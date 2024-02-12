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  4. Winline Зимний кубок РПЛ 2024
Тур: 1.
Спартак Москва
 
Позже
Кайрат
Лучшие коэффициенты
Спартак Москва
Ничья
Кайрат
4.40
5.80
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6.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Игнатов Михаил Александрович 2 1
Зиньковский Антон 1 0.5
Мартинс Кристофер 1 0.5
Угальде Манфред 1 0.5
Кайрат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жоао Пауло XIV 1 0.5
Зария Георгий 1 0.5

Карточки

Результаты матчей

Спартак Москва
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Кайрат
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Спартак Москва
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Кайрат
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
2
Спартак Москва
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Кайрат
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
2

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Шабаб Аль-Ахли Дубай - Спартак Москва 0:5 Спартак Москва - Ростов 0:3 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:2 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0
Ахмат - Спартак Москва 2:1 Оренбург - Спартак Москва 1:0 Балтика - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Ростов 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Краснодар 2:3 Факел - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Пари НН 2:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:2 Динамо Москва - Спартак Москва 3:0 Крылья Советов - Спартак Москва 4:0 Спартак Москва - Динамо Москва 1:0 Пари НН - Спартак Москва 0:3 Спартак Москва - Сочи 1:0 Краснодар - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Динамо Москва 4:1
Кайрат
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Кайрат - Ростов 2:1 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Кайрат 2:0 Локомотив Москва - Кайрат 4:1 Атырау - Кайрат 0:0
Кайрат - Аксу 4:1 Кайрат - Зенит 2:2 Каспий Актау - Кайрат 1:1 Кайрат - Шахтёр Караганда 0:0 Жетысу - Кайрат 1:2 Кайрат - Астана 1:0 Ордабасы - Кайрат 1:0 Кайрат - Тобол 2:1 Актобе - Кайрат 4:2 Кайсар - Кайрат 0:0 Кайрат - Мактаарал 2:2 Кайрат - Пахтакор 0:1 Окжетпес - Кайрат 0:1 Кызылжар - Кайрат 2:1 Кайрат - Кызылжар 3:0 Атырау - Кайрат 2:1

Результаты матчей

Спартак Москва
Кайрат

Точный счет

0:3
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:5
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
0:5
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Спартак Москва
Кайрат

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ростов
 3 2 0 1 7 - 3 6
2.
Спартак Москва
 2 1 0 1 5 - 3 3
3.
Кайрат
 2 1 0 1 2 - 3 3
4.
Шабаб Аль-Ахли Дубай
 3 1 0 2 3 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кайрат
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Шабаб Аль-Ахли Дубай
 3 1 0 2 3 - 8 3
3.
Ростов
 0 - 0
4.
Спартак Москва
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ростов
 3 2 0 1 7 - 3 6
2.
Спартак Москва
 1 1 0 0 5 - 0 3
3.
Шабаб Аль-Ахли Дубай
 0 - 0
4.
Кайрат
 1 0 0 1 0 - 2 0

Топ бомбардиров
Ростов Комличенко Николай 3
Спартак Москва Игнатов Михаил Александрович 2
Шабаб Аль-Ахли Дубай Хесус Игорь 2
Ростов Чернов Евгений 1
Спартак Москва Зиньковский Антон 1
Весь список

Топ нарушителей
Ростов Сако Умар 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Кайрат от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 февраля 2024, осталось 2 дня 10 часов 20 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Лучшие коэффициенты
    Спартак Москва
    Ничья
    Кайрат
    4.40
    5.80
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    6.50
    Реклама, ligastavok.ru
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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