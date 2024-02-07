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  4. Winline Зимний кубок РПЛ 2024
Тур: 1.
Спартак Москва
0:0
Первый тайм: 25'
Ростов
0'
19' Желтая карточка

Ход матча

19'
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спартак Москва
Ничья
Ростов
2.25
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Спартак Москва
Ростов

История личных встреч

Спартак Москва
Ростов

20 матчей

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 11 побед

36 матчей

47.2%
13.9%
38.9%
17 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

22.2%
52.8%
25%
8 побед 19 ничьих 9 побед

Второй тайм

36.1%
33.3%
30.6%
13 побед 12 ничьих 11 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
WЗКР
0:0
ПЛ
4:2
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
0:1
КPП
2:1
ПЛ
1:4
К
2:1
ПЛ
2:2
КPП
2:0
ПЛ
2:1
КPП
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
К
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:2
ПЛ
4:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
5:1
ПЛ
0:1
ТМС
2:0

Голы

Всего голов

33
15

Голов в среднем за матч

1.74
0.88

Среднее время на гол

51
102

Всего голов

30
18

Голов в среднем за матч

1.76
0.95

Среднее время на гол

51
95

Всего голов

63
33

Голов в среднем за матч

1.75
0.92

Тотал матчей

2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 72%
Меньше 28%
10
18
Больше 50%
Меньше 50%
18
10
Больше 28%
Меньше 72%
26
6
Больше 17%
Меньше 83%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
34

Среднее время на гол

51
98

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Комличенко Николай 1 0.5
Голенков Егор 1 0.5
Комаров Иван 1 0.5

Карточки

Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сако Умар 0 1

Результаты матчей

Спартак Москва
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Ростов
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Спартак Москва
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Ростов
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Спартак Москва - Торпедо Москва 3:2 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Ахмат - Спартак Москва 2:1 Оренбург - Спартак Москва 1:0
Балтика - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Ростов 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Краснодар 2:3 Факел - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Пари НН 2:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:2 Динамо Москва - Спартак Москва 3:0 Крылья Советов - Спартак Москва 4:0 Спартак Москва - Динамо Москва 1:0 Пари НН - Спартак Москва 0:3 Спартак Москва - Сочи 1:0 Краснодар - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Динамо Москва 4:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Спартак Москва - Зенит 1:3
Ростов
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Шабаб Аль-Ахли Дубай - Ростов 1:3 Родина Москва - Ростов 2:1 Ростов - Динамо Самарканд 4:1 Ахмат - Ростов 0:0
ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:1 Ростов - Пари НН 1:0 Спартак Москва - Ростов 2:1 Оренбург - Ростов 1:1 Ростов - Урал 2:1 Ростов - Локомотив Москва 1:0 Ростов - Ахмат 3:0 Краснодар - Ростов 3:2 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Ростов - Урал 2:2 Ростов - ЦСКА Москва 3:3 Рубин - Ростов 1:1 Балтика - Ростов 2:2 Ростов - Динамо Москва 1:2 Ростов - Локомотив Москва 2:1

Результаты матчей

Спартак Москва
Ростов

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Спартак Москва
Ростов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ростов
 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Шабаб Аль-Ахли Дубай
 2 1 0 1 3 - 3 3
3.
Спартак Москва
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Кайрат
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шабаб Аль-Ахли Дубай
 2 1 0 1 3 - 3 3
2.
Спартак Москва
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Кайрат
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ростов
 0:0 0 - 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ростов
 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Спартак Москва
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Шабаб Аль-Ахли Дубай
 0 - 0
4.
Кайрат
 1 0 0 1 0 - 2 0

Топ бомбардиров
Шабаб Аль-Ахли Дубай _da Cruz I. 2
Ростов Комличенко Николай 1
Ростов Голенков Егор 1
Ростов Комаров Иван 1
Шабаб Аль-Ахли Дубай Yuri Cesar 1
Весь список

Топ нарушителей
Ростов Сако Умар 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    24'
    Щетинин фолит на левом фланге обороны против Угальде, штрафной готовят спартаковцы.
  • 23'
    Половину первого тайма отыграли команды, продолжает "Спартак" владеть мячом большую часть времени, но до штрафной "Ростова" снаряд доходит нечасто.
  • Угловой
    22'
    Справляется "Спартак" с подачей Уткина с углового, с подбора пробивает по воротам Щетинин, но Угальде бросается в подкат.
  • 21'
    Роналдо вошел в штрафную с правого края, обыграв Хлусевича, и остро прострелил на дальнюю штангу - мяч выбит на угловой.
  • Офсайд
    20'
    Угальде забирается в положение "вне игры" в момент передачи из глубины поля, внимателен лайнсмен.
  • Желтая карточка
    19'
    Первая желтая карточка у нас - Зобнин получает предупреждение за грубый фол против Байрамяна.
  • 17'
    Неплохой заброс в направлении Угальде исполнил Пруцев, однако новобранца "Спартака" опередил Сако.
  • 16'
    Хлусевич получает мяч в штрафной, однако теряет равновесие в борьбе с защитником, но никакого нарушения там не было.
  • 14'
    Напомним, что год назад команды также встречались на Зимнем Кубке РПЛ, тогда голов в основное время не случилось, а по пенальти победил "Спартак", позднее выигравший трофей.
  • Угловой
    13'
    Теперь уже "Ростов" заработал угловой, после короткого розыгрыша последовала подача в штрафную - Максименко забирает мяч на выходе.
  • Опасный момент
    12'
    Зиньковский после паса Угальде пробивает с левого угла штрафной в направлении дальнего угла - мяч проходит рядом со штангой!
  • Угловой
    11'
    Третий угловой красно-белые предпочли разыграть, однако остроты у штрафной спартаковцы не придумали.
  • Угловой
    10'
    Угловой с левого фланга подает Медина, в этот раз мяч выходит за пределы поля в момент навеса.
  • 9'
    У "Ростова" мы сегодня видим двух новичков - Роналдо и Сако. Последний против "Шабаба Аль-Ахли" был удален, но красная карточка была признана ошибочной, а дисквалификация отменена.
  • 8'
    Если вспомнить этот сезон РПЛ, то в ноябре команды сыграли в Москве, тогда "Спартак" победил 2:1 благодаря голам Игнатова и Промеса. У дончан пенальти реализовал Осипенко.
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    • 7'
      Пока крайне спокойное начало у нас - "Спартак" почти постоянно владеет мячом, "Ростов" не собирается пока прессинговать высоко - видимо, кондиции еще не те.
    • 5'
      Вчера между собой сыграли "Шабаб Аль-Ахли" и "Кайрат", дубль Игора Жезуса позволил местной команде обыграть казахов со счётом 2:0.
    • 4'
      "Ростов" же успел обыграть в первом матче турнира "Шабаб Аль-Ахли" со счётом 3:1 - Комличенко, Голенков и Комаров отличились в той встрече.
    • 3'
      Напомним, что "Спартак" сегодня проводит свой первый матч на Зимнем Кубке РПЛ, ранее красно-белые в закрытом режиме играли против "Торпедо".
    • Угловой
      2'
      Первый угловой сегодня зарабатывает "Спартак", после навеса Медины Бабич опередил Сако и пробил головой, но мяч проходит выше ворот.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ встречаются "Спартак" и "Ростов". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
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    Лучшие коэффициенты
    Спартак Москва
    Ничья
    Ростов
    2.25
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    4.10
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