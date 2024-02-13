Кассьерра от Клаудиньо получил мяч, после чего с линии штрафной нанес удар по воротам соперника - получилось слишком высоко и неточно.

Кержаков с поля уходит. Москвичёв вместо него в ворота встает. Теперь полностью весь состав поменял Семак по сравнению с первым таймом.

Хуан вместо Эда Карлоса в составе "Сантоса" появился почти на полчаса игры. Будут у него шансы себя проявить на футбольном поле.

Кассьерра выполнил подачу с правого края в центр штрафной, но голкипер бразильского коллектива успел выйти из ворот и встретился со снарядом в намеченной точке.

Артур рванул к воротам соперника. Увидели мы передачу на Дугласа Сантоса, который слишком сильным пас отдал на партнера. Марио до сферы не достал.

Артур снова подал мяч в штрафную соперника. В итоге на выходе сыграл вратарь, который забрал сферу в свои перчатки.

Уэсли пронесся к воротам соперника. Прострелил он как раз на вышедшего на замену Балао, но тот выстрелил с отскоком от газона прямо в руки киперу.

Нино по ногам досталось сейчас. В итоге рефери дал свисток. Мяч остался у игроком питерской команды.

Клаудиньо вырвался слева на свидание с голкипером соперника. Пытался он забить своему бывшему клубу, но защитник его опередил. Далее уже офсайд у игрока "Сантоса" был зафиксирован.

Балейро лежит на газоне и пока не может встать. Именно он против Клаудиньо выполнил подкат, но нейтрализовал угрозу ценой собственного повреждения.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КЛАУДИНЬО! 3:0! Барриос отдал на Кассьерру, который покатил вторым касанием на Клаудиньо, и тот выстрел аккуратно в угол. Был не готов к выстрелу вратарь "Сантоса"!

Не стал праздновать гола в ворота своей прошлой команды Клаудиньо. Похлопали ему по плечу партнеры и поздравили. Не более. Лишних эмоций игрок себе не позволил.

Четыре замены в составе "Сантоса" произошли. Бернардо и Бонтемпо в их числе. Чуть более молодой состав теперь у "Сантоса", посмотрим, чем все это закончится для бразильцев.

Уэсли попытался по правому краю к атаке своей команды подключиться. Выполнял игрок пас в центр штрафной, но эта передача получилась неточной.

Еще один проход от Уэсли, навес с левого края в центр штрафной, и до снаряда немного не дотягивается один из защитников клуба гостей пришедший в атаку.

Всех игроков, кроме вратаря поменяли питерцы в перерыве. Теперь уже вышла основа "Зенита", которая постарается быть не хуже своих партнеров.

Фернандес сбрасывал мяч под удар партнеру, но Нино сфолил в атаке против соперника. Явный удар по ногам, и тут же рефери дал свисток.

Алип снимает сейчас снаряд с ноги соперника. Уже шла передача на правую штангу, где мяч хотел занести в ворота игрок "Сантоса", но сделать этого попросту не успел.

Не исключено, что на второй тайм Семак поменяет всю команду, и на поле выйдут совсем другие игроки. Многим болельщикам этого бы хотелось.

Нанес Изидор с линии штрафной по рамке соперника, но мяч полетел слишком высоко. Снаряд полетел значительно выше мишени.

В офсайде Сергеев на правом краю оказался. Боковой судья дал свисток. Зафиксировал он нарушение правил в этой игровой ситуации.

С левого края Мантуан выполнил перевод в центр штрафной, но там никого из партнеров в тот момент не оказалось. Снова вынос.

41' Монтейро с левого края выполнял передачу в штрафную соперника. Мяч прилетел в руки голкиперу, который уверенно забрал сферу в свои перчатки.

40' Показывают нам оба гола "Зенита" режиссеры. Все здорово сделали питерцы и заслуженно в счете повели. Ждем, чем ответит "Сантос".

38' Ерохин и Мостовой заигрались в чужой штрафной. В итоге Ерохин все же пробил по рамке оппонента, и сфера прилетела в руки голкиперу.

37' Ахметов в центре поля получил мяч, выполнил передачу далеко вперед, но никто из партнеров до снаряда там добраться не сумел. Случилась потеря.

36' ОПАСНО! Несколько раз в ходе одной атаки игроки "Сантоса" по воротам соперника били. В решающей фазе атаки Ивоней пробил по рамке оппонента, но мяч рядом с левой стойкой просвистел!

35' Последняя 10-минутка в первом тайме пошла. Есть шансы у "Зенита" забить еще и еще. Но и "Сантос" будет делать все, чтобы своему сопернику ответить.

33' Уэсли вышел на ударную позицию, но подработал мяч себе под удар неудачно. Питерцы по итогу спокойно выбили у него снаряд в центр поля.

32' Кстати говоря, вроде как, Сергеев на партнера отдавал голевую передачу. Так что Иван все-таки отметился в протоколе матча. Он априори очень активен впереди.

31' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МОСТОВОЙ! 2:0!

Хорошая атака "Зенита", Мостовой получил передачу от партнера с левого края, подработал мяч под удар себе, после чего осторожно пробил в угол, поразив цель!

30' Полчаса уже отыграли соперники. "Зенит" продолжает владеть инициативой. Сергеев теперь сфолил против оппонента, который срубил противника на газон.

29' Мантуан выполнил подачу в штрафную соперника, но этот пас был слишком сильным. Получился он крайне неточным. Сергеев до сферы не добрался.

27' Немного болельщиков на стадионе сегодня, но они есть, стоит отметить этот факт. Мы же ждем еще голов в исполнении соперников.

26' Сергеев открылся в чужой зоне, получил снаряд, но слишком долго тянул с передачей на него партнер. В итоге все-таки в офсайд Иван оказался.

25' Коваленко на Мантуана отдал передачу. Оттуда последовал навес в центр штрафной, но на выходе забрал снаряд игрок, который мяч в перчатках зафиксировал.

24' Бардачёв ударил по ноге сопернику. Рефери снова зафиксировал нарушение правил. Игроки "Сантоса" не торопятся разыгрывать стандартное положение.

22' Середина первого тайма фактически идет в нашей встрече. Игроки "Зенита" владеют мячом, ничего не позволяя придумать впереди своему оппоненту.

21' Подача в сторону дальнего угла вратарской. Дотягивается дальней рукой до снаряда кипера, что приводит к назначению очередного углового в матче.

20' МОМЕНТ! Ерохин с левого края нанес выстрел по воротам соперника, и 19-летний кипер "Сантоса" сумел отправить кулаками снаряд на угловой.

18' В центр поля переместилась игра. Ахметов получил мяч от партнера, скинул сферу на Ерохина, удар которому со средней дистанции откровенно не удался.

17' "Сантос" ничего впереди пока не может придумать. Под постоянным контролем снаряд держат игроки питерской команды, а соперник нехотя действует в прессинге.

16' Ерохин простреливал с левого края, но мяч попал в ногу сопернику. Должен был быть угловой, но это офсайд, поскольку во "вне игры" забрался Александр.

15' Сегодня в Катаре национальный день спорта, так что масса спортивных события в этой стране проходит. Хотя болельщики еще от Кубка Азии и его результатов до сих пор не отошли.

13' Розыгрыш углового ни к чему интересному не привел. Спокойно выбит был снаряд подальше от рамки. Активно сейчас играет питерская команда впереди.

12' Успевают в обороне отработать игроки "Сантоса". Сергееву не удается пробить по рамке соперника. Мяч вынесен на трибуны, будет новый угловой.

11' ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КАРАВАЕВ! 1:0!

Выходит "Зенит" вперед. Изидор отдал пас на Сергеева. Тот мягко скинул на Караваева, а игрок обороны" "Зенита" спокойно сыграл на опережении, проткнув мяч мимо вратаря в ворота!

10' Против Коваленко сейчас были правила нарушены. Впрочем, игрок все же смог подняться. Встречу он сможет продолжит, несмотря на все трудности.

8' Ерохин теперь с фланга простреливал мяч на дальнюю штангу, но до снаряда первым добрался защитник бразильского коллектива, выбивший мяч в район центрального круга.

7' Ахметова сегодня в деле опробовать решил Семак. Именно Ильзат с фланга делал передачу в центр штрафной - получилось очень неточно.

6' Семак активно дирижирует атаками своей команды. Уже несколько атак по левому флангу питерцы провели, но не были они опасными.

5' Сегодня вторым, по сути, составом играет питерский коллектив. Владеют игроки этой команды снарядом и заставляют соперника подолгу бегать без снаряда.

3' Футболисты "Зенита" предстали на поле в небесно-голубых футболках и трусах, а игроки "Сантоса" вышли на газон в черно-бело полосатом обмундировании.

2' Уже в статусе победителя Кубка Равноправия проводят сегодняшнюю встречу питерцы. По сути, матч с "Сантосом" будет уже проходить при отсутствии турнирной мотивации у коллективов.