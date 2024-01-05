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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: .
Бешикташ
1:3
Конец матча
Касымпаша
0'
20' Желтая карточка
Учан Салих
30' Желтая карточка
Зайнутдинов Бактиёр
0:1
41' Гол
Да Кошта Нуну
1:1
45' Гол
Киличсой Семих
51' Желтая карточка
Айдын Тайлан Утку
1:2
80' Гол
Да Кошта Нуну
1:3
83' Гол
Да Кошта Нуну
90' Желтая карточка
Гюл Гёкхан
90'+5

Ход матча

20'
Учан Салих
 
30'
Зайнутдинов Бактиёр
 
41'
0:1
Да Кошта Нуну
(Хайрадинович Харис)
45'
Киличсой Семих
1:1
51'
 
Айдын Тайлан Утку
60'
Тосун Дженк
Мулека Джексон
 
60'
Геззаль Рашид
Учан Салих
 
68'
Сануч Тайиб
Уйсал Неджип
 
80'
1:2
Да Кошта Нуну
(Гомис Ирон)
81'
Делибаш Эмирхан
Киличсой Семих
 
83'
1:3
Да Кошта Нуну
(Винк Клаудио)
90'
 
Гюл Гёкхан

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 3
  • 4 Офсайды 1
  • 20 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
34
Гюнок
Мерт
4
Булут
Онур
22
Зайнутдинов
Бактиёр
20
Уйсал
Неджип
79
Эмрекан
Терзи
19
Хаджиахметович
Амир
11
Рашица
Милот
8
Учан
Салих
83
Фернандеш
Жедсон
90
Киличсой
Семих
40
Мулека
Джексон
1
Янниотис
Андреас
2
Винк
Клаудио
29
Айдын
Тайлан
Утку
58
Озчан
Ясин
12
Бен
Уаннес
Мортада
6
Гюл
Гёкхан
35
Кара
Айтач
7
Фалл
Мамаду
10
Хайрадинович
Харис
97
Гомис
Ирон
18
Да
Кошта
Нуну
Бешикташ
4-1-4-1
Касымпаша
4-2-3-1

История личных встреч

Бешикташ
Касымпаша

18 матчей

88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

94.4%
11.1%
17 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 13 побед

29 матчей

55.2%
17.2%
27.6%
16 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

58.6%
17.2%
24.2%
17 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

31%
24.1%
44.9%
9 побед 7 ничьих 13 побед

История матчей

С
2:5
С
2:1
С
0:3
С
1:1
С
1:0
С
3:0
С
3:2
С
2:3
С
3:2
С
4:1
С
2:1
С
2:2
С
4:1
С
2:1
С
2:1
С
3:3
С
1:5
С
2:0
С
2:1
С
0:3
С
2:1
С
1:3
С
1:3
С
0:1
С
1:1
С
2:2
К
1:3
С
2:1
С
4:2

Голы

Всего голов

33
29

Голов в среднем за матч

2.2
2.07

Среднее время на гол

40
43

Всего голов

22
24

Голов в среднем за матч

1.57
1.6

Среднее время на гол

57
56

Всего голов

55
53

Голов в среднем за матч

1.9
1.83

Тотал матчей

2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
24
Больше 83%
Меньше 17%
5
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

47
49

Бомбардиры внутри турнира

Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Колли Омар 5 0.28
Абубакар Венсан 4 0.22
Окслейд-Чемберлен Алекс 4 (1) 0.22
Тосун Дженк 3 0.17
Рашица Милот 2 0.11
Мулека Джексон 2 0.11
Киличсой Семих 2 0.11
Учан Салих 1 0.06
Геззаль Рашид 1 (1) 0.06
Фернандеш Жедсон 1 0.06
Хаджиахметович Амир 0 0
Ребич Анте 0 0
Уйсал Неджип 0 0
Булут Онур 0 0
Розье Валентен 0 0
Касымпаша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кара Айтач 9 (2) 0.5
Да Кошта Нуну 6 0.33
Фалл Мамаду 5 0.28
Бен Уаннес Мортада 4 0.22
Винк Клаудио 2 0.11
Хайрадинович Харис 1 0.06
Гомис Ирон 1 0.06
Омеруо Кеннет 1 0.06
Нгой Жульен 1 0.06
Озчан Ясин 1 0.06

Карточки

Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ребич Анте 5 0
Гюнок Мерт 3 1
Хаджиахметович Амир 3 1
Учан Салих 4 0
Уйсал Неджип 3 0
Бингол Тайфур 3 0
Масуаку Артур 3 0
Амарти Даниэль 3 0
Розье Валентен 3 0
Рашица Милот 2 0
Фернандеш Жедсон 2 0
Йилмаз Бурак 1 0
Булут Онур 1 0
Колли Омар 1 0
Зайнутдинов Бактиёр 1 0
Мулека Джексон 1 0
Киличсой Семих 1 0
Касымпаша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чифтпынар Садик 5 0
Омеруо Кеннет 3 1
Кара Айтач 3 0
Винк Клаудио 3 0
Хайрадинович Харис 3 0
Бен Уаннес Мортада 3 0
Фалл Мамаду 2 0
Гюл Гёкхан 2 0
Гомис Ирон 2 0
Саддики Дрейс 2 0
Янниотис Андреас 1 0
Нгой Жульен 1 0
Дилли Селим 1 0
Четинкая Эрдем 1 0
Озчан Ясин 1 0
Айдын Тайлан Утку 1 0

Результаты матчей

Бешикташ
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Касымпаша
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

4
6
Бешикташ
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Касымпаша
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

12
10

Упущенные победы

7
15
Бешикташ
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
Касымпаша
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

13
14

Упущенные победы

11
21

Голы по времени матча

Забито

13
12
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
3
23%
1
8%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
3
25%
31-45
2
15%
2
17%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
1
8%
6
50%
76-90

Пропущено

11
15
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
9%
2
13%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
2
18%
3
20%
31-45
1
9%
3
20%
46-60
1
9%
1
7%
61-75
6
55%
3
20%
76-90

Забито

12
20
3 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
0
0%
1
5%
1-15
1
8%
5
25%
16-30
2
17%
3
15%
31-45
1
8%
4
20%
46-60
3
25%
3
15%
61-75
5
42%
4
20%
76-90

Пропущено

16
19
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
1
6%
3
16%
1-15
5
31%
1
5%
16-30
2
13%
5
26%
31-45
4
25%
3
16%
46-60
2
13%
3
16%
61-75
2
13%
4
21%
76-90

Забито

25
32
10 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 7
1 Не забивали 4
3
12%
2
6%
1-15
3
12%
5
16%
16-30
4
16%
6
19%
31-45
3
12%
6
19%
46-60
6
24%
3
9%
61-75
6
24%
10
31%
76-90

Пропущено

27
34
11 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 15
2
7%
5
15%
1-15
5
19%
4
12%
16-30
4
15%
8
24%
31-45
5
19%
6
18%
46-60
3
11%
4
12%
61-75
8
30%
30%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Бешикташ
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Хатайспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Аланьяспор 1:3 Лугано - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Фенербахче 1:3
Анкарагюджю - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Брюгге 0:5 Самсунспор - Бешикташ 1:2 Сакарьяспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 1:0 Бешикташ - Будё-Глимт 1:2 Антальяспор - Бешикташ 3:2 Бешикташ - Газиантеп 2:0 Будё-Глимт - Бешикташ 3:1 Галатасарай - Бешикташ 2:1 Бешикташ - Истанбулспор 2:0 Бешикташ - Лугано 2:3 Коньяспор - Бешикташ 0:2 Адана Демирспор - Бешикташ 4:2 Бешикташ - Кайсериспор 2:1 Брюгге - Бешикташ 1:1
Касымпаша
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Касымпаша - Ризеспор 2:2 Антальяспор - Касымпаша 0:0 Самсунспор - Касымпаша 4:2 Касымпаша - Киршехирспор 4:1
Касымпаша - Газиантеп 4:2 Коньяспор - Касымпаша 2:0 Касымпаша - Кайсериспор 3:4 Галатасарай - Касымпаша 2:1 Касымпаша - 68 Аксарай Беледиеспор 3:0 Касымпаша - Истанбулспор 3:1 Сивасспор - Касымпаша 0:1 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 2:3 Касымпаша - Адана Демирспор 2:1 Аланьяспор - Касымпаша 3:3 Касымпаша - Трабзонспор 1:5 Касымпаша - Пендикспор 1:1 Хатайспор - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Анкарагюджю 3:2 Касымпаша - Умраниеспор 3:0

Результаты матчей

Бешикташ
Касымпаша

Точный счет

1:3
3 раза 33%
2:0
3 раза 33%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
2
4 раза 44%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
0
3 раза 33%
3
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

2:0
3 раза 17%
1:3
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

2
9 раз 50%
1
8 раз 44%
0
1 раз 6%
3
6 раз 33%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
2
3 раза 17%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Бешикташ
Касымпаша

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
1.5
Больше Меньше
6
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
3
5
4
1.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
1
0.5
Больше Меньше
14
4
9
9
1.5
10
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 17 14 2 1 44 - 14 44
2.
Галатасарай
 Заявка 17 14 2 1 32 - 9 44
3.
Кайсериспор
 Заявка 17 8 5 4 24 - 20 29
4.
Бешикташ
 Заявка 18 9 2 7 26 - 26 29
5.
Трабзонспор
 Заявка 16 8 3 5 30 - 21 27
6.
Адана Демирспор
 Заявка 17 7 6 4 31 - 22 27
7.
Ризеспор
 Заявка 17 7 5 5 22 - 23 26
8.
Касымпаша
 Заявка 18 7 5 6 32 - 34 26
9.
Антальяспор
 Заявка 18 6 7 5 23 - 19 25
10.
Сивасспор
 Заявка 17 5 6 6 20 - 27 21
11.
Аланьяспор
 Заявка 18 5 6 7 18 - 25 21
12.
Анкарагюджю
 Заявка 17 4 8 5 22 - 22 20
13.
Газиантеп
 Заявка 18 6 2 10 22 - 29 20
14.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 17 5 4 8 19 - 22 19
15.
Хатайспор
 Заявка 17 4 7 6 25 - 24 19
16.
Коньяспор
 Заявка 17 4 6 7 18 - 22 18
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 17 4 5 8 18 - 18 17
18.
Самсунспор
 Заявка 17 4 3 10 19 - 29 15
19.
Пендикспор
 Заявка 18 3 6 9 20 - 41 15
20.
Истанбулспор
 Заявка 16 2 2 12 12 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 8 8 0 0 20 - 6 24
2.
Фенербахче
 Заявка 9 7 1 1 26 - 10 22
3.
Адана Демирспор
 Заявка 9 7 1 1 21 - 7 22
4.
Кайсериспор
 Заявка 9 5 3 1 14 - 7 18
5.
Ризеспор
 Заявка 8 5 2 1 12 - 5 17
6.
Антальяспор
 Заявка 10 4 5 1 10 - 7 17
7.
Трабзонспор
 Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
8.
Бешикташ
 Заявка 9 5 1 3 13 - 11 16
9.
Касымпаша
 Заявка 9 4 2 3 19 - 20 14
10.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 8 4 1 3 14 - 10 13
11.
Хатайспор
 Заявка 8 3 3 2 16 - 14 12
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 9 3 3 3 11 - 8 12
13.
Аланьяспор
 Заявка 9 3 3 3 13 - 13 12
14.
Самсунспор
 Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
15.
Коньяспор
 Заявка 9 3 2 4 10 - 9 11
16.
Газиантеп
 Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
17.
Анкарагюджю
 Заявка 9 2 5 2 9 - 9 11
18.
Сивасспор
 Заявка 8 1 5 2 8 - 10 8
19.
Истанбулспор
 Заявка 8 2 1 5 9 - 15 7
20.
Пендикспор
 Заявка 8 1 3 4 7 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 8 7 1 0 18 - 4 22
2.
Галатасарай
 Заявка 9 6 2 1 12 - 3 20
3.
Бешикташ
 Заявка 9 4 1 4 13 - 15 13
4.
Сивасспор
 Заявка 9 4 1 4 12 - 17 13
5.
Касымпаша
 Заявка 9 3 3 3 13 - 14 12
6.
Трабзонспор
 Заявка 8 3 2 3 18 - 14 11
7.
Кайсериспор
 Заявка 8 3 2 3 10 - 13 11
8.
Анкарагюджю
 Заявка 8 2 3 3 13 - 13 9
9.
Газиантеп
 Заявка 9 3 0 6 11 - 15 9
10.
Аланьяспор
 Заявка 9 2 3 4 5 - 12 9
11.
Ризеспор
 Заявка 9 2 3 4 10 - 18 9
12.
Пендикспор
 Заявка 10 2 3 5 13 - 23 9
13.
Антальяспор
 Заявка 8 2 2 4 13 - 12 8
14.
Коньяспор
 Заявка 8 1 4 3 8 - 13 7
15.
Хатайспор
 Заявка 9 1 4 4 9 - 10 7
16.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 9 1 3 5 5 - 12 6
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 8 1 2 5 7 - 10 5
18.
Адана Демирспор
 Заявка 8 0 5 3 10 - 15 5
19.
Самсунспор
 Заявка 9 1 1 7 8 - 18 4
20.
Истанбулспор
 Заявка 8 0 1 7 3 - 15 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 13 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 12 (5)
Кайсериспор Тиам Маме 11 (2)
Касымпаша Кара Айтач 9 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 6
Аланьяспор Алмейда Ричард 7
Газиантеп Соялп Фуркан 1 5
Фенербахче Юксек Исмаил 2 3
Сивасспор Харисис Харилаос 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Рашица Милот сделал результативную передачу.
  • 47'
    Г О О О О Л - Киличсой Семих бьет в цель!
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