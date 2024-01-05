Тур: 19. Стадион: Тупрас.
0'
20' Желтая карточкаУчан Салих
30' Желтая карточкаЗайнутдинов Бактиёр
0:1
41' ГолДа Кошта Нуну
1:1
45' ГолКиличсой Семих
51' Желтая карточкаАйдын Тайлан Утку
1:2
80' ГолДа Кошта Нуну
1:3
83' ГолДа Кошта Нуну
90' Желтая карточкаГюл Гёкхан
90'+5
Ход матча
20'
41'
45'
1:1
80'
1:2
83'
1:3
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 7
-
4 Угловые 3
-
4 Офсайды 1
-
20 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
34
Гюнок
Мерт
20
Уйсал
Неджип
11
Рашица
Милот
58
Озчан
Ясин
35
Кара
Айтач
97
Гомис
Ирон
- Основной состав
-
34 Гюнок МертВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Уйсал НеджипЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Рашица МилотПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Тыкназ ДемирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Джалимбай Риза
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
58 Озчан ЯсинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Кара АйтачПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Гомис ИронПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Йылдыз МуратВратарь
-
25 Янар АлиВратарь
-
13 Актас АднанЗащитник
- Полузащитник
-
20 Дилли СелимПолузащитник
-
19 Явручу СарпНападающий
-
90 Alp Kilinc
-
Главный тренер: Угурлу Сами
История личных встреч
Бешикташ
Касымпаша
18 матчей
88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
94.4%
11.1%
17 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 13 побед
29 матчей
55.2%
17.2%
27.6%
16 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
58.6%
17.2%
24.2%
17 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
31%
24.1%
44.9%
9 побед 7 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
29
Голов в среднем за матч
2.2
2.07
Среднее время на гол
40
43
Всего голов
22
24
Голов в среднем за матч
1.57
1.6
Среднее время на гол
57
56
Всего голов
55
53
Голов в среднем за матч
1.9
1.83
Тотал матчей
2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
24
Больше 83%
Меньше 17%
5
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
47
49
Бомбардиры внутри турнира
Бешикташ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Колли Омар
|5
|0.28
|Абубакар Венсан
|4
|0.22
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|4 (1)
|0.22
|Тосун Дженк
|3
|0.17
|Рашица Милот
|2
|0.11
|Мулека Джексон
|2
|0.11
|Киличсой Семих
|2
|0.11
|Учан Салих
|1
|0.06
|Геззаль Рашид
|1 (1)
|0.06
|Фернандеш Жедсон
|1
|0.06
|Хаджиахметович Амир
|0
|0
|Ребич Анте
|0
|0
|Уйсал Неджип
|0
|0
|Булут Онур
|0
|0
|Розье Валентен
|0
|0
Касымпаша
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кара Айтач
|9 (2)
|0.5
|Да Кошта Нуну
|6
|0.33
|Фалл Мамаду
|5
|0.28
|Бен Уаннес Мортада
|4
|0.22
|Винк Клаудио
|2
|0.11
|Хайрадинович Харис
|1
|0.06
|Гомис Ирон
|1
|0.06
|Омеруо Кеннет
|1
|0.06
|Нгой Жульен
|1
|0.06
|Озчан Ясин
|1
|0.06
Карточки
Бешикташ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ребич Анте
|5
|0
|Гюнок Мерт
|3
|1
|Хаджиахметович Амир
|3
|1
|Учан Салих
|4
|0
|Уйсал Неджип
|3
|0
|Бингол Тайфур
|3
|0
|Масуаку Артур
|3
|0
|Амарти Даниэль
|3
|0
|Розье Валентен
|3
|0
|Рашица Милот
|2
|0
|Фернандеш Жедсон
|2
|0
|Йилмаз Бурак
|1
|0
|Булут Онур
|1
|0
|Колли Омар
|1
|0
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0
|Мулека Джексон
|1
|0
|Киличсой Семих
|1
|0
Касымпаша
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чифтпынар Садик
|5
|0
|Омеруо Кеннет
|3
|1
|Кара Айтач
|3
|0
|Винк Клаудио
|3
|0
|Хайрадинович Харис
|3
|0
|Бен Уаннес Мортада
|3
|0
|Фалл Мамаду
|2
|0
|Гюл Гёкхан
|2
|0
|Гомис Ирон
|2
|0
|Саддики Дрейс
|2
|0
|Янниотис Андреас
|1
|0
|Нгой Жульен
|1
|0
|Дилли Селим
|1
|0
|Четинкая Эрдем
|1
|0
|Озчан Ясин
|1
|0
|Айдын Тайлан Утку
|1
|0
Результаты матчей
Бешикташ
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Касымпаша
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
4
6
Бешикташ
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Касымпаша
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
12
10
Упущенные победы
7
15
Бешикташ
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
Касымпаша
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
13
14
Упущенные победы
11
21
Голы по времени матча
Забито
13
12
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
3
23%
1
8%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
3
25%
31-45
2
15%
2
17%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
1
8%
6
50%
76-90
Пропущено
11
15
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
9%
2
13%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
2
18%
3
20%
31-45
1
9%
3
20%
46-60
1
9%
1
7%
61-75
6
55%
3
20%
76-90
Забито
12
20
3 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
0
0%
1
5%
1-15
1
8%
5
25%
16-30
2
17%
3
15%
31-45
1
8%
4
20%
46-60
3
25%
3
15%
61-75
5
42%
4
20%
76-90
Пропущено
16
19
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
1
6%
3
16%
1-15
5
31%
1
5%
16-30
2
13%
5
26%
31-45
4
25%
3
16%
46-60
2
13%
3
16%
61-75
2
13%
4
21%
76-90
Забито
25
32
10 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 7
1 Не забивали 4
3
12%
2
6%
1-15
3
12%
5
16%
16-30
4
16%
6
19%
31-45
3
12%
6
19%
46-60
6
24%
3
9%
61-75
6
24%
10
31%
76-90
Пропущено
27
34
11 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 15
2
7%
5
15%
1-15
5
19%
4
12%
16-30
4
15%
8
24%
31-45
5
19%
6
18%
46-60
3
11%
4
12%
61-75
8
30%
30%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Бешикташ
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Хатайспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Аланьяспор 1:3 Лугано - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Фенербахче 1:3
Анкарагюджю - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Брюгге 0:5 Самсунспор - Бешикташ 1:2 Сакарьяспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 1:0 Бешикташ - Будё-Глимт 1:2 Антальяспор - Бешикташ 3:2 Бешикташ - Газиантеп 2:0 Будё-Глимт - Бешикташ 3:1 Галатасарай - Бешикташ 2:1 Бешикташ - Истанбулспор 2:0 Бешикташ - Лугано 2:3 Коньяспор - Бешикташ 0:2 Адана Демирспор - Бешикташ 4:2 Бешикташ - Кайсериспор 2:1 Брюгге - Бешикташ 1:1
Касымпаша
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Касымпаша - Ризеспор 2:2 Антальяспор - Касымпаша 0:0 Самсунспор - Касымпаша 4:2 Касымпаша - Киршехирспор 4:1
Касымпаша - Газиантеп 4:2 Коньяспор - Касымпаша 2:0 Касымпаша - Кайсериспор 3:4 Галатасарай - Касымпаша 2:1 Касымпаша - 68 Аксарай Беледиеспор 3:0 Касымпаша - Истанбулспор 3:1 Сивасспор - Касымпаша 0:1 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 2:3 Касымпаша - Адана Демирспор 2:1 Аланьяспор - Касымпаша 3:3 Касымпаша - Трабзонспор 1:5 Касымпаша - Пендикспор 1:1 Хатайспор - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Анкарагюджю 3:2 Касымпаша - Умраниеспор 3:0
Результаты матчей
Бешикташ
Касымпаша
Точный счет
1:3
3 раза 33%
2:0
3 раза 33%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
2
4 раза 44%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
5 раз 56%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
0
3 раза 33%
3
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
2:0
3 раза 17%
1:3
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
2
9 раз 50%
1
8 раз 44%
0
1 раз 6%
3
6 раз 33%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
2
3 раза 17%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Бешикташ
Касымпаша
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
63
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
63
54
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
171
Больше Меньше
144
99
108
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|44 - 14
|44
|2.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|32 - 9
|44
|3.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|24 - 20
|29
|4.
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|26 - 26
|29
|5.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|30 - 21
|27
|6.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|31 - 22
|27
|7.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|22 - 23
|26
|8.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|32 - 34
|26
|9.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|23 - 19
|25
|10.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|20 - 27
|21
|11.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|18 - 25
|21
|12.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|22 - 22
|20
|13.
|Заявка
|18
|6
|2
|10
|22 - 29
|20
|14.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 22
|19
|15.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|25 - 24
|19
|16.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|18 - 22
|18
|17.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|18 - 18
|17
|18.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|19 - 29
|15
|19.
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|20 - 41
|15
|20.
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|12 - 30
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|20 - 6
|24
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|26 - 10
|22
|3.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 7
|22
|4.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|14 - 7
|18
|5.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|6.
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|10 - 7
|17
|7.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|8.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 11
|16
|9.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|19 - 20
|14
|10.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 10
|13
|11.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|16 - 14
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 8
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|15.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 9
|11
|16.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|17.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|9 - 9
|11
|18.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 10
|8
|19.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 15
|7
|20.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|18 - 4
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|12 - 3
|20
|3.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 15
|13
|4.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 17
|13
|5.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 14
|12
|6.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|18 - 14
|11
|7.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 13
|11
|8.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 13
|9
|9.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|11 - 15
|9
|10.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|5 - 12
|9
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 18
|9
|12.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 23
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 12
|8
|14.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 13
|7
|15.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 10
|7
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 12
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 10
|5
|18.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|10 - 15
|5
|19.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|8 - 18
|4
|20.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|3 - 15
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|13 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|12 (5)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|11 (2)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|9 (2)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|8 (4)
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 6
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|7
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 5
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 3
|Сивасспор
|Харисис Харилаос
|6