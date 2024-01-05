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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: .
Антальяспор
0:0
Конец матча
Аланьяспор
0'
56' Желтая карточка
Джехезкель Сагив
81' Желтая карточка
Сари Вейсел
90'+4

Ход матча

56'
Джехезкель Сагив
 
63'
Ван де Стрек Сандер
Ракип Эрдаль
 
65'
 
Жанвье Николя
Новаиш Жоау
74'
Хольтманн Геррит
Джехезкель Сагив
 
74'
Ларссон Сэм
Бютюки Зюмер
 
74'
Ассомбалонга Бритт
Букса Адам
 
81'
Сари Вейсел
 
90'
 
Кордова Серхио
Караджа Эфеджан

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
1
Лейте
Элтон
17
Ешильюрт
Эрдоган
89
Сари
Вейсел
44
Налдо
Гомес
11
Вурал
Гюрай
6
Ракип
Эрдаль
18
Калузиньски
Якуб
29
Джехезкель
Сагив
8
Шарич
Дарио
77
Бютюки
Зюмер
9
Букса
Адам
1
Ташкиран
Махмут
94
Хадергьонай
Флорент
2
Лима
Нуно
5
Алити
Фидан
29
Балковец
Юре
25
Алмейда
Ричард
8
Фер
Лерой
11
Айдын
Огуз
10
Новаиш
Жоау
88
Оздемир
Юсуф
7
Караджа
Эфеджан
Антальяспор
4-2-3-1
Аланьяспор
4-2-3-1

История личных встреч

Антальяспор
Аланьяспор

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

72.7%
54.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед

24 матча

41.7%
25%
33.3%
10 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

33.3%
45.8%
20.9%
8 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
37.5%
29.2%
8 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

ТМК
2:1
С
3:1
С
3:2
С
1:3
С
3:0
К
2:0
С
4:0
С
0:2
С
1:0
К
4:0
К
0:1
С
0:0
ТМК
0:0
ТМК
0:0
С
3:0
С
0:1
ТМК
1:1
С
3:2
С
3:1
ТМК
3:3
С
2:1
С
2:1
ТПЛ
0:0
ТПЛ
0:4

Голы

Всего голов

19
13

Голов в среднем за матч

1.58
1.08

Среднее время на гол

56
83

Всего голов

21
11

Голов в среднем за матч

1.75
0.92

Среднее время на гол

51
98

Всего голов

40
24

Голов в среднем за матч

1.67
1

Тотал матчей

2.5
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

54
90

Бомбардиры внутри турнира

Антальяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Букса Адам 8 (1) 0.44
Джехезкель Сагив 5 0.28
Ешильюрт Эрдоган 2 0.11
Ларссон Сэм 2 0.11
Шарич Дарио 2 0.11
Вурал Гюрай 1 0.06
Ван де Стрек Сандер 1 0.06
Сари Вейсел 1 0.06
Ассомбалонга Бритт 1 0.06
Сафури Рамиз 0 0
Балчи Бюньямин 0 0
Топрак Омер 0 0
Бютюки Зюмер 0 0
Ракип Эрдаль 0 0
Хольтманн Геррит 0 0
Аланьяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Новаиш Жоау 5 (2) 0.28
Феррейра Карлос Эдуардо 3 0.17
Айдын Огуз 2 0.11
Оздемир Юсуф 2 0.11
Жанвье Николя 2 0.11
Кордова Серхио 2 0.11
Аугусто Лойде 1 0.06
Аксой Фатих 1 0.06
Алити Фидан 0 0

Карточки

Антальяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракип Эрдаль 3 1
Сари Вейсел 4 0
Ассомбалонга Бритт 4 0
Вурал Гюрай 4 0
Букса Адам 4 0
Джехезкель Сагив 4 0
Шарич Дарио 2 0
Балчи Бюньямин 2 0
Калузиньски Якуб 2 0
Топрак Омер 1 0
Ешильюрт Эрдоган 1 0
Ван де Стрек Сандер 1 0
Сафури Рамиз 1 0
Хольтманн Геррит 1 0
Дадакдениз Атаберк 1 0
Акьоль Уфук 1 0
Бильсель Эге 1 0
Аланьяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алмейда Ричард 7 0
Оздемир Юсуф 6 0
Байыр Фуркан 5 0
Аугусто Лойде 5 0
Караджа Эфеджан 3 0
Новаиш Жоау 3 0
Жанвье Николя 3 0
Эрдоган Эмер 1 1
Ташкиран Махмут 2 0
Балковец Юре 2 0
Алити Фидан 2 0
Айдын Огуз 0 1
Кордова Серхио 1 0
Феррейра Карлос Эдуардо 1 0
Силва Андерсон 1 0
Лима Нуно 1 0

Результаты матчей

Антальяспор
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
80% (8)
10% (1)
Аланьяспор
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

2
2
Антальяспор
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Аланьяспор
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

10
12
Антальяспор
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (6)
56% (10)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
61% (11)
22% (4)
Аланьяспор
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
11% (2)
50% (9)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

10
7

Упущенные победы

12
14

Голы по времени матча

Забито

10
6
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 14
3
30%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
1
17%
31-45
3
30%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
10%
4
67%
76-90

Пропущено

7
11
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
43%
2
18%
31-45
2
29%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
29%
2
18%
76-90

Забито

13
13
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
2
15%
1
8%
1-15
1
8%
5
38%
16-30
2
15%
2
15%
31-45
3
23%
1
8%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
3
23%
3
23%
76-90

Пропущено

12
13
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
5
38%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
1
8%
7
54%
76-90

Забито

23
19
11 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 9
6 Не забивали 8
5
22%
1
5%
1-15
3
13%
5
26%
16-30
3
13%
3
16%
31-45
6
26%
2
11%
46-60
2
9%
1
5%
61-75
4
17%
7
37%
76-90

Пропущено

19
24
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
2
11%
1
4%
1-15
2
11%
1
4%
16-30
6
32%
7
29%
29%
31-45
3
16%
3
13%
46-60
3
16%
3
13%
61-75
3
16%
9
38%
76-90

Результаты последних матчей

Антальяспор
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Адана Демирспор - Антальяспор 2:1 Антальяспор - Касымпаша 0:0 Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Антальяспор - Кепез Беледие Анталья 6:1
Хатайспор - Антальяспор 3:3 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Антальяспор - Серик Беледиеспор 3:1 Анкарагюджю - Антальяспор 0:4 Антальяспор - Бешикташ 3:2 Антальяспор - 52 Ордуспор 3:0 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Газиантеп - Антальяспор 1:0 Антальяспор - Галатасарай 0:2 Истанбулспор - Антальяспор 1:2 Антальяспор - Самсунспор 2:0 Фенербахче - Антальяспор 3:2 Антальяспор - Кайсериспор 1:1 Сивасспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Коньяспор 1:1 Трабзонспор - Антальяспор 1:0
Аланьяспор
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Аланьяспор - Самсунспор 3:1 Бешикташ - Аланьяспор 1:3 Истанбулспор - Аланьяспор 0:1 Аланьяспор - Коджаелиспор 1:0
Аланьяспор - Коньяспор 2:2 Галатасарай - Аланьяспор 4:0 Аланьяспор - Газиантеп 0:3 Кайсериспор - Аланьяспор 1:0 Аланьяспор - Кютахьяспор 4:1 Аланьяспор - Сивасспор 1:2 Трабзонспор - Аланьяспор 1:0 Аланьяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Адана Демирспор - Аланьяспор 4:0 Аланьяспор - Фенербахче 0:1 Аланьяспор - Касымпаша 3:3 Пендикспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Ризеспор - Аланьяспор 0:0 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 2:0 НАК Бреда - Аланьяспор 1:1

Результаты матчей

Антальяспор
Аланьяспор

Точный счет

0:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
4:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:0
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 33%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
0
9 раз 50%
1
3 раза 17%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%

Тоталы голов в матче

Антальяспор
Аланьяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
6
3
3
7
1.5
5
4
1
9
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
3
6
4
4
1.5
1
8
2
6
2.5
1
8
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
9
9
7
11
1.5
6
12
3
15
2.5
3
15
1
17
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 17 14 2 1 44 - 14 44
2.
Галатасарай
 Заявка 17 14 2 1 32 - 9 44
3.
Кайсериспор
 Заявка 17 8 5 4 24 - 20 29
4.
Бешикташ
 Заявка 18 9 2 7 26 - 26 29
5.
Трабзонспор
 Заявка 16 8 3 5 30 - 21 27
6.
Адана Демирспор
 Заявка 17 7 6 4 31 - 22 27
7.
Ризеспор
 Заявка 17 7 5 5 22 - 23 26
8.
Касымпаша
 Заявка 18 7 5 6 32 - 34 26
9.
Антальяспор
 Заявка 18 6 7 5 23 - 19 25
10.
Сивасспор
 Заявка 17 5 6 6 20 - 27 21
11.
Аланьяспор
 Заявка 18 5 6 7 18 - 25 21
12.
Анкарагюджю
 Заявка 17 4 8 5 22 - 22 20
13.
Газиантеп
 Заявка 18 6 2 10 22 - 29 20
14.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 17 5 4 8 19 - 22 19
15.
Хатайспор
 Заявка 17 4 7 6 25 - 24 19
16.
Коньяспор
 Заявка 17 4 6 7 18 - 22 18
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 17 4 5 8 18 - 18 17
18.
Самсунспор
 Заявка 17 4 3 10 19 - 29 15
19.
Пендикспор
 Заявка 18 3 6 9 20 - 41 15
20.
Истанбулспор
 Заявка 16 2 2 12 12 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 8 8 0 0 20 - 6 24
2.
Фенербахче
 Заявка 9 7 1 1 26 - 10 22
3.
Адана Демирспор
 Заявка 9 7 1 1 21 - 7 22
4.
Кайсериспор
 Заявка 9 5 3 1 14 - 7 18
5.
Ризеспор
 Заявка 8 5 2 1 12 - 5 17
6.
Антальяспор
 Заявка 10 4 5 1 10 - 7 17
7.
Трабзонспор
 Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
8.
Бешикташ
 Заявка 9 5 1 3 13 - 11 16
9.
Касымпаша
 Заявка 9 4 2 3 19 - 20 14
10.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 8 4 1 3 14 - 10 13
11.
Хатайспор
 Заявка 8 3 3 2 16 - 14 12
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 9 3 3 3 11 - 8 12
13.
Аланьяспор
 Заявка 9 3 3 3 13 - 13 12
14.
Самсунспор
 Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
15.
Коньяспор
 Заявка 9 3 2 4 10 - 9 11
16.
Газиантеп
 Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
17.
Анкарагюджю
 Заявка 9 2 5 2 9 - 9 11
18.
Сивасспор
 Заявка 8 1 5 2 8 - 10 8
19.
Истанбулспор
 Заявка 8 2 1 5 9 - 15 7
20.
Пендикспор
 Заявка 8 1 3 4 7 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 8 7 1 0 18 - 4 22
2.
Галатасарай
 Заявка 9 6 2 1 12 - 3 20
3.
Бешикташ
 Заявка 9 4 1 4 13 - 15 13
4.
Сивасспор
 Заявка 9 4 1 4 12 - 17 13
5.
Касымпаша
 Заявка 9 3 3 3 13 - 14 12
6.
Трабзонспор
 Заявка 8 3 2 3 18 - 14 11
7.
Кайсериспор
 Заявка 8 3 2 3 10 - 13 11
8.
Анкарагюджю
 Заявка 8 2 3 3 13 - 13 9
9.
Газиантеп
 Заявка 9 3 0 6 11 - 15 9
10.
Аланьяспор
 Заявка 9 2 3 4 5 - 12 9
11.
Ризеспор
 Заявка 9 2 3 4 10 - 18 9
12.
Пендикспор
 Заявка 10 2 3 5 13 - 23 9
13.
Антальяспор
 Заявка 8 2 2 4 13 - 12 8
14.
Коньяспор
 Заявка 8 1 4 3 8 - 13 7
15.
Хатайспор
 Заявка 9 1 4 4 9 - 10 7
16.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 9 1 3 5 5 - 12 6
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 8 1 2 5 7 - 10 5
18.
Адана Демирспор
 Заявка 8 0 5 3 10 - 15 5
19.
Самсунспор
 Заявка 9 1 1 7 8 - 18 4
20.
Истанбулспор
 Заявка 8 0 1 7 3 - 15 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 13 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 12 (5)
Кайсериспор Тиам Маме 11 (2)
Касымпаша Кара Айтач 9 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 6
Аланьяспор Алмейда Ричард 7
Газиантеп Соялп Фуркан 1 5
Фенербахче Юксек Исмаил 2 3
Сивасспор Харисис Харилаос 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 16'
    Г О О О О Л - Шарич Дарио бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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Где смотреть матч Антальяспор 0:0 Аланьяспор онлайн

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