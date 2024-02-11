Ростовчанам для победы в турнире нужно сегодня не проиграть соперникам. При поражении "Ростова" шансы на победу получат "Кайрат" и "Спартак".

Заброс Садыбекова в штрафную площадь на Сантану перехватил Мелёхин.

Тугарев слева выкатил мяч на Уткина, который с двенадцати метров пробил рядом с ближней штангой.

Ульянов выскочил далеко за пределы штрафной площади и сумел опередить Голенкова, откликнувшегося на длинный заброс партнёров вперёд.

Тугарев с двадцати двух метров пробил выше ворот.

Второй тайм в Абу-Даби!

Замены произошли в обеих командах. Ланговича заменил Вахания у "Ростова". В составе казахстанской команды вышел на поле Ткаченко.

Юлдошев от углового флага навесил к ближней штанге. Ростовчане выбили мяч от ворот.

Гадрани на фланге в подкате смог выбить мяч у Эль-Аскалани.

Мелёхин на линии чужой штрафной площади попал по ноге Садыбекову.

44' Широбоков на чужой половине поля придержал руками Голенкова.

43' Уткин справа с линии штрафной площади пробил немного выше дальней крестовины.

42' Комаров с Ланговичем покомбинировали на правом фланге и смогли заработать только аут.

40' Шанталий на чужой половине поля завалил на газон Арада.

39' "Ростов" контролирует мяч, но вперёд забраться россиянам не удаётся.

38' "Кайрат" сегодня поддерживает приличная группа болельщиков. Немалое расстояния преодолели любители футбола из Казахстана.

37' Мелёхрн у центрального круга в верховой борьбе локтем ударил в спину Гадрани и получил жёлту. карточку.

36' Уткин по правому флангу заброс на Комарова исполнил сильно. Мяч оказался за боковой линией поля.

34' Дождь возобновился. Не самая типичная сегодня погода в Арабских Эмиратах.