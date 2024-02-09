Игнатов из центра отдал пас в правую часть штрафной, Медина в одно касание выполнил навес, который получился неудачным. Игровой снаряд улетел за ворота "Шабаба Аль-Ахли".

Снова очень мелко перед штрафной соперника сыграли "спартаковцы", Промес в одно касание проткнул снаряд ближе к воротам Абдуллы, а там первыми на мяче оказались защитники.

Бозов крайне неудачно сыграл в центре поля, номинальные хозяева имели возможность умчаться втроём на двух защитников, однако Кхамис выполнил неточный пас вперёд.

Кулибали от центральной линии поля выполнил сильный пас вперёд, но найти кого-то из партнёров не получилось. Игровой снаряд прикатился к Селихову.

ОПАСНО! Пруцев отдал пас к линии штрафной, Денисов снаряд получил, убрал под левую ногу и пробил в левый угол. Абдулла уже не реагировал на этот выстрел, но защитник "Спартака" в створ не попал!

Мозес грубо на чужой половине поля встретил Рашада. Саудовский арбитр нарушение правил зафиксировал, но решил обойтись без жёлтой карточки.

Два момента в первой трети матча создали "спартаковцы" и оба реализовали. Интересно, смогут ли футболисты "Шабаба Аль-Ахли" отличиться в этом матче. Проводят они изредка интересные контратаки.

Классен с левого края штрафной выполнил острый прострел вдоль ворот, вот только в нужной точке никого из партнёров не оказалось, и сфера укатилась к противоположной бровке.

Двойная замена у "Спартака". Ушли с поля Дуарте и Зобнин, а появились Бозов и Денисов.

Педро по левой бровке рванул вперёд и пытался найти момент для подачи в штрафную, однако против него плотно сыграл свежий Денисов, заставивший футболиста "Шабаба Аль-Ахли" развернуться обратно.

ОПАСНО! Медина от правого угла штрафной выполнил шикарный кросс в центр вратарской, Промес остался один перед воротами, но головой пробил рядом с левой штангой!

Наиф Ахмед попал под активный прессинг Игнатова на своей половине поля, и, казалось, что футболист "Спартака" мяч перехватил, но сделал он это с нарушением правил.

Хусейн с правого фланга выполнил хитрый пас к ближней штанге, Кхамис рванул вперёд, но достать до этой передачи не сумел. Сфера пришла в руки Селихову.

Угловой на правом фланге заработали красно-белые. Медина выполнил кросс в центр штрафной, а там выше всех выпрыгнул Хамис и головой вынес снаряд к центру поля.

Очередной угловой заработали "спартаковцы". На этот раз с правого фланга последовал навес в центр штрафной, но там защитники номинальных хозяев справились.

Практически середина первого тайма в нашем матче. Смогли красно-белые быстро открыть счёт, а вот придумать что-то ещё у ворот соперника пока не получается.

Промес классной передачей отправил к воротам соперника Мозеса, попытался футболист "Спаратка" с правого края штрафной сместится в центр, но там его остановили защитники.

Кхамис рвался вперёд по правому флангу, однако справиться со своей скоростью игрок номинальных хозяев и упал на газон. Сферу сразу же забрал Пруцев.

Умяров в центре поля отдавал пас вперёд, а затем ударил по ноге Кхамиса. Оба футболиста оказались на газоне, очень неприятное столкновение.

Кхамис за предыдущее нарушение получает жёлтую карточку. Довольно-таки грубый эпизод получился, хотя Умяров сам попал ногой по сопернику. Саудовский арбитр разобрался иначе в этом эпизоде.

Продолжают "спартаковцы" просто катать мяч на чужой половине поля. Никак не удаётся найти брешь в обороне соперника. Заметно, что позиционная атака тяжело даётся москвичам.

Напомню, что это второй матч для "Спартака" на Зимнем Кубке РПЛ. В первой встрече красно-белые уступили "Ростову" со счётом 0-3. Сегодня стоило бы немного исправиться.

Классен отдал передачу к чужой штрафной, Промес пяткой пытался обострить ситуацию, но это хитрое действие прочитал защитник, который совершил перехват.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:2!!! ИГНАТОВ! ДУБЛЬ! Мозес с левого фланга выполнил шикарный навес к линии вратарской, Игнатов открылся за спиной защитника и головой пробил точно в цель!

20' Промес хитро сыграл у чужой штрафной, пропустив мяч дальше, Медина на удар с правой ноги не решился, а дальше против него цепко сыграли защитники "Шабаба Аль-Ахли".

19' Мозес выполнил кросс к линии вратарской, голкипер пролетел мимо мяча, а Бабич ударил вдоль ворот. Расстроен серб своим действием, надеялся он удвоить преимущество своей команды.

18' Очень мельчат "спартаковцы" в чужой штрафной. Классен получил мяч слева у лицевой и пытался сыграть в центр, но эту попытку заблокировал Хусейн. Угловой для москвичей.

17' ОПАСНО! Наиф Ахмед получил игровой снаряд в левой части штрафной и решил хитро пробить в ближний угол, вот только попасть в створ не удалось. В сетку с внешней стороны угодил футболист "Шабаба Аль-Ахли"!

16' Промес красивым финтом пытался уйти от двух соперников на чужой половине поля, однако Хусейн всё же смог выбить мяч у лидера "Спартака". Успокоилась игра.

15' Удивительно, но эмиратовцы забрали мяч под свой контроль. Вероятнее всего, красно-белые несколько ослабили хватку и в ближайшее время снова начнут штурмовать ворота соперника.

14' Кулибали нагло попытался прокинуть снаряд мимо двух защитников. Почти у него это сделать получилось, однако вовремя выскочил из ворот Селихов и опередил футболиста "Шабаба Аль-Ахли".

13' Быструю атаку пытались разогнать эмиратовцы. Буалем из центра выполнил передачу на правый фланг, а там на мяче оказался первым Бабич.

12' Довольно-таки приличная группа болельщиков "Спартака" прибыла на эту встречу. Расположились они напротив центральной камеры, и очень шумно поддерживают свою любимую команду.

11' Всей командой перебрались москвичи на чужую половину поля. Перекатывают они игровой снаряд, однако опасности у ворот соперника создать пока не удаётся.

10' Промес получил сферу перед штрафной соперника и отдал передачу на ход Игнатову. Очень этот момент был похож на тот, который завершился взятием ворот, вот только на этот раз Хамис совершил перехват.

9' За счёт длинных передач играют номинальные хозяева. Вот и сейчас защитник выполнил сильный пас вперёд, Наиф Ахмед был готов рвануть вперёд, но эту передачу перехватил Дуарте.

8' На левом фланге комбинировали Промес и Классен, однако против их розыгрыша классно сыграл Хусейн, сумевший вернуть игровой снаряд своей команде.

7' Угловой на правом фланге заработали красно-белые. Мозес выполнил навес в центр штрафной, Умяров остался один и нанёс удар, который прошёл намного выше перекладины.

6' Мозес с левого края штрафной выполнил перевод к дальней штанге, Игнатов в одно касание сделал скидку в центр, но там были только футболисты "Шабаба Аль-Ахли".

5' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! ИГНАТОВ! Промес отдал шикарный проникающий пас в левую часть штрафной соперника, Игнатов вышел на рандеву с голкипером и аккуратно его перекинул!

4' МОМЕНТ! Провал в центре обороны москвичей привёл к тому, что Наиф Ахмед по центру вышел один на один, но переиграть Селихова в ближнем бою не получилось!

3' Не смогли эмиратовцы выставить на эту встречу основной состав. Причиной этому послужила встреча чемпионата ОАЭ, которая состоится через два дня. "Спартак" сегодня играет против молодёжного состава.

2' Футболисты "Шабаба Аль-Ахли" вышли на эту встречу в полностью зелёном комплекте формы, "Спартак" играет в привычном комплекте красно-белого цвета. Ворота Селихова в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа.