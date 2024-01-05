Тур: 19. Стадион: Газиантеп.
2:2
Конец матча
0'
1:0
12' ГолДрагус Денис
20' Желтая карточкаMarius Sumudica
32' Желтая карточкаОзчичек Огюн
45' Желтая карточкаСекейра Нуну
2:0
49' ГолОзчичек Огюн
57' Желтая карточкаЛусамба Арно
70' Желтая карточкаЦекици Эндри
76' Желтая карточкаДжилободжи Папи
2:1
77' ПенальтиОзгенч Эрдем
2:2
80' ГолЯрдымджи Эренджан
82' Желтая карточкаЭзтюрк Алпаслан
82' Желтая карточкаКайя Гёкхан
83' Желтая карточкаМидтше Фредрик
90'+9
Ход матча
12'
20'
32'
45'
49'
57'
70'
76'
77'
2:1
80'
2:2
82'
82'
83'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 4
-
1 Угловые 5
-
2 Офсайды 7
-
7 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
33
Ницэ
Флорин
61
Озчичек
Огюн
70
Драгус
Денис
61
Асан
Серкан
58
Кайя
Гёкхан
66
Лусамба
Арно
- Основной состав
-
33 Ницэ ФлоринВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
61 Озчичек ОгюнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Драгус ДенисНападающий
- Запасные игроки
-
19 Шен БатуханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Мирза КиханНападающий
-
Главный тренер: Шумудикэ Мариус
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
61 Асан СерканЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
58 Кайя ГёкханПолузащитник
-
66 Лусамба АрноПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Огюр БуракВратарь
-
13 Акча МуратЗащитник
-
22 Озгенч ЭрдемЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Гюней МелихПолузащитник
- Нападающий
-
25 Efe Sayhan
-
Главный тренер: Виейра Иво
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Газиантеп
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Драгус Денис
|7
|0.39
|Кызылдаг Арда
|3
|0.17
|Маркович Лазар
|2
|0.11
|Максим Александру
|2 (2)
|0.11
|Градель Макс-Ален
|1
|0.06
|Эскихеллач Мустафа
|1
|0.06
|Соялп Фуркан
|1
|0.06
|Н'Кулу Николя
|1
|0.06
|Евтович Марко
|1
|0.06
|Айети Альбиан
|1
|0.06
|Риаскос Брайан
|1
|0.06
|Озчичек Огюн
|1
|0.06
Пендикспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ярдымджи Эренджан
|6
|0.33
|Ромеро Оскар
|3 (3)
|0.17
|Велинтон Соуза
|2
|0.11
|Тюрам Рожерио
|2
|0.11
|Кайя Гёкхан
|1
|0.06
|Акбунар Халиль
|1
|0.06
|Цекици Эндри
|1
|0.06
|Диаби Абдулай
|1
|0.06
|Эзтюрк Алпаслан
|1
|0.06
|Зюлюнгёз Беркай
|1
|0.06
|Озгенч Эрдем
|1 (1)
|0.06
|Лусамба Арно
|0
|0
|Секейра Нуну
|0
|0
|Мидтше Фредрик
|0
|0
Карточки
Газиантеп
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соялп Фуркан
|5
|1
|Градель Макс-Ален
|4
|0
|Максим Александру
|2
|1
|Маркович Лазар
|3
|0
|Джилободжи Папи
|3
|0
|Бикел Жаниу
|3
|0
|Драгус Денис
|3
|0
|Эскихеллач Мустафа
|3
|0
|Озчичек Огюн
|3
|0
|Евтович Марко
|2
|0
|Ницэ Флорин
|2
|0
|Эрсой Эртугрул
|2
|0
|Marius Sumudica
|2
|0
|Гюнеш Эрдал
|1
|0
|Н'Кулу Николя
|1
|0
|Мораис Жуниор II
|1
|0
|Риаскос Брайан
|1
|0
|Хасеф Науфель
|1
|0
|Кызылдаг Арда
|1
|0
|Станковски Лука
|1
|0
Пендикспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Велинтон Соуза
|3
|1
|Вукович Йосип
|4
|0
|Асан Серкан
|2
|1
|Секейра Нуну
|3
|0
|Цекици Эндри
|3
|0
|Озгенч Эрдем
|2
|0
|Лусамба Арно
|2
|0
|Мидтше Фредрик
|2
|0
|Кайя Гёкхан
|2
|0
|Акдаг Ибрахим
|2
|0
|Канполат Эрдем
|2
|0
|Эзтюрк Алпаслан
|1
|0
|Акбунар Халиль
|1
|0
|Ромеро Оскар
|1
|0
|Тюрам Рожерио
|1
|0
|Рассул Джохер Хадим
|1
|0
|Зюлюнгёз Беркай
|1
|0
|Огюр Бурак
|1
|0
|Битин Горкем
|1
|0
|Осман Озкейлю
|1
|0
Результаты матчей
Газиантеп
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Пендикспор
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
6
7
Газиантеп
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Пендикспор
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
13
14
Упущенные победы
8
4
Газиантеп
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
Пендикспор
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
17% (3)
39% (7)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
13
17
Упущенные победы
14
11
Голы по времени матча
Забито
11
13
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
1
9%
1
8%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
4
36%
1
8%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
2
18%
5
38%
76-90
Пропущено
14
23
4 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
2
14%
5
22%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
2
14%
4
17%
31-45
2
14%
6
26%
46-60
4
29%
2
9%
61-75
4
29%
4
17%
76-90
Забито
12
8
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
1
13%
16-30
4
33%
1
13%
31-45
3
25%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
17%
3
38%
76-90
Пропущено
14
17
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
4
29%
2
12%
1-15
2
14%
2
12%
16-30
1
7%
1
6%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
3
21%
2
12%
61-75
4
29%
7
41%
76-90
Забито
23
21
10 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 6
5 Не забивали 3
2
9%
1
5%
1-15
4
17%
2
10%
16-30
4
17%
5
24%
31-45
7
30%
2
10%
46-60
2
9%
3
14%
61-75
4
17%
8
38%
76-90
Пропущено
28
40
11 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 24
10 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 17
6
21%
7
18%
1-15
2
7%
4
10%
16-30
3
11%
5
13%
31-45
2
7%
9
23%
46-60
7
25%
4
10%
61-75
8
29%
11
28%
76-90
Результаты последних матчей
Газиантеп
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 0:3 Газиантеп - Адана Демирспор 2:2 Газиантеп - Трабзонспор 1:3 Газиантеп - Этимесгут 2:1
Касымпаша - Газиантеп 4:2 Газиантеп - Анкарагюджю 0:1 Аланьяспор - Газиантеп 0:3 Газиантеп - Ризеспор 2:0 Газиантеп - Эфелер 09 4:0 Бешикташ - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Антальяспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 2:0 Самсунспор - Газиантеп 1:2 Газиантеп - Истанбулспор 2:0 Кайсериспор - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Галатасарай 0:3 Коньяспор - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Сивасспор 1:3 Фенербахче - Газиантеп 2:1 Фенербахче - Газиантеп 3:0
Пендикспор
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Пендикспор - Анкарагюджю 1:1 Ризеспор - Пендикспор 5:1 Кайсериспор - Пендикспор 2:0 Пендикспор - Испарта 32 Спор 5:3
Пендикспор - Галатасарай 0:2 Истанбул Башакшехир - Пендикспор 4:1 Пендикспор - Самсунспор 1:0 Истанбулспор - Пендикспор 2:4 Пендикспор - Фенербахче 0:5 Коньяспор - Пендикспор 1:2 Пендикспор - Сивасспор 2:3 Трабзонспор - Пендикспор 2:1 Пендикспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Адана Демирспор - Пендикспор 3:0 Пендикспор - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Пендикспор 1:1 Бешикташ - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Хатайспор 1:5 Коджаелиспор - Пендикспор 2:0 Пендикспор - Антальяспор 1:1
Результаты матчей
Газиантеп
Пендикспор
Точный счет
1:3
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
2:0
4 раза 44%
0:3
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Точный счет
2:0
6 раз 33%
0:3
3 раза 17%
1:3
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 33%
2
6 раз 33%
1
4 раза 22%
3
2 раза 11%
1
10 раз 56%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Газиантеп
Пендикспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
62
45
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
82
45
37
27
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
144
810
414
216
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|44 - 14
|44
|2.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|32 - 9
|44
|3.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|24 - 20
|29
|4.
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|26 - 26
|29
|5.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|30 - 21
|27
|6.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|31 - 22
|27
|7.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|22 - 23
|26
|8.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|32 - 34
|26
|9.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|23 - 19
|25
|10.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|20 - 27
|21
|11.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|18 - 25
|21
|12.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|22 - 22
|20
|13.
|Заявка
|18
|6
|2
|10
|22 - 29
|20
|14.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 22
|19
|15.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|25 - 24
|19
|16.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|18 - 22
|18
|17.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|18 - 18
|17
|18.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|19 - 29
|15
|19.
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|20 - 41
|15
|20.
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|12 - 30
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|20 - 6
|24
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|26 - 10
|22
|3.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 7
|22
|4.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|14 - 7
|18
|5.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|6.
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|10 - 7
|17
|7.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|8.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 11
|16
|9.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|19 - 20
|14
|10.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 10
|13
|11.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|16 - 14
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 8
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|15.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 9
|11
|16.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|17.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|9 - 9
|11
|18.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 10
|8
|19.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 15
|7
|20.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|18 - 4
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|12 - 3
|20
|3.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 15
|13
|4.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 17
|13
|5.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 14
|12
|6.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|18 - 14
|11
|7.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 13
|11
|8.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 13
|9
|9.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|11 - 15
|9
|10.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|5 - 12
|9
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 18
|9
|12.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 23
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 12
|8
|14.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 13
|7
|15.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 10
|7
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 12
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 10
|5
|18.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|10 - 15
|5
|19.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|8 - 18
|4
|20.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|3 - 15
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|13 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|12 (5)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|11 (2)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|9 (2)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|8 (4)
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 6
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|7
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 5
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 3
|Сивасспор
|Харисис Харилаос
|6