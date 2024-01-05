Тур: 19. Стадион: Анталья Арена.
0:0
Конец матча
Ход матча
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 2
-
9 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
89
Сари
Вейсел
44
Налдо
Гомес
11
Вурал
Гюрай
77
Бютюки
Зюмер
29
Балковец
Юре
11
Айдын
Огуз
10
Новаиш
Жоау
88
Оздемир
Юсуф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
89 Сари ВейселЗащитник
-
44 Налдо ГомесЗащитник
-
11 Вурал ГюрайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Бютюки ЗюмерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Топрак ОмерЗащитник
-
10 Ларссон СэмПолузащитник
-
19 Акьоль УфукПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Узун ЭмреПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ялчин Серген
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Балковец ЮреЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Айдын ОгузПолузащитник
-
10 Новаиш ЖоауПолузащитник
-
88 Оздемир ЮсуфПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Карагёз ЮсуфВратарь
- Защитник
-
20 Аксой ФатихЗащитник
-
42 Бахадир ЮнусЗащитник
-
26 Алтинаш ЭренПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Систо ПионеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Текке Фатих
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Антальяспор
Аланьяспор
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
72.7%
54.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед
24 матча
41.7%
25%
33.3%
10 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
33.3%
45.8%
20.9%
8 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
37.5%
29.2%
8 побед 9 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
13
Голов в среднем за матч
1.58
1.08
Среднее время на гол
56
83
Всего голов
21
11
Голов в среднем за матч
1.75
0.92
Среднее время на гол
51
98
Всего голов
40
24
Голов в среднем за матч
1.67
1
Тотал матчей
2.5
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
54
90
Бомбардиры внутри турнира
Антальяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Букса Адам
|8 (1)
|0.44
|Джехезкель Сагив
|5
|0.28
|Ешильюрт Эрдоган
|2
|0.11
|Ларссон Сэм
|2
|0.11
|Шарич Дарио
|2
|0.11
|Вурал Гюрай
|1
|0.06
|Ван де Стрек Сандер
|1
|0.06
|Сари Вейсел
|1
|0.06
|Ассомбалонга Бритт
|1
|0.06
|Сафури Рамиз
|0
|0
|Балчи Бюньямин
|0
|0
|Топрак Омер
|0
|0
|Бютюки Зюмер
|0
|0
|Ракип Эрдаль
|0
|0
|Хольтманн Геррит
|0
|0
Аланьяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Новаиш Жоау
|5 (2)
|0.28
|Феррейра Карлос Эдуардо
|3
|0.17
|Айдын Огуз
|2
|0.11
|Оздемир Юсуф
|2
|0.11
|Жанвье Николя
|2
|0.11
|Кордова Серхио
|2
|0.11
|Аугусто Лойде
|1
|0.06
|Аксой Фатих
|1
|0.06
|Алити Фидан
|0
|0
Карточки
Антальяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ракип Эрдаль
|3
|1
|Сари Вейсел
|4
|0
|Ассомбалонга Бритт
|4
|0
|Вурал Гюрай
|4
|0
|Букса Адам
|4
|0
|Джехезкель Сагив
|4
|0
|Шарич Дарио
|2
|0
|Балчи Бюньямин
|2
|0
|Калузиньски Якуб
|2
|0
|Топрак Омер
|1
|0
|Ешильюрт Эрдоган
|1
|0
|Ван де Стрек Сандер
|1
|0
|Сафури Рамиз
|1
|0
|Хольтманн Геррит
|1
|0
|Дадакдениз Атаберк
|1
|0
|Акьоль Уфук
|1
|0
|Бильсель Эге
|1
|0
Аланьяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алмейда Ричард
|7
|0
|Оздемир Юсуф
|6
|0
|Байыр Фуркан
|5
|0
|Аугусто Лойде
|5
|0
|Караджа Эфеджан
|3
|0
|Новаиш Жоау
|3
|0
|Жанвье Николя
|3
|0
|Эрдоган Эмер
|1
|1
|Ташкиран Махмут
|2
|0
|Балковец Юре
|2
|0
|Алити Фидан
|2
|0
|Айдын Огуз
|0
|1
|Кордова Серхио
|1
|0
|Феррейра Карлос Эдуардо
|1
|0
|Силва Андерсон
|1
|0
|Лима Нуно
|1
|0
Результаты матчей
Антальяспор
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
80% (8)
10% (1)
Аланьяспор
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
2
2
Антальяспор
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Аланьяспор
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
10
12
Антальяспор
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (6)
56% (10)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
61% (11)
22% (4)
Аланьяспор
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
11% (2)
50% (9)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
10
7
Упущенные победы
12
14
Голы по времени матча
Забито
10
6
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 14
3
30%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
1
17%
31-45
3
30%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
10%
4
67%
76-90
Пропущено
7
11
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
43%
2
18%
31-45
2
29%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
29%
2
18%
76-90
Забито
13
13
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
2
15%
1
8%
1-15
1
8%
5
38%
16-30
2
15%
2
15%
31-45
3
23%
1
8%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
3
23%
3
23%
76-90
Пропущено
12
13
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
5
38%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
1
8%
7
54%
76-90
Забито
23
19
11 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 9
6 Не забивали 8
5
22%
1
5%
1-15
3
13%
5
26%
16-30
3
13%
3
16%
31-45
6
26%
2
11%
46-60
2
9%
1
5%
61-75
4
17%
7
37%
76-90
Пропущено
19
24
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
2
11%
1
4%
1-15
2
11%
1
4%
16-30
6
32%
7
29%
29%
31-45
3
16%
3
13%
46-60
3
16%
3
13%
61-75
3
16%
9
38%
76-90
Результаты последних матчей
Антальяспор
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Адана Демирспор - Антальяспор 2:1 Антальяспор - Касымпаша 0:0 Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Антальяспор - Кепез Беледие Анталья 6:1
Хатайспор - Антальяспор 3:3 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Антальяспор - Серик Беледиеспор 3:1 Анкарагюджю - Антальяспор 0:4 Антальяспор - Бешикташ 3:2 Антальяспор - 52 Ордуспор 3:0 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Газиантеп - Антальяспор 1:0 Антальяспор - Галатасарай 0:2 Истанбулспор - Антальяспор 1:2 Антальяспор - Самсунспор 2:0 Фенербахче - Антальяспор 3:2 Антальяспор - Кайсериспор 1:1 Сивасспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Коньяспор 1:1 Трабзонспор - Антальяспор 1:0
Аланьяспор
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Аланьяспор - Самсунспор 3:1 Бешикташ - Аланьяспор 1:3 Истанбулспор - Аланьяспор 0:1 Аланьяспор - Коджаелиспор 1:0
Аланьяспор - Коньяспор 2:2 Галатасарай - Аланьяспор 4:0 Аланьяспор - Газиантеп 0:3 Кайсериспор - Аланьяспор 1:0 Аланьяспор - Кютахьяспор 4:1 Аланьяспор - Сивасспор 1:2 Трабзонспор - Аланьяспор 1:0 Аланьяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Адана Демирспор - Аланьяспор 4:0 Аланьяспор - Фенербахче 0:1 Аланьяспор - Касымпаша 3:3 Пендикспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Ризеспор - Аланьяспор 0:0 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 2:0 НАК Бреда - Аланьяспор 1:1
Результаты матчей
Антальяспор
Аланьяспор
Точный счет
0:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
4:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:0
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 33%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
0
9 раз 50%
1
3 раза 17%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
Тоталы голов в матче
Антальяспор
Аланьяспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
63
37
54
19
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
36
44
18
26
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
99
711
612
315
315
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|44 - 14
|44
|2.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|32 - 9
|44
|3.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|24 - 20
|29
|4.
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|26 - 26
|29
|5.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|30 - 21
|27
|6.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|31 - 22
|27
|7.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|22 - 23
|26
|8.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|32 - 34
|26
|9.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|23 - 19
|25
|10.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|20 - 27
|21
|11.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|18 - 25
|21
|12.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|22 - 22
|20
|13.
|Заявка
|18
|6
|2
|10
|22 - 29
|20
|14.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 22
|19
|15.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|25 - 24
|19
|16.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|18 - 22
|18
|17.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|18 - 18
|17
|18.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|19 - 29
|15
|19.
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|20 - 41
|15
|20.
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|12 - 30
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|20 - 6
|24
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|26 - 10
|22
|3.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 7
|22
|4.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|14 - 7
|18
|5.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|6.
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|10 - 7
|17
|7.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|8.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 11
|16
|9.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|19 - 20
|14
|10.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 10
|13
|11.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|16 - 14
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 8
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|15.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 9
|11
|16.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|17.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|9 - 9
|11
|18.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 10
|8
|19.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 15
|7
|20.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|18 - 4
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|12 - 3
|20
|3.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 15
|13
|4.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 17
|13
|5.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 14
|12
|6.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|18 - 14
|11
|7.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 13
|11
|8.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 13
|9
|9.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|11 - 15
|9
|10.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|5 - 12
|9
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 18
|9
|12.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 23
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 12
|8
|14.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 13
|7
|15.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 10
|7
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 12
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 10
|5
|18.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|10 - 15
|5
|19.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|8 - 18
|4
|20.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|3 - 15
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|13 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|12 (5)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|11 (2)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|9 (2)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|8 (4)
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 6
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|7
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 5
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 3
|Сивасспор
|Харисис Харилаос
|6