу, но защитник его опередил. Далее уже офсайд у игрока "Сантоса" был зафиксирован. 
  • 51'
    Нино по ногам досталось сейчас. В итоге рефери дал свисток. Мяч остался у игроком питерской команды. 
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    • 50'
      Алип снимает сейчас снаряд с ноги соперника. Уже шла передача на правую штангу, где мяч хотел занести в ворота игрок "Сантоса", но сделать этого попросту не успел. 
    • Фол, нарушение
      48'
      Фернандес сбрасывал мяч под удар партнеру, но Нино сфолил в атаке против соперника. Явный удар по ногам, и тут же рефери дал свисток. 
    • 47'
      Всех игроков, кроме вратаря поменяли питерцы в перерыве. Теперь уже вышла основа "Зенита", которая постарается быть не хуже своих партнеров. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовал второй тайм в нашем матче! Удачи соперникам, поехали!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Завершен первый тайм нашего матча. После 45 минут встречи "Зенит" впереди - 2:0!
    • 45'
      С левого края Мантуан выполнил перевод в центр штрафной, но там никого из партнеров в тот момент не оказалось. Снова вынос. 
    • Офсайд
      45'
      В офсайде Сергеев на правом краю оказался. Боковой судья дал свисток. Зафиксировал он нарушение правил в этой игровой ситуации. 
    • Дополнительное время
      45'
      Три минуты добавлено.
    • 44'
      Нанес Изидор с линии штрафной по рамке соперника, но мяч полетел слишком высоко. Снаряд полетел значительно выше мишени. 
    • 42'
      Не исключено, что на второй тайм Семак поменяет всю команду, и на поле выйдут совсем другие игроки. Многим болельщикам этого бы хотелось. 
    • 41'
      Монтейро с левого края выполнял передачу в штрафную соперника. Мяч прилетел в руки голкиперу, который уверенно забрал сферу в свои перчатки. 
    • 40'
      Показывают нам оба гола "Зенита" режиссеры. Все здорово сделали питерцы и заслуженно в счете повели. Ждем, чем ответит "Сантос".
    • 38'
      Ерохин и Мостовой заигрались в чужой штрафной. В итоге Ерохин все же пробил по рамке оппонента, и сфера прилетела в руки голкиперу.
    • 37'
      Ахметов в центре поля получил мяч, выполнил передачу далеко вперед, но никто из партнеров до снаряда там добраться не сумел. Случилась потеря.
    • Опасный момент
      36'
      ОПАСНО! Несколько раз в ходе одной атаки игроки "Сантоса" по воротам соперника били. В решающей фазе атаки Ивоней пробил по рамке оппонента, но мяч рядом с левой стойкой просвистел!
    • 35'
      Последняя 10-минутка в первом тайме пошла. Есть шансы у "Зенита" забить еще и еще. Но и "Сантос" будет делать все, чтобы своему сопернику ответить.
    • 33'
      Уэсли вышел на ударную позицию, но подработал мяч себе под удар неудачно. Питерцы по итогу спокойно выбили у него снаряд в центр поля. 
    • 32'
      Кстати говоря, вроде как, Сергеев на партнера отдавал голевую передачу. Так что Иван все-таки отметился в протоколе матча. Он априори очень активен впереди. 
    • Описание гола
      31'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МОСТОВОЙ! 2:0!
      Хорошая атака "Зенита", Мостовой получил передачу от партнера с левого края, подработал мяч под удар себе, после чего осторожно пробил в угол, поразив цель!
    • 30'
      Полчаса уже отыграли соперники. "Зенит" продолжает владеть инициативой. Сергеев теперь сфолил против оппонента, который срубил противника на газон.
    • 29'
      Мантуан выполнил подачу  в штрафную соперника, но этот пас был слишком сильным. Получился он крайне неточным. Сергеев до сферы не добрался. 
    • 27'
      Немного болельщиков на стадионе сегодня, но они есть, стоит отметить этот факт. Мы же ждем еще голов в исполнении соперников. 
    • Офсайд
      26'
      Сергеев открылся в чужой зоне, получил снаряд, но слишком долго тянул с передачей на него партнер. В итоге все-таки в офсайд Иван оказался. 
    • 25'
      Коваленко на Мантуана отдал передачу. Оттуда последовал навес в центр штрафной, но на выходе забрал снаряд игрок, который мяч в перчатках зафиксировал. 
    • Фол, нарушение
      24'
      Бардачёв ударил по ноге сопернику. Рефери снова зафиксировал нарушение правил. Игроки "Сантоса" не торопятся разыгрывать стандартное положение. 
    • 22'
      Середина первого тайма фактически идет в нашей встрече. Игроки "Зенита" владеют мячом, ничего не позволяя придумать впереди своему оппоненту. 
    • Угловой
      21'
      Подача в сторону дальнего угла вратарской. Дотягивается дальней рукой до снаряда кипера, что приводит к назначению очередного углового в матче. 
    • Опасный момент
      20'
      МОМЕНТ! Ерохин с левого края нанес выстрел по воротам соперника, и 19-летний кипер "Сантоса" сумел отправить кулаками снаряд на угловой. 
    • 18'
      В центр поля переместилась игра. Ахметов получил мяч от партнера, скинул сферу на Ерохина, удар которому со средней дистанции откровенно не удался. 
    • 17'
      "Сантос" ничего впереди пока не может придумать. Под постоянным контролем снаряд держат игроки питерской команды, а соперник нехотя действует в прессинге. 
    • Офсайд
      16'
      Ерохин простреливал с левого края, но мяч попал в ногу сопернику. Должен был быть угловой, но это офсайд, поскольку во "вне игры" забрался Александр.
    • 15'
      Сегодня в Катаре национальный день спорта, так что масса спортивных события в этой стране проходит. Хотя болельщики еще от Кубка Азии и его результатов до сих пор не отошли. 
    • 13'
      Розыгрыш углового ни к чему интересному не привел. Спокойно выбит был снаряд подальше от рамки. Активно сейчас играет питерская команда впереди. 
    • Угловой
      12'
      Успевают в обороне отработать игроки "Сантоса". Сергееву не удается пробить по рамке соперника. Мяч вынесен на трибуны, будет новый угловой. 
    • Описание гола
      11'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КАРАВАЕВ! 1:0!
      Выходит "Зенит" вперед. Изидор отдал пас на Сергеева. Тот мягко скинул на Караваева, а игрок обороны" "Зенита" спокойно сыграл на опережении, проткнув мяч мимо вратаря в ворота!
    • Травма, повреждение
      10'
      Против Коваленко сейчас были правила нарушены. Впрочем, игрок все же смог подняться. Встречу он сможет продолжит, несмотря на все трудности. 
    • 8'
      Ерохин теперь с фланга простреливал мяч на дальнюю штангу, но до снаряда первым добрался защитник бразильского коллектива, выбивший мяч в район центрального круга. 
    • 7'
      Ахметова сегодня в деле опробовать решил Семак. Именно Ильзат с фланга делал передачу в центр штрафной - получилось очень неточно. 
    • 6'
      Семак активно дирижирует атаками своей команды. Уже несколько атак по левому флангу питерцы провели, но не были они опасными. 
    • 5'
      Сегодня вторым, по сути, составом играет питерский коллектив. Владеют игроки этой команды снарядом и заставляют соперника подолгу бегать без снаряда. 
    • 3'
      Футболисты "Зенита" предстали на поле в небесно-голубых футболках и трусах, а игроки "Сантоса" вышли на газон в черно-бело полосатом обмундировании. 
    • 2'
      Уже в статусе победителя Кубка Равноправия проводят сегодняшнюю встречу питерцы. По сути, матч с "Сантосом" будет уже проходить при отсутствии турнирной мотивации у коллективов. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча! Удачи соперникам, поехали!
    • До матча
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к играм клубов. В рамках поединка Кубка Равноправия сыграют российский «Зенит» и бразильский «Сантос». Встреча состоится в Дохе, на стадионе «Джассим Бин Хамад».

      Для вас текстовую трансляцию поединка проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
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    Зенит
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