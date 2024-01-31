Тур: 1.
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Результаты последних матчей
Шабаб Аль-Ахли Дубай
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Шабаб Аль-Ахли Дубай - Аль-Васль 1:2 Аль-Шарджа - Шабаб Аль-Ахли Дубай 1:1 Бани Яс - Шабаб Аль-Ахли Дубай 1:2 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Эмирейтс 7:0
Шабаб Аль-Ахли Дубай - Аль-Айн 0:3 Аль-Иттихад Калба - Шабаб Аль-Ахли Дубай 1:3 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Аль-Наср Дубай 3:3 Аль-Джазира - Шабаб Аль-Ахли Дубай 1:1 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Аль-Вахда Абу-Даби 3:1 Аль Батаех - Шабаб Аль-Ахли Дубай 0:2 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Хор-Факкан 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Шабаб Аль-Ахли Дубай 4:2 Аджман - Шабаб Аль-Ахли Дубай 0:3 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Аль-Вехдат 3:0 Хатта - Шабаб Аль-Ахли Дубай 2:5 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Аль-Вахда Мекка 2:0 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Ирони Тибериас 1:1 Вождовац - Шабаб Аль-Ахли Дубай 0:2 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Аджман 1:0 Бани Яс - Шабаб Аль-Ахли Дубай 1:2
Ростов
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Родина Москва - Ростов 2:1 Ростов - Динамо Самарканд 4:1 Ахмат - Ростов 0:0 ЦСКА Москва - Ростов 2:0
Ростов - ЦСКА Москва 1:1 Ростов - Пари НН 1:0 Спартак Москва - Ростов 2:1 Оренбург - Ростов 1:1 Ростов - Урал 2:1 Ростов - Локомотив Москва 1:0 Ростов - Ахмат 3:0 Краснодар - Ростов 3:2 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Ростов - Урал 2:2 Ростов - ЦСКА Москва 3:3 Рубин - Ростов 1:1 Балтика - Ростов 2:2 Ростов - Динамо Москва 1:2 Ростов - Локомотив Москва 2:1 Пари НН - Ростов 1:0
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