Замены у "Спартака". Ушёл с поля Соболев, Зиньковский и Игнатов. Вступили в игру Мозес, Промес и Угальде.

Подача углового от Зарии, вылетал на мяч Мозес, но подобрал игровой снаряд Пруцев, на Промеса, быстрая атака завершилась ударом Квинси. Рикошет и мяч в руках у Устименко.

Бураничев и Труфанов вступили в игру у "Кайрата".

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!!! 4:0!!!! Промес!!!! Отменная атака у "красно-белых" вышло. Передача на Угальде, который покатил в центр на Промеса, тот отправил мяч в ворота!

Ульшин и Кургин вступили в игру у "Кайрата".

В атаке Мозес, решился сам на удар, неплохо в дальний угол закручивал, но Устименко вытащил игровой снаряд из нижнего угла!

Текущий счёт не устраивает ни одну из команд. "Спартаку" для победы в турнире необходимо забивать ещё один мяч.

Пока что угловой удар для "Кайрата", подача от Зария. Высоко, мяч отброшен к линии штрафной площади, нет удара.

Зиньковский с мячом, передача в чужую штрафную площадь...

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!!! 3:0!!!! Хлусевич!!!! Игнатов выполнил скрытую передачу на Хлусевича, который переиграл Устименко, который бросился ему на перехват!

А теперь "Спартак" уже доволен. Игра идёт у "красно-белых".

В атаке Зария, убрал соперника со своего пути, но с ударом затянул.

Игнатов подхватил мяч, заработал угловой. Сам же подачу исполнил. Гадрани досталось по голове. Небольшая пауза.

Замена в перерыве у "Спартака". Ушёл с поля Максименко. Вступил в игру Селихов.

С мячом Селихов, отыграл на Бабича, тот дальше в центр, куда поглубже опустился Соболев.

С мячом в обороне Устименко, длинный заброс в линию атаки, где только игроки обороны "Спартака".

Хлусевич отработал на левом фланге обороны, не позволил выполнить прострел.

Замена у "Спартака". Зорин в игре. Ушёл с поля Умяров.

Сергеев попробовал пробить по воротам Максименко, небольшой рикошет, мяч "облизнул" сетку его ворот и ушёл на угловой.

Под занавес тайма активизировался "Кайрат". Похоже, что силы покидают игроков "Спартака". После подачи корнера мяч подобрал Игнатов.

Зиньковский с мячом, передача на Соболева, но перестарался Александр. Далековато он мяч от себя отпустил.

40' Через правый край идут в атаку номинальные гости, Жоао Пауло отыграл в центр, довели до удара дело гости, Жоао Пауло сам же и бил по воротам. Не попал в дальний угол.

39' Мрынский с мячом, подача с правого фланга, вышел из ворот Максименко и забрал мяч.

38' Арад разыграл стандарт, перевод на левый край на Юлдошева, тот набрал ход, но также резко остановился. Передача назад пошла.

36' На газоне Наиль Умяров. Небольшая пауза у нас. Получил повреждение Умяров.

35' Длинный заброс на Зиньковского на левый край, через Хлусевича отыграл Антон, но ответная передача была прервана.

34' Бабич с мячом, принял он передачу от Чернова, сам же мяч партнёру и вернул.

33' Штрафной удар заработал "Кайрат" в 35 метрах от ворот соперника. Разыграл стандарт Жоао Пауло, отдал на Зария, который низом в штрафную площадь отдавал Несколько ног игроков "Спартака" на пути мяча встали.

32' Соболев получил игровой снаряд, надо бить! Рядом с боковой стойкой! Надо было бить точно, получилось почти.

31' Жоао Пауло подобрал мяч на левом фланге, готовится к подаче, замешкался. И мяч потерял.

30' Четверть часа остаётся играть в первом тайме. Скорости немного упали, но "Спартак" продолжает красивую игру, пяткой Соболев на Зобнина, который убрал соперника, оставил мяч Медине, удар! От ноги соперника игровой снаряд ушёл в сторону.

29' Арад разыграл стандарт. Мяч в центре обороны у Широбокова, который перевод на левый край выполнил.

28' Нарушение правил от Зария, быстро разыграли стандарт "красно-белые", передача на Бабича, тот через Пруцева на Соболева. Нарушение правил со стороны Александра.

27' Устименко с мячом, сыграл на Гадрани, включили прессинг "красно-белые".

26' Передача на Медину, тот отыграл на левый край на Игнатова, который неудачно принял игровой снаряд.

25' Разыграли стандарт "красно-белые", передача на Бабича, тот покатил назад на Максименко, который отправил игровой снаряд подальше.

24' Сергеев отмахнулся от Медины. Явная отмашка. И жёлтая карточка для воспитанника "Зенита" Сергеева.

23' С мячом на правом фланге Арад, передача на Мрынского, который вернул мяч Араду, подача пошла... "Воздух" за "Спартаком".

22' Разыграли стандарт номинальные гости, передача на Арада, тот на Сантана адресовал игровой снаряд. Не прошёл мяч.

20' Юлдошев с мячом, передача на Арада, тот на газоне оказался. Можно было и жёлтую карточку показывать.

19' Очередной провал в обороне у "Кайрата", Игнатов с мячом на левом фланге, прострел на Соболева, но у Игнатова было зафиксировано положение вне игры.

18' С мячом Максименко, передача на Хлусевича. Длинные заброс на Сантана не находят адресата.

17' Угловой удар для "Кайрата", подача Юлдошева... Зобнин выбил мяч с ближней штанги!

16' В середине поля с мячом "красно-белые", передача назад на Максименко, тот отыграл на Бабича, который держит мяч на возле своей штрафной площади.

15' К исходу четверти часа "Спартак" уже ведёт 2:0. Надо забивать ещё.

13' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!!! 2:0!!!! Зиньковский!!!! Длинный заброс от своей штрафной площади практически от Никиты Чернова, Зиньковский убежал на рандеву с Устименко, который замешкался на выходе. Обыграл Зиньковский на выходе голкипера и уложил мяч в ворота.

12' Разыграли стандартное положение в центре поля игроки "Кайрата", перевод на Садыбекова, тот отыграл на Сантана, который дальше продолжил атаку, выдав передачу на Офри, удар последнего выше ворот!

11' Пруцев получил жёлтую карточку за грубую игру.

10' Хорошая комбинация, уже не первая у "Спартака" у чужих ворот! Медина, Игнатов и Соболев закружили "кружева" у чужих ворот, подключился Зиньковский, который отыграл на Соболева, тот с линии вратарской мимо голкипера мягко перебрасывал, но не попал в ворота!

9' Медина нашёл момент для удара, но подставлена нога кого-то из защитников.

8' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!!! 1:0!!!! Соболев!!! Игнатов начал атаку "Спартака", сам же подоспел к мячу, который оказался на линии штрафной площади. Следом последовала передача Игнатова пяткой на Соболева, который с левой ноги в дальний угол послал мяч! Ух, какой гол!

6' Угловой удар заработал Зария, подача пошла на дальнюю штангу, сам же Зария не сумел дополнить.

5' Быстро разыграли стандарт номинальные гости, но длинны заброс на Сантана не нашёл адресата. С мячом Максименко, сыграл на Хлусевича, тот на Зобнина, который неточную передачу отдал. Полез в отбор, по ногам получил.

4' В центре поля нарушил правила Соболев, подтолкнул он в спину Широбокова.

3' Крупным планом Абаскаль, наставник "Спартака" сосредоточен, а игроки на поле пока что играют в короткие передачи. Никто не рискует и не идёт в атаку.

2' Отметим, что для того, чтобы второй год подряд "Спартаку" стать чемпионом им необходимо обыгрывать "Кайрат" с разницей в 2 мяча, но со счётом более, чем 2:0.