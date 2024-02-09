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  4. Winline Зимний кубок РПЛ 2024
Тур: 1.
Кайрат
 
Позже
Ростов

Бомбардиры внутри турнира

Кайрат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Комличенко Николай 2 1
Чернов Евгений 1 0.5
Голенков Егор 1 0.5
Щетинин Кирилл 1 0.5
Комаров Иван 1 0.5

Карточки

Кайрат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сако Умар 0 1

Результаты матчей

Кайрат
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Ростов
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Кайрат
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ростов
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Кайрат
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ростов
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кайрат
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Шабаб Аль-Ахли Дубай - Кайрат 2:0 Локомотив Москва - Кайрат 4:1 Атырау - Кайрат 0:0 Кайрат - Аксу 4:1
Кайрат - Зенит 2:2 Каспий Актау - Кайрат 1:1 Кайрат - Шахтёр Караганда 0:0 Жетысу - Кайрат 1:2 Кайрат - Астана 1:0 Ордабасы - Кайрат 1:0 Кайрат - Тобол 2:1 Актобе - Кайрат 4:2 Кайсар - Кайрат 0:0 Кайрат - Мактаарал 2:2 Кайрат - Пахтакор 0:1 Окжетпес - Кайрат 0:1 Кызылжар - Кайрат 2:1 Кайрат - Кызылжар 3:0 Атырау - Кайрат 2:1 Кайрат - Окжетпес 2:1
Ростов
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Спартак Москва - Ростов 0:3 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Ростов 1:3 Родина Москва - Ростов 2:1 Ростов - Динамо Самарканд 4:1
Ахмат - Ростов 0:0 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:1 Ростов - Пари НН 1:0 Спартак Москва - Ростов 2:1 Оренбург - Ростов 1:1 Ростов - Урал 2:1 Ростов - Локомотив Москва 1:0 Ростов - Ахмат 3:0 Краснодар - Ростов 3:2 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Ростов - Урал 2:2 Ростов - ЦСКА Москва 3:3 Рубин - Ростов 1:1 Балтика - Ростов 2:2 Ростов - Динамо Москва 1:2

Результаты матчей

Кайрат
Ростов

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:3
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
3
2 раза 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:3
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
3
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Кайрат
Ростов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ростов
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Шабаб Аль-Ахли Дубай
 2 1 0 1 3 - 3 3
3.
Кайрат
 1 0 0 1 0 - 2 0
4.
Спартак Москва
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шабаб Аль-Ахли Дубай
 2 1 0 1 3 - 3 3
2.
Кайрат
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ростов
 0 - 0
4.
Спартак Москва
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ростов
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Шабаб Аль-Ахли Дубай
 0 - 0
4.
Кайрат
 1 0 0 1 0 - 2 0

Топ бомбардиров
Ростов Комличенко Николай 2
Шабаб Аль-Ахли Дубай Хесус Игорь 2
Ростов Чернов Евгений 1
Ростов Голенков Егор 1
Ростов Щетинин Кирилл 1
Весь список

Топ нарушителей
Ростов Сако Умар 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Кайрат - Ростов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 февраля 2024, осталось 2 дня 7 часов 53 минуты.



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    • Лучшие коэффициенты
    Кайрат
    Ничья
    Ростов
    3.60
    3.85
    Реклама, ligastavok.ru
    2.52
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