Тур: 1. Стадион: Аль-Найян.
Ход матча
30'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Арад ОфриЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Гадрани ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Жоао ПаулоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Кургин ЛевЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Оматай МирасПолузащитник
- Нападающий
-
17 Попов СаифНападающий
-
18 Труфанов ЯнНападающий
-
Главный тренер: Кекер Кирилл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Кирш ИльяЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Уткин ДаниилПолузащитник
- Полузащитник
-
62 Комаров ИванПолузащитник
-
72 Зубенко ИльяПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
40 Вахания ИльяЗащитник
- Защитник
-
15 Глебов ДанилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Карпин Валерий
Бомбардиры внутри турнира
Кайрат
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Комличенко Николай
|2
|0.67
|Чернов Евгений
|1
|0.33
|Голенков Егор
|1
|0.33
|Щетинин Кирилл
|1
|0.33
|Комаров Иван
|1
|0.33
Карточки
Кайрат
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сако Умар
|0
|1
Результаты матчей
Кайрат
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Ростов
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Кайрат
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ростов
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
0
Кайрат
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ростов
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Кайрат
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Шабаб Аль-Ахли Дубай - Кайрат 2:0 Локомотив Москва - Кайрат 4:1 Атырау - Кайрат 0:0 Кайрат - Аксу 4:1
Кайрат - Зенит 2:2 Каспий Актау - Кайрат 1:1 Кайрат - Шахтёр Караганда 0:0 Жетысу - Кайрат 1:2 Кайрат - Астана 1:0 Ордабасы - Кайрат 1:0 Кайрат - Тобол 2:1 Актобе - Кайрат 4:2 Кайсар - Кайрат 0:0 Кайрат - Мактаарал 2:2 Кайрат - Пахтакор 0:1 Окжетпес - Кайрат 0:1 Кызылжар - Кайрат 2:1 Кайрат - Кызылжар 3:0 Атырау - Кайрат 2:1 Кайрат - Окжетпес 2:1
Ростов
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Спартак Москва - Ростов 0:3 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Ростов 1:3 Родина Москва - Ростов 2:1 Ростов - Динамо Самарканд 4:1
Ахмат - Ростов 0:0 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:1 Ростов - Пари НН 1:0 Спартак Москва - Ростов 2:1 Оренбург - Ростов 1:1 Ростов - Урал 2:1 Ростов - Локомотив Москва 1:0 Ростов - Ахмат 3:0 Краснодар - Ростов 3:2 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Ростов - Урал 2:2 Ростов - ЦСКА Москва 3:3 Рубин - Ростов 1:1 Балтика - Ростов 2:2 Ростов - Динамо Москва 1:2
Результаты матчей
Кайрат
Ростов
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
2:0
1 раз 100%
0:3
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
3
2 раза 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
0:3
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
3
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Кайрат
Ростов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|3.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|4.
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|3.
|0:1
|0
|-
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|3.
|0
|-
|0
|4.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Ростов
|Комличенко Николай
|2
|Спартак Москва
|Игнатов Михаил Александрович
|2
|Шабаб Аль-Ахли Дубай
|Хесус Игорь
|2
|Ростов
|Чернов Евгений
|1
|Спартак Москва
|Зиньковский Антон
|1
|Ростов
|Сако Умар
|1