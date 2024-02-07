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  4. Winline Зимний кубок РПЛ 2024
Тур: 1.
Шабаб Аль-Ахли Дубай
 
Позже
Спартак Москва
Лучшие коэффициенты
Шабаб Аль-Ахли Дубай
Ничья
Спартак Москва
7.50
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4.70
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1.81
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Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Шабаб Аль-Ахли Дубай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
_da Cruz I. 2 1
Yuri Cesar 1 0.5
Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Шабаб Аль-Ахли Дубай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Шабаб Аль-Ахли Дубай
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Спартак Москва
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Шабаб Аль-Ахли Дубай
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Спартак Москва
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шабаб Аль-Ахли Дубай
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Шабаб Аль-Ахли Дубай - Кайрат 2:0 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Ростов 1:3 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Аль-Васль 1:2 Аль-Шарджа - Шабаб Аль-Ахли Дубай 1:1
Бани Яс - Шабаб Аль-Ахли Дубай 1:2 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Эмирейтс 7:0 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Аль-Айн 0:3 Аль-Иттихад Калба - Шабаб Аль-Ахли Дубай 1:3 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Аль-Наср Дубай 3:3 Аль-Джазира - Шабаб Аль-Ахли Дубай 1:1 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Аль-Вахда Абу-Даби 3:1 Аль Батаех - Шабаб Аль-Ахли Дубай 0:2 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Хор-Факкан 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Шабаб Аль-Ахли Дубай 4:2 Аджман - Шабаб Аль-Ахли Дубай 0:3 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Аль-Вехдат 3:0 Хатта - Шабаб Аль-Ахли Дубай 2:5 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Аль-Вахда Мекка 2:0 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Ирони Тибериас 1:1 Вождовац - Шабаб Аль-Ахли Дубай 0:2
Спартак Москва
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Спартак Москва - Торпедо Москва 3:2 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Ахмат - Спартак Москва 2:1 Оренбург - Спартак Москва 1:0
Балтика - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Ростов 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Краснодар 2:3 Факел - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Пари НН 2:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:2 Динамо Москва - Спартак Москва 3:0 Крылья Советов - Спартак Москва 4:0 Спартак Москва - Динамо Москва 1:0 Пари НН - Спартак Москва 0:3 Спартак Москва - Сочи 1:0 Краснодар - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Динамо Москва 4:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Спартак Москва - Зенит 1:3

Результаты матчей

Шабаб Аль-Ахли Дубай
Спартак Москва

Точный счет

1:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Шабаб Аль-Ахли Дубай
Спартак Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ростов
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Шабаб Аль-Ахли Дубай
 2 1 0 1 3 - 3 3
3.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Кайрат
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шабаб Аль-Ахли Дубай
 2 1 0 1 3 - 3 3
2.
Кайрат
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ростов
 0 - 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ростов
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Шабаб Аль-Ахли Дубай
 0 - 0
4.
Кайрат
 1 0 0 1 0 - 2 0

Топ бомбардиров
Шабаб Аль-Ахли Дубай _da Cruz I. 2
Ростов Комличенко Николай 1
Ростов Голенков Егор 1
Ростов Комаров Иван 1
Шабаб Аль-Ахли Дубай Yuri Cesar 1
Весь список

Топ нарушителей
Ростов _Sakho U. 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Шабаб Аль-Ахли Дубай - Спартак Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 февраля 2024, осталось 2 дня 10 часов 8 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Лучшие коэффициенты
    Шабаб Аль-Ахли Дубай
    Ничья
    Спартак Москва
    7.50
    Реклама, betcity.ru
    4.70
    Реклама, betcity.ru
    1.81
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