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Тур: 1.
Зенит
 
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Сантос

История личных встреч

Зенит
Сантос

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

К
3:0
К
1:1

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
180

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кассьерра Матео 2 1
Дуглас Сантос 1 0.5
Педринью Роша 1 0.5
Артур Виктор Гимараес 1 0.5
Клаудиньо 1 0.5
Мантуан Густаво 1 0.5
Сантос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Derick 1 0.5
_Weslley Patati 1 0.5
_Ivonei 1 (1) 0.5

Карточки

Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сантос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
_Weslley Patati 1 0

Результаты матчей

Зенит
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сантос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Зенит
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сантос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

0
2
Зенит
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сантос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

7
0
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
14%
2
67%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Зенит - Аль-Райян 2:4 Зенит - Шанхай Шеньхуа 6:0 Зенит - Ноа Ереван 0:0 Зенит - Аль-Духаиль 2:0
Зенит - Аль-Фатех 1:1 Зенит - Урал 1:0 Зенит - Чонбук Моторс 5:1 Зенит - Динамо Самарканд 5:1 Зенит - Пари НН 1:0 Локомотив Москва - Зенит 3:1 Динамо Москва - Зенит 1:0 Зенит - Сочи 3:0 Нефтчи - Зенит 2:1 Зенит - Краснодар 1:1 Балтика - Зенит 0:2 Зенит - Крылья Советов 1:0 Зенит - Ахмат 2:1 Зенит - Крылья Советов 3:1 Кайрат - Зенит 2:2 Сочи - Зенит 0:2
Сантос
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сантос - Аль-Духаиль 2:2 Сантос - Коринтианс 1:0 Сантос - Гуарани Кампинас 2:0 Сантос - Шанхай Шеньхуа 1:4
Агуа-Санта - Сантос 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 2:1 Сантос - Понте-Прета 3:1 Ботафого Сан-Паулу - Сантос 0:1 Сантос - Оэсте 2:0 Сантос - Форталеза Сеара 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Сантос 3:0 Сантос - Флуминенсе 0:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сантос 1:1 Сантос - Сан-Паулу 0:0 Гойяс - Сантос 0:1 Сантос - Куяба 0:0 Фламенго - Сантос 1:2 Коринтианс - Сантос 1:1 Сантос - Коритиба Парана 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сантос 7:1

Результаты матчей

Зенит
Сантос

Точный счет

2:0
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
6
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

2:0
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
6
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Зенит
Сантос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
1
1
4.5
1
1
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
1
1
4.5
1
1
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 2 0 0 8 - 0 6
2.
Шанхай Шеньхуа
 3 2 0 1 5 - 7 6
3.
Сантос
 2 1 0 1 3 - 6 3
4.
Аль-Духаиль
 3 0 0 3 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 2 0 0 8 - 0 6
2.
Шанхай Шеньхуа
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Сантос
 2 1 0 1 3 - 6 3
4.
Аль-Духаиль
 0 - 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 2 1 0 1 4 - 7 3
2.
Сантос
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Зенит
 0 - 0
4.
Аль-Духаиль
 3 0 0 3 2 - 5 0

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 2
Шанхай Шеньхуа Луис Андре V 1
Шанхай Шеньхуа Ханчао Ю 1
Шанхай Шеньхуа Малеле Сефас 1
Зенит Дуглас Сантос 1
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Духаиль Модибо Ассим 1
Аль-Духаиль Диалло Ибраима 1
Сантос _Weslley Patati 1
Аль-Духаиль _Al Menhali G. 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Сантос от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 февраля 2024, осталось 2 дня 7 часов 3 минуты.



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    Зенит
    Ничья
    Сантос
    8.40
    6.20
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    9.00
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