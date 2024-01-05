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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: .
Газиантеп
2:2
Конец матча
Пендикспор
0'
1:0
12' Гол
Драгус Денис
20' Желтая карточка
Marius Sumudica
32' Желтая карточка
Озчичек Огюн
45' Желтая карточка
Секейра Нуну
2:0
49' Гол
Озчичек Огюн
57' Желтая карточка
Лусамба Арно
70' Желтая карточка
Цекици Эндри
76' Желтая карточка
Джилободжи Папи
2:1
77' Пенальти
Озгенч Эрдем
2:2
80' Гол
Ярдымджи Эренджан
82' Желтая карточка
Эзтюрк Алпаслан
82' Желтая карточка
Кайя Гёкхан
83' Желтая карточка
Мидтше Фредрик
90'+9
33
Ницэ
Флорин
4
Кызылдаг
Арда
63
Н'Кулу
Николя
3
Джилободжи
Папи
11
Эскихеллач
Мустафа
22
М'баката
Салем
8
Евтович
Марко
61
Озчичек
Огюн
50
Маркович
Лазар
44
Максим
Александру
70
Драгус
Денис
1
Канполат
Эрдем
61
Асан
Серкан
20
Зюлюнгёз
Беркай
33
Эзтюрк
Алпаслан
6
Секейра
Нуну
18
Мидтше
Фредрик
58
Кайя
Гёкхан
66
Лусамба
Арно
11
Акбунар
Халиль
99
Ярдымджи
Эренджан
3
Ташдемир
Эмре
Газиантеп
3-4-2-1
Пендикспор
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Газиантеп
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Драгус Денис 7 0.39
Кызылдаг Арда 3 0.17
Маркович Лазар 2 0.11
Максим Александру 2 (2) 0.11
Градель Макс-Ален 1 0.06
Эскихеллач Мустафа 1 0.06
Соялп Фуркан 1 0.06
Н'Кулу Николя 1 0.06
Евтович Марко 1 0.06
Айети Альбиан 1 0.06
Риаскос Брайан 1 0.06
Озчичек Огюн 1 0.06
Пендикспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ярдымджи Эренджан 6 0.33
Ромеро Оскар 3 (3) 0.17
Велинтон Соуза 2 0.11
Тюрам Рожерио 2 0.11
Кайя Гёкхан 1 0.06
Акбунар Халиль 1 0.06
Цекици Эндри 1 0.06
Диаби Абдулай 1 0.06
Эзтюрк Алпаслан 1 0.06
Зюлюнгёз Беркай 1 0.06
Озгенч Эрдем 1 (1) 0.06
Лусамба Арно 0 0
Секейра Нуну 0 0
Мидтше Фредрик 0 0

Карточки

Газиантеп
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соялп Фуркан 5 1
Градель Макс-Ален 4 0
Максим Александру 2 1
Маркович Лазар 3 0
Джилободжи Папи 3 0
Бикел Жаниу 3 0
Драгус Денис 3 0
Эскихеллач Мустафа 3 0
Озчичек Огюн 3 0
Евтович Марко 2 0
Ницэ Флорин 2 0
Эрсой Эртугрул 2 0
Marius Sumudica 2 0
Гюнеш Эрдал 1 0
Н'Кулу Николя 1 0
Мораис Жуниор II 1 0
Риаскос Брайан 1 0
Хасеф Науфель 1 0
Кызылдаг Арда 1 0
Станковски Лука 1 0
Пендикспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Велинтон Соуза 3 1
Вукович Йосип 4 0
Асан Серкан 2 1
Секейра Нуну 3 0
Цекици Эндри 3 0
Озгенч Эрдем 2 0
Лусамба Арно 2 0
Мидтше Фредрик 2 0
Кайя Гёкхан 2 0
Акдаг Ибрахим 2 0
Канполат Эрдем 2 0
Эзтюрк Алпаслан 1 0
Акбунар Халиль 1 0
Ромеро Оскар 1 0
Тюрам Рожерио 1 0
Рассул Джохер Хадим 1 0
Зюлюнгёз Беркай 1 0
Огюр Бурак 1 0
Битин Горкем 1 0
Осман Озкейлю 1 0

Результаты матчей

Газиантеп
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Пендикспор
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

6
7
Газиантеп
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Пендикспор
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

13
14

Упущенные победы

8
4
Газиантеп
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
Пендикспор
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
17% (3)
39% (7)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

13
17

Упущенные победы

14
11

Голы по времени матча

Забито

11
13
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
1
9%
1
8%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
4
36%
1
8%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
2
18%
5
38%
76-90

Пропущено

14
23
4 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
2
14%
5
22%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
2
14%
4
17%
31-45
2
14%
6
26%
46-60
4
29%
2
9%
61-75
4
29%
4
17%
76-90

Забито

12
8
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
1
13%
16-30
4
33%
1
13%
31-45
3
25%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
17%
3
38%
76-90

Пропущено

14
17
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
4
29%
2
12%
1-15
2
14%
2
12%
16-30
1
7%
1
6%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
3
21%
2
12%
61-75
4
29%
7
41%
76-90

Забито

23
21
10 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 6
5 Не забивали 3
2
9%
1
5%
1-15
4
17%
2
10%
16-30
4
17%
5
24%
31-45
7
30%
2
10%
46-60
2
9%
3
14%
61-75
4
17%
8
38%
76-90

Пропущено

28
40
11 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 24
10 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 17
6
21%
7
18%
1-15
2
7%
4
10%
16-30
3
11%
5
13%
31-45
2
7%
9
23%
46-60
7
25%
4
10%
61-75
8
29%
11
28%
76-90

Результаты последних матчей

Газиантеп
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 0:3 Газиантеп - Адана Демирспор 2:2 Газиантеп - Трабзонспор 1:3 Газиантеп - Этимесгут 2:1
Касымпаша - Газиантеп 4:2 Газиантеп - Анкарагюджю 0:1 Аланьяспор - Газиантеп 0:3 Газиантеп - Ризеспор 2:0 Газиантеп - Эфелер 09 4:0 Бешикташ - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Антальяспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 2:0 Самсунспор - Газиантеп 1:2 Газиантеп - Истанбулспор 2:0 Кайсериспор - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Галатасарай 0:3 Коньяспор - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Сивасспор 1:3 Фенербахче - Газиантеп 2:1 Фенербахче - Газиантеп 3:0
Пендикспор
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Пендикспор - Анкарагюджю 1:1 Ризеспор - Пендикспор 5:1 Кайсериспор - Пендикспор 2:0 Пендикспор - Испарта 32 Спор 5:3
Пендикспор - Галатасарай 0:2 Истанбул Башакшехир - Пендикспор 4:1 Пендикспор - Самсунспор 1:0 Истанбулспор - Пендикспор 2:4 Пендикспор - Фенербахче 0:5 Коньяспор - Пендикспор 1:2 Пендикспор - Сивасспор 2:3 Трабзонспор - Пендикспор 2:1 Пендикспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Адана Демирспор - Пендикспор 3:0 Пендикспор - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Пендикспор 1:1 Бешикташ - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Хатайспор 1:5 Коджаелиспор - Пендикспор 2:0 Пендикспор - Антальяспор 1:1

Результаты матчей

Газиантеп
Пендикспор

Точный счет

1:3
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

2:0
4 раза 44%
0:3
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Точный счет

2:0
6 раз 33%
0:3
3 раза 17%
1:3
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 33%
2
6 раз 33%
1
4 раза 22%
3
2 раза 11%
1
10 раз 56%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Газиантеп
Пендикспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
2
4
5
1.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
8
2
4
5
1.5
3
7
2
7
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
14
4
8
10
1.5
4
14
2
16
2.5
1
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 17 14 2 1 44 - 14 44
2.
Галатасарай
 Заявка 17 14 2 1 32 - 9 44
3.
Кайсериспор
 Заявка 17 8 5 4 24 - 20 29
4.
Бешикташ
 Заявка 18 9 2 7 26 - 26 29
5.
Трабзонспор
 Заявка 16 8 3 5 30 - 21 27
6.
Адана Демирспор
 Заявка 17 7 6 4 31 - 22 27
7.
Ризеспор
 Заявка 17 7 5 5 22 - 23 26
8.
Касымпаша
 Заявка 18 7 5 6 32 - 34 26
9.
Антальяспор
 Заявка 18 6 7 5 23 - 19 25
10.
Сивасспор
 Заявка 17 5 6 6 20 - 27 21
11.
Аланьяспор
 Заявка 18 5 6 7 18 - 25 21
12.
Анкарагюджю
 Заявка 17 4 8 5 22 - 22 20
13.
Газиантеп
 Заявка 18 6 2 10 22 - 29 20
14.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 17 5 4 8 19 - 22 19
15.
Хатайспор
 Заявка 17 4 7 6 25 - 24 19
16.
Коньяспор
 Заявка 17 4 6 7 18 - 22 18
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 17 4 5 8 18 - 18 17
18.
Самсунспор
 Заявка 17 4 3 10 19 - 29 15
19.
Пендикспор
 Заявка 18 3 6 9 20 - 41 15
20.
Истанбулспор
 Заявка 16 2 2 12 12 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 8 8 0 0 20 - 6 24
2.
Фенербахче
 Заявка 9 7 1 1 26 - 10 22
3.
Адана Демирспор
 Заявка 9 7 1 1 21 - 7 22
4.
Кайсериспор
 Заявка 9 5 3 1 14 - 7 18
5.
Ризеспор
 Заявка 8 5 2 1 12 - 5 17
6.
Антальяспор
 Заявка 10 4 5 1 10 - 7 17
7.
Трабзонспор
 Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
8.
Бешикташ
 Заявка 9 5 1 3 13 - 11 16
9.
Касымпаша
 Заявка 9 4 2 3 19 - 20 14
10.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 8 4 1 3 14 - 10 13
11.
Хатайспор
 Заявка 8 3 3 2 16 - 14 12
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 9 3 3 3 11 - 8 12
13.
Аланьяспор
 Заявка 9 3 3 3 13 - 13 12
14.
Самсунспор
 Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
15.
Коньяспор
 Заявка 9 3 2 4 10 - 9 11
16.
Газиантеп
 Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
17.
Анкарагюджю
 Заявка 9 2 5 2 9 - 9 11
18.
Сивасспор
 Заявка 8 1 5 2 8 - 10 8
19.
Истанбулспор
 Заявка 8 2 1 5 9 - 15 7
20.
Пендикспор
 Заявка 8 1 3 4 7 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 8 7 1 0 18 - 4 22
2.
Галатасарай
 Заявка 9 6 2 1 12 - 3 20
3.
Бешикташ
 Заявка 9 4 1 4 13 - 15 13
4.
Сивасспор
 Заявка 9 4 1 4 12 - 17 13
5.
Касымпаша
 Заявка 9 3 3 3 13 - 14 12
6.
Трабзонспор
 Заявка 8 3 2 3 18 - 14 11
7.
Кайсериспор
 Заявка 8 3 2 3 10 - 13 11
8.
Анкарагюджю
 Заявка 8 2 3 3 13 - 13 9
9.
Газиантеп
 Заявка 9 3 0 6 11 - 15 9
10.
Аланьяспор
 Заявка 9 2 3 4 5 - 12 9
11.
Ризеспор
 Заявка 9 2 3 4 10 - 18 9
12.
Пендикспор
 Заявка 10 2 3 5 13 - 23 9
13.
Антальяспор
 Заявка 8 2 2 4 13 - 12 8
14.
Коньяспор
 Заявка 8 1 4 3 8 - 13 7
15.
Хатайспор
 Заявка 9 1 4 4 9 - 10 7
16.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 9 1 3 5 5 - 12 6
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 8 1 2 5 7 - 10 5
18.
Адана Демирспор
 Заявка 8 0 5 3 10 - 15 5
19.
Самсунспор
 Заявка 9 1 1 7 8 - 18 4
20.
Истанбулспор
 Заявка 8 0 1 7 3 - 15 1
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 13 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 12 (5)
Кайсериспор Тиам Маме 11 (2)
Касымпаша Кара Айтач 9 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 8 (4)
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Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 6
Аланьяспор Алмейда Ричард 7
Газиантеп Соялп Фуркан 1 5
Фенербахче Юксек Исмаил 2 3
Сивасспор Харисис Харилаос 6
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 57'
      Лусамба Арно получил желтую карточку от судьи
    • 49'
      Максим Александру сделал результативную передачу.
    • 49'
      Г О О О О Л - Озчичек Огюн бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Секейра Нуну получил желтую карточку от судьи
    • 32'
      Озчичек Огюн получил желтую карточку от судьи
    • 20'
      Мариус Нинел Сумудица получил желтую карточку от судьи
    • 12'
      Эскихеллач Мустафа сделал результативную передачу.
    • 12'
      Г О О О О Л - Драгус Денис бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Газиантеп 2:2 Пендикспор онлайн

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