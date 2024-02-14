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  4. Winline Зимний кубок РПЛ 2024
Тур: 1. Стадион: .
Спартак Москва
4:0
Второй тайм: 67'
Кайрат

Ход матча

9'
Соболев Александр
1:0
14'
Зиньковский Антон
2:0
55'
Хлусевич Даниил
3:0
62'
Промес Квинси
4:0
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спартак Москва
Ничья
Кайрат
4.40
5.80
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79.00
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Спартак Москва
Кайрат

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зиньковский Антон 2 0.67
Игнатов Михаил Александрович 2 0.67
Мартинс Кристофер 1 0.33
Соболев Александр Сергеевич 1 0.33
Хлусевич Даниил 1 0.33
Угальде Манфред 1 0.33
Кайрат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жоао Пауло XIV 1 0.33
Зария Георгий 1 0.33

Карточки

Результаты матчей

Спартак Москва
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Кайрат
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Спартак Москва
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Кайрат
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
2
Спартак Москва
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Кайрат
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
2

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Шабаб Аль-Ахли Дубай - Спартак Москва 0:5 Спартак Москва - Ростов 0:3 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:2 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0
Ахмат - Спартак Москва 2:1 Оренбург - Спартак Москва 1:0 Балтика - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Ростов 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Краснодар 2:3 Факел - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Пари НН 2:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:2 Динамо Москва - Спартак Москва 3:0 Крылья Советов - Спартак Москва 4:0 Спартак Москва - Динамо Москва 1:0 Пари НН - Спартак Москва 0:3 Спартак Москва - Сочи 1:0 Краснодар - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Динамо Москва 4:1
Кайрат
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Кайрат - Ростов 2:1 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Кайрат 2:0 Локомотив Москва - Кайрат 4:1 Атырау - Кайрат 0:0
Кайрат - Аксу 4:1 Кайрат - Зенит 2:2 Каспий Актау - Кайрат 1:1 Кайрат - Шахтёр Караганда 0:0 Жетысу - Кайрат 1:2 Кайрат - Астана 1:0 Ордабасы - Кайрат 1:0 Кайрат - Тобол 2:1 Актобе - Кайрат 4:2 Кайсар - Кайрат 0:0 Кайрат - Мактаарал 2:2 Кайрат - Пахтакор 0:1 Окжетпес - Кайрат 0:1 Кызылжар - Кайрат 2:1 Кайрат - Кызылжар 3:0 Атырау - Кайрат 2:1

Результаты матчей

Спартак Москва
Кайрат

Точный счет

0:3
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:5
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
0:5
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Спартак Москва
Кайрат

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 4:0 3 2 0 1 9 - 3 6
2.
Ростов
 3 2 0 1 7 - 3 6
3.
Шабаб Аль-Ахли Дубай
 3 1 0 2 3 - 8 3
4.
Кайрат
 0:4 3 1 0 2 2 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кайрат
 0:4 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Спартак Москва
 4:0 2 1 0 1 4 - 3 3
3.
Шабаб Аль-Ахли Дубай
 3 1 0 2 3 - 8 3
4.
Ростов
 0 - 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ростов
 3 2 0 1 7 - 3 6
2.
Спартак Москва
 4:0 1 1 0 0 5 - 0 3
3.
Шабаб Аль-Ахли Дубай
 0 - 0
4.
Кайрат
 0:4 2 0 0 2 0 - 6 0

Топ бомбардиров
Ростов Комличенко Николай 3
Спартак Москва Зиньковский Антон 2
Спартак Москва Игнатов Михаил Александрович 2
Шабаб Аль-Ахли Дубай Хесус Игорь 2
Ростов Чернов Евгений 1
Весь список

Топ нарушителей
Ростов Сако Умар 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Опасный момент
    68'
    В атаке Мозес, решился сам на удар, неплохо в дальний угол закручивал, но Устименко вытащил игровой снаряд из нижнего угла!
  • 67'
    Середина второго тайма, освежают силы обе команды. Скорости весьма неплохие держатся. 
  • Замена
    66'
    Ульшин и Кургин вступили в игру у "Кайрата".
  • Описание гола
    64'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!!! 4:0!!!! Промес!!!! Отменная атака у "красно-белых" вышло. Передача на Угальде, который покатил в центр на Промеса, тот отправил мяч в ворота! 
  • Замена
    63'
    Бураничев и Труфанов вступили в игру у "Кайрата".
  • Угловой
    62'
    Подача углового от Зарии, вылетал на мяч Мозес, но подобрал игровой снаряд Пруцев, на Промеса, быстрая атака завершилась ударом Квинси. Рикошет и мяч в руках у Устименко.
  • Замена
    61'
    Замены у "Спартака". Ушёл с поля Соболев, Зиньковский и Игнатов.  Вступили в игру Мозес, Промес и Угальде.
  • 60'
    Встал на ноги Гадрани. Замены готовят обе команды. 
  • Угловой
    58'
    Игнатов подхватил мяч, заработал угловой. Сам же подачу исполнил. Гадрани досталось по голове. Небольшая пауза. 
  • 57'
    В атаке Зария, убрал соперника со своего пути, но с ударом затянул. 
  • 56'
    А теперь "Спартак" уже доволен. Игра идёт у "красно-белых". 
  • Описание гола
    54'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!!! 3:0!!!! Хлусевич!!!! Игнатов выполнил скрытую передачу на Хлусевича, который переиграл Устименко, который бросился ему на перехват!
  • 53'
    Зиньковский с мячом, передача в чужую штрафную площадь...
  • Угловой
    52'
    Пока что угловой удар для "Кайрата", подача от  Зария. Высоко, мяч отброшен к линии штрафной площади, нет удара. 
  • 51'
    Текущий счёт не устраивает ни одну из команд. "Спартаку" для победы в турнире необходимо забивать ещё один мяч. 
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    • 50'
       Хлусевич отработал на левом фланге обороны, не позволил выполнить прострел. 
    • 48'
      С мячом в обороне Устименко, длинный заброс в линию атаки, где только игроки обороны "Спартака".
    • 48'
      С мячом Селихов, отыграл на Бабича, тот дальше в центр, куда поглубже опустился Соболев.
    • Замена
      47'
      Замена в перерыве у "Спартака". Ушёл с поля Максименко. Вступил в игру Селихов. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв. 
    • 44'
      Зиньковский с мячом, передача на Соболева, но перестарался Александр. Далековато он мяч от себя отпустил. 
    • Угловой
      43'
      Под занавес тайма активизировался "Кайрат". Похоже, что силы покидают игроков "Спартака". После подачи корнера мяч подобрал Игнатов. 
    • 42'
      Сергеев попробовал пробить по воротам Максименко, небольшой рикошет, мяч "облизнул" сетку его ворот и ушёл на угловой. 
    • Замена
      41'
      Замена у "Спартака". Зорин в игре. Ушёл с поля Умяров.
    • 40'
      Через правый край идут в атаку номинальные гости, Жоао Пауло отыграл в центр, довели до удара дело гости, Жоао Пауло сам же и бил по воротам. Не попал в дальний угол.
    • 39'
      Мрынский с мячом, подача с правого фланга, вышел из ворот Максименко и забрал мяч.
    • 38'
      Арад разыграл стандарт, перевод на левый край на Юлдошева, тот набрал ход, но также резко остановился. Передача назад пошла. 
    • Травма, повреждение
      36'
      На газоне Наиль Умяров. Небольшая пауза у нас. Получил повреждение Умяров. 
    • 35'
      Длинный заброс на Зиньковского на левый край, через Хлусевича отыграл Антон, но ответная передача была прервана.
    • 34'
      Бабич с мячом, принял он передачу от Чернова, сам же мяч партнёру и вернул. 
    • Фол, нарушение
      33'
      Штрафной удар заработал "Кайрат" в 35 метрах от ворот соперника. Разыграл стандарт Жоао Пауло, отдал на Зария, который низом в штрафную площадь отдавал Несколько ног игроков "Спартака" на пути мяча встали.
    • 32'
      Соболев получил игровой снаряд, надо бить! Рядом с боковой стойкой! Надо было бить точно, получилось почти. 
    • 31'
       Жоао Пауло подобрал мяч на левом фланге, готовится к подаче, замешкался. И мяч потерял. 
    • 30'
      Четверть часа остаётся играть в первом тайме. Скорости немного упали, но "Спартак" продолжает красивую игру, пяткой Соболев на Зобнина, который убрал соперника, оставил мяч Медине, удар! От ноги соперника игровой снаряд ушёл в сторону.
    • 29'
      Арад разыграл стандарт. Мяч в центре обороны у Широбокова, который перевод на левый край выполнил. 
    • 28'
      Нарушение правил от Зария, быстро разыграли стандарт "красно-белые", передача на Бабича, тот через Пруцева на Соболева. Нарушение правил со стороны Александра. 
    • 27'
      Устименко с мячом, сыграл на Гадрани, включили прессинг "красно-белые". 
    • 26'
      Передача на Медину, тот отыграл на левый край на Игнатова, который неудачно принял игровой снаряд. 
    • 25'
      Разыграли стандарт "красно-белые", передача на Бабича, тот покатил назад на Максименко, который отправил игровой снаряд подальше. 
    • Желтая карточка
      24'
      Сергеев отмахнулся от Медины. Явная отмашка. И жёлтая карточка для воспитанника "Зенита" Сергеева. 
    • 23'
      С мячом на правом фланге Арад, передача на Мрынского, который вернул мяч Араду, подача пошла... "Воздух" за "Спартаком".
    • 22'
      Разыграли стандарт номинальные гости, передача на Арада, тот на Сантана адресовал игровой снаряд. Не прошёл мяч.
    • 20'
       Юлдошев с мячом, передача на Арада, тот на газоне оказался. Можно было и жёлтую карточку показывать. 
    • Офсайд
      19'
      Очередной провал в обороне у "Кайрата", Игнатов с мячом на левом фланге, прострел на Соболева, но у Игнатова было зафиксировано положение вне игры. 
    • 18'
      С мячом Максименко, передача на Хлусевича. Длинные заброс на Сантана не находят адресата. 
    • Угловой
      17'
      Угловой удар для "Кайрата", подача Юлдошева... Зобнин выбил мяч с ближней штанги!
    • 16'
      В середине поля с мячом "красно-белые", передача назад на Максименко, тот отыграл на Бабича, который держит мяч на возле своей штрафной площади. 
    • 15'
      К исходу четверти часа "Спартак" уже ведёт 2:0. Надо забивать ещё. 
    • Описание гола
      13'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!!! 2:0!!!! Зиньковский!!!! Длинный заброс от своей штрафной площади практически от Никиты Чернова, Зиньковский убежал на рандеву с Устименко, который замешкался на выходе. Обыграл Зиньковский на выходе голкипера и уложил мяч в ворота. 
    • 12'
      Разыграли стандартное положение в центре поля игроки "Кайрата", перевод на Садыбекова, тот отыграл на Сантана, который дальше продолжил атаку, выдав передачу на Офри, удар последнего выше ворот! 
    • Желтая карточка
      11'
      Пруцев получил жёлтую карточку за грубую игру. 
    • Опасный момент
      10'
      Хорошая комбинация, уже не первая у "Спартака" у чужих ворот! Медина, Игнатов и Соболев закружили "кружева" у чужих ворот, подключился Зиньковский, который отыграл на Соболева, тот с линии вратарской мимо голкипера мягко перебрасывал, но не попал в ворота!
    • 9'
      Медина нашёл момент для удара, но подставлена нога кого-то из защитников. 
    • Описание гола
      8'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!!! 1:0!!!! Соболев!!! Игнатов начал атаку "Спартака", сам же подоспел к мячу, который оказался на линии штрафной площади. Следом последовала передача Игнатова пяткой на Соболева, который с левой ноги в дальний угол послал мяч! Ух, какой гол!
    • 6'
      Угловой удар заработал Зария, подача пошла на дальнюю штангу, сам же Зария не сумел дополнить. 
    • 5'
      Быстро разыграли стандарт номинальные гости, но длинны заброс на Сантана не нашёл адресата. С мячом Максименко, сыграл на Хлусевича, тот на Зобнина, который неточную передачу отдал. Полез в отбор, по ногам получил. 
    • Фол, нарушение
      4'
      В центре поля нарушил правила Соболев, подтолкнул он в спину  Широбокова. 
    • 3'
      Крупным планом Абаскаль, наставник "Спартака" сосредоточен, а игроки на поле пока что играют в короткие передачи. Никто не рискует и не идёт в атаку. 
    • 2'
      Отметим, что для того, чтобы второй год подряд "Спартаку" стать чемпионом им необходимо обыгрывать "Кайрат" с разницей в 2 мяча, но со счётом более, чем 2:0. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. 
    • До матча
    • Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня встречаемся на матче WINLINE ЗИМНИЙ КУБОК РПЛ 2024 между московским "Спартаком" и футбольным клубом "Кайрат" из Алма-Аты. Работать на месте комментатора буду я, Константин Лицин. 

      "Спартак" и "Кайрат" после двух сыгранных туров имеют по три очка. Только разница мячей лучше у московского клуба (5:3), у коллектива из Казахстана 2:3. 

      Подробный прогноз на игру здесь. 
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    Спартак Москва
    Кайрат
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