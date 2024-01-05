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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: .
Газиантеп
1:0
Перерыв
Пендикспор
0'
1:0
12' Гол
Драгус Денис
20' Желтая карточка
Marius Sumudica
32' Желтая карточка
Озчичек Огюн
45' Желтая карточка
Секейра Нуну

Ход матча

12'
Драгус Денис
(Эскихеллач Мустафа)
1:0
20'
Marius Sumudica
 
32'
Озчичек Огюн
 
45'
 
Секейра Нуну

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 3
  • 3 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Газиантеп
Ничья
Пендикспор
3.50
4.60
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9.00
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Все Коэффициенты
33
Ницэ
Флорин
4
Кызылдаг
Арда
63
Н'Кулу
Николя
3
Джилободжи
Папи
11
Эскихеллач
Мустафа
22
М'баката
Салем
8
Евтович
Марко
61
Озчичек
Огюн
50
Маркович
Лазар
44
Максим
Александру
70
Драгус
Денис
1
Канполат
Эрдем
61
Асан
Серкан
20
Зюлюнгёз
Беркай
33
Эзтюрк
Алпаслан
6
Секейра
Нуну
18
Мидтше
Фредрик
58
Кайя
Гёкхан
66
Лусамба
Арно
11
Акбунар
Халиль
99
Ярдымджи
Эренджан
3
Ташдемир
Эмре
Газиантеп
3-4-2-1
Пендикспор
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Газиантеп
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Драгус Денис 7 0.39
Кызылдаг Арда 3 0.17
Маркович Лазар 2 0.11
Максим Александру 2 (2) 0.11
Градель Макс-Ален 1 0.06
Эскихеллач Мустафа 1 0.06
Соялп Фуркан 1 0.06
Н'Кулу Николя 1 0.06
Евтович Марко 1 0.06
Айети Альбиан 1 0.06
Риаскос Брайан 1 0.06
Пендикспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ярдымджи Эренджан 5 0.28
Ромеро Оскар 3 (3) 0.17
Велинтон Соуза 2 0.11
Тюрам Рожерио 2 0.11
Акбунар Халиль 1 0.06
Цекици Эндри 1 0.06
Кайя Гёкхан 1 0.06
Диаби Абдулай 1 0.06
Эзтюрк Алпаслан 1 0.06
Зюлюнгёз Беркай 1 0.06
Лусамба Арно 0 0
Секейра Нуну 0 0
Мидтше Фредрик 0 0

Карточки

Газиантеп
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соялп Фуркан 5 1
Градель Макс-Ален 4 0
Максим Александру 2 1
Маркович Лазар 3 0
Бикел Жаниу 3 0
Драгус Денис 3 0
Эскихеллач Мустафа 3 0
Озчичек Огюн 3 0
Евтович Марко 2 0
Джилободжи Папи 2 0
Ницэ Флорин 2 0
Эрсой Эртугрул 2 0
Marius Sumudica 2 0
Гюнеш Эрдал 1 0
Н'Кулу Николя 1 0
Мораис Жуниор II 1 0
Риаскос Брайан 1 0
Хасеф Науфель 1 0
Кызылдаг Арда 1 0
Станковски Лука 1 0
Пендикспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Велинтон Соуза 3 1
Вукович Йосип 4 0
Асан Серкан 2 1
Секейра Нуну 3 0
Озгенч Эрдем 2 0
Цекици Эндри 2 0
Акдаг Ибрахим 2 0
Канполат Эрдем 2 0
Акбунар Халиль 1 0
Ромеро Оскар 1 0
Тюрам Рожерио 1 0
Лусамба Арно 1 0
Мидтше Фредрик 1 0
Кайя Гёкхан 1 0
Рассул Джохер Хадим 1 0
Зюлюнгёз Беркай 1 0
Огюр Бурак 1 0
Битин Горкем 1 0
Осман Озкейлю 1 0

Результаты матчей

Газиантеп
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Пендикспор
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

4
5
Газиантеп
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Пендикспор
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

13
14

Упущенные победы

8
4
Газиантеп
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Пендикспор
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
18% (3)
41% (7)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

13
17

Упущенные победы

12
9

Голы по времени матча

Забито

9
11
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
0
0%
1
9%
1-15
2
22%
1
9%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
3
33%
1
9%
46-60
2
22%
1
9%
61-75
2
22%
3
27%
76-90

Пропущено

12
21
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
2
17%
4
19%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
2
17%
4
19%
31-45
2
17%
5
24%
46-60
4
33%
2
10%
61-75
2
17%
4
19%
76-90

Забито

12
8
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
1
13%
16-30
4
33%
1
13%
31-45
3
25%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
17%
3
38%
76-90

Пропущено

14
17
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
4
29%
2
12%
1-15
2
14%
2
12%
16-30
1
7%
1
6%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
3
21%
2
12%
61-75
4
29%
7
41%
76-90

Забито

21
19
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
5 Не забивали 3
1
5%
1
5%
1-15
4
19%
2
11%
16-30
4
19%
5
26%
31-45
6
29%
2
11%
46-60
2
10%
3
16%
61-75
4
19%
6
32%
76-90

Пропущено

26
38
11 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 16
6
23%
6
16%
1-15
2
8%
4
11%
16-30
3
12%
5
13%
31-45
2
8%
8
21%
46-60
7
27%
4
11%
61-75
6
23%
11
29%
76-90

Результаты последних матчей

Газиантеп
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 0:3 Газиантеп - Адана Демирспор 2:2 Газиантеп - Трабзонспор 1:3 Газиантеп - Этимесгут 2:1
Касымпаша - Газиантеп 4:2 Газиантеп - Анкарагюджю 0:1 Аланьяспор - Газиантеп 0:3 Газиантеп - Ризеспор 2:0 Газиантеп - Эфелер 09 4:0 Бешикташ - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Антальяспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 2:0 Самсунспор - Газиантеп 1:2 Газиантеп - Истанбулспор 2:0 Кайсериспор - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Галатасарай 0:3 Коньяспор - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Сивасспор 1:3 Фенербахче - Газиантеп 2:1 Фенербахче - Газиантеп 3:0
Пендикспор
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Пендикспор - Анкарагюджю 1:1 Ризеспор - Пендикспор 5:1 Кайсериспор - Пендикспор 2:0 Пендикспор - Испарта 32 Спор 5:3
Пендикспор - Галатасарай 0:2 Истанбул Башакшехир - Пендикспор 4:1 Пендикспор - Самсунспор 1:0 Истанбулспор - Пендикспор 2:4 Пендикспор - Фенербахче 0:5 Коньяспор - Пендикспор 1:2 Пендикспор - Сивасспор 2:3 Трабзонспор - Пендикспор 2:1 Пендикспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Адана Демирспор - Пендикспор 3:0 Пендикспор - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Пендикспор 1:1 Бешикташ - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Хатайспор 1:5 Коджаелиспор - Пендикспор 2:0 Пендикспор - Антальяспор 1:1

Результаты матчей

Газиантеп
Пендикспор

Точный счет

1:3
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

2:0
4 раза 44%
0:3
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

2:0
6 раз 35%
0:3
3 раза 18%
1:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
2 раза 12%
1
10 раз 59%
0
4 раза 24%
2
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Газиантеп
Пендикспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
7
2
4
5
1.5
2
7
2
7
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
13
4
7
10
1.5
3
14
2
15
2.5
1
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 17 14 2 1 44 - 14 44
2.
Галатасарай
 Заявка 17 14 2 1 32 - 9 44
3.
Бешикташ
 Заявка 17 9 2 6 25 - 23 29
4.
Кайсериспор
 Заявка 17 8 5 4 24 - 20 29
5.
Трабзонспор
 Заявка 16 8 3 5 30 - 21 27
6.
Адана Демирспор
 Заявка 17 7 6 4 31 - 22 27
7.
Ризеспор
 Заявка 17 7 5 5 22 - 23 26
8.
Антальяспор
 Заявка 17 6 6 5 23 - 19 24
9.
Касымпаша
 Заявка 17 6 5 6 29 - 33 23
10.
Газиантеп
 1:0 Заявка 18 7 1 10 21 - 27 22
11.
Сивасспор
 Заявка 17 5 6 6 20 - 27 21
12.
Аланьяспор
 Заявка 17 5 5 7 18 - 25 20
13.
Анкарагюджю
 Заявка 17 4 8 5 22 - 22 20
14.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 17 5 4 8 19 - 22 19
15.
Хатайспор
 Заявка 17 4 7 6 25 - 24 19
16.
Коньяспор
 Заявка 17 4 6 7 18 - 22 18
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 17 4 5 8 18 - 18 17
18.
Самсунспор
 Заявка 17 4 3 10 19 - 29 15
19.
Пендикспор
 0:1 Заявка 18 3 5 10 18 - 40 14
20.
Истанбулспор
 Заявка 16 2 2 12 12 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 8 8 0 0 20 - 6 24
2.
Фенербахче
 Заявка 9 7 1 1 26 - 10 22
3.
Адана Демирспор
 Заявка 9 7 1 1 21 - 7 22
4.
Кайсериспор
 Заявка 9 5 3 1 14 - 7 18
5.
Ризеспор
 Заявка 8 5 2 1 12 - 5 17
6.
Трабзонспор
 Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
7.
Бешикташ
 Заявка 8 5 1 2 12 - 8 16
8.
Антальяспор
 Заявка 9 4 4 1 10 - 7 16
9.
Касымпаша
 Заявка 9 4 2 3 19 - 20 14
10.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 8 4 1 3 14 - 10 13
11.
Газиантеп
 1:0 Заявка 9 4 1 4 10 - 12 13
12.
Хатайспор
 Заявка 8 3 3 2 16 - 14 12
13.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 9 3 3 3 11 - 8 12
14.
Аланьяспор
 Заявка 9 3 3 3 13 - 13 12
15.
Самсунспор
 Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
16.
Коньяспор
 Заявка 9 3 2 4 10 - 9 11
17.
Анкарагюджю
 Заявка 9 2 5 2 9 - 9 11
18.
Сивасспор
 Заявка 8 1 5 2 8 - 10 8
19.
Истанбулспор
 Заявка 8 2 1 5 9 - 15 7
20.
Пендикспор
 0:1 Заявка 8 1 3 4 7 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 8 7 1 0 18 - 4 22
2.
Галатасарай
 Заявка 9 6 2 1 12 - 3 20
3.
Бешикташ
 Заявка 9 4 1 4 13 - 15 13
4.
Сивасспор
 Заявка 9 4 1 4 12 - 17 13
5.
Трабзонспор
 Заявка 8 3 2 3 18 - 14 11
6.
Кайсериспор
 Заявка 8 3 2 3 10 - 13 11
7.
Анкарагюджю
 Заявка 8 2 3 3 13 - 13 9
8.
Касымпаша
 Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
9.
Газиантеп
 1:0 Заявка 9 3 0 6 11 - 15 9
10.
Ризеспор
 Заявка 9 2 3 4 10 - 18 9
11.
Антальяспор
 Заявка 8 2 2 4 13 - 12 8
12.
Аланьяспор
 Заявка 8 2 2 4 5 - 12 8
13.
Пендикспор
 0:1 Заявка 10 2 2 6 11 - 22 8
14.
Коньяспор
 Заявка 8 1 4 3 8 - 13 7
15.
Хатайспор
 Заявка 9 1 4 4 9 - 10 7
16.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 9 1 3 5 5 - 12 6
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 8 1 2 5 7 - 10 5
18.
Адана Демирспор
 Заявка 8 0 5 3 10 - 15 5
19.
Самсунспор
 Заявка 9 1 1 7 8 - 18 4
20.
Истанбулспор
 Заявка 8 0 1 7 3 - 15 1
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Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 13 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 12 (5)
Кайсериспор Тиам Маме 11 (2)
Касымпаша Кара Айтач 9 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 8 (4)
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Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 6
Аланьяспор Алмейда Ричард 7
Газиантеп Соялп Фуркан 1 5
Фенербахче Юксек Исмаил 2 3
Сивасспор Харисис Харилаос 6
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Секейра Нуну получил желтую карточку от судьи
  • 32'
    Озчичек Огюн получил желтую карточку от судьи
  • 20'
    Мариус Нинел Сумудица получил желтую карточку от судьи
  • 12'
    Эскихеллач Мустафа сделал результативную передачу.
  • 12'
    Г О О О О Л - Драгус Денис бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Газиантеп
Ничья
Пендикспор
3.50
4.60
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9.00
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Где смотреть матч Газиантеп 1:0 Пендикспор онлайн

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