Первая желтая карточка у нас - Зобнин получает предупреждение за грубый фол против Байрамяна.

Угальде забирается в положение "вне игры" в момент передачи из глубины поля, внимателен лайнсмен.

Роналдо вошел в штрафную с правого края, обыграв Хлусевича, и остро прострелил на дальнюю штангу - мяч выбит на угловой.

Справляется "Спартак" с подачей Уткина с углового, с подбора пробивает по воротам Щетинин, но Угальде бросается в подкат.

Половину первого тайма отыграли команды, продолжает "Спартак" владеть мячом большую часть времени, но до штрафной "Ростова" снаряд доходит нечасто.

16' Хлусевич получает мяч в штрафной, однако теряет равновесие в борьбе с защитником, но никакого нарушения там не было.

14' Напомним, что год назад команды также встречались на Зимнем Кубке РПЛ, тогда голов в основное время не случилось, а по пенальти победил "Спартак", позднее выигравший трофей.

13' Теперь уже "Ростов" заработал угловой, после короткого розыгрыша последовала подача в штрафную - Максименко забирает мяч на выходе.

12' Зиньковский после паса Угальде пробивает с левого угла штрафной в направлении дальнего угла - мяч проходит рядом со штангой!

11' Третий угловой красно-белые предпочли разыграть, однако остроты у штрафной спартаковцы не придумали.

10' Угловой с левого фланга подает Медина, в этот раз мяч выходит за пределы поля в момент навеса.

9' У "Ростова" мы сегодня видим двух новичков - Роналдо и Сако. Последний против "Шабаба Аль-Ахли" был удален, но красная карточка была признана ошибочной, а дисквалификация отменена.