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  4. Winline Зимний кубок РПЛ 2024
Тур: 1. Стадион: .
Кайрат
 
Позже
Ростов
Кайрат
Ростов

Бомбардиры внутри турнира

Кайрат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Комличенко Николай 2 0.67
Чернов Евгений 1 0.33
Голенков Егор 1 0.33
Щетинин Кирилл 1 0.33
Комаров Иван 1 0.33

Карточки

Кайрат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сако Умар 0 1

Результаты матчей

Кайрат
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Ростов
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Кайрат
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ростов
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Кайрат
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ростов
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кайрат
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Шабаб Аль-Ахли Дубай - Кайрат 2:0 Локомотив Москва - Кайрат 4:1 Атырау - Кайрат 0:0 Кайрат - Аксу 4:1
Кайрат - Зенит 2:2 Каспий Актау - Кайрат 1:1 Кайрат - Шахтёр Караганда 0:0 Жетысу - Кайрат 1:2 Кайрат - Астана 1:0 Ордабасы - Кайрат 1:0 Кайрат - Тобол 2:1 Актобе - Кайрат 4:2 Кайсар - Кайрат 0:0 Кайрат - Мактаарал 2:2 Кайрат - Пахтакор 0:1 Окжетпес - Кайрат 0:1 Кызылжар - Кайрат 2:1 Кайрат - Кызылжар 3:0 Атырау - Кайрат 2:1 Кайрат - Окжетпес 2:1
Ростов
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Спартак Москва - Ростов 0:3 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Ростов 1:3 Родина Москва - Ростов 2:1 Ростов - Динамо Самарканд 4:1
Ахмат - Ростов 0:0 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:1 Ростов - Пари НН 1:0 Спартак Москва - Ростов 2:1 Оренбург - Ростов 1:1 Ростов - Урал 2:1 Ростов - Локомотив Москва 1:0 Ростов - Ахмат 3:0 Краснодар - Ростов 3:2 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Ростов - Урал 2:2 Ростов - ЦСКА Москва 3:3 Рубин - Ростов 1:1 Балтика - Ростов 2:2 Ростов - Динамо Москва 1:2

Результаты матчей

Кайрат
Ростов

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:3
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
3
2 раза 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:3
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
3
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Кайрат
Ростов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ростов
 0:1 3 2 0 1 6 - 2 6
2.
Спартак Москва
 2 1 0 1 5 - 3 3
3.
Кайрат
 1:0 2 1 0 1 1 - 2 3
4.
Шабаб Аль-Ахли Дубай
 3 1 0 2 3 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кайрат
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Шабаб Аль-Ахли Дубай
 3 1 0 2 3 - 8 3
3.
Ростов
 0:1 0 - 0
4.
Спартак Москва
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ростов
 0:1 3 2 0 1 6 - 2 6
2.
Спартак Москва
 1 1 0 0 5 - 0 3
3.
Шабаб Аль-Ахли Дубай
 0 - 0
4.
Кайрат
 1:0 1 0 0 1 0 - 2 0

Топ бомбардиров
Ростов Комличенко Николай 2
Спартак Москва Игнатов Михаил Александрович 2
Шабаб Аль-Ахли Дубай Хесус Игорь 2
Ростов Чернов Евгений 1
Спартак Москва Зиньковский Антон 1
Весь список

Топ нарушителей
Ростов Сако Умар 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 56'
    Тугарев с двадцати двух метров пробил выше ворот.
  • 55'
    Ульянов выскочил далеко за пределы штрафной площади и сумел опередить Голенкова, откликнувшегося на длинный заброс партнёров вперёд.
  • Опасный момент
    54'
    Тугарев слева выкатил мяч на Уткина, который с двенадцати метров пробил рядом с ближней штангой.
  • 53'
    Заброс Садыбекова в штрафную площадь на Сантану перехватил Мелёхин.
  • Офсайд
    52'
    Жоао оказался в офсайде.
  • 51'
    Ростовчанам для победы в турнире нужно сегодня не проиграть соперникам. При поражении "Ростова" шансы на победу получат "Кайрат" и "Спартак".
  • Фол, нарушение
    50'
    Юлдошев на фланге сбил Комарова.
  • Угловой
    49'
    Юлдошев от углового флага навесил к ближней штанге. Ростовчане выбили мяч от ворот.
  • Опасный момент
    48'
    Удар Жоао справа с линии штрафной площади Медведев отразил.
  • Замена
    47'
    Замены произошли в обеих командах. Ланговича заменил Вахания у "Ростова". В составе казахстанской команды вышел на поле Ткаченко.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Абу-Даби!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Кайрат" (Алма-Ата, Казахстан) - "Ростов" (Ростов-на-Дону, Россия) - 1:0.
  • Фол, нарушение
    45'
    Мелёхин на линии чужой штрафной площади попал по ноге Садыбекову.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минута добавлена в первом тайме.
  • 45'
    Гадрани на фланге в подкате смог выбить мяч у Эль-Аскалани.
  • Бонусы букмекеров
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    • Фол, нарушение
      44'
      Широбоков на чужой половине поля придержал руками Голенкова.
    • 43'
      Уткин справа с линии штрафной площади пробил немного выше дальней крестовины.
    • 42'
      Комаров с Ланговичем покомбинировали на правом фланге и смогли заработать только аут.
    • Фол, нарушение
      40'
      Шанталий на чужой половине поля завалил на газон Арада.
    • 39'
      "Ростов" контролирует мяч, но вперёд забраться россиянам не удаётся.
    • 38'
      "Кайрат" сегодня поддерживает приличная группа болельщиков. Немалое расстояния преодолели любители футбола из Казахстана.
    • Желтая карточка
      37'
      Мелёхрн у центрального круга в верховой борьбе локтем ударил в спину Гадрани и получил жёлту. карточку.
    • 36'
      Уткин по правому флангу заброс на Комарова исполнил сильно. Мяч оказался за боковой линией поля.
    • Дождь
      34'
      Дождь возобновился. Не самая типичная сегодня погода в Арабских Эмиратах.
    • 33'
      Шанталий по центру подошёл к чужой штрафной площади, но отпустил от  себя мяч и удара нанести не смог.
    • Фол, нарушение
      32'
      Садыбеков в центре поля прыгнул в ноги Шанталию.
    • Описание гола
      30'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:0!!!
      ЖОАО!!! Сергеев выдал пас в штрафную площадь на Зарию, который пяткой переправил мяч в центр на Жоао. Пауло с десяти метров точно пробил в левый угол.
    • 30'
      Юлдошев слева у штрафной площади сыграл на подборе и с двадцати двух метров пробил правее ворот.
    • 29'
      Странный удар от центрального круга нанёс Голенков. Мяч полетел низко и левее ворот. Ульянов спокойно завладел сферой.
    • Фол, нарушение
      28'
      Мелёхин у чужой штрафной площади сбил Зарию.
    • 27'
      Уткин справа со штрафного навесил к воротам. Ульянов пошёл в гущу игроков и сыграл кулаками.
    • Фол, нарушение
      26'
      Юлдошев на фланге зацепил ногу Ланговича.
    • 25'
      К середине тайма дождь стих. Проблем с газоном не наблюдается. На мокрый мяч игрокам по-прежнему поправку нужно делать.
    • 24'
      Заброс Зубенко в штрафную площадь получился очень высоким. С Ульяновым вверху побороться ни у кого шансов не было.
    • Угловой
      22'
      Юлдошев от углового флага навесил к дальней штанге очень сильно. Сантана на линии поля достать мяч не смог.
    • 21'
       Удар Сергеева справа с двадцати метров заблокировал Эль-Аскалани.
    • 20'
      «Кайрат» постепенно отодвигает игру от своих ворот и всё чаще оказывается на чужой половине поля.
    • 18'
      Голенков после заброса вперёд головой пробил точно в руки Ульянову.
    • Угловой
      16'
      Юлдошев очень сильно исполнил подачу от углового флага. Мяч перелетел всех игроков в штрафной площади.
    • Дождь
      15'
      Небольшой дождь пошёл в Абу-Даби. Погода не должна помешать игрокам показать свои лучшие качества.
    • Угловой
      14'
      Первый угловой удар у "Кайрата" опасным не получился. Медведев введёт мяч в игру ударом от ворот.
    • Опасный момент
      13'
      Сантана слева прорвался к воротам. Удар Элдера Медведев отразил. После навеса слева от Сантаны головой бил Жоао в правый угол, но и здесь Медведев сыграл здорово.
    • 12'
      "Ростов" активнее проводит стартовые минуты встречи. Алма-Атинская команда провела пару атак в самом дебюте матча, а затем отошла на свою половину поля и больше занимается обороной.
    • 11'
      Удар Комарова справа с двадцати метров соперники заблокировали.
    • 10'
      Мелёхин слева в окружении соперников неточно сделал пас налево на ход Эль-Аскалани. Мяч в очередной раз оказался за боковой линией поля.
    • Замена
      9'
      Замена в составе "Ростова": вместо Ильи Кирша на поле вышел Денис Терентьев.
    • 8'
      Уткин пас направо на ход Комарову сделал слишком сильно. Мяч оказался за боковой линией поля.
    • Травма, повреждение
      6'
      Кирш опять на газоне. Видимо, Илье потребуется замена уже в дебюте матча.
    • Опасный момент
      5'
      Удар Комарова из пределов штрафной площади Ульянов отразил. Передачу на Ивана справа исполнил Голенков.
    • Травма, повреждение
      4'
      Кирш в центре поля в стыке с соперником получил повреждение. Медики стараются быстро вернуть в строй защитника "Ростова".
    • Фол, нарушение
      3'
      Широбоков у центрального круга завалил на газон Голенкова.
    • 2'
      "Кайрат" играет в белой форме, "Ростов" - в жёлтых футболках и чёрных трусах.
    • Первый тайм начался
      Стартовал матч на "Аль-Нахайяне"!
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча Winline Зимнего кубка РПЛ 2024, в котором сыграют казахстанский «Кайрат» и «Ростов». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
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    Ничья
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