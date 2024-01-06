Тур: 19. Стадион: Кайкур Диди Стадиуму.
Ход матча
19'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 0
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
Прогноз на матч от Liveresult
23
Аккан
Гёкхан
22
Аличи
Керим
13
Гулам
Фаузи
- Основной состав
-
23 Аккан ГёкханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Гёрген ЗаферВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Коркмаз ЭрайЗащитник
- Полузащитник
-
21 Пинчи ОскарПолузащитник
-
54 Пала МитхатПолузащитник
-
20 Мор Фэй МэймНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Палут Ильхан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Аличи КеримЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Гулам ФаузиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ходжич АрминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бекай ВисарВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Матур ОгужанЗащитник
-
20 Абид РейанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Демирель Волкан
История личных встреч
Ризеспор
Хатайспор
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
5 матчей
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
0.5
1.67
Среднее время на гол
180
54
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
0.8
1.4
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
112
64
Бомбардиры внутри турнира
Ризеспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варешанович Дал
|6
|0.33
|Гайч Адольфо
|6
|0.33
|Кесер Бенхур
|4
|0.22
|Олавоин Ибрахим
|2
|0.11
|Шелви Джонджо
|1
|0.06
|Зекири Альтин
|1
|0.06
|Мари Джон
|1
|0.06
|Мочи Отилла
|1
|0.06
|Зауэр Густаво
|1 (1)
|0.06
|Топчу Эмир Хан
|0
|0
|Пала Митхат
|0
|0
|Шахин Мухаммет Таха
|0
|0
|Османоглу Синан
|0
|0
|Пехливан Халиль
|0
|0
|Яшар Сейфеттин Анил
|0
|0
Хатайспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Страндберг Карлос
|5 (1)
|0.28
|Деле-Баширу Фисайо
|4
|0.22
|Дадашов Ренат
|4 (3)
|0.22
|Ламкель Зе Дидье
|3
|0.17
|Ривас Ригоберто
|2
|0.11
|Саглам Геркем
|1
|0.06
|Гулам Фаузи
|1
|0.06
|Аличи Керим
|1
|0.06
|Ходжич Армин II
|1
|0.06
|Абид Рейан
|1
|0.06
|Килама Ги-Марселен
|1
|0.06
|Йылдырым Бертуг
|1
|0.06
|Фернандеш Желсон II
|0
|0
|Абурджания Георгий
|0
|0
Карточки
Ризеспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Топчу Эмир Хан
|4
|1
|Пала Митхат
|4
|1
|Олавоин Ибрахим
|5
|0
|Варешанович Дал
|4
|0
|Шахин Мухаммет Таха
|4
|0
|Шелви Джонджо
|3
|0
|Нильсен Каспер
|3
|0
|Мочи Отилла
|3
|0
|Кесер Бенхур
|3
|0
|Зекири Альтин
|3
|0
|Аккан Гёкхан
|2
|0
|Минчев Мартин
|2
|0
|Гайч Адольфо
|2
|0
|Пехливан Халиль
|1
|0
|Зауэр Густаво
|1
|0
|Пинчи Оскар
|1
|0
|Коч Алберк
|1
|0
|Гёрген Зафер
|1
|0
|Яшар Сейфеттин Анил
|1
|0
Хатайспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандеш Желсон II
|3
|1
|Дадашов Ренат
|4
|0
|Ривас Ригоберто
|4
|0
|Деле-Баширу Фисайо
|4
|0
|Кардешлер Эрдже
|3
|0
|Саглам Геркем
|3
|0
|Ламкель Зе Дидье
|3
|0
|Бекароглу Бурак
|3
|0
|Массанга Шандрель
|3
|0
|Гулам Фаузи
|2
|0
|Абурджания Георгий
|2
|0
|Страндберг Карлос
|2
|0
|Аличи Керим
|2
|0
|Ходжич Армин II
|2
|0
|Килама Ги-Марселен
|2
|0
|Беяз Омер
|2
|0
|Матур Огужан
|2
|0
|Демирель Волкан
|0
|1
|Абид Рейан
|1
|0
|Бекай Висар
|1
|0
|Демир Дженгиз
|1
|0
|Йылдырым Бертуг
|1
|0
|Аксой Энгин Джан
|1
|0
Результаты матчей
Ризеспор
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Хатайспор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
1
4
Ризеспор
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Хатайспор
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
12
3
Упущенные победы
8
15
Ризеспор
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (9)
41% (7)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Хатайспор
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
59% (10)
29% (5)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
15
4
Упущенные победы
9
19
Голы по времени матча
Забито
12
9
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
2
17%
1
11%
1-15
2
17%
1
11%
16-30
4
33%
1
11%
31-45
2
17%
4
44%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
17%
2
22%
76-90
Пропущено
5
10
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
3
60%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
20%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Забито
10
18
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 14
1 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
0
0%
1
6%
1-15
1
10%
2
11%
16-30
2
20%
1
6%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
3
30%
6
33%
61-75
4
40%
5
28%
76-90
Пропущено
18
12
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
2
11%
0
0%
1-15
3
17%
1
8%
16-30
2
11%
5
42%
31-45
4
22%
3
25%
46-60
3
17%
1
8%
61-75
4
22%
2
17%
76-90
Забито
22
27
11 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 20
4 Забивали первыми 6
5 Не забивали 6
2
9%
2
7%
1-15
3
14%
3
11%
16-30
6
27%
2
7%
31-45
2
9%
7
26%
46-60
3
14%
6
22%
61-75
6
27%
7
26%
76-90
Пропущено
23
22
11 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
5
22%
3
14%
1-15
3
13%
2
9%
16-30
3
13%
6
27%
31-45
4
17%
3
14%
46-60
4
17%
2
9%
61-75
4
17%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Ризеспор
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Касымпаша - Ризеспор 2:2 Ризеспор - Пендикспор 5:1 Анкарагюджю - Ризеспор 1:1 Ризеспор - Букаспор 1928 4:0
Ризеспор - Истанбул Башакшехир 3:2 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Ризеспор - Истанбулспор 1:0 Газиантеп - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Галатасарай 0:1 Кайсериспор - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Самсунспор 1:0 Фенербахче - Ризеспор 5:0 Ризеспор - Сивасспор 1:1 Коньяспор - Ризеспор 1:2 Ризеспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Трабзонспор - Ризеспор 2:3 Ризеспор - Аланьяспор 0:0 Адана Демирспор - Ризеспор 2:1 Ризеспор - Умраниеспор 0:0 Антальяспор - Ризеспор 0:0
Хатайспор
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Хатайспор - Бешикташ 1:2 Анкарагюджю - Хатайспор 0:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Дюзджеспор 2:1
Хатайспор - Антальяспор 3:3 Истанбулспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Галатасарай 2:1 Самсунспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Сарыер 2:0 Хатайспор - Кайсериспор 1:2 Фенербахче - Хатайспор 4:2 Хатайспор - Коньяспор 3:1 Сивасспор - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Трабзонспор 3:2 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Сакарьяспор 2:0 Хатайспор - Адана Демирспор 3:3 Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Касымпаша 0:0 Пендикспор - Хатайспор 1:5
Результаты матчей
Ризеспор
Хатайспор
Точный счет
1:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
3:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
3
4 раза 50%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
0:0
4 раза 44%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:0
5 раз 29%
2:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
3:3
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
2
2 раза 12%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Ризеспор
Хатайспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
71
26
53
26
44
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
45
36
27
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
116
512
710
314
512
116
116
116
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|44 - 14
|44
|2.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|32 - 9
|44
|3.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|24 - 20
|29
|4.
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|26 - 26
|29
|5.
|1:0 Заявка
|18
|8
|5
|5
|23 - 23
|29
|6.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|30 - 21
|27
|7.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|31 - 22
|27
|8.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|32 - 34
|26
|9.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|23 - 19
|25
|10.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|20 - 27
|21
|11.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|18 - 25
|21
|12.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|22 - 22
|20
|13.
|Заявка
|18
|6
|2
|10
|22 - 29
|20
|14.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 22
|19
|15.
|0:1 Заявка
|18
|4
|7
|7
|25 - 25
|19
|16.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|18 - 22
|18
|17.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|18 - 18
|17
|18.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|19 - 29
|15
|19.
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|20 - 41
|15
|20.
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|12 - 30
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|20 - 6
|24
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|26 - 10
|22
|3.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 7
|22
|4.
|1:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|13 - 5
|20
|5.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|14 - 7
|18
|6.
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|10 - 7
|17
|7.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|8.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 11
|16
|9.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|19 - 20
|14
|10.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 10
|13
|11.
|0:1 Заявка
|8
|3
|3
|2
|16 - 14
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 8
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|15.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 9
|11
|16.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|17.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|9 - 9
|11
|18.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 10
|8
|19.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 15
|7
|20.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|18 - 4
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|12 - 3
|20
|3.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 15
|13
|4.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 17
|13
|5.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 14
|12
|6.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|18 - 14
|11
|7.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 13
|11
|8.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 13
|9
|9.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|11 - 15
|9
|10.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|5 - 12
|9
|11.
|1:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 18
|9
|12.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 23
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 12
|8
|14.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 13
|7
|15.
|0:1 Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 11
|7
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 12
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 10
|5
|18.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|10 - 15
|5
|19.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|8 - 18
|4
|20.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|3 - 15
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|13 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|12 (5)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|11 (2)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|9 (2)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|8 (4)
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 6
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|7
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 5
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 3
|Сивасспор
|Харисис Харилаос
|6