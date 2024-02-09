  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Winline Зимний кубок РПЛ 2024
Тур: 1. Стадион: .
Шабаб Аль-Ахли Дубай
0:2
Первый тайм: 45+'
Спартак Москва

Ход матча

3'
0:1
Игнатов Михаил
28'
0:2
Игнатов Михаил
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шабаб Аль-Ахли Дубай
Ничья
Спартак Москва
7.00
Реклама, pari.ru
5.10
Реклама, pari.ru
1.81
Реклама, tennisi.bet
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Шабаб Аль-Ахли Дубай
Спартак Москва

Бомбардиры внутри турнира

Шабаб Аль-Ахли Дубай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хесус Игорь 2 0.67
Сесар Юрий 1 0.33
Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Игнатов Михаил 2 1

Карточки

Шабаб Аль-Ахли Дубай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Шабаб Аль-Ахли Дубай
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Спартак Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Шабаб Аль-Ахли Дубай
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Спартак Москва
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

0
0
Шабаб Аль-Ахли Дубай
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Спартак Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шабаб Аль-Ахли Дубай
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Шабаб Аль-Ахли Дубай - Кайрат 2:0 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Ростов 1:3 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Аль-Васль 1:2 Аль-Шарджа - Шабаб Аль-Ахли Дубай 1:1
Бани Яс - Шабаб Аль-Ахли Дубай 1:2 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Эмирейтс 7:0 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Аль-Айн 0:3 Аль-Иттихад Калба - Шабаб Аль-Ахли Дубай 1:3 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Аль-Наср Дубай 3:3 Аль-Джазира - Шабаб Аль-Ахли Дубай 1:1 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Аль-Вахда Абу-Даби 3:1 Аль Батаех - Шабаб Аль-Ахли Дубай 0:2 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Хор-Факкан 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Шабаб Аль-Ахли Дубай 4:2 Аджман - Шабаб Аль-Ахли Дубай 0:3 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Аль-Вехдат 3:0 Хатта - Шабаб Аль-Ахли Дубай 2:5 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Аль-Вахда Мекка 2:0 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Ирони Тибериас 1:1 Вождовац - Шабаб Аль-Ахли Дубай 0:2
Спартак Москва
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Спартак Москва - Ростов 0:3 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:2 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Ахмат - Спартак Москва 2:1
Оренбург - Спартак Москва 1:0 Балтика - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Ростов 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Краснодар 2:3 Факел - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Пари НН 2:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:2 Динамо Москва - Спартак Москва 3:0 Крылья Советов - Спартак Москва 4:0 Спартак Москва - Динамо Москва 1:0 Пари НН - Спартак Москва 0:3 Спартак Москва - Сочи 1:0 Краснодар - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Динамо Москва 4:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0

Результаты матчей

Шабаб Аль-Ахли Дубай
Спартак Москва

Точный счет

1:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

1:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Шабаб Аль-Ахли Дубай
Спартак Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ростов
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Спартак Москва
 2:0 2 1 0 1 2 - 3 3
3.
Шабаб Аль-Ахли Дубай
 0:2 3 1 0 2 3 - 5 3
4.
Кайрат
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шабаб Аль-Ахли Дубай
 0:2 3 1 0 2 3 - 5 3
2.
Кайрат
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ростов
 0 - 0
4.
Спартак Москва
 2:0 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ростов
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Спартак Москва
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Шабаб Аль-Ахли Дубай
 0:2 0 - 0
4.
Кайрат
 1 0 0 1 0 - 2 0

Топ бомбардиров
Спартак Москва Игнатов Михаил 2
Ростов Комличенко Николай 2
Шабаб Аль-Ахли Дубай Хесус Игорь 2
Ростов Чернов Евгений 1
Ростов Голенков Егор 1
Весь список

Топ нарушителей
Ростов Сако Умар 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту к первому тайму компенсировал аль-Шамрани. 
  • Фол, нарушение
    44'
    Мозес грубо на чужой половине поля встретил Рашада. Саудовский арбитр нарушение правил зафиксировал, но решил обойтись без жёлтой карточки. 
  • Опасный момент
    43'
    ОПАСНО! Пруцев отдал пас к линии штрафной, Денисов снаряд получил, убрал под левую ногу и пробил в левый угол. Абдулла уже не реагировал на этот выстрел, но защитник "Спартака" в створ не попал! 
  • 42'
    Кулибали от центральной линии поля выполнил сильный пас вперёд, но найти кого-то из партнёров не получилось. Игровой снаряд прикатился к Селихову. 
  • 41'
    Бозов крайне неудачно сыграл в центре поля, номинальные хозяева имели возможность умчаться втроём на двух защитников, однако Кхамис выполнил неточный пас вперёд. 
  • 40'
    Снова очень мелко перед штрафной соперника сыграли "спартаковцы", Промес в одно касание проткнул снаряд ближе к воротам Абдуллы, а там первыми на мяче оказались защитники. 
  • 39'
    Игнатов из центра отдал пас в правую часть штрафной, Медина в одно касание выполнил навес, который получился неудачным. Игровой снаряд улетел за ворота "Шабаба Аль-Ахли". 
  • Угловой
    38'
    Угловой на правом фланге заработали красно-белые. Медина выполнил кросс в центр штрафной, а там выше всех выпрыгнул Хамис и головой вынес снаряд к центру поля. 
  • 37'
    Хусейн с правого фланга выполнил хитрый пас к ближней штанге, Кхамис рванул вперёд, но достать до этой передачи не сумел. Сфера пришла в руки Селихову. 
  • Фол, нарушение
    36'
    Наиф Ахмед попал под активный прессинг Игнатова на своей половине поля, и, казалось, что футболист "Спартака" мяч перехватил, но сделал он это с нарушением правил. 
  • Опасный момент
    35'
    ОПАСНО! Медина от правого угла штрафной выполнил шикарный кросс в центр вратарской, Промес остался один перед воротами, но головой пробил рядом с левой штангой! 
  • 34'
    Педро по левой бровке рванул вперёд и пытался найти момент для подачи в штрафную, однако против него плотно сыграл свежий Денисов, заставивший футболиста "Шабаба Аль-Ахли" развернуться обратно. 
  • Замена
    33'
    Двойная замена у "Спартака". Ушли с поля Дуарте и Зобнин, а появились Бозов и Денисов. 
  • 32'
    Классен с левого края штрафной выполнил острый прострел вдоль ворот, вот только в нужной точке никого из партнёров не оказалось, и сфера укатилась к противоположной бровке. 
  • 31'
    Два момента в первой трети матча создали "спартаковцы" и оба реализовали. Интересно, смогут ли футболисты "Шабаба Аль-Ахли" отличиться в этом матче. Проводят они изредка интересные контратаки. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 2 гола - дубль!
      30'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:2!!! ИГНАТОВ! ДУБЛЬ! Мозес с левого фланга выполнил шикарный навес к линии вратарской, Игнатов открылся за спиной защитника и головой пробил точно в цель! 
    • 29'
      Классен отдал передачу к чужой штрафной, Промес пяткой пытался обострить ситуацию, но это хитрое действие прочитал защитник, который совершил перехват. 
    • 28'
      Напомню, что это второй матч для "Спартака" на Зимнем Кубке РПЛ. В первой встрече красно-белые уступили "Ростову" со счётом 0-3. Сегодня стоило бы немного исправиться. 
    • 27'
      Продолжают "спартаковцы" просто катать мяч на чужой половине поля. Никак не удаётся найти брешь в обороне соперника. Заметно, что позиционная атака тяжело даётся москвичам. 
    • Желтая карточка
      26'
      Кхамис за предыдущее нарушение получает жёлтую карточку. Довольно-таки грубый эпизод получился, хотя Умяров сам попал ногой по сопернику. Саудовский арбитр разобрался иначе в этом эпизоде. 
    • Травма, повреждение
      25'
      Умяров в центре поля отдавал пас вперёд, а затем ударил по ноге Кхамиса. Оба футболиста оказались на газоне, очень неприятное столкновение. 
    • 24'
      Кхамис рвался вперёд по правому флангу, однако справиться со своей скоростью игрок номинальных хозяев и упал на газон. Сферу сразу же забрал Пруцев. 
    • 23'
      Промес классной передачей отправил к воротам соперника Мозеса, попытался футболист "Спаратка" с правого края штрафной сместится в центр, но там его остановили защитники. 
    • 22'
      Практически середина первого тайма в нашем матче. Смогли красно-белые быстро открыть счёт, а вот придумать что-то ещё у ворот соперника пока не получается. 
    • Угловой
      21'
      Очередной угловой заработали "спартаковцы". На этот раз с правого фланга последовал навес в центр штрафной, но там защитники номинальных хозяев справились. 
    • 20'
      Промес хитро сыграл у чужой штрафной, пропустив мяч дальше, Медина на удар с правой ноги не решился, а дальше против него цепко сыграли защитники "Шабаба Аль-Ахли". 
    • 19'
      Мозес выполнил кросс к линии вратарской, голкипер пролетел мимо мяча, а Бабич ударил вдоль ворот. Расстроен серб своим действием, надеялся он удвоить преимущество своей команды. 
    • Угловой
      18'
      Очень мельчат "спартаковцы" в чужой штрафной. Классен получил мяч слева у лицевой и пытался сыграть в центр, но эту попытку заблокировал Хусейн. Угловой для москвичей. 
    • Опасный момент
      17'
      ОПАСНО! Наиф Ахмед получил игровой снаряд в левой части штрафной и решил хитро пробить в ближний угол, вот только попасть в створ не удалось. В сетку с внешней стороны угодил футболист "Шабаба Аль-Ахли"! 
    • 16'
      Промес красивым финтом пытался уйти от двух соперников на чужой половине поля, однако Хусейн всё же смог выбить мяч у лидера "Спартака". Успокоилась игра. 
    • 15'
      Удивительно, но эмиратовцы забрали мяч под свой контроль. Вероятнее всего, красно-белые несколько ослабили хватку и в ближайшее время снова начнут штурмовать ворота соперника. 
    • 14'
      Кулибали нагло попытался прокинуть снаряд мимо двух защитников. Почти у него это сделать получилось, однако вовремя выскочил из ворот Селихов и опередил футболиста "Шабаба Аль-Ахли". 
    • 13'
      Быструю атаку пытались разогнать эмиратовцы. Буалем из центра выполнил передачу на правый фланг, а там на мяче оказался первым Бабич. 
    • 12'
      Довольно-таки приличная группа болельщиков "Спартака" прибыла на эту встречу. Расположились они напротив центральной камеры, и очень шумно поддерживают свою любимую команду. 
    • 11'
      Всей командой перебрались москвичи на чужую половину поля. Перекатывают они игровой снаряд, однако опасности у ворот соперника создать пока не удаётся. 
    • 10'
      Промес получил сферу перед штрафной соперника и отдал передачу на ход Игнатову. Очень этот момент был похож на тот, который завершился взятием ворот, вот только на этот раз Хамис совершил перехват. 
    • 9'
      За счёт длинных передач играют номинальные хозяева. Вот и сейчас защитник выполнил сильный пас вперёд, Наиф Ахмед был готов рвануть вперёд, но эту передачу перехватил Дуарте. 
    • 8'
      На левом фланге комбинировали Промес и Классен, однако против их розыгрыша классно сыграл Хусейн, сумевший вернуть игровой снаряд своей команде. 
    • Угловой
      7'
      Угловой на правом фланге заработали красно-белые. Мозес выполнил навес в центр штрафной, Умяров остался один и нанёс удар, который прошёл намного выше перекладины. 
    • 6'
      Мозес с левого края штрафной выполнил перевод к дальней штанге, Игнатов в одно касание сделал скидку в центр, но там были только футболисты "Шабаба Аль-Ахли". 
    • Описание гола
      5'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! ИГНАТОВ! Промес отдал шикарный проникающий пас в левую часть штрафной соперника, Игнатов вышел на рандеву с голкипером и аккуратно его перекинул! 
    • Опасный момент
      4'
      МОМЕНТ! Провал в центре обороны москвичей привёл к тому, что Наиф Ахмед по центру вышел один на один, но переиграть Селихова в ближнем бою не получилось! 
    • 3'
      Не смогли эмиратовцы выставить на эту встречу основной состав. Причиной этому послужила встреча чемпионата ОАЭ, которая состоится через два дня. "Спартак" сегодня играет против молодёжного состава. 
    • 2'
      Футболисты "Шабаба Аль-Ахли" вышли на эту встречу в полностью зелёном комплекте формы, "Спартак" играет в привычном комплекте красно-белого цвета. Ворота Селихова в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли "спартаковцы".
    • До матча
    • Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на матче Зимнего Кубка РПЛ, в котором московский "Спартак" сыграет против "Шабаба Аль-Ахли", представляющего ОАЭ. Комментировать эту встречу буду я, Соколов Александр. 
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Шабаб Аль-Ахли Дубай
    Ничья
    Спартак Москва
    7.00
    Реклама, pari.ru
    5.10
    Реклама, pari.ru
    1.81
    Реклама, tennisi.bet
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Шабаб Аль-Ахли Дубай 0:2 Спартак Москва онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Шабаб Аль-Ахли Дубай
    Спартак Москва
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный